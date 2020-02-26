Додано: Сер 26 лют, 2020 22:28

Ребята, давайте сбавим обороты по еврейскому вопросу.

Нечего обсуждать антисемитизм, когда президент, избранный 73 процентами чистокровный еврей, серый кардинал Офиса президента чистокровный еврей, половину олигархов евреи, главный кукловод слуг народа - Сорос тоже еврей.



Если два-три процента полудурков педалируют еврейский вопрос, так это есть во всех, даже самых толерантных странах.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.