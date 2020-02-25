Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Внимательно прочитайте проект конституции партии Свобода про процентные нормы для разных групп населения и все эти никчемные декларации разлетятся как пух
Відповім на оцю тезу лише. Всі інші тези немає сенсу коментувати, бо то є чиста маніпуляція.
Відсоткові норми...Навіщо вони і чи є в них потреба? Даю чітку і однозначну відповідь - потрібні. Потрібні саме зараз, в цих історичних умовах. Можливо з часом доцільність цих норм відпаде. Бо українська нація довгий час нищилася. І не руками українців, як Ви маніпулюєте, а чужоземцями, які нищили не лише фізично, а відбирали мову, культуру, руйнували свідомість. Тому маємо такі наслідки.
Залишати все на самотьок, це не державницька позиція. Треба приймати певні міри, щоб змінити ситуацію і направити в потрібне русло. А яке це потрібне русло? Захист українців, як біологічної і духовної істоти.
Приклади...
1. Захист мови. Квоти в ЗМІ на використання НЕ української мови. Українці повинні чути українську мову. Обов'язкове використання мови в робочий час всіма тими, хто харчується з бюджету. В комерційних закладах - обов'язкове спілкування українською мовою на вимогу клієнтів. Якщо клієнт погодився в комерційному закладі на спілкування будь якою іншою мовою, без проблем. Всі публічні вивіски, реклама мають бути державною мовою або з дубльованим перекладом одночасно. Освіта повинна забезпечити всіх знанням державної мови.
2. По економіці. Капітал будь який повинен працювати на пересічного українця і його добробут. Механізм квотування, що зреалізує таку направленність - питання для роздумів. Це предмет окремої дискусії. Можливо навіть розробити механізм безумовного доходу із використанням природних багатств, що є спільною власністю українців. Будь який іноземний капітал теж повинен працювати на благо українця, на відтворення нації. Обов'язковим є захист національного виробника. Капітал повинен гарантувати соціальні стандарти життя.
3. Органи влади. Так як українці - етнічна більшість, а є й меншості, то повинен дотримуватися певний баланс сил. Меншість не може диктувати більшості, це природньо. Але меншість повинна мати свою квоту, щоб бути представленою у владі і захищати свої інтереси. В даному випадку ця квота запроваджується не з метою дискримінації, а навпаки для захисту прав меншин. Це є свідченням розвитку демократії.
До чого я веду? Що механізм квотування є лише інструментом. Як використають той інструмент, то вже є питанням рук, в які потрапить той інструмент. Але казати, що сам інструмент поганий, не вірно. Інструмент і використовує державна машина, щоб підтримувати в життєздатності увесь організм, а не окремі кінцівки. Тому нічого вічного немає у використанні. На сьогодні потрібний для використання один інструмент, потім інший... Головне - ефективність його використання і мета, якій цей інструмент послуговує. Якщо це на благо українців, ок, я обома руками за використання такого інструменту!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 26 лют, 2020 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Волгарь написав:В итоге, на территории УССР было уничтожено не менее 3,2 млн. МИРНЫХ ГРАЖДАН, и абсолютное большинство из них - руками МЕСТНЫХ ПОСОБНИКОВ НАЦИСТОВ.
Любите вы поцеры вспоминать как местные "биндеры", литовцы сдавали евреев немцам,но не любите вспоминать как рязанские мужички за пару пачек махорки евреев сдавали и ещё бегали по лесам их искали. Любите вспоминать как местные в Украине и Прибалтике служили немцам но не любите вспоминать что на оккупированной территории нынешней РФ, немцам служило больше, чем было в партизанах, что было рекордом для союза, в Украине хоть фифти-фифти было, а на россии прям с явным преимуществом, коллаборанты победили.
Кстати, ... весь в белом, не подскажешь сколько граждан России было изнасиловано в обе чеченские, сколько граждан России,не боевиков, было убито российской армией , а то уже четверть века прошло, а ответа до сих пор на это нет, или десятки тысяч женщин, детей, стариков один Буданов на пару с Ульманом поубивали?
shapo написав:Внимательно прочитайте проект конституции партии Свобода про процентные нормы для разных групп населения и все эти никчемные декларации разлетятся как пух
Відповім на оцю тезу лише. Всі інші тези немає сенсу коментувати, бо то є чиста маніпуляція.
Відсоткові норми...Навіщо вони і чи є в них потреба? Даю чітку і однозначну відповідь - потрібні. Потрібні саме зараз, в цих історичних умовах. Можливо з часом доцільність цих норм відпаде. Бо українська нація довгий час нищилася. І не руками українців, як Ви маніпулюєте, а чужоземцями, які нищили не лише фізично, а відбирали мову, культуру, руйнували свідомість. Тому маємо такі наслідки.
Залишати все на самотьок, це не державницька позиція. Треба приймати певні міри, щоб змінити ситуацію і направити в потрібне русло. А яке це потрібне русло? Захист українців, як біологічної і духовної істоти.
Приклади...
1. Захист мови. Квоти в ЗМІ на використання НЕ української мови. Українці повинні чути українську мову. Обов'язкове використання мови в робочий час всіма тими, хто харчується з бюджету. В комерційних закладах - обов'язкове спілкування українською мовою на вимогу клієнтів. Якщо клієнт погодився в комерційному закладі на спілкування будь якою іншою мовою, без проблем. Всі публічні вивіски, реклама мають бути державною мовою або з дубльованим перекладом одночасно. Освіта повинна забезпечити всіх знанням державної мови.
2. По економіці. Капітал будь який повинен працювати на пересічного українця і його добробут. Механізм квотування, що зреалізує таку направленність - питання для роздумів. Це предмет окремої дискусії. Можливо навіть розробити механізм безумовного доходу із використанням природних багатств, що є спільною власністю українців. Будь який іноземний капітал теж повинен працювати на благо українця, на відтворення нації. Обов'язковим є захист національного виробника. Капітал повинен гарантувати соціальні стандарти життя.
3. Органи влади. Так як українці - етнічна більшість, а є й меншості, то повинен дотримуватися певний баланс сил. Меншість не може диктувати більшості, це природньо. Але меншість повинна мати свою квоту, щоб бути представленою у владі і захищати свої інтереси. В даному випадку ця квота запроваджується не з метою дискримінації, а навпаки для захисту прав меншин. Це є свідченням розвитку демократії.
До чого я веду? Що механізм квотування є лише інструментом. Як використають той інструмент, то вже є питанням рук, в які потрапить той інструмент. Але казати, що сам інструмент поганий, не вірно. Інструмент і використовує державна машина, щоб підтримувати в життєздатності увесь організм, а не окремі кінцівки. Тому нічого вічного немає у використанні. На сьогодні потрібний для використання один інструмент, потім інший... Головне - ефективність його використання і мета, якій цей інструмент послуговує. Якщо це на благо українців, ок, я обома руками за використання такого інструменту!
После этого у меня к вам вопросов больше нет. Хочу лишь заметить, что если подобные процентные нормы Российской империи и Германии Гитлера когда-либо воплотятся в Украине, то шансов на выживание (которых и сейчас немного) у страны не останется совсем.