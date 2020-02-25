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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5635563656375638 Додано: Сер 26 лют, 2020 13:11 shapo написав: Внимательно прочитайте проект конституции партии Свобода про процентные нормы для разных групп населения и все эти никчемные декларации разлетятся как пух

Внимательно прочитайте проект конституции партии Свобода про процентные нормы для разных групп населения и все эти никчемные декларации разлетятся как пух

Відповім на оцю тезу лише. Всі інші тези немає сенсу коментувати, бо то є чиста маніпуляція.



Відсоткові норми...Навіщо вони і чи є в них потреба? Даю чітку і однозначну відповідь - потрібні. Потрібні саме зараз, в цих історичних умовах. Можливо з часом доцільність цих норм відпаде. Бо українська нація довгий час нищилася. І не руками українців, як Ви маніпулюєте, а чужоземцями, які нищили не лише фізично, а відбирали мову, культуру, руйнували свідомість. Тому маємо такі наслідки.



Залишати все на самотьок, це не державницька позиція. Треба приймати певні міри, щоб змінити ситуацію і направити в потрібне русло. А яке це потрібне русло? Захист українців, як біологічної і духовної істоти.



Приклади...



1. Захист мови. Квоти в ЗМІ на використання НЕ української мови. Українці повинні чути українську мову. Обов'язкове використання мови в робочий час всіма тими, хто харчується з бюджету. В комерційних закладах - обов'язкове спілкування українською мовою на вимогу клієнтів. Якщо клієнт погодився в комерційному закладі на спілкування будь якою іншою мовою, без проблем. Всі публічні вивіски, реклама мають бути державною мовою або з дубльованим перекладом одночасно. Освіта повинна забезпечити всіх знанням державної мови.



2. По економіці. Капітал будь який повинен працювати на пересічного українця і його добробут. Механізм квотування, що зреалізує таку направленність - питання для роздумів. Це предмет окремої дискусії. Можливо навіть розробити механізм безумовного доходу із використанням природних багатств, що є спільною власністю українців. Будь який іноземний капітал теж повинен працювати на благо українця, на відтворення нації. Обов'язковим є захист національного виробника. Капітал повинен гарантувати соціальні стандарти життя.



3. Органи влади. Так як українці - етнічна більшість, а є й меншості, то повинен дотримуватися певний баланс сил. Меншість не може диктувати більшості, це природньо. Але меншість повинна мати свою квоту, щоб бути представленою у владі і захищати свої інтереси. В даному випадку ця квота запроваджується не з метою дискримінації, а навпаки для захисту прав меншин. Це є свідченням розвитку демократії.



До чого я веду? Що механізм квотування є лише інструментом. Як використають той інструмент, то вже є питанням рук, в які потрапить той інструмент. Але казати, що сам інструмент поганий, не вірно. Інструмент і використовує державна машина, щоб підтримувати в життєздатності увесь організм, а не окремі кінцівки. Тому нічого вічного немає у використанні. На сьогодні потрібний для використання один інструмент, потім інший... Головне - ефективність його використання і мета, якій цей інструмент послуговує. Якщо це на благо українців, ок, я обома руками за використання такого інструменту! Відповім на оцю тезу лише. Всі інші тези немає сенсу коментувати, бо то є чиста маніпуляція.Відсоткові норми...Навіщо вони і чи є в них потреба? Даю чітку і однозначну відповідь - потрібні. Потрібні саме зараз, в цих історичних умовах. Можливо з часом доцільність цих норм відпаде. Бо українська нація довгий час нищилася. І не руками українців, як Ви маніпулюєте, а чужоземцями, які нищили не лише фізично, а відбирали мову, культуру, руйнували свідомість. Тому маємо такі наслідки.Залишати все на самотьок, це не державницька позиція. Треба приймати певні міри, щоб змінити ситуацію і направити в потрібне русло. А яке це потрібне русло? Захист українців, як біологічної і духовної істоти.Приклади...1. Захист мови. Квоти в ЗМІ на використання НЕ української мови. Українці повинні чути українську мову. Обов'язкове використання мови в робочий час всіма тими, хто харчується з бюджету. В комерційних закладах - обов'язкове спілкування українською мовою на вимогу клієнтів. Якщо клієнт погодився в комерційному закладі на спілкування будь якою іншою мовою, без проблем. Всі публічні вивіски, реклама мають бути державною мовою або з дубльованим перекладом одночасно. Освіта повинна забезпечити всіх знанням державної мови.2. По економіці. Капітал будь який повинен працювати на пересічного українця і його добробут. Механізм квотування, що зреалізує таку направленність - питання для роздумів. Це предмет окремої дискусії. Можливо навіть розробити механізм безумовного доходу із використанням природних багатств, що є спільною власністю українців. Будь який іноземний капітал теж повинен працювати на благо українця, на відтворення нації. Обов'язковим є захист національного виробника. Капітал повинен гарантувати соціальні стандарти життя.3. Органи влади. Так як українці - етнічна більшість, а є й меншості, то повинен дотримуватися певний баланс сил. Меншість не може диктувати більшості, це природньо. Але меншість повинна мати свою квоту, щоб бути представленою у владі і захищати свої інтереси. В даному випадку ця квота запроваджується не з метою дискримінації, а навпаки для захисту прав меншин. Це є свідченням розвитку демократії.До чого я веду? Що механізм квотування є лише інструментом. Як використають той інструмент, то вже є питанням рук, в які потрапить той інструмент. Але казати, що сам інструмент поганий, не вірно. Інструмент і використовує державна машина, щоб підтримувати в життєздатності увесь організм, а не окремі кінцівки. Тому нічого вічного немає у використанні. На сьогодні потрібний для використання один інструмент, потім інший... Головне - ефективність його використання і мета, якій цей інструмент послуговує. Якщо це на благо українців, ок, я обома руками за використання такого інструменту! Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 26 лют, 2020 13:15, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27804 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 13:15 Re: Політичні дискусії shapo написав: Названия сел знаете и количество уничтоженных евреями в этих селах арабов модете назвать? Названия сел знаете и количество уничтоженных евреями в этих селах арабов модете назвать?

Дейр-Яссин, Саса, Дауміни і багато інших. Деталі злочинів вражаюь жорстокістю.

http://nash-sovremennik.ru/archive/2009/n5/0905-15.pdf Дейр-Яссин, Саса, Дауміни і багато інших. Деталі злочинів вражаюь жорстокістю. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10058 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1109 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 13:16 лицемерие волгарей из ольгино зашкаливает Волгарь написав: В итоге, на территории УССР было уничтожено не менее 3,2 млн. МИРНЫХ ГРАЖДАН, и абсолютное большинство из них - руками МЕСТНЫХ ПОСОБНИКОВ НАЦИСТОВ. В итоге, на территории УССР было уничтожено не менее 3,2 млн. МИРНЫХ ГРАЖДАН, и абсолютное большинство из них - руками МЕСТНЫХ ПОСОБНИКОВ НАЦИСТОВ.

Любите вы поцеры вспоминать как местные "биндеры", литовцы сдавали евреев немцам,но не любите вспоминать как рязанские мужички за пару пачек махорки евреев сдавали и ещё бегали по лесам их искали. Любите вспоминать как местные в Украине и Прибалтике служили немцам но не любите вспоминать что на оккупированной территории нынешней РФ, немцам служило больше, чем было в партизанах, что было рекордом для союза, в Украине хоть фифти-фифти было, а на россии прям с явным преимуществом, коллаборанты победили.



Кстати, ... весь в белом, не подскажешь сколько граждан России было изнасиловано в обе чеченские, сколько граждан России,не боевиков, было убито российской армией , а то уже четверть века прошло, а ответа до сих пор на это нет, или десятки тысяч женщин, детей, стариков один Буданов на пару с Ульманом поубивали? Подолянин Повідомлень: 692 З нами з: 25.05.14 Подякував: 25 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 13:20 lapay написав: shapo написав: Названия сел знаете и количество уничтоженных евреями в этих селах арабов модете назвать? Названия сел знаете и количество уничтоженных евреями в этих селах арабов модете назвать?

Дейр-Яссин, Саса, Дауміни і багато інших. Деталі злочинів вражаюь жорстокістю.

http://nash-sovremennik.ru/archive/2009/n5/0905-15.pdf Дейр-Яссин, Саса, Дауміни і багато інших. Деталі злочинів вражаюь жорстокістю.



Извините, но этого помойного автора не читаю. Найдите что-нибудь поприличнее с указанием еврейских погромов арабами и количество их жертв в 1929г, 1936г и т.д. Извините, но этого помойного автора не читаю. Найдите что-нибудь поприличнее с указанием еврейских погромов арабами и количество их жертв в 1929г, 1936г и т.д. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2907 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 13:24 Козак-характерник написав: shapo написав: Внимательно прочитайте проект конституции партии Свобода про процентные нормы для разных групп населения и все эти никчемные декларации разлетятся как пух

Внимательно прочитайте проект конституции партии Свобода про процентные нормы для разных групп населения и все эти никчемные декларации разлетятся как пух

Відповім на оцю тезу лише. Всі інші тези немає сенсу коментувати, бо то є чиста маніпуляція.



Відсоткові норми...Навіщо вони і чи є в них потреба? Даю чітку і однозначну відповідь - потрібні. Потрібні саме зараз, в цих історичних умовах. Можливо з часом доцільність цих норм відпаде. Бо українська нація довгий час нищилася. І не руками українців, як Ви маніпулюєте, а чужоземцями, які нищили не лише фізично, а відбирали мову, культуру, руйнували свідомість. Тому маємо такі наслідки.



Залишати все на самотьок, це не державницька позиція. Треба приймати певні міри, щоб змінити ситуацію і направити в потрібне русло. А яке це потрібне русло? Захист українців, як біологічної і духовної істоти.



Приклади...



1. Захист мови. Квоти в ЗМІ на використання НЕ української мови. Українці повинні чути українську мову. Обов'язкове використання мови в робочий час всіма тими, хто харчується з бюджету. В комерційних закладах - обов'язкове спілкування українською мовою на вимогу клієнтів. Якщо клієнт погодився в комерційному закладі на спілкування будь якою іншою мовою, без проблем. Всі публічні вивіски, реклама мають бути державною мовою або з дубльованим перекладом одночасно. Освіта повинна забезпечити всіх знанням державної мови.



2. По економіці. Капітал будь який повинен працювати на пересічного українця і його добробут. Механізм квотування, що зреалізує таку направленність - питання для роздумів. Це предмет окремої дискусії. Можливо навіть розробити механізм безумовного доходу із використанням природних багатств, що є спільною власністю українців. Будь який іноземний капітал теж повинен працювати на благо українця, на відтворення нації. Обов'язковим є захист національного виробника. Капітал повинен гарантувати соціальні стандарти життя.



3. Органи влади. Так як українці - етнічна більшість, а є й меншості, то повинен дотримуватися певний баланс сил. Меншість не може диктувати більшості, це природньо. Але меншість повинна мати свою квоту, щоб бути представленою у владі і захищати свої інтереси. В даному випадку ця квота запроваджується не з метою дискримінації, а навпаки для захисту прав меншин. Це є свідченням розвитку демократії.



До чого я веду? Що механізм квотування є лише інструментом. Як використають той інструмент, то вже є питанням рук, в які потрапить той інструмент. Але казати, що сам інструмент поганий, не вірно. Інструмент і використовує державна машина, щоб підтримувати в життєздатності увесь організм, а не окремі кінцівки. Тому нічого вічного немає у використанні. На сьогодні потрібний для використання один інструмент, потім інший... Головне - ефективність його використання і мета, якій цей інструмент послуговує. Якщо це на благо українців, ок, я обома руками за використання такого інструменту! Відповім на оцю тезу лише. Всі інші тези немає сенсу коментувати, бо то є чиста маніпуляція.Потрібні саме зараз, в цих історичних умовах. Можливо з часом доцільність цих норм відпаде. Бо українська нація довгий час нищилася. І не руками українців, як Ви маніпулюєте, а чужоземцями, які нищили не лише фізично, а відбирали мову, культуру, руйнували свідомість. Тому маємо такі наслідки.Залишати все на самотьок, це не державницька позиція. Треба приймати певні міри, щоб змінити ситуацію і направити в потрібне русло. А яке це потрібне русло? Захист українців, як біологічної і духовної істоти.Приклади...1. Захист мови. Квоти в ЗМІ на використання НЕ української мови. Українці повинні чути українську мову. Обов'язкове використання мови в робочий час всіма тими, хто харчується з бюджету. В комерційних закладах - обов'язкове спілкування українською мовою на вимогу клієнтів. Якщо клієнт погодився в комерційному закладі на спілкування будь якою іншою мовою, без проблем. Всі публічні вивіски, реклама мають бути державною мовою або з дубльованим перекладом одночасно. Освіта повинна забезпечити всіх знанням державної мови.2. По економіці. Капітал будь який повинен працювати на пересічного українця і його добробут. Механізм квотування, що зреалізує таку направленність - питання для роздумів. Це предмет окремої дискусії. Можливо навіть розробити механізм безумовного доходу із використанням природних багатств, що є спільною власністю українців. Будь який іноземний капітал теж повинен працювати на благо українця, на відтворення нації. Обов'язковим є захист національного виробника. Капітал повинен гарантувати соціальні стандарти життя.3. Органи влади. Так як українці - етнічна більшість, а є й меншості, то повинен дотримуватися певний баланс сил. Меншість не може диктувати більшості, це природньо. Але меншість повинна мати свою квоту, щоб бути представленою у владі і захищати свої інтереси. В даному випадку ця квота запроваджується не з метою дискримінації, а навпаки для захисту прав меншин. Це є свідченням розвитку демократії.До чого я веду? Що механізм квотування є лише інструментом. Як використають той інструмент, то вже є питанням рук, в які потрапить той інструмент. Але казати, що сам інструмент поганий, не вірно. Інструмент і використовує державна машина, щоб підтримувати в життєздатності увесь організм, а не окремі кінцівки. Тому нічого вічного немає у використанні. На сьогодні потрібний для використання один інструмент, потім інший... Головне - ефективність його використання і мета, якій цей інструмент послуговує. Якщо це на благо українців, ок, я обома руками за використання такого інструменту!



После этого у меня к вам вопросов больше нет.

Хочу лишь заметить, что если подобные процентные нормы Российской империи и Германии Гитлера когда-либо воплотятся в Украине, то шансов на выживание (которых и сейчас немного) у страны не останется совсем. После этого у меня к вам вопросов больше нет.Хочу лишь заметить, что если подобные процентные нормы Российской империи и Германии Гитлера когда-либо воплотятся в Украине, то шансов на выживание (которых и сейчас немного) у страны не останется совсем. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2907 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5635563656375638 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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