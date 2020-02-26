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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5645564656475648> Додано: Чет 27 лют, 2020 00:57 lapay написав: freeze написав: Тигипко большой прохвост и жулик, но он имеет опыт управления. По сравнению с полудурком Гончаруком, это как доктор наук и первоклассник малограмотный. Тигипко большой прохвост и жулик, но он имеет опыт управления. По сравнению с полудурком Гончаруком, это как доктор наук и первоклассник малограмотный.

Можу закластися, що в нього будуть протиріччя зі Смолієм, хоч вони обидва банкіри. Як то кажуть - точка сидіння визначає точку зору. Можу закластися, що в нього будуть протиріччя зі Смолієм, хоч вони обидва банкіри. Як то кажуть - точка сидіння визначає точку зору.



С Рожковой. Смолий там не рулит. Но да - противоречия будут. Понимая это, Тигипко может поставить условия Зеленскому и по смене руководства НБУ. Я бы на месте Тигипко иначе не взялся. Какой смысл отвечать за то, на что ты не влияешь?.. С Рожковой. Смолий там не рулит. Но да - противоречия будут. Понимая это, Тигипко может поставить условия Зеленскому и по смене руководства НБУ. Я бы на месте Тигипко иначе не взялся. Какой смысл отвечать за то, на что ты не влияешь?.. zРадио

Повідомлень: 5030 З нами з: 02.05.18 Подякував: 916 раз. Подякували: 2069 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2020 00:57 shapo написав: Кармелюк написав: shapo написав: Вот только под определение "геноцида" он не подходит т.к. осуществлялся в большой мере самими украинцами из сельских активистов-нищебродов ненавидящих кулаков-хозяев и затронул он не только украинцев и не только селе. Вот только под определение "геноцида" он не подходит т.к. осуществлялся в большой мере самими украинцами из сельских активистов-нищебродов ненавидящих кулаков-хозяев и затронул он не только украинцев и не только селе.



Ти дивись! Під визначення "геноциду" не підходить, а вони визнали офіційно:



Австралія

Ватикан

Грузія

Еквадор

Естонія

Канада

Колумбія

Латвія

Литва

Мексика

Парагвай

Перу Перу

Польща

Угорщина

Португалія

Україна

США плюс 20 штатів у самих США. Ти дивись! Під визначення "геноциду" не підходить, а вони визнали офіційно:АвстраліяВатиканГрузіяЕквадорЕстоніяКанадаКолумбіяЛатвіяЛитваМексикаПарагвайПеру ПеруПольщаУгорщинаПортугаліяУкраїнаСША плюс 20 штатів у самих США.



Это, мягко говоря, не так. https://www.ukrinform.ru/rubric-society ... cidom.html

В Австралии резолюцию приняли только 2 штата из 6.

В США 15 из 50 штатов и т.д. Это, мягко говоря, не так.В Австралии резолюцию приняли только 2 штата из 6.В США 15 из 50 штатов и т.д.





Ви хоча б свої джерела перечитуєте?



"Второй страной мира актом геноцида Голодомор признала Австралия. Об этом свидетельствуют Резолюция Сената от 28.10.1993, а также Резолюция Сената от 31.10.2003."



"Кроме того, Голодомор 1932-1933 годов в Украине был признан актом геноцида на региональном и муниципальном уровне в следующих странах:



Австралия: штат Новый Южный Уэльс, штат Виктория"



Ваше джерело вже трохи застаріле.

В США штатів, які визнали голодомор геноцидом, вже більше...





P.s. "Это, мягко говоря"! Ви хоча б свої джерела перечитуєте?"Второй страной мира актом геноцида Голодомор признала Австралия. Об этом свидетельствуют Резолюция Сената от 28.10.1993, а также Резолюция Сената от 31.10.2003.""Кроме того, Голодомор 1932-1933 годов в Украине был признан актом геноцида на региональном и муниципальном уровне в следующих странах:Австралия: штат Новый Южный Уэльс, штат Виктория"Ваше джерело вже трохи застаріле.В США штатів, які визнали голодомор геноцидом, вже більше...P.s. "Это, мягко говоря"! Кармелюк 1

Повідомлень: 619 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2020 01:03 Кармелюк написав: Ви хоча б свої джерела перечитуєте?

Ви хоча б свої джерела перечитуєте?

Те саме було і в дискусії по Шептицькому. Людина маніпулює. При чому іноді топорно дуже. Те саме було і в дискусії по Шептицькому. Людина маніпулює. При чому іноді топорно дуже. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27823 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2020 01:05 Кармелюк написав: Ви хоча б свої джерела перечитуєте?



"Второй страной мира актом геноцида Голодомор признала Австралия. Об этом свидетельствуют Резолюция Сената от 28.10.1993, а также Резолюция Сената от 31.10.2003."



"Кроме того, Голодомор 1932-1933 годов в Украине был признан актом геноцида на региональном и муниципальном уровне в следующих странах:



Австралия: штат Новый Южный Уэльс, штат Виктория"



Ваше джерело вже трохи застаріле.

В США штатів, які визнали голодомор геноцидом, вже більше...





P.s. "Это, мягко говоря"! Ви хоча б свої джерела перечитуєте?"Второй страной мира актом геноцида Голодомор признала Австралия. Об этом свидетельствуют Резолюция Сената от 28.10.1993, а также Резолюция Сената от 31.10.2003.""Кроме того, Голодомор 1932-1933 годов в Украине был признан актом геноцида на региональном и муниципальном уровне в следующих странах:Австралия: штат Новый Южный Уэльс, штат Виктория"Ваше джерело вже трохи застаріле.В США штатів, які визнали голодомор геноцидом, вже більше...P.s. "Это, мягко говоря"!

Это вам неплохо бы понять, что заявление Сената Австралии по поводу голодомора в Украине ничего не стоит, и признание осуществлено только в 2-х из 6-ти штатов Это вам неплохо бы понять, что заявление Сената Австралии по поводу голодомора в Украине ничего не стоит, и признание осуществлено только в 2-х из 6-ти штатов Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2919 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2020 01:06 ЛАД написав: Цей вiрш Ви поставили у вiдповiдь менi. Так що не "лише вiрш".

А про "диявола" я вже вiдповiдав - мабуть, вiн радiє Вашим постам останнiм часом. Цей вiрш Ви поставили у вiдповiдь менi. Так що не "лише вiрш".А про "диявола" я вже вiдповiдав - мабуть, вiн радiє Вашим постам останнiм часом.

Тільки но помітив, перейшли на рідну мову. Так тримати! Так що разом, ми тому дияволу пєндєлєй надаємо, рога пообламаємо! Тільки но помітив, перейшли на рідну мову.Так тримати!Так що разом, ми тому дияволу пєндєлєй надаємо, рога пообламаємо! Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 27 лют, 2020 01:07, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27823 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2020 01:07 zРадио написав: mephala написав:

если евреи открыто признают что они занимают большинство руководящих должностей в стране то боюсь начентся реальный антисемитизм.

сейчас народ поднимается против корупционеров, взяточников и прочих обезличеных личностей. но если этих обезличеных личностей связать с более чем то осязаемым то может начаться неконтролируемый процесс.

потому я бы избегал в открытую перечислять все должности которые занимают евреи. если евреи открыто признают что они занимают большинство руководящих должностей в стране то боюсь начентся реальный антисемитизм.сейчас народ поднимается против корупционеров, взяточников и прочих обезличеных личностей. но если этих обезличеных личностей связать с более чем то осязаемым то может начаться неконтролируемый процесс.потому я бы избегал в открытую перечислять все должности которые занимают евреи.



Ты только что не потушил огонь, а подбросил дровишек. Может быть цель была и другая, но вышло как вышло... Ты только что не потушил огонь, а подбросил дровишек. Может быть цель была и другая, но вышло как вышло...

Насмешили.

Какие ещё дровишки в костёр который никогда не гас и не погаснет Насмешили.Какие ещё дровишки в костёр который никогда не гас и не погаснет Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2919 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2020 01:07 Козак-характерник

Посмотрел. Первую ссылку внимательно.

Вторую тоже. Но там ничего толком нет, надо смотреть дальше документы, о которых идёт речь. На это время тратить не буду.

Вики не убеждает:

За даними УПА, загинули 7 супротивників, в тому числі німецький командир жандармерії[7]. УПА втратила одного убитого та двох поранених. За словами одного з учасників бою, Федора Кіндрата втрати німців досягли 63 вбитими та 19 потрапило у полон, включно з комендантом жандармерії.[

Так всё-таки 7 или 63+19?

підірвали німецький потяг, що саме перевозив зброю. Які наслідки мала ця акція невідомо.

7 березня 1943 р. ... зав'язали бій, який тривав біля чотирьох годин, і в ході якого було знищено близько 50 німецьких карателів. Про жертви упівців даних не збереглося.

За іншими даними ці події відбулися 7 липня 1943 р. .... було знищено 14 німецьких військових, декількох поранено і двох взято у полон.

Відбувся 4 квітня 1943 р. між сотнею УПА «Чайки» (Войцешко Дмитро Олексійович) та загоном німців і поляків

??? Я, возможно, чего-то не знаю, но никогда не слышал о "загонах німців і поляків ".



«Вже досить давно стало ясно, що дії УПА проти німців пішли на спад, і що німецькі солдати, що потрапляють в полон до УПА — найчастіше після роззброєння і обміну форми на цивільний одяг — повертаються до своїх частин. В останні дні нац-укр. банди неодноразово намагалися вступити в контакт з німецькими військами»

Такие сообщения неоднократно.



Очень не убедительные доказательства "ожесточённой борьбы с нацизмом".



P.s. Вам не кажется, что последние дни Вы занимаетесь пропагандой не Любви, а ненависти? Посмотрел. Первую ссылку внимательно.Вторую тоже. Но там ничего толком нет, надо смотреть дальше документы, о которых идёт речь. На это время тратить не буду.Вики не убеждает:Так всё-таки 7 или 63+19???? Я, возможно, чего-то не знаю, но никогда не слышал о "загонах".Такие сообщения неоднократно.Очень не убедительные доказательства "ожесточённой борьбы с нацизмом".P.s. Вам не кажется, что последние дни Вы занимаетесь пропагандой не Любви, а ненависти? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15495 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4316 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2020 01:08 Козак-характерник написав: Кармелюк написав: Ви хоча б свої джерела перечитуєте?

Ви хоча б свої джерела перечитуєте?

Те саме було і в дискусії по Шептицькому. Людина маніпулює. При чому іноді топорно дуже. Те саме було і в дискусії по Шептицькому. Людина маніпулює. При чому іноді топорно дуже.

В отличие от вас я понимаю кто и почему пишет по тому или иному поводу.

Декларации по поводу голодомора не более чем озабоченность по поводу агрессии России В отличие от вас я понимаю кто и почему пишет по тому или иному поводу.Декларации по поводу голодомора не более чем озабоченность по поводу агрессии России Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2919 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2020 01:18 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Цей вiрш Ви поставили у вiдповiдь менi. Так що не "лише вiрш".

А про "диявола" я вже вiдповiдав - мабуть, вiн радiє Вашим постам останнiм часом. Цей вiрш Ви поставили у вiдповiдь менi. Так що не "лише вiрш".А про "диявола" я вже вiдповiдав - мабуть, вiн радiє Вашим постам останнiм часом.

Тільки но помітив, перейшли на рідну мову. Так тримати! Так що разом, ми тому дияволу пєндєлєй надаємо, рога пообламаємо! Тільки но помітив, перейшли на рідну мову.Так тримати!Так що разом, ми тому дияволу пєндєлєй надаємо, рога пообламаємо!

Разом, мабуть, не вийде.

А родной для меня русский. Я говорю на нём с детства. Разом, мабуть, не вийде.А родной для меня русский. Я говорю на нём с детства. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15495 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4316 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2020 01:19 ЛАД написав: Козак-характерник

Посмотрел. Первую ссылку внимательно.

Вторую тоже. Но там ничего толком нет, надо смотреть дальше документы, о которых идёт речь. На это время тратить не буду.

Вики не убеждает:

За даними УПА, загинули 7 супротивників, в тому числі німецький командир жандармерії[7]. УПА втратила одного убитого та двох поранених. За словами одного з учасників бою, Федора Кіндрата втрати німців досягли 63 вбитими та 19 потрапило у полон, включно з комендантом жандармерії.[

Так всё-таки 7 или 63+19?

підірвали німецький потяг, що саме перевозив зброю. Які наслідки мала ця акція невідомо.

7 березня 1943 р. ... зав'язали бій, який тривав біля чотирьох годин, і в ході якого було знищено близько 50 німецьких карателів. Про жертви упівців даних не збереглося.

За іншими даними ці події відбулися 7 липня 1943 р. .... було знищено 14 німецьких військових, декількох поранено і двох взято у полон.

Відбувся 4 квітня 1943 р. між сотнею УПА «Чайки» (Войцешко Дмитро Олексійович) та загоном німців і поляків

??? Я, возможно, чего-то не знаю, но никогда не слышал о "загонах німців і поляків ".



«Вже досить давно стало ясно, що дії УПА проти німців пішли на спад, і що німецькі солдати, що потрапляють в полон до УПА — найчастіше після роззброєння і обміну форми на цивільний одяг — повертаються до своїх частин. В останні дні нац-укр. банди неодноразово намагалися вступити в контакт з німецькими військами»

Такие сообщения неоднократно.



Очень не убедительные доказательства "ожесточённой борьбы с нацизмом".



P.s. Вам не кажется, что последние дни Вы занимаетесь пропагандой не Любви, а ненависти? Посмотрел. Первую ссылку внимательно.Вторую тоже. Но там ничего толком нет, надо смотреть дальше документы, о которых идёт речь. На это время тратить не буду.Вики не убеждает:Так всё-таки 7 или 63+19???? Я, возможно, чего-то не знаю, но никогда не слышал о "загонах".Такие сообщения неоднократно.Очень не убедительные доказательства "ожесточённой борьбы с нацизмом".P.s. Вам не кажется, что последние дни Вы занимаетесь пропагандой не Любви, а ненависти?

До будь якої інформації треба ставитися критично. Інформація по різним даним може відрізнятися в цифрах. Тут предметна дискусія потрібна. Не в тому суть, в самому факті боротьби. Ви ж хотіли отримати відповідь? Отримали. Тепер кажете, що то Вам не то, інформація не достовірна. Все можна піддати критиці. Розбирайтеся, якщо є час. По полякам з німцями, то мабуть про Армію Крайову, не занурювався в деталі.



П.С. Пропагандою ненависті я не займаюся. Навпаки, хочу Вам допомогти переусвідомити деякі речі. І головне, щоб Ви визнали злочиннним радянський режим. А не уявляли той режим, як багатоголову гидру, в якої одна голова не відала, що творить інша. До будь якої інформації треба ставитися критично. Інформація по різним даним може відрізнятися в цифрах. Тут предметна дискусія потрібна. Не в тому суть, в самому факті боротьби. Ви ж хотіли отримати відповідь? Отримали. Тепер кажете, що то Вам не то, інформація не достовірна. Все можна піддати критиці. Розбирайтеся, якщо є час. По полякам з німцями, то мабуть про Армію Крайову, не занурювався в деталі.П.С. Пропагандою ненависті я не займаюся. Навпаки, хочу Вам допомогти переусвідомити деякі речі. І головне, щоб Ви визнали злочиннним радянський режим. А не уявляли той режим, як багатоголову гидру, в якої одна голова не відала, що творить інша. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27823 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5645564656475648> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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