Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5645564656475648 Додано: Чет 27 лют, 2020 01:22 ЛАД написав: Козак-характерник написав: ЛАД написав: Цей вiрш Ви поставили у вiдповiдь менi. Так що не "лише вiрш".

А про "диявола" я вже вiдповiдав - мабуть, вiн радiє Вашим постам останнiм часом. Цей вiрш Ви поставили у вiдповiдь менi. Так що не "лише вiрш".А про "диявола" я вже вiдповiдав - мабуть, вiн радiє Вашим постам останнiм часом.

Тільки но помітив, перейшли на рідну мову. Так тримати! Так що разом, ми тому дияволу пєндєлєй надаємо, рога пообламаємо! Тільки но помітив, перейшли на рідну мову.Так тримати!Так що разом, ми тому дияволу пєндєлєй надаємо, рога пообламаємо!

Разом, мабуть, не вийде.

А родной для меня русский. Я говорю на нём с детства. Разом, мабуть, не вийде.А родной для меня русский. Я говорю на нём с детства.

Я теж є російськомовним. Але вважаю рідною мовою українську. І намагаюся частіше її використовувати. Нас з Вами відірвали від нашого коріння. То не будьмо манкуртами. Почніть активніше використовувати українську мову і увійдете в смак. Потім і мислення стане українським. Я теж є російськомовним. Але вважаю рідною мовою українську. І намагаюся частіше її використовувати. Нас з Вами відірвали від нашого коріння. То не будьмо манкуртами.Почніть активніше використовувати українську мову і увійдете в смак. Потім і мислення стане українським. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27823 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2020 01:24 zРадио написав: mephala написав:

если евреи открыто признают что они занимают большинство руководящих должностей в стране то боюсь начентся реальный антисемитизм.

сейчас народ поднимается против корупционеров, взяточников и прочих обезличеных личностей. но если этих обезличеных личностей связать с более чем то осязаемым то может начаться неконтролируемый процесс.

потому я бы избегал в открытую перечислять все должности которые занимают евреи. если евреи открыто признают что они занимают большинство руководящих должностей в стране то боюсь начентся реальный антисемитизм.сейчас народ поднимается против корупционеров, взяточников и прочих обезличеных личностей. но если этих обезличеных личностей связать с более чем то осязаемым то может начаться неконтролируемый процесс.потому я бы избегал в открытую перечислять все должности которые занимают евреи.



Ты только что не потушил огонь, а подбросил дровишек. Может быть цель была и другая, но вышло как вышло... Ты только что не потушил огонь, а подбросил дровишек. Может быть цель была и другая, но вышло как вышло...

Вот интересно, почему-то лучше всех знают нацсостав "элиты" именно "патриоты".

Я, например, сходу назову трёх - Зеленского, Коломойского, Гройсмана. Да, чуть не забыл - Пинчука и Фирташа (насчёт Фирташа, правда, не уверен ). Эти двое, правда, должностей не занимают, а последний сейчас (давно) не в Украине.

А кто ещё, так сходу даже не соображу. Вот интересно, почему-то лучше всех знают нацсостав "элиты" именно "патриоты".Я, например, сходу назову трёх - Зеленского, Коломойского, Гройсмана. Да, чуть не забыл - Пинчука и Фирташа (насчёт Фирташа, правда, не уверен). Эти двое, правда, должностей не занимают, а последний сейчас (давно) не в Украине.А кто ещё, так сходу даже не соображу. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15495 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4316 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2020 01:36 shapo написав: Это вам неплохо бы понять, что заявление Сената Австралии по поводу голодомора в Украине ничего не стоит, и признание осуществлено только в 2-х из 6-ти штатов Это вам неплохо бы понять, что заявление Сената Австралии по поводу голодомора в Украине ничего не стоит, и признание осуществлено только в 2-х из 6-ти штатов

Ну, так, так! Резолюція Сенату Австралії нічого не варта! Ну, так, так! Резолюція Сенату Австралії нічого не варта! Кармелюк 1

Повідомлень: 619 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5645564656475648 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Кармелюк і 2 гостейМодератори: ТупУм