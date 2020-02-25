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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5639564056415642
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:15

когда страной управляет *опа-нам остается только вера

https://www.youtube.com/watch?v=WYzakFAdS-k
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:23

  Puente написав:.....
Як варіант - якийсь реальний деспот-диктатор ( або монарх ) , чи чергова революція - в момент розвалу РФ або загальносвітової суперкризи ...

С приходом к власти ... Кого?
У нас есть хоть одна партия с подходящими (да хоть с какими-нибудь) идеями?
Опыта двух революций недостаточно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:38

Вот те 23% которым при Зе и Ко хорошо живётся:
Лишь 14% украинцев считают что на Донбассе идет "гражданская война"

26.02.2020 15:26. https://www.ostro.org/general/society/news/585652/

Лишь 14% украинцев считают, что на Донбассе происходит гражданская война или конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года.

Большинство опрошенных украинцев (44%), оценивая ситуацию в Донбассе, считают, что там идет война между Украиной и РФ.

Согласно результатам исследования, еще 19% считают, что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией.

10% думают, что это война между Россией и США.

Еще 6% поддерживают тезис о том, что на востоке Украины происходит борьба за независимость "ДНР" и "ЛНР".

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

А Вы говорите "Война"... :shock:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:53

Re: Політичні дискусії

Сайт "Страна.ua", по версии LiveInternet, стал самым читаемым украинским онлайн-СМИ за последние месяц, неделю и день.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная сервисом в среду, 26 февраля. 
Так, за сегодняшний день, 26 февраля, по данным LiveInternet, до 17:30 на "Страну" уже зашло 609 457 пользователей, это почти на 100 тысяч посетителей больше, чем у ресурса, который занял второе место. 
За последние 7 дней, согласно статистике, "Страну" читало 3 240 024 уникальных пользователей. Отрыв от СМИ, занявшего второе место, составил более 680 тысяч человек. А за последний 31 день число уникальных пользователей на "Стране" составило 7 730 633 человек. 
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:56

Ітогі подвєдьом. 2020-02-26

Ітогі подвєдьом. 2020-02-26

1) Вопрос решен на 99%: СМИ сообщили о планах Зеленского назначить Тигипко премьером

Вопрос о назначении нового премьера хотят решить в ближайшие две недели – СМИ

Зеленский подтвердил свою встречу с Тигипко (видео)
Ну что же, нового премьера ищут. Ищут не могут найти.

"Но есть один нюанс" с нынешним Самокатчиком. Заявление об отставке он должен написать сам. Верховна Рада должна его заявление рассмотреть. Потом утвердить новый состав КабМина.
Но Верховна Рада увязла в земельном законопроекте
Или, в нарушение регламента "Новый КабМин, раз, два", или Самокатчик будет премьером как можно долго

2) В "Слуге народа" объяснили, почему Рябошапку до июня не отправят в отставку
Рябошапка и Самокатчик будут в своих креслах примерно одинаковое время

3) Возможен ли мир на Донбассе. Путинский идеолог войны на востоке унизил Украину и раскрыл кремлевское видение происходящего
«Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. «Хохлы» - ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет "Украин" - вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать», - отметил Сурков.

Также он уверен, что «принуждение силой к братским отношениям» - это главный эффективный метод в отношениях с Украиной.

Сурков-Дудаев озвучил всё то, о чём давно говорится на этой ветке об отношении РФ к Украине. О том, что РФ хочет уничтожения государственности в Украине
Только полезные идиоты здесь, продолжают не верить в это. Рекомендую им почитать интервью Суркова, ведь он идеолог действий РФ на Донбассе в период с 2014 года

4) Зеленский: Крым не может стать ценой для мира на Донбассе и остается в повестке дня
Красиво гутарит

Большинство украинцев не поддерживают признание аннексии Россией Крыма в обмен на освобождение Донбасса – опрос

5) В Харькове вновь переименовали проспект в честь советского маршала Жукова
Ну шо сказать, в Харькове подготовка к местным выборам началась.

6) Кабмин сменил менеджмент "Центрэнерго" и трех облэнерго - готовит к продаже
И кому же это всё достанется ? Бабушке или Ахметову ?

7) Путин хочет закрепить в Конституции РФ "историческую правду" о Второй мировой и "защиту русскоязычных"
За ширмой всех этих речей стоит желание Путина продлить своё пребывание на посту.
Чтобы в лучших традициях СССР, с поста - только ногами вперёд.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:57

  freeze написав:Сайт "Страна.ua", по версии LiveInternet, стал самым читаемым украинским онлайн-СМИ за последние месяц, неделю и день.

Коллега freeze, миллионы мух никогда не ошибаются :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:12

Люстрировали/реформировали и мелкоту. На уровне отделений МВД.
Так что, помимо устранения неугодных, преследовалась цель понравиться толпе.

Мелкота тоже мешает. Надо же освободить места для тех, кто помог одержать победу. Да и обеспечить себе поддержу снизу на будущее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:17

А пока лицедеи играют хороших царей.
Экономика растёт...
Враг топчет землю...
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2 ... qYZpoRuYqY
Промислове виробництво в Україні в січні 2020 року знизилося на 5,1% порівняно з січнем 2019 року і скоротилося на 8,4% порівняно з груднем 2019 року, повідомляє Державна служба статистики.

Найбільше за рік скоротилося постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 11,8%.

У переробній промисловості падіння в форматі «місяць до місяця» склало 3,2%, у добувній – 4,5% (усі дані є нескоригованими на ефект календарних днів).

У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилося на 1,8%.


Украина всё более и более превращается в банановую республику.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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