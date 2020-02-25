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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5633563456355636>
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:55

  ЛАД написав:И, может, не стоит всё время беспокоиться о "врагах", которым "это выгодно", а больше думать о решении своих проблем?

Ещё раз:
- Это когда идёт Война?
- А не слишком ли кошерно?
(Хотел ответить, как детям, но на грубость нарвались)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:57

  Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:Выделенные Вами слова верны для всех народов, а не только для русского. "Пугалки" придумывают для всех.

Браво!
И я с Вами согласен!
Но как взрослому Человеку разумному, если Вы хотите что-то узнать, или Вас интересует - информацию нужно получать не из "официальных источников", а от Носителей Истории, культуры,.... Кои является Население.
Для коего и Степан Бандера и Нестор Иванович Махно, и Татарские движения,... - есть часть национальной истории, сознания народа, - его Национальными Героями.

Часть национальной истории - да, "Национальные Герои" - не обязательно. Далеко не все исторические деятели признаются Героями.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:57


Кто платит - тот и заказывает музыку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:00

  ЛАД написав:Часть национальной истории - да, "Национальные Герои" - не обязательно. Далеко не все исторические деятели признаются Героями.

Это Вы можете узнать ТОЛЬКО у коренного населения - За чем Вы возвращаетесь?
(К примеру Гебельс в РФ делает сейчас Сталина - национальным героем - такого бреда..., простите, - даже обсуждения не стоит)
Не понимаю, Неужели не доходит?
Не сравнивайте Геббельсовщину с Реальной Историей.

Для коренного населения Украины на Востоке "русский мир" - чуждый.
В Крыму "Русский мир" - чуждый.
Попытка играть на подмене понимания рядового сознанием - это есть Война,
Попытка воткнуть совковое "равенство, и при совке колбаса по 2.20" - это полный шизанутый идиотизм от "рузкава мира".

И точка.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 26 лют, 2020 11:10, всього редагувалось 3 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:03

Re: Політичні дискусії

В калифорнийском городе протестуют против размещения у них больных коронавирусом

"городская мэрия подала в суд, пытаясь помешать соответствующим планам.

Рассмотрение дела в суде в понедельник было отложено. Судья решила запросить федеральные власти дополнительную информацию о своих планах. Ее должны предоставить мэрии и местным жителям"

в нас ніхто навіть би не йшов до суду так як розуміє хто їх контролює.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:10

  ЛАД написав:Посты К-х в мягкой форме проводят "теоретическую подготовку".

Тому, що я є толерантним до інших людей, їх поглядів і цінностей. Розумію, що будь яка людина - продукт певної епохи, виховання. Обзивати людину, ображати її, навіть якщо та людина в чомусь помиляється, не бачу доцільними. Іноді важко щось переусвідомити, це природньо. Треба розмовляти і пояснювати. :P Якщо люди не розмовлятимуть, то як зможуть зрозуміти один одного? Правда є одне АЛЕ. Розмовляти можна лише з адекватною людиною, що вміє не лише читати, а й розуміти прочитане, не маніпулювати і не перекручувати за співрозмовника, не робити за нього висновків. Я вважаю так, що якщо тобі не зрозуміла позиція співрозмовника, то перезапитай, поточни в нього, але не домислюй! Тим паче треба відмовлятися від навішування ярликів та штампів пропаганди. А так, я миролюбива людина і не залишу брата свого у пітьмі, наодинці з дияволом. :wink:

П.С. Що стосується кесаря і держави, то треба діяти і кнутом, і пряника дати. :) Є питання національної безпеки. Крапка. А побалакати на форумі, потеревенькати, чому б ні? :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:17

  ЛАД написав:
  lapay написав:ЛАД
В нас держава, а не Анархія. Тому будуть школи з державною мовою викладання, для нацменшин молодша і частково середня і вища школи.

Не будут, а практически уже есть.


И теперь давайте подумаем - это хорошо или плохо?

По факту школу с русским языком обучения - еще пойди найди, по крайней мере в Киеве (ездить на другой конец города не предлагать).

Образовалась странная ситуация когда дети на уроке слушают учителя на украинском -а на переменах говорят между собой по-русски, смотрят мультфильмы, читают книги на русском... :shock:

Как результат - в стране образовывается слой людей с нереализованной потребностью развития родного - русского -языка ... Пока что они этого еще не понимают - потому что маленькие - но они растут, родной язык другим уже не станет потому что он дома, на улице и в подкорке - а ощущение что "что-то не то в консерватории" у них формируется.... И да, потом они пойдут на выборы :twisted: Образуется благодатная почва для соответствующей партии, а дальше ну вы поняли куда вектор - еще большая колбасня в стране :cry:
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:19

  shapo написав:
  mephala написав:А який зв’язок між визначенням терміну "титульна нація" і його необхідністю закріплення в діючих Конституціях?
Доречі термін "титульна нація" це ще з часів савка вами обожнюваного тягнеться.

Вранье.
Де-юре ни в конституции СССР, ни в конституциях 15 союзных республик такого понятия не было ни в 1937,ни в 1977гг.
Де-факто, в СССР с подачи Сталина была введена графа «национальность (пресловутая 5-я) и согласно названию союзной или автономной республики в ней негласно подразумевалась именно титульная нация которая и дала название республики. Как и все в СССР это имело двойственное значение. С одной стороны были провозглашены идеи создания национальных кадров в ранее отсталых регионах и они воплощались в жизнь, с другой - введение графы «национальность» упростило преследование неугодных граждан в повседневной жизни с различными ограничениями для целых народов или их переселение с прежних мест обитания в Сибирь и Среднюю Азию. Процесс развития национальных кадров и подъем национального самосознания с одной стороны поощрялся, с другой – жестко контролировался сверху. Когда в конце 80-х контроль с центра ослаб и баланс сил нарушился в союзных республиках начались центробежные процессы , приведшие в конце концов к развалу СССР.


  mephala написав:от мені цікаво - до чого було ваше "вранье"
чи головне інших помиями облити а ви один на білому коні?
корона часом не давить? чи ви професійний провокатор?


К тому, что никакой титульной нации в СССР не было ни в конституции страны, ни в 15 союзных республик.
Если вы не знаете предмета, но позволяете себя выдавать подобные перлы и кто-то вам этим тыкает в нос, то вините только самого себя, и никого больше
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:24

  shapo написав:
  shapo написав:
  mephala написав:А який зв’язок між визначенням терміну "титульна нація" і його необхідністю закріплення в діючих Конституціях?
Доречі термін "титульна нація" це ще з часів савка вами обожнюваного тягнеться.

Вранье.
Де-юре ни в конституции СССР, ни в конституциях 15 союзных республик такого понятия не было ни в 1937,ни в 1977гг.
Де-факто, в СССР с подачи Сталина была введена графа «национальность (пресловутая 5-я) и согласно названию союзной или автономной республики в ней негласно подразумевалась именно титульная нация которая и дала название республики. Как и все в СССР это имело двойственное значение. С одной стороны были провозглашены идеи создания национальных кадров в ранее отсталых регионах и они воплощались в жизнь, с другой - введение графы «национальность» упростило преследование неугодных граждан в повседневной жизни с различными ограничениями для целых народов или их переселение с прежних мест обитания в Сибирь и Среднюю Азию. Процесс развития национальных кадров и подъем национального самосознания с одной стороны поощрялся, с другой – жестко контролировался сверху. Когда в конце 80-х контроль с центра ослаб и баланс сил нарушился в союзных республиках начались центробежные процессы , приведшие в конце концов к развалу СССР.


  mephala написав:от мені цікаво - до чого було ваше "вранье"
чи головне інших помиями облити а ви один на білому коні?
корона часом не давить? чи ви професійний провокатор?


К тому, что никакой титульной нации в СССР не было ни в конституции страны, ни в 15 союзных республик.
Если вы не знаете предмета, но позволяете себя выдавать подобные перлы и кто-то вам этим тыкает в нос, то вините только самого себя, и никого больше


а де я написав що термін був закріплений в офіційних документах?
так що ви спочатку з собою розберіться та своїм бажанням всіх облити помиями а потім вже до інших прискіпуйтеся.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:25

Re: Політичні дискусії

26 лютого, 2020, 09:20
Експомічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що єдиний метод, який є ефективним для Росії на українському напрямку — це силовий примус до стосунків

Про це Сурков заявив в інтерв'ю російським ЗМІ.

"України немає. Є українство. Тобто, специфічний розлад умів. Дивовижним чином доведене до крайніх мір захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура "Самостійна Украйна" є, а України немає”, - відверто пояснює своє ставлення до України колишній помічник Путіна.

Сурков заявив, що для нього є відкритим питання, в яких межах Україна існуватиме і навіть “скільки буде Україн”.

Розмірковуючи про відносини України і Росії Сурков зізнався, що РФ вважає ефективними лише силові методи.

“Стосунки з Україною ніколи простими не були, навіть коли Україна була у складі Росії. Україна для імперської і радянської бюрократії завжди була справою морочливою. Примус силою до братських стосунків - єдиний метод, що історично довів ефективність на українському напрямі. Не думаю, що буде винайдений якоюсь інший”, - сказав Сурков.


https://espreso.tv/news/2020/02/26/prym ... ukrayinoyu

от вам щиро і відверто про політику РФ щодо України і про яке примирення після цього може йтись ? :?:
З РФ є тільки один варіант примерення Українська распубліка у складі РФ
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
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