Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Ребята, давайте сбавим обороты по еврейскому вопросу. Нечего обсуждать антисемитизм, когда президент, избранный 73 процентами чистокровный еврей, серый кардинал Офиса президента чистокровный еврей, половину олигархов евреи, главный кукловод слуг народа - Сорос тоже еврей.
Если два-три процента полудурков педалируют еврейский вопрос, так это есть во всех, даже самых толерантных странах.
Тут проблема не совсем в "еврейском вопросе". shapo, в общем-то, поднимает вопросы, касающиеся Украины, с лёгким оттенком "еврейского". Но сами вопросы носят гораздо более общий характер. А его начинают задрачивать то жизнью в Казахстане, то Израилем. Начинают переводить стрелки на "еврейский вопрос" и Израиль. У Израиля своя история. Весьма нелёгкая. 70 лет находиться в реально враждебном окружении, причём в окружении, многократно превосходящем численно и настроенном не на присоединение или ещё что, а именно на уничтожение. И не только государства, но и населения. Это не может не накладывать свой отпечаток. Но проблемы Израиля это проблемы Израиля, не нам их решать. Об этом пусть болит голова у израильтян. Нам надо решать свои проблемы. А не переводить разговор на "А у вас негров линчуют!"
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Козак-характерник Ну и кто искажает и превратно толкует слова оппонентов? Если противника Бандеры (ОУН-УПА) выставлять сторонником Сталина и противником свободы Украины ... Это исключительно по христиански.
freeze написав:Ребята, давайте сбавим обороты по еврейскому вопросу. Нечего обсуждать антисемитизм, когда президент, избранный 73 процентами чистокровный еврей, серый кардинал Офиса президента чистокровный еврей, половину олигархов евреи, главный кукловод слуг народа - Сорос тоже еврей.
Если два-три процента полудурков педалируют еврейский вопрос, так это есть во всех, даже самых толерантных странах.
если евреи открыто признают что они занимают большинство руководящих должностей в стране то боюсь начентся реальный антисемитизм. сейчас народ поднимается против корупционеров, взяточников и прочих обезличеных личностей. но если этих обезличеных личностей связать с более чем то осязаемым то может начаться неконтролируемый процесс. потому я бы избегал в открытую перечислять все должности которые занимают евреи.
lapay написав:В Зеленського немає нічого, крім рейтингу. Коли він сильно впаде, Зеленський вже нікому не буде цікавий, його повноваження обмежать до конституційних, або менших. До осіні його рейтинг буде 30%, наступної весни впаде до традиційного українського рівня, але більше, ніж в Порошенко, бо в артистів лавка фанатів більша, ніж в політиків. Тигіпко нічого не змінить, тільки введе в управління традиційний пул олігархів (Ахметова). Коли Зеленський ослабне, Тигипко об'єднається з Разумковим, бо в них були спільні справи ще з регіональних часів, і так повинно бути в парламентсько-президентській республіці, а парламент (зелених) поділять олігархи.
Що означає нічого не має, крім рейтингу? Він є законно-обраний президент. Він має повноваження президента. Що він ще має мати? "повноваження обмежать до конституційних" - а що в нього зараз повноваження більші конституційних?
Тигіпко - як, на мене, більш-менш нормальний прем"єр. По крайній мірі набагато кращий ніж Аваков, Саакашвілі чи Смешко (це список можливих прем"єрів який був недавно озвучений Гордоном).
mephala написав: если евреи открыто признают что они занимают большинство руководящих должностей в стране то боюсь начентся реальный антисемитизм. сейчас народ поднимается против корупционеров, взяточников и прочих обезличеных личностей. но если этих обезличеных личностей связать с более чем то осязаемым то может начаться неконтролируемый процесс. потому я бы избегал в открытую перечислять все должности которые занимают евреи.
Ты только что не потушил огонь, а подбросил дровишек. Может быть цель была и другая, но вышло как вышло...