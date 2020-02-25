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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5633563456355636 Додано: Сер 26 лют, 2020 11:32 Kudrjavuy написав: katso написав: Вы это, кто Махно обожествялет, почитайте его мемуары "Исповедь анархиста"

Там между строк видно что он тот еще бандюган

И сами мемуары в ленинском стиле выдержаны "все мне хлопают, приветствуют, и единогласно выбирают меня делегатом" и т.п. Вы это, кто Махно обожествялет, почитайте его мемуары "Исповедь анархиста"Там между строк видно что он тот еще бандюганИ сами мемуары в ленинском стиле выдержаны "все мне хлопают, приветствуют, и единогласно выбирают меня делегатом" и т.п.

Вы словно о С.Бандере - РФ ские кликуши.

Что он пособник Гитлера - только фашисты его и уничтожили.

В истории много страниц - каждый, кто правит Натравливает на Историю своего Геббельса.

- А Правда она ОДНА.

Пора научиться её воспринимать - без идеологии. Вы словно о С.Бандере - РФ ские кликуши.Что он пособник Гитлера - только фашисты его и уничтожили.В истории много страниц - каждый, кто правит Натравливает на Историю своего Геббельса.- А Правда она ОДНА.Пора научиться её воспринимать - без идеологии.



Это все мои собственные выводы из мемуаров Махно "Исповедь анархиста", написанную надеюсь им самим. Читали книгу? Между строк - тот еще трэш - он же на вышку заработал еще до совершеннолетия за "целый ряд политических убийств и экспроприации"



Мемуаров Бандеры пока не читал, выводы не сделал.... Это все мои собственные выводы из мемуаров Махно "Исповедь анархиста", написанную надеюсь им самим. Читали книгу? Между строк - тот еще трэш - он же на вышку заработалза "целый ряд политических убийств и экспроприации"Мемуаров Бандеры пока не читал, выводы не сделал.... Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга! katso

Повідомлень: 539 З нами з: 16.05.12 Подякував: 97 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 11:40 katso написав: Kudrjavuy написав: katso написав: Вы это, кто Махно обожествялет, почитайте его мемуары "Исповедь анархиста"

Там между строк видно что он тот еще бандюган

И сами мемуары в ленинском стиле выдержаны "все мне хлопают, приветствуют, и единогласно выбирают меня делегатом" и т.п. Вы это, кто Махно обожествялет, почитайте его мемуары "Исповедь анархиста"Там между строк видно что он тот еще бандюганИ сами мемуары в ленинском стиле выдержаны "все мне хлопают, приветствуют, и единогласно выбирают меня делегатом" и т.п.

Вы словно о С.Бандере - РФ ские кликуши.

Что он пособник Гитлера - только фашисты его и уничтожили.

В истории много страниц - каждый, кто правит Натравливает на Историю своего Геббельса.

- А Правда она ОДНА.

Пора научиться её воспринимать - без идеологии. Вы словно о С.Бандере - РФ ские кликуши.Что он пособник Гитлера - только фашисты его и уничтожили.В истории много страниц - каждый, кто правит Натравливает на Историю своего Геббельса.- А Правда она ОДНА.Пора научиться её воспринимать - без идеологии.



Это все мои собственные выводы из мемуаров Махно "Исповедь анархиста", написанную надеюсь им самим. Читали книгу? Между строк - тот еще трэш - он же на вышку заработал еще до совершеннолетия за "целый ряд политических убийств и экспроприации"



Мемуаров Бандеры пока не читал, выводы не сделал.... Это все мои собственные выводы из мемуаров Махно "Исповедь анархиста", написанную надеюсь им самим. Читали книгу? Между строк - тот еще трэш - он же на вышку заработалза "целый ряд политических убийств и экспроприации"Мемуаров Бандеры пока не читал, выводы не сделал....

Дети острее всего воспринимают неправду и видят ЛОЖЬ.



- Он отбыл заработанное, НА КАТОРГЕ.

Там и получил "образование", хоть и под анархическими лозунгами.

не называл бы себя анархистом - называл бы коммунистом, а Ульянов и его последовали назывались бы по иному. Дети острее всего воспринимают неправду и видят ЛОЖЬ.Там и получил "образование", хоть и под анархическими лозунгами.не называл бы себя анархистом - называл бы коммунистом, а Ульянов и его последовали назывались бы по иному. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8025 З нами з: 20.09.12 Подякував: 667 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 11:48 Re: Політичні дискусії

http://personal.in.ua/article.php?ida=34

До початку 30-х років ОДНУ (Об'єднане державне політичне управління) в основному силами своїх єврейських співробітників розгромило всі сіоністські організації на території СРСР, пересадивши або вигнавши з країни їхніх активістів.

...

Оскільки ворог мого ворога — мій друг, то природно, що сіоністи кинулися укладати союз з Гітлером. У ті роки поет і помітний сіоніст Бя-лик писав, що «гітлеризм є порятунком, а більшовизм — прокльоном єврейського народу» [1].



Для сіоністів євреї СРСР стали ворогами. А це, насамперед, визначило й особливу жорстокість до радянських євреїв союзника сіоністів — Гітлера. Нині питання про це замовчується, а у всій Європі переслідуються тюремним ув'язненням істориків, які намагаються розібратися в питанні знищення гітлерівцями євреїв, у так званому «голокості». Але і так зрозуміло, що така реальність.



До кінця 30-х років Гітлер домовився із сіоністами про звільнення від англійців Палестини і про організацію в Палестині держави Ізраїль. Він також повинен був переселити євреїв Польщі й інших країн Західної Європи в цю єврейську державу. Саме для цього євреїв Західної Європи спочатку концентрували в гетто, а потім, через нестачу робочих рук, перевели до трудових таборів і змусили працювати (євреї Освенціма, наприклад, робили синтетичний каучук, бензин) у чеканні тієї години, коли Африканський корпус німців під командуванням Роммеля звільнить Палестину від англійців, які перешкоджали утворенню Ізраїлю.



Оскільки цей момент історії найбільш перекручений, то його доведеться розглянути докладніше. Адже нині непідготовлений читач, якщо щось і чув про взаємини Гітлера і євреїв, так це тільки те, що гітлерівці, нібито, отруїли газом і спалили в печах 6 млн євреїв. Правда, уже після такої інформації читач може запитати: «А чому тоді євреї не пручалися, не воювали з Гітлером?» Адже за усю війну ні в Європі, ні у світі не було жодного єврейського партизанського антинімецького загону, жодної акції опору нібито знищуваних євреїв. Повстання у Варшавському гетто навесні 1943 р. організували комуністи в плані їхньої боротьби з нацистами, і тільки після війни сіоністи і єврейські жиди повернули справу так, що начебто це повстання було чисто єврейським, національним. Дійшло до того, що під час святкування 50-ї річниці цього повстання в Польщі Ізраїль зажадав від Леха Валенси не давати слова єдиному з уцілілих керівників цього повстання Мареку Здельману, щоб той не розповів, ким були повсталі [3].

...

Ви можете сказати, що такого не може бути, що Гітлер антисеміт і тому він ну ніяк не міг укласти союз з єврейськими організаціями. Дійсно, і Гітлер расист, і сіоністи расисти. І в одній країні вони технічно не могли ужитися. Але вся суть у тім, що сіоністи і не планували жити разом з німцями, вони хотіли зібрати всіх євреїв у гори Сіон у Палестині й утворити свою власну державу — Ізраїль. Цьому перешкоджали дві обставини: незгода з цим англійців, що керували Палестиною, і небажання єврейських жидів кидати свій ґешефт в інших країнах, і їхати в Палестину для заняття чорною роботою. Таким чином, інтереси Гітле-ра і сіоністів збіглися: він хотів позбутися від євреїв, а сіоністам ці євреї потрібні були в Палестині. І саме для цього, повторюю, а не для знищення, гітлерівці і збирали європейських євреїв у концентраційних таборах: після захоплення німцями Палестини, вони б їх туди перемістили без їхнього бажання і централізували. Це і є «остаточне рішення єврейського питання» — термін, що нині усі видають за нібито план знищення всіх євреїв. А як їх знищиш? Адже вони жили в усім світі — у місцях недоступних Гітлеру!



(Додам від себе - були плани нацистів пересилити євреїв на Мадагаскар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B0%D0%BD )

...

Про цілі, з якими сіоністи уклали союз з Гітлером, як тільки той прийшов до влади, говорять члени розгромленого Єльциним після 1991 р. Радянського антисіоністського комітету Г. Л. Бондаревський і С. Л. Зівс.



Г. Л. Бондаревський: «Перша мета — це встановлення контролю над євреями Німеччини, чисельність яких досягала 500 тисяч. Справа в тім, що до приходу Гітлера до влади, сіоністів підтримували не більше 3% євреїв. У результаті змови сіоністів і нацистів до середини 30-х років усі несіоністські єврейські організації Німеччини були розгромлені. Залишався лише «Сіоністський союз Німеччини», що був реорганізований у «Імперський союз євреїв Німеччини».



Заборонили всі єврейські газети і журнали, за винятком сіоністської «Юдіше рундишу», тієї самої газети, що назвала день 1 квітня 1933 р., коли криваві погроми прокотилися по всій країні, «удень єврейського пробудження і єврейського ренесансу».



Друга мета — це вивіз капіталів великої єврейської буржуазії Німеччини і їхнє інвестування в сіоністські підприємства Палестини. У червні 1933 р. між: англо-палестинським банком, що фактично належить Єврейському агентству, і нацистським міністерством економіки була укладена секретна угода, зашифроване сіоністами давньоєврейським словом «хаа-вара» (угода).



У нашому розпорядженні є його повний текст. Особи, що виїжджали у Палестину, вносили на спеціальний рахунок гроші у двох німецьких банках. На ці суми в Палестину, а потім і в інші країни Ближнього і Середнього Сходу експортувалися німецькі товари. Частина виручених грошей вручалася іммігрантам, що прибули в Палестину з Німеччини, а близько 50% привласнювали нацисти. За 5 років (1933–1938 р.) сіоністам удалося перекачати в Палестину понад 40 млн дол. (величезна сума на той час), що складало тоді близько 60% всіх інвестицій у Палестину. Так при сприянні нацистської Німеччини (що заробила на цій операції близько 50 млн дол.) закладався економічний фундамент майбутнього Ізраїлю.

...

Але 3 вересня 1939 р. англійці і французи оголосили війну Німеччині після того, як Німеччина напала на Польщу (держава з 3 млн. євреїв, майбутніх переселенців у Палестину). У 1940 р. Німеччина блискавично розгромлює Францію, але замість висадження на Британські острови, що було б логічно, Гітлер посилає танкову армію генерала Роммеля воювати в Африку. Ціль очевидна — Палестина. Тільки в 1943 р. англійці за допомогою американців зуміли справитися з Роммелем, а до цього моменту захоплення німцями Палестини було реальністю. Так, власне, і не американці в цій перемозі усе визначили, а всі ті ж самі наші батьки і діди. Фельдмаршал Кейтель писав: «Однією з найбільших можливостей, що ми втратили, був Ель-Аламейн. (Вирішальна битва між німцями й англійцями біля селища Ель-Аламейн у Єгипті. — Ю.М.) Було потрібно зовсім небагато, щоб захопити Олександрію і прорватися до Суець-кого каналу й у Палестину. Але саме тоді ми не були досить сильні в цьому напрямку через розташування наших сил і, у першу чергу, через війну з Росією» [7].



І ось тут у спину англійцям з Палестини вдарили єврейські партизанські загони. Причому діяли вони в змові з німцями. Дамо ще раз слово Антисіоністському комітетові СРСР.



Г. Л. Бондаревський: «У роки Другої світової війни на території Палестини діяло кілька сіоністських військових і військово-терористичних організацій. Представники головної з них — «Хагани» — установили контакт із Эйх-маном і іншими членами СС ще в 1937році.



Інша організація — «Іргун цваї леумі» («Національна військова організація»), керівниками якої в роки Другої світової війни були Абрам Штерн, Менахем Бегин і Іцхак Ізертинський (відомий нині як Іцхак Шамір), стала виявляти інтерес до військових зв'язків із нацистами в середині 1940 р. Прихильники орієнтації на «фашистську вісь» на чолі зі Штерном — надалі главою горезвісної, що відкололася від «Іргуна» «банди Штерна» — направили восени 1940 р. пропозицію італійським фашистам про співробітництво, рекомендуючи якнайшвидший вступ фашистської армії в Палестину.



Там багато ще чого написано, про співпрацю сіоністів і нацистів. Коротше кажучи - співпраця ОУН з нацистами, для створення держави Україна - це, чомусь, погано. Співпрація сіоністів з нацистами, для створення держави Ізраїль - це, чомусь, добре.

Медаль Гебельса https://www.vesty.co.il/articles/0,7340 ... 28,00.html

Тут деякі дописувачи дорікають українцям в співпраці з нацистами. Така співпраця була і в євреїв-сіоністів, якщо вірити цьому дослідженню:До початку 30-х років ОДНУ (Об'єднане державне політичне управління) в основному силами своїх єврейських співробітників розгромило всі сіоністські організації на території СРСР, пересадивши або вигнавши з країни їхніх активістів....Оскільки ворог мого ворога — мій друг, то природно, що сіоністи кинулися укладати союз з Гітлером. У ті роки поет і помітний сіоніст Бя-лик писав, що «гітлеризм є порятунком, а більшовизм — прокльоном єврейського народу» [1].Для сіоністів євреї СРСР стали ворогами. А це, насамперед, визначило й особливу жорстокість до радянських євреїв союзника сіоністів — Гітлера. Нині питання про це замовчується, а у всій Європі переслідуються тюремним ув'язненням істориків, які намагаються розібратися в питанні знищення гітлерівцями євреїв, у так званому «голокості». Але і так зрозуміло, що така реальність.До кінця 30-х років Гітлер домовився із сіоністами про звільнення від англійців Палестини і про організацію в Палестині держави Ізраїль. Він також повинен був переселити євреїв Польщі й інших країн Західної Європи в цю єврейську державу. Саме для цього євреїв Західної Європи спочатку концентрували в гетто, а потім, через нестачу робочих рук, перевели до трудових таборів і змусили працювати (євреї Освенціма, наприклад, робили синтетичний каучук, бензин) у чеканні тієї години, коли Африканський корпус німців під командуванням Роммеля звільнить Палестину від англійців, які перешкоджали утворенню Ізраїлю.Оскільки цей момент історії найбільш перекручений, то його доведеться розглянути докладніше. Адже нині непідготовлений читач, якщо щось і чув про взаємини Гітлера і євреїв, так це тільки те, що гітлерівці, нібито, отруїли газом і спалили в печах 6 млн євреїв. Правда, уже після такої інформації читач може запитати: «А чому тоді євреї не пручалися, не воювали з Гітлером?» Адже за усю війну ні в Європі, ні у світі не було жодного єврейського партизанського антинімецького загону, жодної акції опору нібито знищуваних євреїв. Повстання у Варшавському гетто навесні 1943 р. організували комуністи в плані їхньої боротьби з нацистами, і тільки після війни сіоністи і єврейські жиди повернули справу так, що начебто це повстання було чисто єврейським, національним. Дійшло до того, що під час святкування 50-ї річниці цього повстання в Польщі Ізраїль зажадав від Леха Валенси не давати слова єдиному з уцілілих керівників цього повстання Мареку Здельману, щоб той не розповів, ким були повсталі [3]....Ви можете сказати, що такого не може бути, що Гітлер антисеміт і тому він ну ніяк не міг укласти союз з єврейськими організаціями. Дійсно, і Гітлер расист, і сіоністи расисти. І в одній країні вони технічно не могли ужитися. Але вся суть у тім, що сіоністи і не планували жити разом з німцями, вони хотіли зібрати всіх євреїв у гори Сіон у Палестині й утворити свою власну державу — Ізраїль. Цьому перешкоджали дві обставини: незгода з цим англійців, що керували Палестиною, і небажання єврейських жидів кидати свій ґешефт в інших країнах, і їхати в Палестину для заняття чорною роботою. Таким чином, інтереси Гітле-ра і сіоністів збіглися: він хотів позбутися від євреїв, а сіоністам ці євреї потрібні були в Палестині. І саме для цього, повторюю, а не для знищення, гітлерівці і збирали європейських євреїв у концентраційних таборах: після захоплення німцями Палестини, вони б їх туди перемістили без їхнього бажання і централізували. Це і є «остаточне рішення єврейського питання» — термін, що нині усі видають за нібито план знищення всіх євреїв. А як їх знищиш? Адже вони жили в усім світі — у місцях недоступних Гітлеру!(Додам від себе - були плани нацистів пересилити євреїв на Мадагаскар...Про цілі, з якими сіоністи уклали союз з Гітлером, як тільки той прийшов до влади, говорять члени розгромленого Єльциним після 1991 р. Радянського антисіоністського комітету Г. Л. Бондаревський і С. Л. Зівс.Г. Л. Бондаревський: «Перша мета — це встановлення контролю над євреями Німеччини, чисельність яких досягала 500 тисяч. Справа в тім, що до приходу Гітлера до влади, сіоністів підтримували не більше 3% євреїв. У результаті змови сіоністів і нацистів до середини 30-х років усі несіоністські єврейські організації Німеччини були розгромлені. Залишався лише «Сіоністський союз Німеччини», що був реорганізований у «Імперський союз євреїв Німеччини».Заборонили всі єврейські газети і журнали, за винятком сіоністської «Юдіше рундишу», тієї самої газети, що назвала день 1 квітня 1933 р., коли криваві погроми прокотилися по всій країні, «удень єврейського пробудження і єврейського ренесансу».Друга мета — це вивіз капіталів великої єврейської буржуазії Німеччини і їхнє інвестування в сіоністські підприємства Палестини. У червні 1933 р. між: англо-палестинським банком, що фактично належить Єврейському агентству, і нацистським міністерством економіки була укладена секретна угода, зашифроване сіоністами давньоєврейським словом «хаа-вара» (угода).У нашому розпорядженні є його повний текст. Особи, що виїжджали у Палестину, вносили на спеціальний рахунок гроші у двох німецьких банках. На ці суми в Палестину, а потім і в інші країни Ближнього і Середнього Сходу експортувалися німецькі товари. Частина виручених грошей вручалася іммігрантам, що прибули в Палестину з Німеччини, а близько 50% привласнювали нацисти. За 5 років (1933–1938 р.) сіоністам удалося перекачати в Палестину понад 40 млн дол. (величезна сума на той час), що складало тоді близько 60% всіх інвестицій у Палестину. Так при сприянні нацистської Німеччини (що заробила на цій операції близько 50 млн дол.) закладався економічний фундамент майбутнього Ізраїлю....Але 3 вересня 1939 р. англійці і французи оголосили війну Німеччині після того, як Німеччина напала на Польщу (держава з 3 млн. євреїв, майбутніх переселенців у Палестину). У 1940 р. Німеччина блискавично розгромлює Францію, але замість висадження на Британські острови, що було б логічно, Гітлер посилає танкову армію генерала Роммеля воювати в Африку. Ціль очевидна — Палестина. Тільки в 1943 р. англійці за допомогою американців зуміли справитися з Роммелем, а до цього моменту захоплення німцями Палестини було реальністю. Так, власне, і не американці в цій перемозі усе визначили, а всі ті ж самі наші батьки і діди. Фельдмаршал Кейтель писав: «Однією з найбільших можливостей, що ми втратили, був Ель-Аламейн. (Вирішальна битва між німцями й англійцями біля селища Ель-Аламейн у Єгипті. — Ю.М.) Було потрібно зовсім небагато, щоб захопити Олександрію і прорватися до Суець-кого каналу й у Палестину. Але саме тоді ми не були досить сильні в цьому напрямку через розташування наших сил і, у першу чергу, через війну з Росією» [7].І ось тут у спину англійцям з Палестини вдарили єврейські партизанські загони. Причому діяли вони в змові з німцями. Дамо ще раз слово Антисіоністському комітетові СРСР.Г. Л. Бондаревський: «У роки Другої світової війни на території Палестини діяло кілька сіоністських військових і військово-терористичних організацій. Представники головної з них — «Хагани» — установили контакт із Эйх-маном і іншими членами СС ще в 1937році.Інша організація — «Іргун цваї леумі» («Національна військова організація»), керівниками якої в роки Другої світової війни були Абрам Штерн, Менахем Бегин і Іцхак Ізертинський (відомий нині як Іцхак Шамір), стала виявляти інтерес до військових зв'язків із нацистами в середині 1940 р. Прихильники орієнтації на «фашистську вісь» на чолі зі Штерном — надалі главою горезвісної, що відкололася від «Іргуна» «банди Штерна» — направили восени 1940 р. пропозицію італійським фашистам про співробітництво, рекомендуючи якнайшвидший вступ фашистської армії в Палестину.Там багато ще чого написано, про співпрацю сіоністів і нацистів. Коротше кажучи - співпраця ОУН з нацистами, для створення держави Україна - це, чомусь, погано. Співпрація сіоністів з нацистами, для створення держави Ізраїль - це, чомусь, добре.Медаль Гебельса Востаннє редагувалось lapay в Сер 26 лют, 2020 11:57, всього редагувалось 2 разів. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10055 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1109 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 11:49 Козак-характерник написав: Ви знову маніпулюєте. Відповідь Вам була мною вже надана. По перше, ніхто нікого не наділив і не збирається наділяти більшими правами, ніж мають представники титульної нації. Ви знову маніпулюєте. Відповідь Вам була мною вже надана. По перше, ніхто нікого не наділив і не збирається наділяти більшими правами, ніж мають представники титульної нації.



Естественно, нацменьшинств собираются наделять меньшими правами







Козак-характерник написав: Навпаки, наголошується в проекті Конституції від Свободи, що всі громадяни є рівними в правах. Це одразу викриваю Вашу маніпуляцію.

Навпаки, наголошується в проекті Конституції від Свободи, що всі громадяни є рівними в правах. Це одразу викриваю Вашу маніпуляцію.

Внимательно прочитайте проект конституции партии Свобода про процентные нормы для разных групп населения и все эти никчемные декларации разлетятся как пух



Козак-характерник написав: Ви просуваєте цю тезу про нерівність в правах, як данність, вже доконаний факт, з яким всі погодилися, а це не так. І жодної дискримінації насправді не існує. І ніхто не збирається ущемляти права інших народів. Тобто видаєте бажане за дійсне, свої фантазії за реальність. Або лякаєте сам себе та інших намагаєтеся налякати. Ви просуваєте цю тезу про нерівність в правах, як данність, вже доконаний факт, з яким всі погодилися, а це не так. І жодної дискримінації насправді не існує. І ніхто не збирається ущемляти права інших народів. Тобто видаєте бажане за дійсне, свої фантазії за реальність. Або лякаєте сам себе та інших намагаєтеся налякати.

Я пытаюсь выяснить элементарную причину введения "титульной нации" и графы "национальность" в паспорте





Козак-характерник написав: Для чого потрібно впровадження титульної нації? Теж відповідь Вам була надана мною раніше, що Ви захотіли не помітити. У міжнародно-правових актах також фігурують терміни «народ», «нація», «держава». Зокрема, в обох Міжнародних пактах 1966 р. («Про громадянські та політичні права» і «Про економічні, соціальні та культурні права»), йдеться про право народів на самовизначення . Для чого потрібно впровадження титульної нації? Теж відповідь Вам була надана мною раніше, що Ви захотіли не помітити.У міжнародно-правових актах також фігурують терміни «народ», «нація», «держава». Зокрема, в обох Міжнародних пактах 1966 р. («Про громадянські та політичні права» і «Про економічні, соціальні та культурні права»), йдеться про



Самому не смешно???

Это что, при СССР украинцам не давали самоопределиться или за 30 лет не хватило на это времени?



Козак-характерник написав: Проведу аналогію з Ізраїлем. Для чого створена та держава? Чиї інтереси вона захищає? Передусім інтереси євреїв. Бо єврейський народ мріяв про власну державу, зазнавав гоніння, був Холокост. І нарешті віковічна мрія євреїв збулася - вони мають власну хату, де встановлюють СВОЇ правила, СВОЄ бачення історії, розуміння Правди, Добра і Зла. Мало того, на міжнародній арені вони добиваються загальносвітового визнання правди про Холокост.

Чому ж Ви заперечуєте право українців на те саме, що роблять і євреї? Адже в нашій історії є багато спільного: українці постраждали від Голодомору, як геноциду української нації, так само як і євреї від Холокосту; Проведу аналогію з Ізраїлем. Для чого створена та держава? Чиї інтереси вона захищає? Передусім інтереси євреїв. Бо єврейський народ мріяв про власну державу, зазнавав гоніння, був Холокост. І нарешті віковічна мрія євреїв збулася - вони мають власну хату, де встановлюють СВОЇ правила, СВОЄ бачення історії, розуміння Правди, Добра і Зла. Мало того, на міжнародній арені вони добиваються загальносвітового визнання правди про Холокост.Чому ж Ви заперечуєте право українців на те саме, що роблять і євреї? Адже в нашій історії є багато спільного: українці постраждали від Голодомору, як геноциду української нації, так само як і євреї від Холокосту;



Нет, не так.

Никто не отрицает что в Украине как и в Казахстане был искусственный голод в результате которого умерли миллионы.

Вот только под определение "геноцида" он не подходит т.к. осуществлялся в большой мере самими украинцами из сельских активистов-нищебродов ненавидящих кулаков-хозяев и затронул он не только украинцев и не только селе. Мой еврейский дед по матери умер от голода в Полтаве в подвале куда его выкинули из его принадлежащих ему домов как враждебного коммунистам буржуя, а бабка отдавала картофельные очистки моей матери , а не ему.

А вот евреев с 1939 по 1945гг по всей европе немцы и их пособники почти во всех европейских странах убивали просто за то, что они евреи.







Козак-характерник написав: довгий час обидва народи не мали своєї державності і боролися за неї. Ви виправдовуєте радикальні дії певних особистостей в Ізраїлі, схвалюєте діяльність ізраїльських спецслужб для підтримки національної безпеки і в той же час заперечуєте такі само дзеркальні дії з боку України. довгий час обидва народи не мали своєї державності і боролися за неї. Ви виправдовуєте радикальні дії певних особистостей в Ізраїлі, схвалюєте діяльність ізраїльських спецслужб для підтримки національної безпеки і в той же час заперечуєте такі само дзеркальні дії з боку України.



Извините, но сравнение ,мягко говоря,некорректное.

Израиль в отличие от Украины окружен враждебными арабскими странами с которыми ведет непрерывную войну больше 70 лет и в самом Израиле есть 5я колонна из израильских арабов заседающих и получающих зарплату в Кнессете, но радующихся каждому теракту против евреев Израиля.



Козак-характерник написав: Алаверди. Проведу аналогію ще одну. Навіщо євреї трепетно ставляться до теми Холокосту і переймаються ставленням світу до цієї теми? Чому така болісна реакція? Адже можна теж сказати, що й інші народи страждали від будь якого насилля з боку інших держав. Це вони так вип'ячують цю тему чи що? Відповідь проста, бо це їм болить. Алаверди. Проведу аналогію ще одну. Навіщо євреї трепетно ставляться до теми Холокосту і переймаються ставленням світу до цієї теми? Чому така болісна реакція? Адже можна теж сказати, що й інші народи страждали від будь якого насилля з боку інших держав. Це вони так вип'ячують цю тему чи що? Відповідь проста, бо це їм болить.



Нет.

Ни один народ не потерял столько людей в процентном отношении как евреи в ВМВ хотя геноцид осуществлялся и в отношении армян в 2015г в Османской империи, и позже в Руанде против народа тутси в 1994г.

Делается это с одной целью - больше никогда евреи не пойдут безропотно в Освенцим.







Козак-характерник написав: І це поняття національної безпеки. Поняття національної гідності. На будь які випадки заперечення Холокосту, Ізраїль реагує миттєво. І це правильно. Це поняття історичної Правди.

Чому ж Ви тоді використовуєте подвійні стандарти? Навіщо маніпуляції речами, що є загальновідомими? Скрізь є поняття національної безпеки. І це поняття національної безпеки. Поняття національної гідності. На будь які випадки заперечення Холокосту, Ізраїль реагує миттєво. І це правильно. Це поняття історичної Правди.Чому ж Ви тоді використовуєте подвійні стандарти? Навіщо маніпуляції речами, що є загальновідомими? Скрізь є поняття національної безпеки.



Да потому, что в Израиле созданном для евреев живут и процветают 20% арабов -мусульман пользующихся всеми благами страны, но не служащими в ее армии. И никто не ущемляет их ни в каких правах, и их арабские школы оплачиваются из госбюджета Израиля, и арабский до 2018г был 2-м государственным, а сейчас остался языком с особым статусом.

И никакой "еврейской титульной нации" в Израиле нет



Козак-характерник написав: Ви пишите про справедливу конкуренцію. І це правильно, вона повинна бути. Але знову ж таки, диявол ховається в дрібничках. Все треба розглядати в історичному контексті. Чи може бути чесною та конкуренція, якщо українську націю нищили довгий час? Нищили фізично і ментально, заперечували взагалі існування українців, як окремого народу. Ви пишите про справедливу конкуренцію. І це правильно, вона повинна бути. Але знову ж таки, диявол ховається в дрібничках. Все треба розглядати в історичному контексті. Чи може бути чесною та конкуренція, якщо українську націю нищили довгий час? Нищили фізично і ментально, заперечували взагалі існування українців, як окремого народу.



Серьезно?

А кому тогда в советском паспорте в 5-й графе писали национальность украинец?







Козак-характерник написав: Звісно, що отримавши власну державу, українці ставлять перед державою питання національного відродження, підіймають болючі питання Голодомору, як геноциду нації, питання історичної правди, мови, власного пантеону героїв. Тобто роблять те, що будь який народ, що борється за виживання і своє місце під сонцем.

Є дана нам Богом земля - Україна. Ця земля полита обільно кров'ю наших предків. Вони вибороли нам цю землю, щоб українці мали власну хату, СВІЙ порядок, а не чужий. Тому українці і визначатимуть, як їм жити у власній хаті. Звісно, що отримавши власну державу, українці ставлять перед державою питання національного відродження, підіймають болючі питання Голодомору, як геноциду нації, питання історичної правди, мови, власного пантеону героїв. Тобто роблять те, що будь який народ, що борється за виживання і своє місце під сонцем.Є дана нам Богом земля - Україна. Ця земля полита обільно кров'ю наших предків. Вони вибороли нам цю землю, щоб українці мали власну хату, СВІЙ порядок, а не чужий. Тому українці і визначатимуть, як їм жити у власній хаті.



На этот пассаж я уже отвечал.

Можно жить как в Северной Корее с ее идеями чучхе, но тогда нужно будет отгораживаться от остального мира Естественно, нацменьшинств собираются наделять меньшими правамиВнимательно прочитайте проект конституции партии Свобода про процентные нормы для разных групп населения и все эти никчемные декларации разлетятся как пухЯ пытаюсь выяснить элементарную причину введения "титульной нации" и графы "национальность" в паспортеСамому не смешно???Это что, при СССР украинцам не давали самоопределиться или за 30 лет не хватило на это времени?Нет, не так.Никто не отрицает что в Украине как и в Казахстане был искусственный голод в результате которого умерли миллионы.Вот только под определение "геноцида" он не подходит т.к. осуществлялся в большой мере самими украинцами из сельских активистов-нищебродов ненавидящих кулаков-хозяев и затронул он не только украинцев и не только селе. Мой еврейский дед по матери умер от голода в Полтаве в подвале куда его выкинули из его принадлежащих ему домов как враждебного коммунистам буржуя, а бабка отдавала картофельные очистки моей матери , а не ему.А вот евреев с 1939 по 1945гг по всей европе немцы и их пособники почти во всех европейских странах убивали просто за то, что они евреи.Извините, но сравнение ,мягко говоря,некорректное.Израиль в отличие от Украины окружен враждебными арабскими странами с которыми ведет непрерывную войну больше 70 лет и в самом Израиле есть 5я колонна из израильских арабов заседающих и получающих зарплату в Кнессете, но радующихся каждому теракту против евреев Израиля.Нет.Ни один народ не потерял столько людей в процентном отношении как евреи в ВМВ хотя геноцид осуществлялся и в отношении армян в 2015г в Османской империи, и позже в Руанде против народа тутси в 1994г.Делается это с одной целью - больше никогда евреи не пойдут безропотно в Освенцим.Да потому, что в Израиле созданном для евреев живут и процветают 20% арабов -мусульман пользующихся всеми благами страны, но не служащими в ее армии. И никто не ущемляет их ни в каких правах, и их арабские школы оплачиваются из госбюджета Израиля, и арабский до 2018г был 2-м государственным, а сейчас остался языком с особым статусом.И никакой "еврейской титульной нации" в Израиле нетСерьезно?А кому тогда в советском паспорте в 5-й графе писали национальность украинец?На этот пассаж я уже отвечал.Можно жить как в Северной Корее с ее идеями чучхе, но тогда нужно будет отгораживаться от остального мира Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2901 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 11:52 Re: Політичні дискусії Любую Войну - нельзя идеализировать!

Любая Война - это трагедия для НАРОДА!

Не верьте Восточному Геббельсу!

Любое "Победобесие" - это замена людской памяти и заботы о ветеранах.

Он ввергает вас в пучину трагедий народов.

- Как раз это прекрасно понимали ВСЕ представители и Герои народов. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8025 З нами з: 20.09.12 Подякував: 667 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 11:56 lapay написав: Інша організація — «Іргун цваї леумі» («Національна військова організація»), керівниками якої в роки Другої світової війни були Абрам Штерн, Менахем Бегин і Іцхак Ізертинський (відомий нині як Іцхак Шамір), стала виявляти інтерес до військових зв'язків із нацистами в середині 1940 р. Прихильники орієнтації на «фашистську вісь» на чолі зі Штерном — надалі главою горезвісної, що відкололася від «Іргуна» «банди Штерна» — направили восени 1940 р. пропозицію італійським фашистам про співробітництво, рекомендуючи якнайшвидший вступ фашистської армії в Палестину.



Там багато ще чого написано, про співпрацю сіоністів і нацистів. Коротше кажучи - співпраця ОУН з нацистами, для створення держави Україна - це, чомусь, погано. Співпрація сіоністів з нацистами, для створення держави Ізраїль - це, чомусь, добре. Інша організація — «Іргун цваї леумі» («Національна військова організація»), керівниками якої в роки Другої світової війни були Абрам Штерн, Менахем Бегин і Іцхак Ізертинський (відомий нині як Іцхак Шамір), стала виявляти інтерес до військових зв'язків із нацистами в середині 1940 р. Прихильники орієнтації на «фашистську вісь» на чолі зі Штерном — надалі главою горезвісної, що відкололася від «Іргуна» «банди Штерна» — направили восени 1940 р. пропозицію італійським фашистам про співробітництво, рекомендуючи якнайшвидший вступ фашистської армії в Палестину.Там багато ще чого написано, про співпрацю сіоністів і нацистів. Коротше кажучи - співпраця ОУН з нацистами, для створення держави Україна - це, чомусь, погано. Співпрація сіоністів з нацистами, для створення держави Ізраїль - це, чомусь, добре.



Есть большая разница между теми евреями которые сотрудничали с немцами до Хрустальной ночи 1938г, т.к. англичане в 30--40-х годах были на стороне арабов и сквозь пальцы смотрели на их еврейские погромы, и украинцами Бандеры-Стецько и пр.

Никогда ни Бегин, ни другие не участвовали в геноциде арабов ни сами, ни под чьим-либо руководством - ни немецким, ни английским - в отличие от вспомогательных подразделений украинской полиции уничтожавших евреев в 1941-1943гг Есть большая разница между теми евреями которые сотрудничали с немцами до Хрустальной ночи 1938г, т.к. англичане в 30--40-х годах были на стороне арабов и сквозь пальцы смотрели на их еврейские погромы, и украинцами Бандеры-Стецько и пр.Никогда ни Бегин, ни другие не участвовали в геноциде арабов ни сами, ни под чьим-либо руководством - ни немецким, ни английским - в отличие от вспомогательных подразделений украинской полиции уничтожавших евреев в 1941-1943гг Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2901 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5633563456355636 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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