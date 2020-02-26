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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 56445645564656475648>
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:27

  freeze написав:Ребята, давайте сбавим обороты по еврейскому вопросу.
Нечего обсуждать антисемитизм, когда президент, избранный 73 процентами чистокровный еврей, серый кардинал Офиса президента чистокровный еврей, половину олигархов евреи, главный кукловод слуг народа - Сорос тоже еврей.

Если два-три процента полудурков педалируют еврейский вопрос, так это есть во всех, даже самых толерантных странах.

Тут проблема не совсем в "еврейском вопросе".
shapo, в общем-то, поднимает вопросы, касающиеся Украины, с лёгким оттенком "еврейского". Но сами вопросы носят гораздо более общий характер. А его начинают задрачивать то жизнью в Казахстане, то Израилем.
Начинают переводить стрелки на "еврейский вопрос" и Израиль.
У Израиля своя история. Весьма нелёгкая. 70 лет находиться в реально враждебном окружении, причём в окружении, многократно превосходящем численно и настроенном не на присоединение или ещё что, а именно на уничтожение. И не только государства, но и населения. Это не может не накладывать свой отпечаток.
Но проблемы Израиля это проблемы Израиля, не нам их решать. Об этом пусть болит голова у израильтян.
Нам надо решать свои проблемы. А не переводить разговор на "А у вас негров линчуют!"
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:02

Козак-характерник
Ну и кто искажает и превратно толкует слова оппонентов?
Если противника Бандеры (ОУН-УПА) выставлять сторонником Сталина и противником свободы Украины ...
Это исключительно по христиански. :)

Puente, может быть после этого поста (viewtopic.php?p=4881451#p4881451) К-х Вам будет понятно, почему, говоря о Жукове-Григоренко, я вспомнил о Бандере.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:11

  ЛАД написав:Козак-характерник
Ну и кто искажает и превратно толкует слова оппонентов?

Это исключительно по христиански. :)

Хто, хто? :) Диявол, що збиває Вас зі шляху. Там лише вірш. Без моїх оцінок. Думай ТЕ! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:23

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Козак-характерник
Ну и кто искажает и превратно толкует слова оппонентов?

Это исключительно по христиански. :)

Хто, хто? :) Диявол, що збиває Вас зі шляху. Там лише вірш. Без моїх оцінок. Думай ТЕ! :)

Цей вiрш Ви поставили у вiдповiдь менi. Так що не "лише вiрш".
А про "диявола" я вже вiдповiдав - мабуть, вiн радiє Вашим постам останнiм часом.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 27 лют, 2020 00:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:26

  ЛАД написав:Козак-характерник
А щоб ніхто в селі про це не
здогадався, їсти йому носила маленька дівчинка, донька господаря. Їй було 11 чи 12
років...

Это свидетельствует о массовой поддержке ОУН-УПА?

И большая просьба к Вам как к историку привести сведения о жестокой и упорной борьбе ОУН-УПА с нацистами. О борьбе с АК, поляками, Советами мы знаем, а вот о борьбе с нацистами не очень.

Подивіться тут. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91% ... 1%96%D0%B2
https://old.uinp.gov.ua/news/yak-upa-vo ... petssluzhb

П.С. Зверніть увагу на втрати повстанців і нацистів. Це не Жуков - м'ясник. :)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 27 лют, 2020 00:47, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:42

  shapo написав:
  Кармелюк написав:Оце повеселили!


  Козак-характерник написав:Людина є Божим творінням. Треба виручати брата з неволі, з пут диявола.


https://www.youtube.com/watch?v=VfvEZo4CLMg

Я правильно зрозумів, раз викладаєте уривки, Ви любитель фільмів "Брат" і "Брат2"?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:44

Вставай, Україно!!! Скажи своє слово
За правду, народе, свій голос віддай,
За те, щоб в країні була рідна мова,
Щоб не обкрадали родючий наш край.

За те, щоб піднявся добробут народу,
Щоби не втікали усі за кордон,
Щоби не цурались козацького роду,
Щоб більше не було Чорнобильських зон!

Щоби не лякав нас ніколи Ожидів,
Родила б пшениця,де зараз пустир,
За скоєний злочин, щоб кожен відсидів,
То був би в країні і спокій, і мир!

За тебе, розіп'яту, знов йдуть дебати,
Як людям збагнути в цім хаосі суть?
Та знайте, допоки при владі "ринати",-
То про незалежність, народе, - ЗАБУДЬ!

Вставай, Україно, вже годі терпіти,
Нам ситих магнатів та їхніх лакуз
За тебе, рідненька, найкращу у світі,
Відали життя і Шухевич і Стус.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:46

  freeze написав:Ребята, давайте сбавим обороты по еврейскому вопросу.
Нечего обсуждать антисемитизм, когда президент, избранный 73 процентами чистокровный еврей, серый кардинал Офиса президента чистокровный еврей, половину олигархов евреи, главный кукловод слуг народа - Сорос тоже еврей.

Если два-три процента полудурков педалируют еврейский вопрос, так это есть во всех, даже самых толерантных странах.


если евреи открыто признают что они занимают большинство руководящих должностей в стране то боюсь начентся реальный антисемитизм.
сейчас народ поднимается против корупционеров, взяточников и прочих обезличеных личностей. но если этих обезличеных личностей связать с более чем то осязаемым то может начаться неконтролируемый процесс.
потому я бы избегал в открытую перечислять все должности которые занимают евреи.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:50

  lapay написав:В Зеленського немає нічого, крім рейтингу. Коли він сильно впаде, Зеленський вже нікому не буде цікавий, його повноваження обмежать до конституційних, або менших.
До осіні його рейтинг буде 30%, наступної весни впаде до традиційного українського рівня, але більше, ніж в Порошенко, бо в артистів лавка фанатів більша, ніж в політиків.
Тигіпко нічого не змінить, тільки введе в управління традиційний пул олігархів (Ахметова). Коли Зеленський ослабне, Тигипко об'єднається з Разумковим, бо в них були спільні справи ще з регіональних часів, і так повинно бути в парламентсько-президентській республіці, а парламент (зелених) поділять олігархи.

Що означає нічого не має, крім рейтингу? Він є законно-обраний президент. Він має повноваження президента. Що він ще має мати?
"повноваження обмежать до конституційних" - а що в нього зараз повноваження більші конституційних?

Тигіпко - як, на мене, більш-менш нормальний прем"єр. По крайній мірі набагато кращий ніж Аваков, Саакашвілі чи Смешко (це список можливих прем"єрів який був недавно озвучений Гордоном).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:50

  mephala написав:
если евреи открыто признают что они занимают большинство руководящих должностей в стране то боюсь начентся реальный антисемитизм.
сейчас народ поднимается против корупционеров, взяточников и прочих обезличеных личностей. но если этих обезличеных личностей связать с более чем то осязаемым то может начаться неконтролируемый процесс.
потому я бы избегал в открытую перечислять все должности которые занимают евреи.


Ты только что не потушил огонь, а подбросил дровишек. Может быть цель была и другая, но вышло как вышло...
zРадио
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