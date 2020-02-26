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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5645564656475648>
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:57

  lapay написав:
  freeze написав:Тигипко большой прохвост и жулик, но он имеет опыт управления. По сравнению с полудурком Гончаруком, это как доктор наук и первоклассник малограмотный.

Можу закластися, що в нього будуть протиріччя зі Смолієм, хоч вони обидва банкіри. Як то кажуть - точка сидіння визначає точку зору.


С Рожковой. Смолий там не рулит. Но да - противоречия будут. Понимая это, Тигипко может поставить условия Зеленскому и по смене руководства НБУ. Я бы на месте Тигипко иначе не взялся. Какой смысл отвечать за то, на что ты не влияешь?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:57

  shapo написав:
  Кармелюк написав:
  shapo написав: Вот только под определение "геноцида" он не подходит т.к. осуществлялся в большой мере самими украинцами из сельских активистов-нищебродов ненавидящих кулаков-хозяев и затронул он не только украинцев и не только селе.


Ти дивись! Під визначення "геноциду" не підходить, а вони визнали офіційно:

Австралія
Ватикан
Грузія
Еквадор
Естонія
Канада
Колумбія
Латвія
Литва
Мексика
Парагвай
Перу Перу
Польща
Угорщина
Португалія
Україна
США плюс 20 штатів у самих США.


Это, мягко говоря, не так.https://www.ukrinform.ru/rubric-society ... cidom.html
В Австралии резолюцию приняли только 2 штата из 6.
В США 15 из 50 штатов и т.д.



Ви хоча б свої джерела перечитуєте? :D

"Второй страной мира актом геноцида Голодомор признала Австралия. Об этом свидетельствуют Резолюция Сената от 28.10.1993, а также Резолюция Сената от 31.10.2003."

"Кроме того, Голодомор 1932-1933 годов в Украине был признан актом геноцида на региональном и муниципальном уровне в следующих странах:

Австралия: штат Новый Южный Уэльс, штат Виктория"

Ваше джерело вже трохи застаріле. :D
В США штатів, які визнали голодомор геноцидом, вже більше...


P.s. "Это, мягко говоря"! :lol:
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 01:03

  Кармелюк написав:Ви хоча б свої джерела перечитуєте? :D

Те саме було і в дискусії по Шептицькому. Людина маніпулює. При чому іноді топорно дуже.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 01:05

  Кармелюк написав:Ви хоча б свої джерела перечитуєте? :D

"Второй страной мира актом геноцида Голодомор признала Австралия. Об этом свидетельствуют Резолюция Сената от 28.10.1993, а также Резолюция Сената от 31.10.2003."

"Кроме того, Голодомор 1932-1933 годов в Украине был признан актом геноцида на региональном и муниципальном уровне в следующих странах:

Австралия: штат Новый Южный Уэльс, штат Виктория"

Ваше джерело вже трохи застаріле. :D
В США штатів, які визнали голодомор геноцидом, вже більше...


P.s. "Это, мягко говоря"! :lol:

Это вам неплохо бы понять, что заявление Сената Австралии по поводу голодомора в Украине ничего не стоит, и признание осуществлено только в 2-х из 6-ти штатов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 01:06

  ЛАД написав:Цей вiрш Ви поставили у вiдповiдь менi. Так що не "лише вiрш".
А про "диявола" я вже вiдповiдав - мабуть, вiн радiє Вашим постам останнiм часом.

Тільки но помітив, перейшли на рідну мову. :) Так тримати! :wink: Так що разом, ми тому дияволу пєндєлєй надаємо, рога пообламаємо! :)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 27 лют, 2020 01:07, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 01:07

  zРадио написав:
  mephala написав:
если евреи открыто признают что они занимают большинство руководящих должностей в стране то боюсь начентся реальный антисемитизм.
сейчас народ поднимается против корупционеров, взяточников и прочих обезличеных личностей. но если этих обезличеных личностей связать с более чем то осязаемым то может начаться неконтролируемый процесс.
потому я бы избегал в открытую перечислять все должности которые занимают евреи.


Ты только что не потушил огонь, а подбросил дровишек. Может быть цель была и другая, но вышло как вышло...

Насмешили.
Какие ещё дровишки в костёр который никогда не гас и не погаснет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 01:07

Козак-характерник
Посмотрел. Первую ссылку внимательно.
Вторую тоже. Но там ничего толком нет, надо смотреть дальше документы, о которых идёт речь. На это время тратить не буду.
Вики не убеждает:
За даними УПА, загинули 7 супротивників, в тому числі німецький командир жандармерії[7]. УПА втратила одного убитого та двох поранених. За словами одного з учасників бою, Федора Кіндрата втрати німців досягли 63 вбитими та 19 потрапило у полон, включно з комендантом жандармерії.[

Так всё-таки 7 или 63+19? :)
підірвали німецький потяг, що саме перевозив зброю. Які наслідки мала ця акція невідомо.

7 березня 1943 р. ... зав'язали бій, який тривав біля чотирьох годин, і в ході якого було знищено близько 50 німецьких карателів. Про жертви упівців даних не збереглося.
За іншими даними ці події відбулися 7 липня 1943 р. .... було знищено 14 німецьких військових, декількох поранено і двох взято у полон.

Відбувся 4 квітня 1943 р. між сотнею УПА «Чайки» (Войцешко Дмитро Олексійович) та загоном німців і поляків

??? Я, возможно, чего-то не знаю, но никогда не слышал о "загонах німців і поляків".

«Вже досить давно стало ясно, що дії УПА проти німців пішли на спад, і що німецькі солдати, що потрапляють в полон до УПА — найчастіше після роззброєння і обміну форми на цивільний одяг — повертаються до своїх частин. В останні дні нац-укр. банди неодноразово намагалися вступити в контакт з німецькими військами»

Такие сообщения неоднократно.

Очень не убедительные доказательства "ожесточённой борьбы с нацизмом".

P.s. Вам не кажется, что последние дни Вы занимаетесь пропагандой не Любви, а ненависти?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 01:08

  Козак-характерник написав:
  Кармелюк написав:Ви хоча б свої джерела перечитуєте? :D

Те саме було і в дискусії по Шептицькому. Людина маніпулює. При чому іноді топорно дуже.

В отличие от вас я понимаю кто и почему пишет по тому или иному поводу.
Декларации по поводу голодомора не более чем озабоченность по поводу агрессии России
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 01:18

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Цей вiрш Ви поставили у вiдповiдь менi. Так що не "лише вiрш".
А про "диявола" я вже вiдповiдав - мабуть, вiн радiє Вашим постам останнiм часом.

Тільки но помітив, перейшли на рідну мову. :) Так тримати! :wink: Так що разом, ми тому дияволу пєндєлєй надаємо, рога пообламаємо! :)

Разом, мабуть, не вийде.
А родной для меня русский. Я говорю на нём с детства.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 01:19

  ЛАД написав:Козак-характерник
Посмотрел. Первую ссылку внимательно.
Вторую тоже. Но там ничего толком нет, надо смотреть дальше документы, о которых идёт речь. На это время тратить не буду.
Вики не убеждает:
За даними УПА, загинули 7 супротивників, в тому числі німецький командир жандармерії[7]. УПА втратила одного убитого та двох поранених. За словами одного з учасників бою, Федора Кіндрата втрати німців досягли 63 вбитими та 19 потрапило у полон, включно з комендантом жандармерії.[

Так всё-таки 7 или 63+19? :)
підірвали німецький потяг, що саме перевозив зброю. Які наслідки мала ця акція невідомо.

7 березня 1943 р. ... зав'язали бій, який тривав біля чотирьох годин, і в ході якого було знищено близько 50 німецьких карателів. Про жертви упівців даних не збереглося.
За іншими даними ці події відбулися 7 липня 1943 р. .... було знищено 14 німецьких військових, декількох поранено і двох взято у полон.

Відбувся 4 квітня 1943 р. між сотнею УПА «Чайки» (Войцешко Дмитро Олексійович) та загоном німців і поляків

??? Я, возможно, чего-то не знаю, но никогда не слышал о "загонах німців і поляків".

«Вже досить давно стало ясно, що дії УПА проти німців пішли на спад, і що німецькі солдати, що потрапляють в полон до УПА — найчастіше після роззброєння і обміну форми на цивільний одяг — повертаються до своїх частин. В останні дні нац-укр. банди неодноразово намагалися вступити в контакт з німецькими військами»

Такие сообщения неоднократно.

Очень не убедительные доказательства "ожесточённой борьбы с нацизмом".

P.s. Вам не кажется, что последние дни Вы занимаетесь пропагандой не Любви, а ненависти?

До будь якої інформації треба ставитися критично. Інформація по різним даним може відрізнятися в цифрах. Тут предметна дискусія потрібна. Не в тому суть, в самому факті боротьби. Ви ж хотіли отримати відповідь? Отримали. Тепер кажете, що то Вам не то, інформація не достовірна. Все можна піддати критиці. Розбирайтеся, якщо є час. По полякам з німцями, то мабуть про Армію Крайову, не занурювався в деталі.

П.С. Пропагандою ненависті я не займаюся. Навпаки, хочу Вам допомогти переусвідомити деякі речі. І головне, щоб Ви визнали злочиннним радянський режим. А не уявляли той режим, як багатоголову гидру, в якої одна голова не відала, що творить інша.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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