lapay написав:
Так і в нас є пам'ятнки Бандері і Шухевичу, бо окупанти і борці з ними інші. Дзеркальна в нас ситуація, дзеркальна.
Ну это Ваше мнение.
Не думаю, что большинство народа его поддержит.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 26 лют, 2020 23:00
Ну это Ваше мнение.
Не думаю, что большинство народа его поддержит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 26 лют, 2020 23:08
Re: Політичні дискусії
Сьогодні дивився інтерв'ю з Бабіковим, який першим передбачив перемогу Зеленського. Поки все йде так, як він казав - плавний спад, на протязі двох років, рейтингу Зеленського.
Із сьогоднішнього:
В Зеленського немає нічого, крім рейтингу. Коли він сильно впаде, Зеленський вже нікому не буде цікавий, його повноваження обмежать до конституційних, або менших.
До осіні його рейтинг буде 30%, наступної весни впаде до традиційного українського рівня, але більше, ніж в Порошенко, бо в артистів лавка фанатів більша, ніж в політиків.
Тигіпко нічого не змінить, тільки введе в управління традиційний пул олігархів (Ахметова). Коли Зеленський ослабне, Тигипко об'єднається з Разумковим, бо в них були спільні справи ще з регіональних часів, і так повинно бути в парламентсько-президентській республіці, а парламент (зелених) поділять олігархи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 26 лют, 2020 23:09
Ця звістка від ножа гостріша –
Знов настає лихий момент –
В козацькім краї, Запоріжжі,
Воздвигнуть Кобі монумент.
Нащадку хана Тохтамиша,
Що закував ім’я у сталь,
Тому, хто дух козацький нищив,
Начхав на совість і мораль.
В голодоморах і у війнах,
В Сибіру і на Соловках
Катюга лютий, лиховійний
Мільйони душ стоптав у прах.
Його раби і досі плачуть,
Бо нібито червоний кхмер
Не мав ні хати, ані дачі,
В юхтових чоботях помер.
Їм я по-доброму пораю:
Не нийте, то вже його хрест,
Бо пси і босими вмирають,
Та їм за це – собача честь!
Найбільше скиглять ті, хто в діток
Останню крихту видирав,
Хто у війну був замполітом,
Хто в спину воїнам стріляв...
Шалійте ж у тупій хворобі!
(Як носить вас свята земля?)
Та знайте – встане Сталін з гробу,
Він вас також перестріля!
Байка...
Пес Бровко з цепка зірвався
І побіг уздовж хатин.
Цвітом-садом чарувався,
Ногу задирав на тин...
По дворах – собачий лемент.
Валували всі підряд:
- Гав! На волі цей нікчема?! –
Розривавсь бульдог Пірат.
- Як посмів ланцюг порвати?! -
Шавка голос подала.
- В кліть його! Мерщій за ґрати! -
Завелась вівчарка зла.
- Гав! Ганьба! – гнівилась Лайка.
- Хам він! – рявкнув дог Фідель.
- Ловелас! Джиґун! Гуляйко! -
Підпрягався спанієль…
Досі гавкіт цей лунає.
________
Та не тільки псяча рать
Всіх, хто волю здобуває,
Ладна в шмаття розідрать.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 26 лют, 2020 23:20, всього редагувалось 4 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 26 лют, 2020 23:14
Тигипко большой прохвост и жулик, но он имеет опыт управления. По сравнению с полудурком Гончаруком, это как доктор наук и первоклассник малограмотный.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 26 лют, 2020 23:17
Re: Політичні дискусії
Можу закластися, що в нього будуть протиріччя зі Смолієм, хоч вони обидва банкіри. Як то кажуть - точка сидіння визначає точку зору.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 26 лют, 2020 23:20
Одна из версий причины, по которой была поддержка проекта *ЗЕ*, --- попробовать для Украины более реальную парламентскую модель.
Додано: Сер 26 лют, 2020 23:27
Тут проблема не совсем в "еврейском вопросе".
shapo, в общем-то, поднимает вопросы, касающиеся Украины, с лёгким оттенком "еврейского". Но сами вопросы носят гораздо более общий характер. А его начинают задрачивать то жизнью в Казахстане, то Израилем.
Начинают переводить стрелки на "еврейский вопрос" и Израиль.
У Израиля своя история. Весьма нелёгкая. 70 лет находиться в реально враждебном окружении, причём в окружении, многократно превосходящем численно и настроенном не на присоединение или ещё что, а именно на уничтожение. И не только государства, но и населения. Это не может не накладывать свой отпечаток.
Но проблемы Израиля это проблемы Израиля, не нам их решать. Об этом пусть болит голова у израильтян.
Нам надо решать свои проблемы. А не переводить разговор на "А у вас негров линчуют!"
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 27 лют, 2020 00:02
Козак-характерник
Ну и кто искажает и превратно толкует слова оппонентов?
Если противника Бандеры (ОУН-УПА) выставлять сторонником Сталина и противником свободы Украины ...
Это исключительно по христиански.
Puente, может быть после этого поста (viewtopic.php?p=4881451#p4881451) К-х Вам будет понятно, почему, говоря о Жукове-Григоренко, я вспомнил о Бандере.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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