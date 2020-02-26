Додано: Чет 27 лют, 2020 00:44

Вставай, Україно!!! Скажи своє слово

За правду, народе, свій голос віддай,

За те, щоб в країні була рідна мова,

Щоб не обкрадали родючий наш край.



За те, щоб піднявся добробут народу,

Щоби не втікали усі за кордон,

Щоби не цурались козацького роду,

Щоб більше не було Чорнобильських зон!



Щоби не лякав нас ніколи Ожидів,

Родила б пшениця,де зараз пустир,

За скоєний злочин, щоб кожен відсидів,

То був би в країні і спокій, і мир!



За тебе, розіп'яту, знов йдуть дебати,

Як людям збагнути в цім хаосі суть?

Та знайте, допоки при владі "ринати",-

То про незалежність, народе, - ЗАБУДЬ!



Вставай, Україно, вже годі терпіти,

Нам ситих магнатів та їхніх лакуз

За тебе, рідненька, найкращу у світі,

Відали життя і Шухевич і Стус.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.