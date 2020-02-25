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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 26 лют, 2020 13:45
budivelnik написав: ЛАД написав:
Смотря что Вы понимаете под "русским миром".
Но и Бандера для востока (и не только) - чуждый.
Може не варто розписуватись за весь Схід?
Я знаю багатьох в Полтаві -для яких Бандера-видатна постать в історії України...як мінімум на рівні Мазепи.
Я, як представник східної області вважаю саме так. Це і не може бути інакше. Його вже немає, а пукани в деяких при його згадці знатно підгоряють.
І до сих пір про нього "перетирають" і намагаються очорнити. Це також до питання толерантності до думок інших від так званих "совків", хоча я намагаюся не використовувати ці кліше і штампи пропагандистські. Але в даному випадку ніяк, без їх використання. Правда інших "совків" не влаштовує і поперек горлянки. Вони бачать лише свою "правду".
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Сер 26 лют, 2020 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 13:50
Kudrjavuy
Часом Вам дивуюся .. Ми ж так вже майже 30 років живемо . Ще Кравчук почав , а Кучма розгорнув ...
Ви Кара-Мурзу читали ж напевно . Ще в 2000 році написано ... Ну - але ж народ таке все одно не читає і не слухає . Ну от і маємо що маємо ...
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Додано: Сер 26 лют, 2020 13:50
Козак-характерник написав: shapo написав:
После этого у меня к вам вопросов больше нет.
Добре, порозумілися!
Матимете питання, звертайтеся! Я не залишу брата свого у пітьмі на радість дияволу.
Извините, но вы мне не брат и никогда им не будете - поищите родню или паству (по вкусу) в другом месте
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 26 лют, 2020 13:51
Puente написав: shapo написав: lapay написав:
До НКВД навіть нацистам далеко - щоб зробити концтабір розміром з цілу країну, в якому треба заморити голодом до 40% населення, як в Казахстані.
И кто посчитал и,главное,отделил умерших от голода которых действительно было огромное число(но не 40%)от откочевавших в соседние Китай,Россию и т.д.?
Так відкрийте по-простому російську Вікі - "Голод в Казахстане (1932-1933)" - там всі ці оценки є ... Різні ...
Открывал, читал, и не только википедию. Более того,родился и первую треть своей жизни прожил в Казахстане
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Додано: Сер 26 лют, 2020 13:54
shapo написав: Козак-характерник написав: shapo написав:
После этого у меня к вам вопросов больше нет.
Добре, порозумілися!
Матимете питання, звертайтеся! Я не залишу брата свого у пітьмі на радість дияволу.
Извините, но вы мне не брат и никогда им не будете - поищите родню или паству (по вкусу) в другом месте
Гординя - першоджерело всіх гріхів. Як скажеш, брате!
Залишайся з миром в серці.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 13:56
ЛАД написав:
Закон о люстрации был популистской дуростью.
Но нарид же потребовал люстрировать чиновников, отменить ГАИ, разогнать судей.
Результат за окошком (с)
Сильно сомневаюсь, что это было сделано, потому что "потребовал нарид". Скорее всего им попользовались, как и во многих других случаях.
А по ЕСПЧ ... Нас никто не заставлял, сами подписались под его юрисдикцию.
А даже не сомневаюсь.
Закон о люстрации был отличным инструментом устранить с посад неугодных, а также денег настричь.
Ведь многих не люстрировали...
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Додано: Сер 26 лют, 2020 13:57
Самым циничным были гастроли Сивухи по Донбассу.
По тем же шахтам.
Углекопы и еже с ними были в а...уе.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 13:57
В Харькове горсовет подавляющим большинством голосов опять переименовал проспект Григоренко в проспект Жукова.
Упрямые. Скоро выборы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 13:59
Puente написав:Kudrjavuy
Часом Вам дивуюся .. Ми ж так вже майже 30 років живемо . Ще Кравчук почав , а Кучма розгорнув ...
Ну от і маємо що маємо ...
Не может быть будущего, без осознания прощлого.
Без официального искоренения повторения таких "ошибок".
Народу не роздумий - он занят поиском средств на выживание.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 14:10
freeze написав:
В Харькове горсовет подавляющим большинством голосов опять переименовал проспект Григоренко в проспект Жукова.
Упрямые. Скоро выборы.
От як отака СРСР-овщина може залишатися живою вже 30 років ... Жукова всі пам"ятають , а почитати про Григоренка - це вже занадто ... Він , до речі навіть в Харкові трохи вчився - в політехнічному ...
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