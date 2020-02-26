Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав: Вот только под определение "геноцида" он не подходит т.к. осуществлялся в большой мере самими украинцами из сельских активистов-нищебродов ненавидящих кулаков-хозяев и затронул он не только украинцев и не только селе.
Ти дивись! Під визначення "геноциду" не підходить, а вони визнали офіційно:
Австралія Ватикан Грузія Еквадор Естонія Канада Колумбія Латвія Литва Мексика Парагвай Перу Перу Польща Угорщина Португалія Україна США плюс 20 штатів у самих США.
freeze написав:Ребята, давайте сбавим обороты по еврейскому вопросу. Нечего обсуждать антисемитизм, когда президент, избранный 73 процентами чистокровный еврей, серый кардинал Офиса президента чистокровный еврей, половину олигархов евреи, главный кукловод слуг народа - Сорос тоже еврей.
То який же висновок - невже існує жидо-масонська змова? Нікого це питання не муляє, навіть нашого сіоніста. Тут інше розганяють - про нацистів-антисемістів.
Все что могли сказать вы уже сказали и показали,особенно лицемерный христианин с процентными ограничениями касающимися не только евреев ,но и вообще всех нетитульных. Большое спасибо за искренность. Я и так давно знал , но вы подтвердили мне в очередной раз свои истинные взгляды. Поэтому еще раз спасибо.
freeze написав:Чтобы забить мозги тридцати миллионам избирателей, достаточно два-три миллиарда долларов в рекламу. Копейки, для масонства и Сороса.
Якби вони були, то їх нічим не забити. А коли пересічні беруть приклад з Льоні Голубкова, то хто ж в цьому винен? Коломойський і Зеленський виграли цю битву за мізки, причому з розгромним результатом. Молодці, що тут скажеш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Коломойський і Зеленський виграли цю битву за мізки, причому з розгромним результатом. Молодці, що тут скажеш.
На данный момент Коломойский ничего не выиграл, выиграли Пинчук-Сорос, заполонившие Кабмин и Раду, и Ахметов, который сейчас быстрым шагом осваивает властные кабинеты. А Беня как был с десятком депутатов и подвешенным Приватом, так и остался в том же положении.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Чтобы забить мозги тридцати миллионам избирателей, достаточно два-три миллиарда долларов в рекламу. Копейки, для масонства и Сороса.
Якби вони були, то їх нічим не забити. А коли пересічні беруть приклад з Льоні Голубкова, то хто ж в цьому винен? Коломойський і Зеленський виграли цю битву за мізки, причому з розгромним результатом. Молодці, що тут скажеш.
Вы до сих пор жалеете о Пете?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.