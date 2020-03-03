RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5704570557065707
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 22:05

А что не так было с моим сообщением с видео "русскоязычного ойтишнека"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10614
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6576 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 22:11

  Вкладчик1234 написав:А что не так было с моим сообщением с видео "русскоязычного ойтишнека"?

Це ворожа пропОганда. :mrgreen:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15572
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4317 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 22:30

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:А что не так было с моим сообщением с видео "русскоязычного ойтишнека"?

Це ворожа пропОганда. :mrgreen:


Або ворожа, або бісовська :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5084
З нами з: 02.05.18
Подякував: 925 раз.
Подякували: 2078 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 22:38

  Faceless написав:......
Я опираюсь тут на исследования архивов самого гулага российским историком, им же были приведены и сравнения, это не из какой-то статейки желтой прессы. Я вам уже ранее приводил ссылки.

Если не сложно, повторите, пожалуйста, ссылку.


  shapo написав:Вы явно забыли что Гитлер первыми, даже до евреев, начал уничтожать пациентов психиатрических больниц Германии считая что они портят расу.

Да какая в принципе разница, кто был первым, будто это как-то уменьшает преступления советского режима. Я Гитлера в своем посте что вы процитировали вообще не упоминал

У shapo написано "первыми", а не "первым".

  ЛАД написав:Так "в разы превышала" или " в целом была выше"?

В целом превышала, по отдельным лагерям в отдельные годы была в разы выше даже чем у "наихудших" немецких трудовых лагерей за тот же год, что именно так сложно понять?

Ничего сложного. Но смысл есть говорить о "в целом", а не об "отдельных" случаях.
Будет корректнее.

  ЛАД написав:Не знаю, из каких источников Вы черпает информацию. Насколько я знаю, такое истребление не было госполитикой и, более того, не было целью.

Организация трудпоселений из "классовых врагов" была самой что ни на есть госполитикой. Создание условий для этих трудпоселенцев, приводивших к массовой гибели от холода, голода, болезней, людоедству - никакая не случайность, а системный подход. Ранее тут же в теме приводился пример Назино, как один из самых ярких и известных эпизодов подобного.

Организация трудпоселений была госполитикой. Правда, быстро прекращенной.
Но мы говорили об истреблении, а это госполитикой не было.


  ЛАД написав:Хотя это, безусловно, не уменьшает вину организаторов и преступность происшедшего. Но, в любом случае, сравнивать с нацистскими лагерями смерти не приходится.

Наличие серийного убийцы никак не оправдывает всех других убийц, их преступления оттого не становятся легче. Наличие лагерей смерти в гитлеровской Германии никак не делает менее преступным истребление в ссср собственных граждан и создание репрессивной машины для бесплатной эксплуатации труда миллионов заключенных.

Не делает.
Но я, вроде, именно это и написал.
Но при этом не стоит сравнивать ГУЛАГ с нацистскими лагерями смерти. Вы, вроде, с этим соглашались.

  ЛАД написав:Не пойму, что Вы хотели сказать этим постом. О преступлениях сталинского режима давно известно и они почти никем кроме совсем уж ярых сталинистов не оспариваются.
Но ставить знак равенства с нацистами это перебор.

О преступлениях обоих режимов давно известно.
Что я хотел сказать этим постом легко понять из самого поста. Отсутствие специализированных лагерей смерти в ссср как таковых не говорит о том, что в ссср не было прецедентов фактического истребления своих граждан - при более "прагматичном" подходе, а именно использовании бесплатного труда заключенных, значительный процент которых в итоге все же умирал, были и случаи организованного, системного их уничтожения - холодом и голодом.
Уничтожение инвалидов проходило уже "после победы на фашизмом" и его решительного осуждения, между прочим.
Массовое истребление "классовых противников" советская власть практиковала еще задолго до того, как Гитлер пришел к власти - это и уничтожение интеллигенции, и "раскулачивание" и вплоть до Голодомора. И все это было госполитикой
.
Я, вроде, написал то же самое.
Спорить с тем, что преступления были, глупо. Да, были.
Но "массовое истребление "классовых противников" в гражданскую войну шло с обеих сторон, на то она и гражданская война.
И раскулачивание это всё же не "истребление". Если говорить о политике, а не "отдельных случаях".

Поймите, спор не о "праведности" сталинского режима, тут не о чем спорить, а о том, что знак равенства между Союзом и нацистской Германией ставить не стоит.
Также как приравнивать нацистскую оккупацию к "советской".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15572
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4317 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:14

  budivelnik написав:Отже
Ти не страждаєш
Хто страждає - ти не знаєш
Але при цьому все одно в який раз наголошуєш на існуванні повноцінного антисемітизму в Україні...

:mrgreen:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27931
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1904 раз.
Подякували: 2085 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:38

  lapay написав:
  ЛАД написав:Никакой гарантии что потери были бы ниже, если бы армейские командиры не были уничтожены, нет.

Фінська війна наочно показала, чого варта армія без нормальних командирів. Гітлер тому і наважився на бліцкриг, що совєти так об..лись у Фінляндії.

На блицкриг с Францией решился тоже поэтому? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15572
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4317 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 00:24

  zРадио написав:Ув. модераторы, в очередной раз обращаю внимание, что сатанинская риторика Козака не соответствует правилам светского форума, а на политической ветке и вовсе является жестким оффтопом!

Честное слово, невозможно стало читать дискуссии из-за этих простыней с проповедями!

  Козак-характерник написав:. В тому то і полягають маніпуляція і козні диявола, що полонив душі Shapo, Лада. Диявол дуже ізворотоливий і хитрий, здатний до мутацій і перевтіленнь, дуже добре маскується, іноді навіть під янгола.


  Козак-характерник написав:Ви про інше думайте, як Спастися з лап диявола. А то вічно чутимете шкварчання пательні в чортовій лазні. :) Путівка безтермінова на "курорт". :)

Шановні модератори! Припиніть наругу над жертвами тоталітарних режимів: комуністичного і нацистського! Це порушення законодавства України. І забаньте безстроково провокаторів і ворожих посіпак! Спостерігаємо публічне заперечення злочинності комуністичного режиму! Що є, згідно законодавства наругою! Ганьба провокаторам!

Зображення
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 04 бер, 2020 00:40, всього редагувалось 5 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27931
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1904 раз.
Подякували: 2085 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 00:25

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  ЛАД написав:Никакой гарантии что потери были бы ниже, если бы армейские командиры не были уничтожены, нет.

Фінська війна наочно показала, чого варта армія без нормальних командирів. Гітлер тому і наважився на бліцкриг, що совєти так об..лись у Фінляндії.

На блицкриг с Францией решился тоже поэтому? :)


lapay, pesikot и budivelnik просто видят в гитлере не сумасбродного человеконенавистника, а дальновидного стратега-самодержца. Поэтому и риторика соответствующая (рука лицо)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5084
З нами з: 02.05.18
Подякував: 925 раз.
Подякували: 2078 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 00:57

  ЛАД написав:Це ворожа пропОганда. :mrgreen:

Зображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27931
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1904 раз.
Подякували: 2085 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5704570557065707
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.