Додано: Сер 26 лют, 2020 18:53

Сайт "Страна.ua", по версии LiveInternet, стал самым читаемым украинским онлайн-СМИ за последние месяц, неделю и день.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная сервисом в среду, 26 февраля.

Так, за сегодняшний день, 26 февраля, по данным LiveInternet, до 17:30 на "Страну" уже зашло 609 457 пользователей, это почти на 100 тысяч посетителей больше, чем у ресурса, который занял второе место.

За последние 7 дней, согласно статистике, "Страну" читало 3 240 024 уникальных пользователей. Отрыв от СМИ, занявшего второе место, составил более 680 тысяч человек. А за последний 31 день число уникальных пользователей на "Стране" составило 7 730 633 человек.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.