Додано: Сер 26 лют, 2020 11:17

ЛАД написав: lapay написав: ЛАД

В нас держава, а не Анархія. Тому будуть школи з державною мовою викладання, для нацменшин молодша і частково середня і вища школи. В нас держава, а не Анархія. Тому будуть школи з державною мовою викладання, для нацменшин молодша і частково середня і вища школи.

Не будут, а практически уже есть.

Не будут, а практически уже есть.

И теперь давайте подумаем - это хорошо или плохо?По факту школу с русским языком обучения - еще пойди найди, по крайней мере в Киеве (ездить на другой конец города не предлагать).Образовалась странная ситуация когда дети на уроке слушают учителя на украинском -а на переменах говорят между собой по-русски, смотрят мультфильмы, читают книги на русском...Как результат - в стране образовывается слой людей с нереализованной потребностью развития родного - русского -языка ... Пока что они этого еще не понимают - потому что маленькие - но они растут, родной язык другим уже не станет потому что он дома, на улице и в подкорке - а ощущение что "что-то не то в консерватории" у них формируется.... И да, потом они пойдут на выборыОбразуется благодатная почва для соответствующей партии, а дальше ну вы поняли куда вектор - еще большая колбасня в стране