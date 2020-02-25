Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Лишь 14% украинцев считают, что на Донбассе происходит гражданская война или конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года.
Большинство опрошенных украинцев (44%), оценивая ситуацию в Донбассе, считают, что там идет война между Украиной и РФ.
Согласно результатам исследования, еще 19% считают, что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией.
10% думают, что это война между Россией и США.
Еще 6% поддерживают тезис о том, что на востоке Украины происходит борьба за независимость "ДНР" и "ЛНР".
Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
А Вы говорите "Война"...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Сайт "Страна.ua", по версии LiveInternet, стал самым читаемым украинским онлайн-СМИ за последние месяц, неделю и день. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная сервисом в среду, 26 февраля. Так, за сегодняшний день, 26 февраля, по данным LiveInternet, до 17:30 на "Страну" уже зашло 609 457 пользователей, это почти на 100 тысяч посетителей больше, чем у ресурса, который занял второе место. За последние 7 дней, согласно статистике, "Страну" читало 3 240 024 уникальных пользователей. Отрыв от СМИ, занявшего второе место, составил более 680 тысяч человек. А за последний 31 день число уникальных пользователей на "Стране" составило 7 730 633 человек.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
"Но есть один нюанс" с нынешним Самокатчиком. Заявление об отставке он должен написать сам. Верховна Рада должна его заявление рассмотреть. Потом утвердить новый состав КабМина. Но Верховна Рада увязла в земельном законопроекте Или, в нарушение регламента "Новый КабМин, раз, два", или Самокатчик будет премьером как можно долго
«Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. «Хохлы» - ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет "Украин" - вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать», - отметил Сурков.
Также он уверен, что «принуждение силой к братским отношениям» - это главный эффективный метод в отношениях с Украиной.
Сурков-Дудаев озвучил всё то, о чём давно говорится на этой ветке об отношении РФ к Украине. О том, что РФ хочет уничтожения государственности в Украине Только полезные идиоты здесь, продолжают не верить в это. Рекомендую им почитать интервью Суркова, ведь он идеолог действий РФ на Донбассе в период с 2014 года
Промислове виробництво в Україні в січні 2020 року знизилося на 5,1% порівняно з січнем 2019 року і скоротилося на 8,4% порівняно з груднем 2019 року, повідомляє Державна служба статистики.
Найбільше за рік скоротилося постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 11,8%.
У переробній промисловості падіння в форматі «місяць до місяця» склало 3,2%, у добувній – 4,5% (усі дані є нескоригованими на ефект календарних днів).
У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилося на 1,8%.
Украина всё более и более превращается в банановую республику.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.