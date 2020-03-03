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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5708570957105711> Додано: Сер 04 бер, 2020 14:15 Козак-характерник написав: А модераторам, я нагадаю своє прохання: забанити провокаторів Shapo i Лада безстроково. А модераторам, я нагадаю своє прохання: забанити провокаторів Shapo i Лада безстроково.

Аlександр Повідомлень: 3428 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 14:19 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Но опять же не ответ о Франции, где была весьма сильная армия, не ослабленная репрессиями, и не была "глиняним колосом без голови".

А "розміри, населення, ресурси" ... Всё это важно при продолжительной войне по типу 1-ой мировой. При блицкриге всё это сработать просто не успеет. А Гитлер считал, что взяв Москву, войну закончит. Но опять же не ответ о Франции, где была весьма сильная армия, не ослабленная репрессиями, и не была "глиняним колосом без голови".А "розміри, населення, ресурси" ... Всё это важно при продолжительной войне по типу 1-ой мировой. При блицкриге всё это сработать просто не успеет. А Гитлер считал, что взяв Москву, войну закончит.

Так німецький генералітет, після захоплення Франції, був проти війни з СРСР, штабні навчання показали, що Німеччина не виграє цю війну, але Гітлер наполіг. Саме через репресії і невдалу фінську компанію. Зрештою, все закінчилось програшем Гітлера. Так німецький генералітет, після захоплення Франції, був проти війни з СРСР, штабні навчання показали, що Німеччина не виграє цю війну, але Гітлер наполіг. Саме через репресії і невдалу фінську компанію. Зрештою, все закінчилось програшем Гітлера. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10125 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1112 раз. Подякували: 1231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 14:20 Козак-характерник написав: budivelnik написав: перший - головний єврей

другий - [i]головний совкофіл ... - головний єврей- [i]головний совкофіл ...

А можливо і не єврей, а всі вони є ольгінці, що діють як розпалювачі ворожнечі в Україні. А можливо і не єврей, а всі вони є ольгінці, що діють як розпалювачі ворожнечі в Україні.

Та мало у нас "своїх" таких ? Просто абсолютно все реально українське відкидається як погане і непотрібне . Хороше - все те , що було в СРСР . І далі залишається ... Серпасті-молоткасті , рівність всіх народів , і взагалі - "совєтскій народ" ... Не про те , хто тут і зараз псує наше життя - а про якісь історичні факти чи і не факти , але з конкретним ідеологічним душком ...

А треба з шапо - про Коломойського говорити , з Ладом - про Бойка та Януковича з Добкіним , зРадіо - про наших рульових по Києву ... Та мало у нас "своїх" таких ? Просто абсолютно все реально українське відкидається як погане і непотрібне . Хороше - все те , що було в СРСР . І далі залишається ... Серпасті-молоткасті , рівність всіх народів , і взагалі - "совєтскій народ" ... Не про те , хто тут і зараз псує наше життя - а про якісь історичні факти чи і не факти , але з конкретним ідеологічним душком ...А треба з шапо - про Коломойського говорити , з Ладом - про Бойка та Януковича з Добкіним , зРадіо - про наших рульових по Києву ... Puente Повідомлень: 2629 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 328 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 14:23 lapay написав: ЛАД написав: Интересная логика!

Т.е. если воевали рядом 2 друга, прикрывали друг другу спину, делили паёк, вытаскивали из-под огня, но один был, к примеру, из Черкасс, а другой из Челябинска (Ташкента,...), то первого надо признать героем, а второго оккупантом?

Боюсь, они бы с такой классификацией не согласились. Интересная логика!Т.е. если воевали рядом 2 друга, прикрывали друг другу спину, делили паёк, вытаскивали из-под огня, но один был, к примеру, из Черкасс, а другой из Челябинска (Ташкента,...), то первого надо признать героем, а второго оккупантом?Боюсь, они бы с такой классификацией не согласились.

Так мова не про військове братерство, а про пам'ятники і географічні назви. Хто хоче вважати Жукова героєм, нехай собі вважає, хто вважає м'ясником, так само. Тільки пам'ятників йому тут не буде. В нього є своя мала батьківщина, де йому місце. Зрештою, не Жуков чи Ватутін визволяли, а прості солдати. Став героєм - є шанування на малій батьківщині, чи там, де героїчно віддав життя, за волю інших. Ватутін не зробив геройський вчинок, перед роковим пораненням, а Жуков тим паче. Так мова не про військове братерство, а про пам'ятники і географічні назви. Хто хоче вважати Жукова героєм, нехай собі вважає, хто вважає м'ясником, так само. Тільки пам'ятників йому тут не буде. В нього є своя мала батьківщина, де йому місце. Зрештою, не Жуков чи Ватутін визволяли, а прості солдати. Став героєм - є шанування на малій батьківщині, чи там, де героїчно віддав життя, за волю інших. Ватутін не зробив геройський вчинок, перед роковим пораненням, а Жуков тим паче.

Красиво излагаете.

Прямо приятно читать.

Но в результате памятники воинам ОУН-УПА появляются, памятники Жукову-Ватутину исчезают, а воздвигаемых вместо них памятников Миколам-Иванам "простим солдатам" Красной армии, которые погибли здесь, что-то не вижу. То же самое и с "географічними назвами". Красиво излагаете.Прямо приятно читать.Но в результате памятники воинам ОУН-УПА появляются, памятники Жукову-Ватутину исчезают, а воздвигаемых вместо них памятников Миколам-Иванам "простим солдатам" Красной армии, которые погибли здесь, что-то не вижу. То же самое и с "географічними назвами". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15579 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4317 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 14:24 Аlександр написав: Козак-характерник написав: А модераторам, я нагадаю своє прохання: забанити провокаторів Shapo i Лада безстроково. А модераторам, я нагадаю своє прохання: забанити провокаторів Shapo i Лада безстроково.





А Ви б краще не москальський канал вставляли - а наших - https://www.youtube.com/watch?v=-Y0iBZCiF64 А Ви б краще не москальський канал вставляли - а наших - Puente Повідомлень: 2629 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 328 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 14:36 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Но в результате памятники воинам ОУН-УПА появляются, памятники Жукову-Ватутину исчезают, а воздвигаемых вместо них памятников Миколам-Иванам "простим солдатам" Красной армии, которые погибли здесь, что-то не вижу. То же самое и с "географічними назвами". Но в результате памятники воинам ОУН-УПА появляются, памятники Жукову-Ватутину исчезают, а воздвигаемых вместо них памятников Миколам-Иванам "простим солдатам" Красной армии, которые погибли здесь, что-то не вижу. То же самое и с "географічними назвами".

Їм ще при СРСР поставили пам'ятники і назвали вулиці і школи. Кожному герою СРСР, по закону, ставили пам'ятник на малій батьківщині, а видатним українським полководцям другої світової не тільки там. Наприклад:

Людина, на честь якої названі ці об’єкти: Жмаченко Пилип Феодосійович



Ву́лиця Жмаче́нка (також Ву́лиця Генера́ла Жмаче́нка) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.



Вулиця Жмаченка — вулиця в місті Канів Черкаської області.

Вулиця Генерала Жмаченка — вулиця в місті Київ.

Вулиця Жмаченка — вулиця в місті Коростень Житомирської області.

Вулиця Жмаченка — вулиця в місті Новоград-Волинський Житомирської області.

Вулиця Жмаченка — вулиця в місті Тетіїв Київської області.



Так само вулиця Бандери, як героя УПА, є не тільки на малій батьківщині. Їм ще при СРСР поставили пам'ятники і назвали вулиці і школи. Кожному герою СРСР, по закону, ставили пам'ятник на малій батьківщині, а видатним українським полководцям другої світової не тільки там. Наприклад:Людина, на честь якої названі ці об’єкти: Жмаченко Пилип ФеодосійовичВу́лиця Жмаче́нка (також Ву́лиця Генера́ла Жмаче́нка) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.Вулиця Жмаченка — вулиця в місті Канів Черкаської області.Вулиця Генерала Жмаченка — вулиця в місті Київ.Вулиця Жмаченка — вулиця в місті Коростень Житомирської області.Вулиця Жмаченка — вулиця в місті Новоград-Волинський Житомирської області.Вулиця Жмаченка — вулиця в місті Тетіїв Київської області.Так само вулиця Бандери, як героя УПА, є не тільки на малій батьківщині. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10125 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1112 раз. Подякували: 1231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 14:42 Puente написав: Козак-характерник написав: budivelnik написав: перший - головний єврей

другий - [i]головний совкофіл ... - головний єврей- [i]головний совкофіл ...

А можливо і не єврей, а всі вони є ольгінці, що діють як розпалювачі ворожнечі в Україні. А можливо і не єврей, а всі вони є ольгінці, що діють як розпалювачі ворожнечі в Україні.

Та мало у нас "своїх" таких ? Просто абсолютно все реально українське відкидається як погане і непотрібне . Хороше - все те , що було в СРСР . І далі залишається ... Серпасті-молоткасті , рівність всіх народів , і взагалі - "совєтскій народ" ... Не про те , хто тут і зараз псує наше життя - а про якісь історичні факти чи і не факти , але з конкретним ідеологічним душком ...

А треба з шапо - про Коломойського говорити , з Ладом - про Бойка та Януковича з Добкіним , зРадіо - про наших рульових по Києву ... Та мало у нас "своїх" таких ? Просто абсолютно все реально українське відкидається як погане і непотрібне . Хороше - все те , що було в СРСР . І далі залишається ... Серпасті-молоткасті , рівність всіх народів , і взагалі - "совєтскій народ" ... Не про те , хто тут і зараз псує наше життя - а про якісь історичні факти чи і не факти , але з конкретним ідеологічним душком ...А треба з шапо - про Коломойського говорити , з Ладом - про Бойка та Януковича з Добкіним , зРадіо - про наших рульових по Києву ...

Все вірно! Я і пишу про те, що головна наша проблема внутрішня - відсутність національної єдності. Багато манкуртів без роду і племені, що вважають такий стан природнім, вважають рабство природнім. Тому люто ненавидять своїх свідомих братів та сестер, ненавидять свободу, як таку. Немає кращого наглядача, ніж бувший раб. Ця проблема закладена історично. Чому так сталося? Бо в нас окупанти винищили цвіт нації, еліту...Людей, що мали надихати, просвіщати, організувати супротив врешті решт. Ці всі люди були заплямовані окупантами як бандити, фашисти, посібники нацистів. Яких тільки штампів і ярликів не поначіпляли на тих, хто виборював волю України і українців. А більшість перетворили на рабів, манкуртів, яничар, зруйнували свідомість, душу народу.



Чому важливо дотримуватися своїх традицій? Я недарма надав кліп про Кавказ, де прекрасно показали значущість шанування традиції свого народу.



Всі ми рано чи пізно підемо...Наші гени, наша частка залишиться в наших дітях, онуках. Але важливо не лише передати свої гени, клітинки, але й щоб вони дивилися на світ нашими очима - українськими. Не очима німця, поляка, француза, а саме українця. Знали хто вони? Якого роду племені? Знали яка була в них історія, хто виборов і якими силами і жертвами цю землю, на якій вони живуть, з якої вони воду п'ють, їдять. Ця земля обільна полита потом і кров'ю українців. І своє треба завжди пам'ятати і шанувати. Бо якщо будемо манкуртами, то нас ніхто не поважатиме, з інших, згуртованішіх народів, де брат за брата, за своє! І це не фашизм, це любов до СВОГО. Не можна любити абстрактне людство, якщо не любиш ближнього, свою Батьківщину! А через Любов до малого, до себе, своєї Батьківщини, ми маємо можливість зрозуміти культури і традицій інших народів, поважати їх теж, розуміти їх бачення на цей світ. Бо Бог створив цей світ різноманітним. І багатство цього світу в його різноманітності, різнофарб'ї, у взаємній повазі й порозумінні. Кажучи про СВОЄ, ми не протиставляємо себе, а лише кажемо про своє, що ми є українцями!

Все вірно! Я і пишу про те, що головна наша проблема внутрішня - відсутність національної єдності. Багато манкуртів без роду і племені, що вважають такий стан природнім, вважають рабство природнім. Тому люто ненавидять своїх свідомих братів та сестер, ненавидять свободу, як таку. Немає кращого наглядача, ніж бувший раб. Ця проблема закладена історично. Чому так сталося? Бо в нас окупанти винищили цвіт нації, еліту...Людей, що мали надихати, просвіщати, організувати супротив врешті решт. Ці всі люди були заплямовані окупантами як бандити, фашисти, посібники нацистів. Яких тільки штампів і ярликів не поначіпляли на тих, хто виборював волю України і українців. А більшість перетворили на рабів, манкуртів, яничар, зруйнували свідомість, душу народу.Чому важливо дотримуватися своїх традицій? Я недарма надав кліп про Кавказ, де прекрасно показали значущість шанування традиції свого народу.Всі ми рано чи пізно підемо...Наші гени, наша частка залишиться в наших дітях, онуках. Але важливо не лише передати свої гени, клітинки, але й щоб вони дивилися на світ нашими очима - українськими. Не очима німця, поляка, француза, а саме українця. Знали хто вони? Якого роду племені? Знали яка була в них історія, хто виборов і якими силами і жертвами цю землю, на якій вони живуть, з якої вони воду п'ють, їдять. Ця земля обільна полита потом і кров'ю українців. І своє треба завжди пам'ятати і шанувати. Бо якщо будемо манкуртами, то нас ніхто не поважатиме, з інших, згуртованішіх народів, де брат за брата, за своє! І це не фашизм, це любов до СВОГО. Не можна любити абстрактне людство, якщо не любиш ближнього, свою Батьківщину! А через Любов до малого, до себе, своєї Батьківщини, ми маємо можливість зрозуміти культури і традицій інших народів, поважати їх теж, розуміти їх бачення на цей світ. Бо Бог створив цей світ різноманітним. І багатство цього світу в його різноманітності, різнофарб'ї, у взаємній повазі й порозумінні. Кажучи про СВОЄ, ми не протиставляємо себе, а лише кажемо про своє, що ми є українцями! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27936 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 14:52 Козак-характерник написав: zРадио написав: Козак-характерник написав: А модераторам, я нагадаю своє прохання: забанити провокаторів Shapo i Лада безстроково. Досить їм наругою займатися над жертвами злочинних режимів і пам'яттю українців! А модераторам, я нагадаю своє прохання: забанити провокаторів Shapo i Лада безстроково. Досить їм наругою займатися над жертвами злочинних режимів і пам'яттю українців!



Все эти срачи провоцирует неприкосновенность сторонников гитлера, которые позволяют себе по улицам ходить с нашивками Тотенкопф, а на форумах и в соцсетях - разжигать вражду по признаку крови. Сам же называешь оба режима преступными, но ни слова пока не возразил против ежедневных попыток реабилитации нацизма! Все эти срачи провоцирует неприкосновенность сторонников гитлера, которые позволяют себе по улицам ходить с нашивками Тотенкопф, а на форумах и в соцсетях - разжигать вражду по признаку крови.

Покажіть мені, де ці щоденні спроби реабілітувати нацизм? Я наб'ю пику і пообламаю роги дияволу тому. Бо він є багатоліким, маскується добре.



П.С. Доречі, виникла в мене думка, що можливо Shapo, зовсім і не єврей, а це лише легенда ольгінця, щоб сіяти міжнаціональну рознь. Те саме і про Лада, чи є він українцем? Хто він такий? Він не відповів. Теж можливо штатний провокатор, посіпака ворожий. Покажіть мені, де ці щоденні спроби реабілітувати нацизм? Я наб'ю пику і пообламаю роги дияволу тому. Бо він є багатоліким, маскується добре.П.С. Доречі, виникла в мене думка, що можливо Shapo, зовсім і не єврей, а це лише легенда ольгінця, щоб сіяти міжнаціональну рознь. Те саме і про Лада, чи є він українцем? Хто він такий? Він не відповів. Теж можливо штатний провокатор, посіпака ворожий.

Оно просто буквы пуКает.

И пытается Вас подловить на разнице между национализмом(самоопределением) и нацизмом. Оно просто буквы пуКает.И пытается Вас подловить на разнице между национализмом(самоопределением) и нацизмом. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8137 З нами з: 20.09.12 Подякував: 669 раз. Подякували: 862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 14:57 Жаль мондер удаляет все посты про "сегодняшний политикум".

Продажу Украины, и тем, что правительство из "малодой командой" уже продало свой лимит Украины.

- Рвуться теперь другие её ПРОДАВАТЬ.

Призрак "Савченко" бродит над Украиной. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8137 З нами з: 20.09.12 Подякував: 669 раз. Подякували: 862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 15:05 Оно просто буквы пуКает.

И пытается Вас подловить на разнице между национализмом(самоопределением) и нацизмом.

История 2-ой мировой знает немало примеров, когда НАЦИОНАЛИЗМ верой и правдой служил НАЦИЗМУ, и уж точно вполне сопоставим с нацизмом по числу невинных жертв. История 2-ой мировой знает немало примеров, когда НАЦИОНАЛИЗМ верой и правдой служил НАЦИЗМУ, и уж точно вполне сопоставим с нацизмом по числу невинных жертв. Волгарь Повідомлень: 7617 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 771 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5708570957105711> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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