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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5704570557065707 Додано: Вів 03 бер, 2020 22:05 А что не так было с моим сообщением с видео "русскоязычного ойтишнека"? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10614 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6576 раз. Подякували: 2859 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 бер, 2020 22:11 Вкладчик1234 написав: А что не так было с моим сообщением с видео "русскоязычного ойтишнека"? А что не так было с моим сообщением с видео "русскоязычного ойтишнека"?

Це ворожа пропОганда. Це ворожа пропОганда. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15572 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4317 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 бер, 2020 22:30 ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: А что не так было с моим сообщением с видео "русскоязычного ойтишнека"? А что не так было с моим сообщением с видео "русскоязычного ойтишнека"?

Це ворожа пропОганда. Це ворожа пропОганда.



Або ворожа, або бісовська Або ворожа, або бісовська zРадио

Повідомлень: 5084 З нами з: 02.05.18 Подякував: 925 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 бер, 2020 22:38 Faceless написав: ......

Я опираюсь тут на исследования архивов самого гулага российским историком, им же были приведены и сравнения, это не из какой-то статейки желтой прессы. Я вам уже ранее приводил ссылки. ......Я опираюсь тут на исследования архивов самого гулага российским историком, им же были приведены и сравнения, это не из какой-то статейки желтой прессы. Я вам уже ранее приводил ссылки.

Если не сложно, повторите, пожалуйста, ссылку.





shapo написав: Вы явно забыли что Гитлер первыми, даже до евреев, начал уничтожать пациентов психиатрических больниц Германии считая что они портят расу. Вы явно забыли что Гитлер первыми, даже до евреев, начал уничтожать пациентов психиатрических больниц Германии считая что они портят расу.

Да какая в принципе разница, кто был первым, будто это как-то уменьшает преступления советского режима. Я Гитлера в своем посте что вы процитировали вообще не упоминал Да какая в принципе разница, кто был первым, будто это как-то уменьшает преступления советского режима. Я Гитлера в своем посте что вы процитировали вообще не упоминал

У shapo написано "первыми", а не "первым".



ЛАД написав: Так "в разы превышала" или " в целом была выше"? Так "в разы превышала" или " в целом была выше"?

В целом превышала, по отдельным лагерям в отдельные годы была в разы выше даже чем у "наихудших" немецких трудовых лагерей за тот же год, что именно так сложно понять? В целом превышала, по отдельным лагерям в отдельные годы была в разы выше даже чем у "наихудших" немецких трудовых лагерей за тот же год, что именно так сложно понять?

Ничего сложного. Но смысл есть говорить о "в целом", а не об "отдельных" случаях.

Будет корректнее.



ЛАД написав: Не знаю, из каких источников Вы черпает информацию. Насколько я знаю, такое истребление не было госполитикой и, более того, не было целью. Не знаю, из каких источников Вы черпает информацию. Насколько я знаю, такое истребление не было госполитикой и, более того, не было целью.

Организация трудпоселений из "классовых врагов" была самой что ни на есть госполитикой. Создание условий для этих трудпоселенцев, приводивших к массовой гибели от холода, голода, болезней, людоедству - никакая не случайность, а системный подход. Ранее тут же в теме приводился пример Назино, как один из самых ярких и известных эпизодов подобного. Организация трудпоселений из "классовых врагов" была самой что ни на есть госполитикой. Создание условий для этих трудпоселенцев, приводивших к массовой гибели от холода, голода, болезней, людоедству - никакая не случайность, а системный подход. Ранее тут же в теме приводился пример Назино, как один из самых ярких и известных эпизодов подобного.

Организация трудпоселений была госполитикой. Правда, быстро прекращенной.

Но мы говорили об истреблении , а это госполитикой не было.





ЛАД написав: Хотя это, безусловно, не уменьшает вину организаторов и преступность происшедшего. Но, в любом случае, сравнивать с нацистскими лагерями смерти не приходится. Хотя это, безусловно, не уменьшает вину организаторов и преступность происшедшего. Но, в любом случае, сравнивать с нацистскими лагерями смерти не приходится.

Наличие серийного убийцы никак не оправдывает всех других убийц, их преступления оттого не становятся легче. Наличие лагерей смерти в гитлеровской Германии никак не делает менее преступным истребление в ссср собственных граждан и создание репрессивной машины для бесплатной эксплуатации труда миллионов заключенных. Наличие серийного убийцы никак не оправдывает всех других убийц, их преступления оттого не становятся легче. Наличие лагерей смерти в гитлеровской Германии никак не делает менее преступным истребление в ссср собственных граждан и создание репрессивной машины для бесплатной эксплуатации труда миллионов заключенных.

Не делает.

Но я, вроде, именно это и написал.

Но при этом не стоит сравнивать ГУЛАГ с нацистскими лагерями смерти. Вы, вроде, с этим соглашались.



ЛАД написав: Не пойму, что Вы хотели сказать этим постом. О преступлениях сталинского режима давно известно и они почти никем кроме совсем уж ярых сталинистов не оспариваются.

Но ставить знак равенства с нацистами это перебор. Не пойму, что Вы хотели сказать этим постом. О преступлениях сталинского режима давно известно и они почти никем кроме совсем уж ярых сталинистов не оспариваются.Но ставить знак равенства с нацистами это перебор.

О преступлениях обоих режимов давно известно.

Что я хотел сказать этим постом легко понять из самого поста. Отсутствие специализированных лагерей смерти в ссср как таковых не говорит о том, что в ссср не было прецедентов фактического истребления своих граждан - при более "прагматичном" подходе, а именно использовании бесплатного труда заключенных, значительный процент которых в итоге все же умирал, были и случаи организованного, системного их уничтожения - холодом и голодом.

Уничтожение инвалидов проходило уже "после победы на фашизмом" и его решительного осуждения, между прочим.

Массовое истребление "классовых противников" советская власть практиковала еще задолго до того, как Гитлер пришел к власти - это и уничтожение интеллигенции, и "раскулачивание" и вплоть до Голодомора. И все это было госполитикой О преступлениях обоих режимов давно известно.Что я хотел сказать этим постом легко понять из самого поста. Отсутствие специализированных лагерей смерти в ссср как таковых не говорит о том, что в ссср не было прецедентов фактического истребления своих граждан - при более "прагматичном" подходе, а именно использовании бесплатного труда заключенных, значительный процент которых в итоге все же умирал, были и случаи организованного, системного их уничтожения - холодом и голодом.Уничтожение инвалидов проходило уже "после победы на фашизмом" и его решительного осуждения, между прочим.Массовое истребление "классовых противников" советская власть практиковала еще задолго до того, как Гитлер пришел к власти - это и уничтожение интеллигенции, и "раскулачивание" и вплоть до Голодомора. И все это было госполитикой .

Я, вроде, написал то же самое.

Спорить с тем, что преступления были, глупо. Да, были.

Но "массовое истребление "классовых противников" в гражданскую войну шло с обеих сторон, на то она и гражданская война.

И раскулачивание это всё же не "истребление". Если говорить о политике, а не "отдельных случаях".



Поймите, спор не о "праведности" сталинского режима, тут не о чем спорить, а о том, что знак равенства между Союзом и нацистской Германией ставить не стоит.

Также как приравнивать нацистскую оккупацию к "советской". Если не сложно, повторите, пожалуйста, ссылку.У shapo написано "первыми", а не "первым".Ничего сложного. Но смысл есть говорить о "в целом", а не об "отдельных" случаях.Будет корректнее.Организация трудпоселений была госполитикой. Правда, быстро прекращенной.Но мы говорили об, а это госполитикой не было.Не делает.Но я, вроде, именно это и написал.Но при этом не стоит сравнивать ГУЛАГ с нацистскими лагерями смерти. Вы, вроде, с этим соглашались.Я, вроде, написал то же самое.Спорить с тем, что преступления были, глупо. Да, были.Но "массовое истребление "классовых противников" в гражданскую войну шло с обеих сторон, на то она и гражданская война.И раскулачивание это всё же не "истребление". Если говорить о политике, а не "отдельных случаях".Поймите, спор не о "праведности" сталинского режима, тут не о чем спорить, а о том, что знак равенства между Союзом и нацистской Германией ставить не стоит.Также как приравнивать нацистскую оккупацию к "советской". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15572 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4317 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 бер, 2020 23:14 budivelnik написав: Отже

Ти не страждаєш

Хто страждає - ти не знаєш

Але при цьому все одно в який раз наголошуєш на існуванні повноцінного антисемітизму в Україні...

ОтжеТи не страждаєшХто страждає - ти не знаєшАле при цьому все одно в який раз наголошуєш на існуванні повноцінного антисемітизму в Україні...



Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27931 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 бер, 2020 23:38 lapay написав: ЛАД написав: Никакой гарантии что потери были бы ниже, если бы армейские командиры не были уничтожены, нет. Никакой гарантии что потери были бы ниже, если бы армейские командиры не были уничтожены, нет.

Фінська війна наочно показала, чого варта армія без нормальних командирів. Гітлер тому і наважився на бліцкриг, що совєти так об..лись у Фінляндії. Фінська війна наочно показала, чого варта армія без нормальних командирів. Гітлер тому і наважився на бліцкриг, що совєти так об..лись у Фінляндії.

На блицкриг с Францией решился тоже поэтому? На блицкриг с Францией решился тоже поэтому? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15572 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4317 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 00:24 zРадио написав: Ув. модераторы, в очередной раз обращаю внимание, что сатанинская риторика Козака не соответствует правилам светского форума, а на политической ветке и вовсе является жестким оффтопом!



Честное слово, невозможно стало читать дискуссии из-за этих простыней с проповедями!



Козак-характерник написав: . В тому то і полягають маніпуляція і козні диявола, що полонив душі Shapo, Лада. Диявол дуже ізворотоливий і хитрий, здатний до мутацій і перевтіленнь, дуже добре маскується, іноді навіть під янгола. . В тому то і полягають маніпуляція і козні диявола, що полонив душі Shapo, Лада. Диявол дуже ізворотоливий і хитрий, здатний до мутацій і перевтіленнь, дуже добре маскується, іноді навіть під янгола.



Козак-характерник написав: Ви про інше думайте, як Спастися з лап диявола. А то вічно чутимете шкварчання пательні в чортовій лазні. Путівка безтермінова на "курорт". Ви про інше думайте, як Спастися з лап диявола. А то вічно чутимете шкварчання пательні в чортовій лазні.Путівка безтермінова на "курорт". Ув. модераторы, в очередной раз обращаю внимание, что сатанинская риторика Козака не соответствует правилам светского форума, а на политической ветке и вовсе является жестким оффтопом!Честное слово, невозможно стало читать дискуссии из-за этих простыней с проповедями!

Шановні модератори! Припиніть наругу над жертвами тоталітарних режимів: комуністичного і нацистського! Це порушення законодавства України. І забаньте безстроково провокаторів і ворожих посіпак! Спостерігаємо публічне заперечення злочинності комуністичного режиму! Що є, згідно законодавства наругою! Ганьба провокаторам!



Шановні модератори! Припиніть наругу над жертвами тоталітарних режимів: комуністичного і нацистського! Це порушення законодавства України. І забаньте безстроково провокаторів і ворожих посіпак! Спостерігаємо публічне заперечення злочинності комуністичного режиму! Що є, згідно законодавства наругою! Ганьба провокаторам! Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 04 бер, 2020 00:40, всього редагувалось 5 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27931 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 00:25 ЛАД написав: lapay написав: ЛАД написав: Никакой гарантии что потери были бы ниже, если бы армейские командиры не были уничтожены, нет. Никакой гарантии что потери были бы ниже, если бы армейские командиры не были уничтожены, нет.

Фінська війна наочно показала, чого варта армія без нормальних командирів. Гітлер тому і наважився на бліцкриг, що совєти так об..лись у Фінляндії. Фінська війна наочно показала, чого варта армія без нормальних командирів. Гітлер тому і наважився на бліцкриг, що совєти так об..лись у Фінляндії.

На блицкриг с Францией решился тоже поэтому? На блицкриг с Францией решился тоже поэтому?



lapay, pesikot и budivelnik просто видят в гитлере не сумасбродного человеконенавистника, а дальновидного стратега-самодержца. Поэтому и риторика соответствующая (рука лицо) lapay, pesikot и budivelnik просто видят в гитлере не сумасбродного человеконенавистника, а дальновидного стратега-самодержца. Поэтому и риторика соответствующая (рука лицо) zРадио

Повідомлень: 5084 З нами з: 02.05.18 Подякував: 925 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 00:57 ЛАД написав: Це ворожа пропОганда. Це ворожа пропОганда.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27931 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5704570557065707 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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