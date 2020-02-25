"Это до того времени, пока собака не кусается.
Но не забывайте, что бешеных собак пристреливают."
Бороться нужно, прежде всего с распространителями чумы. Или по тексту "бешенства".
К тому у нас иное эпидокружение, чем в РФ.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 26 лют, 2020 12:21
"Это до того времени, пока собака не кусается.
Но не забывайте, что бешеных собак пристреливают."
Бороться нужно, прежде всего с распространителями чумы. Или по тексту "бешенства".
К тому у нас иное эпидокружение, чем в РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 26 лют, 2020 12:27
Война хорошая отговорка для замалчивания и отказа от решения проблем. Для этого её можно продолжать ещё лет 30 или дольше.
Смотря что Вы понимаете под "русским миром".
Но и Бандера для востока (и не только) - чуждый.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 26 лют, 2020 12:29
Може не варто розписуватись за весь Схід?
Я знаю багатьох в Полтаві -для яких Бандера-видатна постать в історії України...як мінімум на рівні Мазепи.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 26 лют, 2020 12:37
Восточные краёвки были на Луганщине.
Для востока он не чуждый - чуждая советская идеология нагнеталась поколениями
На чём восточный Враг и играет.(подменяет советскую идеологию - истории народа)
- Вы действительно на прикорме?
Ну,... - то же из "этих"?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 26 лют, 2020 12:39, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 26 лют, 2020 12:43
Трое из ларца, одинакова лица.
Почему Вам не дома сношаться?
Обливать себя дерьмом при чужих - не красиво,
хотя для ортодоксальных(хасидов) это есть основа деяний.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 26 лют, 2020 12:51
Названия сел знаете и количество уничтоженных евреями в этих селах арабов модете назвать?
Количество повешенных англичанами евреев не назовете ?
Совершенно верно.
ОУН-УПА было организована в 1943г когда большинство евреев в Украине уже было уничтожено , в частности, и теми кто вошел в эту организацию.
Вопрос причастности батальона Нахтигаль к Львовскому погрому 1941г пока дискуссионный в отличии от милиции ОУН
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 26 лют, 2020 12:53
Re: Політичні дискусії
До НКВД навіть нацистам далеко - щоб зробити концтабір розміром з цілу країну, в якому треба заморити голодом до 40% населення, як в Казахстані.
А зараз хто при владі в РФ - часом не гебня, яка прославляє Сталіна?
Це тільки в Совку саджали тільки за участь в поліції чи ОУН-УПА - гуманісти і інтернаціоналісти, що тут скажеш, хоч Сталін трохи не в с..ку Гітлера цілував, в свій час.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 26 лют, 2020 12:54
Покажи пример - поставь в игнор и не смотри моих сообщений
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 26 лют, 2020 12:59
"И опять пошла морока про румынский Будапешт"
Нашли тему для разговора - самую большую проблему Украины, мира и вселенной.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Сер 26 лют, 2020 13:03
И кто посчитал и,главное,отделил умерших от голода которых действительно было огромное число(но не 40%)от откочевавших в соседние Китай,Россию и т.д.?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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