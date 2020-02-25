Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5638563956405641> Додано: Сер 26 лют, 2020 14:13 Козак-характерник написав: shapo написав: Извините, но вы мне не брат и никогда им не будете - поищите родню или паству (по вкусу) в другом месте Извините, но вы мне не брат и никогда им не будете - поищите родню или паству (по вкусу) в другом месте

Гординя - першоджерело всіх гріхів. Як скажеш, брате! Залишайся з миром в серці. Гординя - першоджерело всіх гріхів. Як скажеш, брате!Залишайся з миром в серці.



https://www.youtube.com/watch?v=uSY_NAwVTRs Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2912 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 14:14 Kudrjavuy написав: Puente написав: Kudrjavuy

Часом Вам дивуюся .. Ми ж так вже майже 30 років живемо . Ще Кравчук почав , а Кучма розгорнув ...

Ну от і маємо що маємо ... Часом Вам дивуюся .. Ми ж так вже майже 30 років живемо . Ще Кравчук почав , а Кучма розгорнув ...Ну от і маємо що маємо ...

Не может быть будущего, без осознания прощлого.

Без официального искоренения повторения таких "ошибок".

Народу не роздумий - он занят поиском средств на выживание. Не может быть будущего, без осознания прощлого.Без официального искоренения повторения таких "ошибок".Народу не роздумий - он занят поиском средств на выживание.



Нє - теоретично можливий варіант зміни всього і наведення порядку . Але якось в це не вірю - тим більше демократичним шляхом . Як варіант - якийсь реальний деспот-диктатор ( або монарх ) , чи чергова революція - в момент розвалу РФ або загальносвітової суперкризи ... Нє - теоретично можливий варіант зміни всього і наведення порядку . Але якось в це не вірю - тим більше демократичним шляхом . Як варіант - якийсь реальний деспот-диктатор ( або монарх ) , чи чергова революція - в момент розвалу РФ або загальносвітової суперкризи ... Puente Повідомлень: 2579 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 14:15 shapo написав: Козак-характерник написав: shapo написав: Извините, но вы мне не брат и никогда им не будете - поищите родню или паству (по вкусу) в другом месте Извините, но вы мне не брат и никогда им не будете - поищите родню или паству (по вкусу) в другом месте

Гординя - першоджерело всіх гріхів. Як скажеш, брате! Залишайся з миром в серці. Гординя - першоджерело всіх гріхів. Як скажеш, брате!Залишайся з миром в серці.



https://www.youtube.com/watch?v=uSY_NAwVTRs



Абсолютно неадекватна відповідь - але в чомусь очікувана ... Абсолютно неадекватна відповідь - але в чомусь очікувана ... Puente Повідомлень: 2579 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 14:18 Puente написав: Нє - теоретично можливий варіант зміни всього і наведення порядку . Але якось в це не вірю - тим більше демократичним шляхом . Як варіант - якийсь реальний деспот-диктатор ( або монарх ) , чи чергова революція - в момент розвалу РФ або загальносвітової суперкризи ... Нє - теоретично можливий варіант зміни всього і наведення порядку . Але якось в це не вірю - тим більше демократичним шляхом . Як варіант - якийсь реальний деспот-диктатор ( або монарх ) , чи чергова революція - в момент розвалу РФ або загальносвітової суперкризи ...

Это уже мы понимающие содержание происходящего.

Но Население Верит и Верит в Каждую "революцию".

Верит каждому... обещающему. Это уже мы понимающие содержание происходящего.Но Население Верит и Верит в Каждую "революцию".Верит каждому... обещающему. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8040 З нами з: 20.09.12 Подякував: 667 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 14:19 shapo написав: lapay написав: shapo написав: Названия сел знаете и количество уничтоженных евреями в этих селах арабов модете назвать? Названия сел знаете и количество уничтоженных евреями в этих селах арабов модете назвать?

Дейр-Яссин, Саса, Дауміни і багато інших. Деталі злочинів вражаюь жорстокістю.

http://nash-sovremennik.ru/archive/2009/n5/0905-15.pdf Дейр-Яссин, Саса, Дауміни і багато інших. Деталі злочинів вражаюь жорстокістю.



Извините, но этого помойного автора не читаю. Найдите что-нибудь поприличнее с указанием еврейских погромов арабами и количество их жертв в 1929г, 1936г и т.д.

Если интересует накба, то https://imti.org.il/wp-content/uploads/ ... %D7%AA.pdf Извините, но этого помойного автора не читаю. Найдите что-нибудь поприличнее с указанием еврейских погромов арабами и количество их жертв в 1929г, 1936г и т.д.Если интересует накба, то

Угу, тільки євреї можуть писати про "злочини" євреїв, не араби чи ООН, яка навіть в 21-му столітті каже про військові злочини Ізраїля.

А так все красиво починалось - українські націоналісти співробітничали з нацистами і вбивали євреїв!

Опа - єврейські націоналісти теж співробітничали, навіть медальку від Гебельса заробили. Зате мета благородна - створення націоанальної держави.

Але ж сіоністи євреїв не вбивали!

Не вистачало, щоб вбивали, хоча в концтаборах таки да. Опа - зате арабів/палестинців вбивали і виганяли, причому етнічні чистки і неможливість повернення палистниців кардинально змінили національний склад Ізраїлю. Але ж мета благородна - створення національної держави.



Таким чином, українці, які робили злочини, під час другої світової, і після неї - це бандити і антисемити, а євреї, що робили аналогічні злочини (хоч і в менших масштабах) - це богообрані ангели. Хоч мета у тих і інших була однакова - створення національної держави. Угу, тільки євреї можуть писати про "злочини" євреїв, не араби чи ООН, яка навіть в 21-му столітті каже про військові злочини Ізраїля.А так все красиво починалось - українські націоналісти співробітничали з нацистами і вбивали євреїв!Опа - єврейські націоналісти теж співробітничали, навіть медальку від Гебельса заробили. Зате мета благородна - створення націоанальної держави.Але ж сіоністи євреїв не вбивали!Не вистачало, щоб вбивали, хоча в концтаборах таки да. Опа - зате арабів/палестинців вбивали і виганяли, причому етнічні чистки і неможливість повернення палистниців кардинально змінили національний склад Ізраїлю. Але ж мета благородна - створення національної держави.Таким чином, українці, які робили злочини, під час другої світової, і після неї - це бандити і антисемити, а євреї, що робили аналогічні злочини (хоч і в менших масштабах) - це богообрані ангели. Хоч мета у тих і інших була однакова - створення національної держави. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10059 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1109 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 14:19

https://defence-line.org/2020/02/igra-slov-chast-2/



Вообще ничего делать для этого не надо. Они просто валяют дурака и если раньше надо было думать, что бы такое сделать, чтобы раскупили все билеты или пригласили фотографировать следующую свадьбу, то теперь – просто сиди себе в зале или кабинете и оговаривай с проститутками границы «табу» и тебе за это – «пятерку зелени» платят, мощный соцпакет и еще – шаровые покатушки в Швейцарию и другие места. Ну а кто порасторопнее, тот уже нашел, как еще можно доить бюджет и где стать на подсос. Но главное – не нужно напрягать ту самую часть тела, которая год назад была в мыле за копейки! Так что, хуже не стало? Да конечно же – не стало. Но только им самим.



Или вот они угрожали, что 21 апреля закончится эпоха бедности. Граждане, вас никто не обманывал. Она таки закончилась! За полгода иметь пять отпусков с выездом за рубеж, в том числе – в Оман, это кто себе такое может позволить? Даже крутые бизнесмены или дорогие адвокаты такое не в состоянии допустить, а тут – раз плюнуть!



И так – с любым лозунгом. Что там, «епоха щирості»? Опять же – задаем вопрос: «Для кого?» И ответ получается простой и честный. Немножко особняком стоит еще один лозунг: «Зробимо їх разом» и «Ще раз зробимо…». Этот лозунг отличается тем, что предполагает два адресата. То есть «зробимо» – это кто? И второй «їх» – это кого?



Судя по тому, как под пресс пошли СПД-шники, как из карманов ротозеев были вынуты субсидии и прочие ништяки, как остановился уже привычный и поступательный рост зарплат и пенсий, можно смело говорить, кого «їх» сделали, но тогда встает вопрос о том, кто же тогда сделал? И ответ на него уже дан в разборе предыдущих лозунгов.



Отсюда следует очень интересный вывод. Когда была сказана знаменитая фраза «янелох», то ее надо было понимать так: я не лох, я развожу лохов. И судя по тому, что публика не задала себе простых вопросов о том, что же на самом деле гласят лозунги, на которые она повелась, и кто там имеется в виду, говорит о том, что и тут все правильно. Публика – лох и ее развели как лоха, а тот кто разводит – не лох. Все правильно!



И просто для контраста. Самокатчик от велосипедиста отличается тем, что он не владеет игрой слов, за что поплатится первым. Лоху речь надо формулировать так, что когда начнутся разборки, ты мог бы спокойно скать: «Я вам ничего этого не обещал, читаем – что тут написано, внимательно читаем!» То же самое и о сказанном вслух. Самокатчики так не умеют и вот простой пример. Вообще ничего делать для этого не надо. Они просто валяют дурака и если раньше надо было думать, что бы такое сделать, чтобы раскупили все билеты или пригласили фотографировать следующую свадьбу, то теперь – просто сиди себе в зале или кабинете и оговаривай с проститутками границы «табу» и тебе за это – «пятерку зелени» платят, мощный соцпакет и еще – шаровые покатушки в Швейцарию и другие места. Ну а кто порасторопнее, тот уже нашел, как еще можно доить бюджет и где стать на подсос. Но главное – не нужно напрягать ту самую часть тела, которая год назад была в мыле за копейки! Так что, хуже не стало? Да конечно же – не стало. Но только им самим.Или вот они угрожали, что 21 апреля закончится эпоха бедности. Граждане, вас никто не обманывал. Она таки закончилась! За полгода иметь пять отпусков с выездом за рубеж, в том числе – в Оман, это кто себе такое может позволить? Даже крутые бизнесмены или дорогие адвокаты такое не в состоянии допустить, а тут – раз плюнуть!И так – с любым лозунгом. Что там, «епоха щирості»? Опять же – задаем вопрос: «Для кого?» И ответ получается простой и честный. Немножко особняком стоит еще один лозунг: «Зробимо їх разом» и «Ще раз зробимо…». Этот лозунг отличается тем, что предполагает два адресата. То есть «зробимо» – это кто? И второй «їх» – это кого?Судя по тому, как под пресс пошли СПД-шники, как из карманов ротозеев были вынуты субсидии и прочие ништяки, как остановился уже привычный и поступательный рост зарплат и пенсий, можно смело говорить, кого «їх» сделали, но тогда встает вопрос о том, кто же тогда сделал? И ответ на него уже дан в разборе предыдущих лозунгов.И просто для контраста. Самокатчик от велосипедиста отличается тем, что он не владеет игрой слов, за что поплатится первым. Лоху речь надо формулировать так, что когда начнутся разборки, ты мог бы спокойно скать: «Я вам ничего этого не обещал, читаем – что тут написано, внимательно читаем!» То же самое и о сказанном вслух. Самокатчики так не умеют и вот простой пример. Вы простите, за вырванный текст, но он чётко формулирует отношение к Зе. И Ко. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8040 З нами з: 20.09.12 Подякував: 667 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 14:29 Re: Політичні дискусії

https://defence-line.org/2020/02/prigovor-ot-volanda/

просто диагноз или даже приговор им всем… от Воланда!



***



«Советский союз совершил ужасное дело: похоже, за время своей истории он истребил почти всех, кто мог бы воспринять свободу. Последний всплеск сопротивления — Новочеркасский бунт при Хрущёве. Когда потом появился шанс на свободу, воспользоваться им было уже некому. Воля к свободе осталась в Украине, в Прибалтике, в Грузии. Но не у нас, не у русских. У нас качество населения низведено ниже плинтуса. Оно не идёт ни в какое сравнение со сталинскими временами. Ибо тогда система всё-таки преодолевала сопротивление, с нею всё-таки боролись. Были крестьянские восстания, потом были власовцы. Был огромный пласт людей, ненавидящих Сталина и совок вообще. Недаром системе требовался ГУЛАГ. Сейчас он не нужен. ЭТОТ народ любит вождя и без ГУЛАГа. Страшное дело — рабство из-под палки. Но ещё страшнее — рабство без палки. Страшен совок в ватнике. Но страшнее совок на иномарке, в импортных шмотках, отдыхающий в Европе и притом ненавидящий Запад. Помнится, при совке власть обязывала хозяев личных домов вывешивать по праздникам красный флаг. Не вывесишь — будут неприятности. Сейчас никто никого не принуждает цеплять «колорадскую» ленточку на свой личный автомобиль — но цепляют все, сами цепляют, не замечая, как двусмысленно и даже комично этот круглогодичный «символ победы» выглядит на «мерседесе» или «фольксвагене». просто диагноз или даже приговор им всем… от Воланда!***«Советский союз совершил ужасное дело: похоже, за время своей истории он истребил почти всех, кто мог бы воспринять свободу. Последний всплеск сопротивления — Новочеркасский бунт при Хрущёве. Когда потом появился шанс на свободу, воспользоваться им было уже некому. Воля к свободе осталась в Украине, в Прибалтике, в Грузии. Но не у нас, не у русских. У нас качество населения низведено ниже плинтуса. Оно не идёт ни в какое сравнение со сталинскими временами. Ибо тогда система всё-таки преодолевала сопротивление, с нею всё-таки боролись. Были крестьянские восстания, потом были власовцы. Был огромный пласт людей, ненавидящих Сталина и совок вообще. Недаром системе требовался ГУЛАГ. Сейчас он не нужен. ЭТОТ народ любит вождя и без ГУЛАГа. Страшное дело — рабство из-под палки. Но ещё страшнее — рабство без палки. Страшен совок в ватнике. Но страшнее совок на иномарке, в импортных шмотках, отдыхающий в Европе и притом ненавидящий Запад. Помнится, при совке власть обязывала хозяев личных домов вывешивать по праздникам красный флаг. Не вывесишь — будут неприятности. Сейчас никто никого не принуждает цеплять «колорадскую» ленточку на свой личный автомобиль — но цепляют все, сами цепляют, не замечая, как двусмысленно и даже комично этот круглогодичный «символ победы» выглядит на «мерседесе» или «фольксвагене». А Это для "Восточных ... наших не братьев" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8040 З нами з: 20.09.12 Подякував: 667 раз. Подякували: 859 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 14:34 Puente написав: Абсолютно неадекватна відповідь - але в чомусь очікувана ... Абсолютно неадекватна відповідь - але в чомусь очікувана ...

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!

Душу й тіло ми положим за нашу свободу

І — покажем, що ми, браття, козацького роду !



Так хто кого відрізає від єдиного цілого, від братерства? Диявол шепоче і розділяє, а гординя слухає. А потім сльози, що притісняють, дискримінують. Сам себе і відділив. Ну, що ж, людині Бог надав свободу волі: або прийти до Бога, або погубити себе. Залишається нам, братам, молитися за заблудшого брата Каїна. Повернутися до Євхаристії і Святої Церкви. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!Душу й тіло ми положим за нашу свободуІ — покажем,Так хто кого відрізає від єдиного цілого, від братерства? Диявол шепоче і розділяє, а гординя слухає. А потім сльози, що притісняють, дискримінують. Сам себе і відділив. Ну, що ж, людині Бог надав свободу волі: або прийти до Бога, або погубити себе. Залишається нам, братам, молитися за заблудшого брата Каїна. Повернутися до Євхаристії і Святої Церкви. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 26 лют, 2020 14:36, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27809 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 14:36 lapay написав: Угу, тільки євреї можуть писати про "злочини" євреїв, не араби чи ООН, яка навіть в 21-му столітті каже про військові злочини Ізраїля.

А так все красиво починалось - українські націоналісти співробітничали з нацистами і вбивали євреїв!

Опа - єврейські націоналісти теж співробітничали, навіть медальку від Гебельса заробили. Зате мета благородна - створення націоанальної держави.

Але ж сіоністи євреїв не вбивали!

Не вистачало, щоб вбивали, хоча в концтаборах таки да. Опа - зате арабів/палестинців вбивали і виганяли, причому етнічні чистки і неможливість повернення палистниців кардинально змінили національний склад Ізраїлю. Але ж мета благородна - створення національної держави.

Таким чином, українці, які робили злочини, під час другої світової, і після неї - це бандити і антисемити, а євреї, що робили аналогічні злочини (хоч і в менших масштабах) - це богообрані ангели. Хоч мета у тих і інших була однакова - створення національної держави. Угу, тільки євреї можуть писати про "злочини" євреїв, не араби чи ООН, яка навіть в 21-му столітті каже про військові злочини Ізраїля.А так все красиво починалось - українські націоналісти співробітничали з нацистами і вбивали євреїв!Опа - єврейські націоналісти теж співробітничали, навіть медальку від Гебельса заробили. Зате мета благородна - створення націоанальної держави.Але ж сіоністи євреїв не вбивали!Не вистачало, щоб вбивали, хоча в концтаборах таки да. Опа - зате арабів/палестинців вбивали і виганяли, причому етнічні чистки і неможливість повернення палистниців кардинально змінили національний склад Ізраїлю. Але ж мета благородна - створення національної держави.Таким чином, українці, які робили злочини, під час другої світової, і після неї - це бандити і антисемити, а євреї, що робили аналогічні злочини (хоч і в менших масштабах) - це богообрані ангели. Хоч мета у тих і інших була однакова - створення національної держави.

1) Работать полицейским в гетто или капо в концлагере чтобы умереть последним вовсе не убийство или выдача на убийство своих бывших соседей

2) Если бы евреи действительно устроили накбу ,то в Израиле сейчас не жил ни один араб - их бы всех действительно выгнали как выгнали 800000 евреев походя ограбив и иногда убивая из арабских стран БВ после 1948г, а не просили остаться хотя их вожди призывали их покинуть страну чтобы не мешать расправиться с евреями.

3) Если бы евреи действительно совершали военные преступления, то от Газы уже бы не осталось ничего

4) Изя Шамир - провокатор и лжец -

Поклонники Шамира, да и вообще благодарные потребители левацкого чтива, делятся на две группы. Первая – люди из той же тусовки, заранее готовые принять на веру все, что скажет «свой». Вторая группа состоит из тех, для кого работы Шамира стали откровением в силу слабого знакомства с предметом разговора. Конечно, если впервые узнать о реалиях Ближнего Востока из книги Шамира, то в ней вполне можно усмотреть и «педантичность», и «точность», и опору на «авторитетные источники». Чем еще можно объяснить четыре фактические ошибки, виртуозно втиснутые сетевым рецензентом в одну короткую фразу об «интифаде, начатой арабами после посещения премьер-министром Израиля Э. Бараком священной для них мечети Аль-Аксы в сопровождении тысячи охранников»? На случай, если тому же автору захочется еще что-нибудь написать на эту, совершенно незнакомую ему тему: не премьером, а лидером оппозиции, не Бараком, а Шароном, не Аль-Аксы, а Храмовой горы, и, конечно, без «тысячи охранников». И не «Волгу», а сто рублей, и не по лотерее, а в преферанс... Сочувствую дикторам Армянского радио, нелегко им приходится.



Впрочем, рецензент не так виноват, как может показаться на первый взгляд. То есть Барака с Шароном он, конечно, самостоятельно перепутал, но на страшилках про то, как Шарон «ворвался в мечеть», стоит копирайт Шамира.



https://lechaim.ru/ARHIV/134/novinki.htm 1) Работать полицейским в гетто или капо в концлагере чтобы умереть последним вовсе не убийство или выдача на убийство своих бывших соседей2) Если бы евреи действительно устроили накбу ,то в Израиле сейчас не жил ни один араб - их бы всех действительно выгнали как выгнали 800000 евреев походя ограбив и иногда убивая из арабских стран БВ после 1948г, а не просили остаться хотя их вожди призывали их покинуть страну чтобы не мешать расправиться с евреями.3) Если бы евреи действительно совершали военные преступления, то от Газы уже бы не осталось ничего4) Изя Шамир - провокатор и лжец -Поклонники Шамира, да и вообще благодарные потребители левацкого чтива, делятся на две группы. Первая – люди из той же тусовки, заранее готовые принять на веру все, что скажет «свой». Вторая группа состоит из тех, для кого работы Шамира стали откровением в силу слабого знакомства с предметом разговора. Конечно, если впервые узнать о реалиях Ближнего Востока из книги Шамира, то в ней вполне можно усмотреть и «педантичность», и «точность», и опору на «авторитетные источники». Чем еще можно объяснить четыре фактические ошибки, виртуозно втиснутые сетевым рецензентом в одну короткую фразу об «интифаде, начатой арабами после посещения премьер-министром Израиля Э. Бараком священной для них мечети Аль-Аксы в сопровождении тысячи охранников»? На случай, если тому же автору захочется еще что-нибудь написать на эту, совершенно незнакомую ему тему: не премьером, а лидером оппозиции, не Бараком, а Шароном, не Аль-Аксы, а Храмовой горы, и, конечно, без «тысячи охранников». И не «Волгу», а сто рублей, и не по лотерее, а в преферанс... Сочувствую дикторам Армянского радио, нелегко им приходится.Впрочем, рецензент не так виноват, как может показаться на первый взгляд. То есть Барака с Шароном он, конечно, самостоятельно перепутал, но на страшилках про то, как Шарон «ворвался в мечеть», стоит копирайт Шамира. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2912 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 14:40 lapay написав: А так все красиво починалось - українські націоналісти співробітничали з нацистами і вбивали євреїв!

Опа - єврейські націоналісти теж співробітничали, навіть медальку від Гебельса заробили. Зате мета благородна - створення націоанальної держави.

Але ж сіоністи євреїв не вбивали!

Не вистачало, щоб вбивали, хоча в концтаборах таки да. Опа - зате арабів/палестинців вбивали і виганяли, причому етнічні чистки і неможливість повернення палистниців кардинально змінили національний склад Ізраїлю. Але ж мета благородна - створення національної держави.



Таким чином, українці, які робили злочини, під час другої світової, і після неї - це бандити і антисемити, а євреї, що робили аналогічні злочини (хоч і в менших масштабах) - це богообрані ангели. Хоч мета у тих і інших була однакова - створення національної держави. А так все красиво починалось - українські націоналісти співробітничали з нацистами і вбивали євреїв!Опа - єврейські націоналісти теж співробітничали, навіть медальку від Гебельса заробили. Зате мета благородна - створення націоанальної держави.Але ж сіоністи євреїв не вбивали!Не вистачало, щоб вбивали, хоча в концтаборах таки да. Опа - зате арабів/палестинців вбивали і виганяли, причому етнічні чистки і неможливість повернення палистниців кардинально змінили національний склад Ізраїлю. Але ж мета благородна - створення національної держави.Таким чином, українці, які робили злочини, під час другої світової, і після неї - це бандити і антисемити, а євреї, що робили аналогічні злочини (хоч і в менших масштабах) - це богообрані ангели. Хоч мета у тих і інших була однакова - створення національної держави.

Оце і є приклад подвійних стандартів і маніпуляцій. Оце і є приклад подвійних стандартів і маніпуляцій. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27809 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5638563956405641> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм