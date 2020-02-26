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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5643564456455646>
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:36

  Кармелюк написав:
  shapo написав: Вот только под определение "геноцида" он не подходит т.к. осуществлялся в большой мере самими украинцами из сельских активистов-нищебродов ненавидящих кулаков-хозяев и затронул он не только украинцев и не только селе.


Ти дивись! Під визначення "геноциду" не підходить, а вони визнали офіційно:

Австралія
Ватикан
Грузія
Еквадор
Естонія
Канада
Колумбія
Латвія
Литва
Мексика
Парагвай
Перу Перу
Польща
Угорщина
Португалія
Україна
США плюс 20 штатів у самих США.


Это, мягко говоря, не так.https://www.ukrinform.ru/rubric-society ... cidom.html
В Австралии резолюцию приняли только 2 штата из 6.
В США 15 из 50 штатов и т.д.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:37

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:В Австрии есть улицы освободителей Вены от нацизма - советских. И памятники советским воинам есть. И никто не парится.
У нас тоже никто не настаивает на улицах Гитлера и Сталина.

Так і в нас є пам'ятнки Бандері і Шухевичу, бо окупанти і борці з ними інші. Дзеркальна в нас ситуація, дзеркальна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:39

  lapay написав:То який же висновок - невже існує жидо-масонська змова?


Так.
Они правят финансами. А мы тут щеки надуваем, хотя мы ничего не решаем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:42

  lapay написав:
  freeze написав:Ребята, давайте сбавим обороты по еврейскому вопросу.
Нечего обсуждать антисемитизм, когда президент, избранный 73 процентами чистокровный еврей, серый кардинал Офиса президента чистокровный еврей, половину олигархов евреи, главный кукловод слуг народа - Сорос тоже еврей.

То який же висновок - невже існує жидо-масонська змова? :shock:
Нікого це питання не муляє, навіть нашого сіоніста. Тут інше розганяють - про нацистів-антисемістів.


Все что могли сказать вы уже сказали и показали,особенно лицемерный христианин с процентными ограничениями касающимися не только евреев ,но и вообще всех нетитульных.
Большое спасибо за искренность.
Я и так давно знал , но вы подтвердили мне в очередной раз свои истинные взгляды.
Поэтому еще раз спасибо.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:42

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Они правят финансами. А мы тут щеки надуваем, хотя мы ничего не решаем.

Та годі. Ми теж вирішуємо, коли голосуємо, дехто за чудака на велосипеді з булавою, який вже призначає "соросят".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:43

  shapo написав:
  Кармелюк написав:Оце повеселили!


  Козак-характерник написав:Людина є Божим творінням. Треба виручати брата з неволі, з пут диявола.


https://www.youtube.com/watch?v=VfvEZo4CLMg

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:48

  lapay написав:
  freeze написав:Они правят финансами. А мы тут щеки надуваем, хотя мы ничего не решаем.

Та годі. Ми теж вирішуємо, коли голосуємо, дехто за чудака на велосипеді з булавою, який вже призначає "соросят".


Чтобы забить мозги тридцати миллионам избирателей, достаточно два-три миллиарда долларов в рекламу. Копейки, для масонства и Сороса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:52

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Чтобы забить мозги тридцати миллионам избирателей, достаточно два-три миллиарда долларов в рекламу. Копейки, для масонства и Сороса.

Якби вони були, то їх нічим не забити. А коли пересічні беруть приклад з Льоні Голубкова, то хто ж в цьому винен?
Коломойський і Зеленський виграли цю битву за мізки, причому з розгромним результатом. Молодці, що тут скажеш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:58

  lapay написав:Коломойський і Зеленський виграли цю битву за мізки, причому з розгромним результатом. Молодці, що тут скажеш.


На данный момент Коломойский ничего не выиграл, выиграли Пинчук-Сорос, заполонившие Кабмин и Раду, и Ахметов, который сейчас быстрым шагом осваивает властные кабинеты.
А Беня как был с десятком депутатов и подвешенным Приватом, так и остался в том же положении.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:58

  lapay написав:
  freeze написав:Чтобы забить мозги тридцати миллионам избирателей, достаточно два-три миллиарда долларов в рекламу. Копейки, для масонства и Сороса.

Якби вони були, то їх нічим не забити. А коли пересічні беруть приклад з Льоні Голубкова, то хто ж в цьому винен?
Коломойський і Зеленський виграли цю битву за мізки, причому з розгромним результатом. Молодці, що тут скажеш.

Вы до сих пор жалеете о Пете?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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