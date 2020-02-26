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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5645564656475648
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 01:22

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Цей вiрш Ви поставили у вiдповiдь менi. Так що не "лише вiрш".
А про "диявола" я вже вiдповiдав - мабуть, вiн радiє Вашим постам останнiм часом.

Тільки но помітив, перейшли на рідну мову. :) Так тримати! :wink: Так що разом, ми тому дияволу пєндєлєй надаємо, рога пообламаємо! :)

Разом, мабуть, не вийде.
А родной для меня русский. Я говорю на нём с детства.

Я теж є російськомовним. Але вважаю рідною мовою українську. І намагаюся частіше її використовувати. Нас з Вами відірвали від нашого коріння. То не будьмо манкуртами. :wink: Почніть активніше використовувати українську мову і увійдете в смак. Потім і мислення стане українським.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 01:24

  zРадио написав:
  mephala написав:
если евреи открыто признают что они занимают большинство руководящих должностей в стране то боюсь начентся реальный антисемитизм.
сейчас народ поднимается против корупционеров, взяточников и прочих обезличеных личностей. но если этих обезличеных личностей связать с более чем то осязаемым то может начаться неконтролируемый процесс.
потому я бы избегал в открытую перечислять все должности которые занимают евреи.


Ты только что не потушил огонь, а подбросил дровишек. Может быть цель была и другая, но вышло как вышло...

Вот интересно, почему-то лучше всех знают нацсостав "элиты" именно "патриоты".
Я, например, сходу назову трёх - Зеленского, Коломойского, Гройсмана. Да, чуть не забыл - Пинчука и Фирташа (насчёт Фирташа, правда, не уверен :) ). Эти двое, правда, должностей не занимают, а последний сейчас (давно) не в Украине.
А кто ещё, так сходу даже не соображу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 01:36

  shapo написав:Это вам неплохо бы понять, что заявление Сената Австралии по поводу голодомора в Украине ничего не стоит, и признание осуществлено только в 2-х из 6-ти штатов

Ну, так, так! Резолюція Сенату Австралії нічого не варта! :D :lol: :D
Кармелюк
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  #<1 ... 5645564656475648
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