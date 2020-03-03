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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 03 бер, 2020 22:05
А что не так было с моим сообщением с видео "русскоязычного ойтишнека"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 03 бер, 2020 22:11
Вкладчик1234 написав:
А что не так было с моим сообщением с видео "русскоязычного ойтишнека"?
Це ворожа пропОганда.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Вів 03 бер, 2020 22:38
Faceless написав:
......
Я опираюсь тут на исследования архивов самого гулага российским историком, им же были приведены и сравнения, это не из какой-то статейки желтой прессы. Я вам уже ранее приводил ссылки.
Если не сложно, повторите, пожалуйста, ссылку.
shapo написав:
Вы явно забыли что Гитлер первыми, даже до евреев, начал уничтожать пациентов психиатрических больниц Германии считая что они портят расу.
Да какая в принципе разница, кто был первым, будто это как-то уменьшает преступления советского режима. Я Гитлера в своем посте что вы процитировали вообще не упоминал
У shapo написано "первыми", а не "первым".
ЛАД написав:
Так "в разы превышала" или " в целом была выше"?
В целом превышала, по отдельным лагерям в отдельные годы была в разы выше даже чем у "наихудших" немецких трудовых лагерей за тот же год, что именно так сложно понять?
Ничего сложного. Но смысл есть говорить о "в целом", а не об "отдельных" случаях.
Будет корректнее.
ЛАД написав:
Не знаю, из каких источников Вы черпает информацию. Насколько я знаю, такое истребление не было госполитикой и, более того, не было целью.
Организация трудпоселений из "классовых врагов" была самой что ни на есть госполитикой. Создание условий для этих трудпоселенцев, приводивших к массовой гибели от холода, голода, болезней, людоедству - никакая не случайность, а системный подход. Ранее тут же в теме приводился пример Назино, как один из самых ярких и известных эпизодов подобного.
Организация трудпоселений была госполитикой. Правда, быстро прекращенной.
Но мы говорили об истреблении
, а это госполитикой не было.
ЛАД написав:
Хотя это, безусловно, не уменьшает вину организаторов и преступность происшедшего. Но, в любом случае, сравнивать с нацистскими лагерями смерти не приходится.
Наличие серийного убийцы никак не оправдывает всех других убийц, их преступления оттого не становятся легче. Наличие лагерей смерти в гитлеровской Германии никак не делает менее преступным истребление в ссср собственных граждан и создание репрессивной машины для бесплатной эксплуатации труда миллионов заключенных.
Не делает.
Но я, вроде, именно это и написал.
Но при этом не стоит сравнивать ГУЛАГ с нацистскими лагерями смерти. Вы, вроде, с этим соглашались.
ЛАД написав:
Не пойму, что Вы хотели сказать этим постом. О преступлениях сталинского режима давно известно и они почти никем кроме совсем уж ярых сталинистов не оспариваются.
Но ставить знак равенства с нацистами это перебор.
О преступлениях обоих режимов давно известно.
Что я хотел сказать этим постом легко понять из самого поста. Отсутствие специализированных лагерей смерти в ссср как таковых не говорит о том, что в ссср не было прецедентов фактического истребления своих граждан - при более "прагматичном" подходе, а именно использовании бесплатного труда заключенных, значительный процент которых в итоге все же умирал, были и случаи организованного, системного их уничтожения - холодом и голодом.
Уничтожение инвалидов проходило уже "после победы на фашизмом" и его решительного осуждения, между прочим.
Массовое истребление "классовых противников" советская власть практиковала еще задолго до того, как Гитлер пришел к власти - это и уничтожение интеллигенции, и "раскулачивание" и вплоть до Голодомора. И все это было госполитикой
.
Я, вроде, написал то же самое.
Спорить с тем, что преступления были, глупо. Да, были.
Но "массовое истребление "классовых противников" в гражданскую войну шло с обеих сторон, на то она и гражданская война.
И раскулачивание это всё же не "истребление". Если говорить о политике, а не "отдельных случаях".
Поймите, спор не о "праведности" сталинского режима, тут не о чем спорить, а о том, что знак равенства между Союзом и нацистской Германией ставить не стоит.
Также как приравнивать нацистскую оккупацию к "советской".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Вів 03 бер, 2020 23:14
budivelnik написав:
Отже
Ти не страждаєш
Хто страждає - ти не знаєш
Але при цьому все одно в який раз наголошуєш на існуванні повноцінного антисемітизму в Україні...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 03 бер, 2020 23:38
lapay написав: ЛАД написав:
Никакой гарантии что потери были бы ниже, если бы армейские командиры не были уничтожены, нет.
Фінська війна наочно показала, чого варта армія без нормальних командирів. Гітлер тому і наважився на бліцкриг, що совєти так об..лись у Фінляндії.
На блицкриг с Францией решился тоже поэтому?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 00:24
zРадио написав:
Ув. модераторы, в очередной раз обращаю внимание, что сатанинская риторика Козака не соответствует правилам светского форума, а на политической ветке и вовсе является жестким оффтопом!
Честное слово, невозможно стало читать дискуссии из-за этих простыней с проповедями!
Козак-характерник написав:
. В тому то і полягають маніпуляція і козні диявола, що полонив душі Shapo, Лада. Диявол дуже ізворотоливий і хитрий, здатний до мутацій і перевтіленнь, дуже добре маскується, іноді навіть під янгола.
Козак-характерник написав:
Ви про інше думайте, як Спастися з лап диявола. А то вічно чутимете шкварчання пательні в чортовій лазні.
Путівка безтермінова на "курорт".
Шановні модератори! Припиніть наругу над жертвами тоталітарних режимів: комуністичного і нацистського! Це порушення законодавства України. І забаньте безстроково провокаторів і ворожих посіпак! Спостерігаємо публічне заперечення злочинності комуністичного режиму! Що є, згідно законодавства наругою! Ганьба провокаторам!
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Сер 04 бер, 2020 00:40, всього редагувалось 5 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 00:25
ЛАД написав: lapay написав: ЛАД написав:
Никакой гарантии что потери были бы ниже, если бы армейские командиры не были уничтожены, нет.
Фінська війна наочно показала, чого варта армія без нормальних командирів. Гітлер тому і наважився на бліцкриг, що совєти так об..лись у Фінляндії.
На блицкриг с Францией решился тоже поэтому?
lapay, pesikot и budivelnik просто видят в гитлере не сумасбродного человеконенавистника, а дальновидного стратега-самодержца. Поэтому и риторика соответствующая (рука лицо)
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Додано: Сер 04 бер, 2020 00:57
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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