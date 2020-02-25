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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5638563956405641
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:45

  Kudrjavuy написав:А Это для "Восточных ... наших не братьев"
https://defence-line.org/2020/02/prigovor-ot-volanda/
просто диагноз или даже приговор им всем… от Воланда!

***

«Советский союз совершил ужасное дело: похоже, за время своей истории он истребил почти всех, кто мог бы воспринять свободу. Последний всплеск сопротивления — Новочеркасский бунт при Хрущёве. Когда потом появился шанс на свободу, воспользоваться им было уже некому. Воля к свободе осталась в Украине, в Прибалтике, в Грузии. Но не у нас, не у русских. У нас качество населения низведено ниже плинтуса. Оно не идёт ни в какое сравнение со сталинскими временами. Ибо тогда система всё-таки преодолевала сопротивление, с нею всё-таки боролись. Были крестьянские восстания, потом были власовцы. Был огромный пласт людей, ненавидящих Сталина и совок вообще. Недаром системе требовался ГУЛАГ. Сейчас он не нужен. ЭТОТ народ любит вождя и без ГУЛАГа. Страшное дело — рабство из-под палки. Но ещё страшнее — рабство без палки. Страшен совок в ватнике. Но страшнее совок на иномарке, в импортных шмотках, отдыхающий в Европе и притом ненавидящий Запад. Помнится, при совке власть обязывала хозяев личных домов вывешивать по праздникам красный флаг. Не вывесишь — будут неприятности. Сейчас никто никого не принуждает цеплять «колорадскую» ленточку на свой личный автомобиль — но цепляют все, сами цепляют, не замечая, как двусмысленно и даже комично этот круглогодичный «символ победы» выглядит на «мерседесе» или «фольксвагене».

Басилашвили, конечно, большой актер, но к старости он вдруг понял, что ЕМУ не повезло с народом. жалко, конечно, что прожив 85 лет, он к концу жизни заблудился в истории. Насчет символа Победа - автовладелец, вешающий георгиевскую ленточку на один из 60-ти миллионов российских автомобилей, АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕТ - мы не смогли отдать дань должной памяти ветеранам при жизни, помянем их теперь. И 9-го мая десятки миллионов россиян по зову сердца снова выйдут на марш БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, что по этому думает МАСТЕР.
Волгарь
 
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