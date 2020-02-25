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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5635563656375638>
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:21

  Козак-характерник написав:Розмовляти треба. І пояснювати. Бо лайно розтечеться по всій хаті. :)

"Это до того времени, пока собака не кусается.
Но не забывайте, что бешеных собак пристреливают."

Бороться нужно, прежде всего с распространителями чумы. Или по тексту "бешенства".
К тому у нас иное эпидокружение, чем в РФ. :lol:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:27

  Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:И, может, не стоит всё время беспокоиться о "врагах", которым "это выгодно", а больше думать о решении своих проблем?

Ещё раз:
- Это когда идёт Война?
- А не слишком ли кошерно?
(Хотел ответить, как детям, но на грубость нарвались)

Война хорошая отговорка для замалчивания и отказа от решения проблем. Для этого её можно продолжать ещё лет 30 или дольше.
Для коренного населения Украины на Востоке "русский мир" - чуждый.

Смотря что Вы понимаете под "русским миром".
Но и Бандера для востока (и не только) - чуждый.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:29

  ЛАД написав:Смотря что Вы понимаете под "русским миром".
Но и Бандера для востока (и не только) - чуждый.
Може не варто розписуватись за весь Схід?
Я знаю багатьох в Полтаві -для яких Бандера-видатна постать в історії України...як мінімум на рівні Мазепи.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:37

  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:И, может, не стоит всё время беспокоиться о "врагах", которым "это выгодно", а больше думать о решении своих проблем?

Ещё раз:
- Это когда идёт Война?
- А не слишком ли кошерно?
(Хотел ответить, как детям, но на грубость нарвались)

Война хорошая отговорка для замалчивания и отказа от решения проблем. Для этого её можно продолжать ещё лет 30 или дольше.
Для коренного населения Украины на Востоке "русский мир" - чуждый.

Смотря что Вы понимаете под "русским миром".
Но и Бандера для востока (и не только) - чуждый.

Восточные краёвки были на Луганщине.
Для востока он не чуждый - чуждая советская идеология нагнеталась поколениями
На чём восточный Враг и играет.(подменяет советскую идеологию - истории народа)
- Вы действительно на прикорме?
Ну,... - то же из "этих"? :shock:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 26 лют, 2020 12:39, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:43

Трое из ларца, одинакова лица.
Почему Вам не дома сношаться?
Обливать себя дерьмом при чужих - не красиво, :oops:
хотя для ортодоксальных(хасидов) это есть основа деяний. :roll:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:51

  shapo написав:Никогда ни Бегин, ни другие не участвовали в геноциде арабов ни сами, ни под чьим-либо руководством - ни немецким, ни английским - в отличие от вспомогательных подразделений украинской полиции уничтожавших евреев в 1941-1943гг


  lapay написав:Сіоністи і арабів знищували, а не тільки оборонялись, цілими селами,


Названия сел знаете и количество уничтоженных евреями в этих селах арабов модете назвать?

  shapo написав:і теракти робили (зірвали готель),і проти англійців воювали


Количество повешенных англичанами евреев не назовете ?

  lapay написав: ОУН-УПА чи Нахтігаль не приймали участь в німецьких акціях проти євреїв, хоч євреїв теж вбивали, як і росіян чи поляків.
Деякі українці допомогали нацистам знищувати євреїв - вони понесли покарання за це, якщо були викриті і спіймані. Але участь українців у визвольних змаганнях другої світової (в ОУН-УПА) не робить їх антисемитами.
Люди різні є, і українці, і євреї.

Совершенно верно.
ОУН-УПА было организована в 1943г когда большинство евреев в Украине уже было уничтожено , в частности, и теми кто вошел в эту организацию.
Вопрос причастности батальона Нахтигаль к Львовскому погрому 1941г пока дискуссионный в отличии от милиции ОУН
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:53

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Ну, если сравнить количество арабов-жертв еврейских отрядов самообороны в Израиле в 47-49-ом, и евреев-жертв украинских карательных отрядов (да и просто волонтеров из гражданского населения, поднимавших соседских ребятишек на вилы) в 41-44-ом, то соотношение будет 1 к 5 000 МИНИМУМ. Если же добавить к этому массовые убийства МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ, совершенные на территории Белоруссии (вроде Хатыни), то, видимо, 1 к 8 000. Насчет понесли наказание - ой ли?

До НКВД навіть нацистам далеко - щоб зробити концтабір розміром з цілу країну, в якому треба заморити голодом до 40% населення, як в Казахстані.
А зараз хто при владі в РФ - часом не гебня, яка прославляє Сталіна?
  Волгарь написав:Десятки тысяч вояк Галичины тихо-мирно дожили свой век в США и Канаде, и лишь единицы понесли заслуженную кару. Про сотни тысяч, оказавшихся в лагерях перемещенных лиц в Европе в 46-48-ом, среди которых было значительное число СПРАВЕДЛИВО БОЯВШИХСЯ вернуться на Родину именно по причине участия в массовых преступлениях против человечности, речь вообще молчит.

Це тільки в Совку саджали тільки за участь в поліції чи ОУН-УПА - гуманісти і інтернаціоналісти, що тут скажеш, хоч Сталін трохи не в с..ку Гітлера цілував, в свій час.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:54

  Kudrjavuy написав:Козак-характерник
mephala
Не кормите Троля.
Лучше забаньте.


Покажи пример - поставь в игнор и не смотри моих сообщений
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:59

"И опять пошла морока про румынский Будапешт" :evil:
Нашли тему для разговора - самую большую проблему Украины, мира и вселенной.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:03

  lapay написав:До НКВД навіть нацистам далеко - щоб зробити концтабір розміром з цілу країну, в якому треба заморити голодом до 40% населення, як в Казахстані.


И кто посчитал и,главное,отделил умерших от голода которых действительно было огромное число(но не 40%)от откочевавших в соседние Китай,Россию и т.д.?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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