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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 04 бер, 2020 14:15
Додано: Сер 04 бер, 2020 14:19
Re: Політичні дискусії
Так німецький генералітет, після захоплення Франції, був проти війни з СРСР, штабні навчання показали, що Німеччина не виграє цю війну, але Гітлер наполіг. Саме через репресії і невдалу фінську компанію. Зрештою, все закінчилось програшем Гітлера.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 04 бер, 2020 14:20
Та мало у нас "своїх" таких ? Просто абсолютно все реально українське відкидається як погане і непотрібне . Хороше - все те , що було в СРСР . І далі залишається ... Серпасті-молоткасті , рівність всіх народів , і взагалі - "совєтскій народ" ... Не про те , хто тут і зараз псує наше життя - а про якісь історичні факти чи і не факти , але з конкретним ідеологічним душком ...
А треба з шапо - про Коломойського говорити , з Ладом - про Бойка та Януковича з Добкіним , зРадіо - про наших рульових по Києву ...
Додано: Сер 04 бер, 2020 14:23
Красиво излагаете.
Прямо приятно читать.
Но в результате памятники воинам ОУН-УПА появляются, памятники Жукову-Ватутину исчезают, а воздвигаемых вместо них памятников Миколам-Иванам "простим солдатам" Красной армии, которые погибли здесь, что-то не вижу. То же самое и с "географічними назвами".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 04 бер, 2020 14:24
А Ви б краще не москальський канал вставляли - а наших -
Додано: Сер 04 бер, 2020 14:36
Re: Політичні дискусії
Їм ще при СРСР поставили пам'ятники і назвали вулиці і школи. Кожному герою СРСР, по закону, ставили пам'ятник на малій батьківщині, а видатним українським полководцям другої світової не тільки там. Наприклад:
Людина, на честь якої названі ці об’єкти: Жмаченко Пилип Феодосійович
Ву́лиця Жмаче́нка (також Ву́лиця Генера́ла Жмаче́нка) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.
Вулиця Жмаченка — вулиця в місті Канів Черкаської області.
Вулиця Генерала Жмаченка — вулиця в місті Київ.
Вулиця Жмаченка — вулиця в місті Коростень Житомирської області.
Вулиця Жмаченка — вулиця в місті Новоград-Волинський Житомирської області.
Вулиця Жмаченка — вулиця в місті Тетіїв Київської області.
Так само вулиця Бандери, як героя УПА, є не тільки на малій батьківщині.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 04 бер, 2020 14:42
Все вірно! Я і пишу про те, що головна наша проблема внутрішня - відсутність національної єдності. Багато манкуртів без роду і племені, що вважають такий стан природнім, вважають рабство природнім. Тому люто ненавидять своїх свідомих братів та сестер, ненавидять свободу, як таку. Немає кращого наглядача, ніж бувший раб. Ця проблема закладена історично. Чому так сталося? Бо в нас окупанти винищили цвіт нації, еліту...Людей, що мали надихати, просвіщати, організувати супротив врешті решт. Ці всі люди були заплямовані окупантами як бандити, фашисти, посібники нацистів. Яких тільки штампів і ярликів не поначіпляли на тих, хто виборював волю України і українців. А більшість перетворили на рабів, манкуртів, яничар, зруйнували свідомість, душу народу.
Чому важливо дотримуватися своїх традицій? Я недарма надав кліп про Кавказ, де прекрасно показали значущість шанування традиції свого народу.
Всі ми рано чи пізно підемо...Наші гени, наша частка залишиться в наших дітях, онуках. Але важливо не лише передати свої гени, клітинки, але й щоб вони дивилися на світ нашими очима - українськими. Не очима німця, поляка, француза, а саме українця. Знали хто вони? Якого роду племені? Знали яка була в них історія, хто виборов і якими силами і жертвами цю землю, на якій вони живуть, з якої вони воду п'ють, їдять. Ця земля обільна полита потом і кров'ю українців. І своє треба завжди пам'ятати і шанувати. Бо якщо будемо манкуртами, то нас ніхто не поважатиме, з інших, згуртованішіх народів, де брат за брата, за своє! І це не фашизм, це любов до СВОГО. Не можна любити абстрактне людство, якщо не любиш ближнього, свою Батьківщину! А через Любов до малого, до себе, своєї Батьківщини, ми маємо можливість зрозуміти культури і традицій інших народів, поважати їх теж, розуміти їх бачення на цей світ. Бо Бог створив цей світ різноманітним. І багатство цього світу в його різноманітності, різнофарб'ї, у взаємній повазі й порозумінні. Кажучи про СВОЄ, ми не протиставляємо себе, а лише кажемо про своє, що ми є українцями!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 04 бер, 2020 14:52
Оно просто буквы пуКает.
И пытается Вас подловить на разнице между национализмом(самоопределением) и нацизмом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 04 бер, 2020 14:57
Жаль мондер удаляет все посты про "сегодняшний политикум".
Продажу Украины, и тем, что правительство из "малодой командой" уже продало свой лимит Украины.
- Рвуться теперь другие её ПРОДАВАТЬ.
Призрак "Савченко" бродит над Украиной.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 04 бер, 2020 15:05
История 2-ой мировой знает немало примеров, когда НАЦИОНАЛИЗМ верой и правдой служил НАЦИЗМУ, и уж точно вполне сопоставим с нацизмом по числу невинных жертв.
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