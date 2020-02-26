Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав: Вот только под определение "геноцида" он не подходит т.к. осуществлялся в большой мере самими украинцами из сельских активистов-нищебродов ненавидящих кулаков-хозяев и затронул он не только украинцев и не только селе.
Ти дивись! Під визначення "геноциду" не підходить, а вони визнали офіційно:
Австралія Ватикан Грузія Еквадор Естонія Канада Колумбія Латвія Литва Мексика Парагвай Перу Перу Польща Угорщина Португалія Україна США плюс 20 штатів у самих США.
freeze написав:Сайт "Страна.ua", по версии LiveInternet, стал самым читаемым украинским онлайн-СМИ за последние месяц, неделю и день.
Коллега freeze, миллионы мух никогда не ошибаются
По сравнению с помоечными цензорами и украинской правдой Сони Кошкиной, брызжущей фейками, Страна скоро станет эталоном украинской журналистики. Ежедневные обзоры по экономике, политике, инсайды, скандалы, расследования, ежедневные валютные обзоры, просто молодцы. А то, что Страна не любит Зеленского и Порошенко, так у нас оппозицией и зарабатывается популярность, особенность национальной журналистики )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Великолепно, когда где то есть улицы Бандеры, а где то улицы Жукова. Это голос истинной свободы и понимания. В этом сила государства, а слабость Украины в постоянном туалетном сраче, когда одни пытаются навязать что то другим.
Сумніваюсь, що в Австрії є вулиця Гітлера, чи десь є вулиця видатного полководця Гудеріана, хоча вулиця Ромеля є. Срач тому, що денацифікація в Німеччині вже давно закінчились, а в нас ще повно прихильників Путлера/Сталіна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Ну от і для чого Ви до Жукова і Григоренка приплели Бандеру ? Там фігурують тільки 2 людей - Жуков - радянський генерал і Григоренко - радянський генерал - але дисидент і ворог ладу ... За кого - по результатам видно - за СРСР "однозначно" ...
Потому что К-х пытается навязать своих героев всей Украине. А этого делать не стоит. Григоренко или Жуков? С уважением отношусь к Григоренко, но будем честны, их роль в истории несравнима. Есть разные взгляды на роль Жукова и его полководческие таланты, но его заслуги несомненны, а подавляющее большинство обсуждающих вопрос названия в его честь ничего в военном деле не понимают. И его роль оценивать не могут (впрочем, как и я). Чисто "декоммунизация". Хотя Жуков не политик, а чисто военный деятель. Так же как переименование в Киеве улицы Ватутина. Не надо перегибать палку.
Должна быть децентрализация, всякие попытки навязать чужеродные идеологии одного региона другому региону должны сразу посылаться нах. Великолепно, когда где то есть улицы Бандеры, а где то улицы Жукова. Это голос истинной свободы и понимания. В этом сила государства, а слабость Украины в постоянном туалетном сраче, когда одни пытаются навязать что то другим.
Коли запала тиша на землі, Європа тішилась, отримавши свободу, Та довго ще вела важкі бої Маленька армія великого народу.
Їх не вітали сурми й барабани, Втирала мати очі рукавом, Ішли безвусі хлопці в партизани, Аби не жити на своїй землі рабом.
І кожен знав, що орденів не буде, Що обеліски ще не скоро їм поставлять, Що обіллють помиями і брудом За тридцять срібняків їх рідні браття.
І кожен чув, як стукотять вагони Через мости небачених річок, Сибірськими снігами ешелони Дружин, батьків і навіть діточок.
І кожен бачив як горіла рідна хата, Хоча по радіо скінчилася війна, І сивого з медалями солдата, Сп’янілого від крові і вина.
Не треба сліз, обдурений народе, Пройшли роки, тепер побачив ти, Що не буває справжньою свобода, Якщо її на танках привести.
У багатьох тепер на серці камінь, Багато слів високих і пустих, Нема хрестів над їхніми кістками, І нікуди нам квіти принести.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Ребята, давайте сбавим обороты по еврейскому вопросу. Нечего обсуждать антисемитизм, когда президент, избранный 73 процентами чистокровный еврей, серый кардинал Офиса президента чистокровный еврей, половину олигархов евреи, главный кукловод слуг народа - Сорос тоже еврей.
Если два-три процента полудурков педалируют еврейский вопрос, так это есть во всех, даже самых толерантных странах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Великолепно, когда где то есть улицы Бандеры, а где то улицы Жукова. Это голос истинной свободы и понимания. В этом сила государства, а слабость Украины в постоянном туалетном сраче, когда одни пытаются навязать что то другим.
Сумніваюсь, що в Австрії є вулиця Гітлера, чи десь є вулиця видатного полководця Гудеріана, хоча вулиця Ромеля є. Срач тому, що денацифікація в Німеччині вже давно закінчились, а в нас ще повно прихильників Путлера/Сталіна.
В Австрии есть улицы освободителей Вены от нацизма - советских. И памятники советским воинам есть. И никто не парится. У нас тоже никто не настаивает на улицах Гитлера и Сталина.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Ребята, давайте сбавим обороты по еврейскому вопросу. Нечего обсуждать антисемитизм, когда президент, избранный 73 процентами чистокровный еврей, серый кардинал Офиса президента чистокровный еврей, половину олигархов евреи, главный кукловод слуг народа - Сорос тоже еврей.
То який же висновок - невже існує жидо-масонська змова? Нікого це питання не муляє, навіть нашого сіоніста. Тут інше розганяють - про нацистів-антисемістів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.