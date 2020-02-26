Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Тигипко большой прохвост и жулик, но он имеет опыт управления. По сравнению с полудурком Гончаруком, это как доктор наук и первоклассник малограмотный.
Можу закластися, що в нього будуть протиріччя зі Смолієм, хоч вони обидва банкіри. Як то кажуть - точка сидіння визначає точку зору.
С Рожковой. Смолий там не рулит. Но да - противоречия будут. Понимая это, Тигипко может поставить условия Зеленскому и по смене руководства НБУ. Я бы на месте Тигипко иначе не взялся. Какой смысл отвечать за то, на что ты не влияешь?..
shapo написав: Вот только под определение "геноцида" он не подходит т.к. осуществлялся в большой мере самими украинцами из сельских активистов-нищебродов ненавидящих кулаков-хозяев и затронул он не только украинцев и не только селе.
Ти дивись! Під визначення "геноциду" не підходить, а вони визнали офіційно:
Австралія Ватикан Грузія Еквадор Естонія Канада Колумбія Латвія Литва Мексика Парагвай Перу Перу Польща Угорщина Португалія Україна США плюс 20 штатів у самих США.
mephala написав: если евреи открыто признают что они занимают большинство руководящих должностей в стране то боюсь начентся реальный антисемитизм. сейчас народ поднимается против корупционеров, взяточников и прочих обезличеных личностей. но если этих обезличеных личностей связать с более чем то осязаемым то может начаться неконтролируемый процесс. потому я бы избегал в открытую перечислять все должности которые занимают евреи.
Ты только что не потушил огонь, а подбросил дровишек. Может быть цель была и другая, но вышло как вышло...
Насмешили. Какие ещё дровишки в костёр который никогда не гас и не погаснет
Козак-характерник Посмотрел. Первую ссылку внимательно. Вторую тоже. Но там ничего толком нет, надо смотреть дальше документы, о которых идёт речь. На это время тратить не буду. Вики не убеждает:
За даними УПА, загинули 7 супротивників, в тому числі німецький командир жандармерії[7]. УПА втратила одного убитого та двох поранених. За словами одного з учасників бою, Федора Кіндрата втрати німців досягли 63 вбитими та 19 потрапило у полон, включно з комендантом жандармерії.[
Так всё-таки 7 или 63+19?
підірвали німецький потяг, що саме перевозив зброю. Які наслідки мала ця акція невідомо.
7 березня 1943 р. ... зав'язали бій, який тривав біля чотирьох годин, і в ході якого було знищено близько 50 німецьких карателів. Про жертви упівців даних не збереглося. За іншими даними ці події відбулися 7 липня 1943 р. .... було знищено 14 німецьких військових, декількох поранено і двох взято у полон.
Відбувся 4 квітня 1943 р. між сотнею УПА «Чайки» (Войцешко Дмитро Олексійович) та загоном німців і поляків
??? Я, возможно, чего-то не знаю, но никогда не слышал о "загонах німців і поляків".
«Вже досить давно стало ясно, що дії УПА проти німців пішли на спад, і що німецькі солдати, що потрапляють в полон до УПА — найчастіше після роззброєння і обміну форми на цивільний одяг — повертаються до своїх частин. В останні дні нац-укр. банди неодноразово намагалися вступити в контакт з німецькими військами»
Такие сообщения неоднократно.
Очень не убедительные доказательства "ожесточённой борьбы с нацизмом".
P.s. Вам не кажется, что последние дни Вы занимаетесь пропагандой не Любви, а ненависти?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Козак-характерник Посмотрел. Первую ссылку внимательно. Вторую тоже. Но там ничего толком нет, надо смотреть дальше документы, о которых идёт речь. На это время тратить не буду. Вики не убеждает:
За даними УПА, загинули 7 супротивників, в тому числі німецький командир жандармерії[7]. УПА втратила одного убитого та двох поранених. За словами одного з учасників бою, Федора Кіндрата втрати німців досягли 63 вбитими та 19 потрапило у полон, включно з комендантом жандармерії.[
Так всё-таки 7 или 63+19?
підірвали німецький потяг, що саме перевозив зброю. Які наслідки мала ця акція невідомо.
7 березня 1943 р. ... зав'язали бій, який тривав біля чотирьох годин, і в ході якого було знищено близько 50 німецьких карателів. Про жертви упівців даних не збереглося. За іншими даними ці події відбулися 7 липня 1943 р. .... було знищено 14 німецьких військових, декількох поранено і двох взято у полон.
Відбувся 4 квітня 1943 р. між сотнею УПА «Чайки» (Войцешко Дмитро Олексійович) та загоном німців і поляків
??? Я, возможно, чего-то не знаю, но никогда не слышал о "загонах німців і поляків".
«Вже досить давно стало ясно, що дії УПА проти німців пішли на спад, і що німецькі солдати, що потрапляють в полон до УПА — найчастіше після роззброєння і обміну форми на цивільний одяг — повертаються до своїх частин. В останні дні нац-укр. банди неодноразово намагалися вступити в контакт з німецькими військами»
Такие сообщения неоднократно.
Очень не убедительные доказательства "ожесточённой борьбы с нацизмом".
P.s. Вам не кажется, что последние дни Вы занимаетесь пропагандой не Любви, а ненависти?
До будь якої інформації треба ставитися критично. Інформація по різним даним може відрізнятися в цифрах. Тут предметна дискусія потрібна. Не в тому суть, в самому факті боротьби. Ви ж хотіли отримати відповідь? Отримали. Тепер кажете, що то Вам не то, інформація не достовірна. Все можна піддати критиці. Розбирайтеся, якщо є час. По полякам з німцями, то мабуть про Армію Крайову, не занурювався в деталі.
П.С. Пропагандою ненависті я не займаюся. Навпаки, хочу Вам допомогти переусвідомити деякі речі. І головне, щоб Ви визнали злочиннним радянський режим. А не уявляли той режим, як багатоголову гидру, в якої одна голова не відала, що творить інша.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.