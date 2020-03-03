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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5708570957105711 Додано: Сер 04 бер, 2020 15:07 Re: Політичні дискусії От про оці перейменовування просто дивуюся ... Жуков - як символ перемоги над фашизмом ? Фрунзенський район - в честь героя Радянського Союзу ( ха-ха ... з якого року саме і з Харковом як пов"язано ) .

А як відносно пам"ятника Мазепі ? Анафема ж - який пам"ятник можен бути ...

А Тихонову пам"ятник стоїть ? А Сірко чим заважав ? А монумент Незалежності що ж так десь подівся ? Puente Повідомлень: 2629 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 328 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 15:11 Puente написав: Козак-характерник написав: budivelnik написав: перший - головний єврей

другий - [i]головний совкофіл ... - головний єврей- [i]головний совкофіл ...

А можливо і не єврей, а всі вони є ольгінці, що діють як розпалювачі ворожнечі в Україні. А можливо і не єврей, а всі вони є ольгінці, що діють як розпалювачі ворожнечі в Україні.

Та мало у нас "своїх" таких ? Просто абсолютно все реально українське відкидається як погане і непотрібне . Хороше - все те , що було в СРСР . І далі залишається ... Серпасті-молоткасті , рівність всіх народів , і взагалі - "совєтскій народ" ... Не про те , хто тут і зараз псує наше життя - а про якісь історичні факти чи і не факти , але з конкретним ідеологічним душком ...

А треба з шапо - про Коломойського говорити , з Ладом - про Бойка та Януковича з Добкіним , зРадіо - про наших рульових по Києву ... Та мало у нас "своїх" таких ? Просто абсолютно все реально українське відкидається як погане і непотрібне . Хороше - все те , що було в СРСР . І далі залишається ... Серпасті-молоткасті , рівність всіх народів , і взагалі - "совєтскій народ" ... Не про те , хто тут і зараз псує наше життя - а про якісь історичні факти чи і не факти , але з конкретним ідеологічним душком ...А треба з шапо - про Коломойського говорити , з Ладом - про Бойка та Януковича з Добкіним , зРадіо - про наших рульових по Києву ...

От Вас такой глупости не ожидал.

Вы бы уточнили, что Вы называете "реально українським", которое "відкидається як погане і непотрібне"?

А "рівність всіх народів" Вы считаете недостатком? Развитие и рост экономики вообще и промышленности в частности тоже?

А Бойко, вместе с Януковичем и Добкиным мне не интересны.

"про якісь історичні факти чи і не факти , але з конкретним ідеологічним душком" я, кстати, здесь, по-моему, ни разу разговор не начинал. Практически всегда в ответ на благоглупости наших "патриотов" и их националистические искажения истории.

"про те , хто тут і зараз псує наше життя" я тут вчера или позавчера написал о постанове, кот. устанавливает директорам госпредприятий "нищенскую" зарплату до 50 тыс. долл. в месяц. Что-то никто из "патриотов" никак не среагировал. В том числе и Вы, и Кудрявый. Вообще не обратили внимание. Зато активно продолжили обсуждение Израиля, очень актуальное для нас.

Что касается Бойко, боюсь, что при сегодняшнем развитии событий в следующей Раде они могут получить заметно более сильную фракцию и влиять на политику значительно сильнее, чем сегодня.

Глупая политика или ошибки к хорошим результатам не приводят.

Я не хочу повторения событий 2014 в Харькове или Одессе.

Вспомните принятие "мовного" закона в 2014. В тот момент это было равносильно бросанию горящей спички на бочку с порохом. И эта "спичка" сработала. Через день или 2 отыграли назад, Турчинов "отказался" подписать закон, но уже было поздно. И речь не о языке, а об ошибках.

Наши "патриоты" дружно лают на "совок". но действуют теми же методами - заставить, принудить, приказать. Я не против права украинца требовать, чтобы, к примеру, в магазине ему отвечали по-украински, если он обращается на украинском. Но и ответы продавцов "Рошена" исключительно на украинском в практически 100-% русскоязычном Харькове немного смешны и раздражают. При этом, заметьте, я ни разу не слышал возмущений покупателей и требований отвечать по-русски.



Прошу ответить на подчёркнутые вопросы. А то Вы здесь появляетесь здесь периодически, бросите реплику, зададите вопрос и исчезаете, не ответив на вопрогсы к Вам. От Вас такой глупости не ожидал.А Бойко, вместе с Януковичем и Добкиным мне не интересны."про якісь історичні факти чи і не факти , але з конкретним ідеологічним душком" я, кстати, здесь, по-моему, ни разу разговор не начинал. Практически всегда в ответ на благоглупости наших "патриотов" и их националистические искажения истории."про те , хто тут і зараз псує наше життя" я тут вчера или позавчера написал о постанове, кот. устанавливает директорам госпредприятий "нищенскую" зарплату до 50 тыс. долл. в месяц. Что-то никто из "патриотов" никак не среагировал. В том числе и Вы, и Кудрявый. Вообще не обратили внимание. Зато активно продолжили обсуждение Израиля, очень актуальное для нас.Что касается Бойко, боюсь, что при сегодняшнем развитии событий в следующей Раде они могут получить заметно более сильную фракцию и влиять на политику значительно сильнее, чем сегодня.Глупая политика или ошибки к хорошим результатам не приводят.Я не хочу повторения событий 2014 в Харькове или Одессе.Вспомните принятие "мовного" закона в 2014. В тот момент это было равносильно бросанию горящей спички на бочку с порохом. И эта "спичка" сработала. Через день или 2 отыграли назад, Турчинов "отказался" подписать закон, но уже было поздно. И речь не о языке, а об ошибках.Наши "патриоты" дружно лают на "совок". но действуют теми же методами - заставить, принудить, приказать. Я не против права украинца требовать, чтобы, к примеру, в магазине ему отвечали по-украински, если он обращается на украинском. Но и ответы продавцов "Рошена" исключительно на украинском в практически 100-% русскоязычном Харькове немного смешны и раздражают. При этом, заметьте, я ни разу не слышал возмущений покупателей и требований отвечать по-русски.Прошу ответить на подчёркнутые вопросы. А то Вы здесь появляетесь здесь периодически, бросите реплику, зададите вопрос и исчезаете, не ответив на вопрогсы к Вам. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15579 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4317 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 15:20 Манкуртам! Майдан 2004 р., і Революція Гідності 2014 р. – ці дві події мимоволі змусили і мене, і багатьох людей не лише в Україні замислитися: у чому ж полягає місія Шевченка? Шевченко був повсюдно на цих народних революціях: на парканах, на барикадах, на рукавах і на устах протестантів... Шевченків портрет був на трибуні на Майдані Незалежності як головна ікона Майдану. Великий Кобзар був на вустах 21-річного Сергія Нігояна, першого загиблого під час Революції гідності. Тож мимоволі замислюєшся над тим, чому Шевченко такий актуальний, сьогоднішній, сучасний?



Я думаю, що найголовніше – це та місія, яку сам Шевченко висловив, сподіваючись на прихід "апостола правди і науки". Але насправді, якщо вчитатись у його поезію, він був тим самим апостолом правди і науки – у сенсі вчителя нації. Шевченко відчував та усвідомлював своє духовне покликання як провідника уярмленного народу, і він свою місію виконав сповна, бо й сьогодні Тарас Шевченко надзвичайно пророчий, і сьогодні він рятує Україну від вимирання рідного слова .



Я згадую "Книгу буття українського народу", цей програмний документ Кирило-Мефодіївського товариства, де записано такі пророчі слова: "…Стане Слов’янщина. І збудить її Україна". І коли я проектую ці слова на сьогоднішній день, в контексті тих драматичних подій, які сталися внаслідок агресії Росії проти України, то думаю, що можливо Україна й справді збудить Слов’янщину, і Європа відкриє очі на того агресора, якого з такою відвертістю засудив Шевченко у поемі "Кавказ".



Я думаю про поему "Тризна", про плач пророка Єремії, де він знову ж таки повертається до того, яка повинна бути його місія як національного пророка: це оживити словом народний дух, настрої, почування, сподівання українського народу. Це ж тільки така постать як Шевченко міг сказати:



"Борітеся — поборете!

Вам бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!"



Водночас Шевченко був безжальний у самокритиці, осудженні – не стільки особисто себе, скільки свого народу, його поводирів, бо він вимагає й досі запитує кожного з нас: "Чия правда, чия кривда і чиї ми діти?". І він вказує передусім на внутрішнього ворога, тому що свої власні зрадники, свої яничари приносять часто не менше бід, ніж зовнішні . Шевченко ж каже:



"Доборолась Україна до самого краю,

гірше ляха свої діти її розпинають".



Оце слово "розпинають" зустрічається в Шевченка не один раз, зокрема в "подражанії" "Осія. Глава XVI" він застерігає Україну:



"…Сама розіпнешся во злобі,

сини твої тебе уб’ють,

Оперені!".



Давайте вдумаємося у ці слова: "оперені" – це ті, хто наділений владою, має певні маєтки, привілеї. А хіба це пророцтво не проектується на сьогоднішній день? Хіба ми не відчуваємо що це звернення особливо актуальне, тому що часто представники нашої влади вже незалежної України більше дбають про себе ніж про Україну і убивають цю Україну, розпинають її? Тому Шевченко намагається їх отверезити, дати їм розуміння того, що вони в першу чергу повинні думати про Україну, молить Господа, щоб той допоміг донести до народу його слово: "Молюсь, Господи, внуши їм уст мої глаголи" .



У той же час Шевченко застерігає цих "синів сердешної України", тих, хто ніяк не може усвідомити свою національну відповідальність, і жахає: "вас знайде правда-мста". Шевченко не випадково через дефіс пише "правда-мста". Тобто помста буде правдивою, тому що вона несе в собі пережите й вистраждане народом, те, що вимагає покари за всі злочини і дії, які наносять своєму народові "сини сердешної України".



Отже для Шевченка найголовнішою була ідея здійснення слова, його проростання, слова правди, істини у свідомості і душах українських людей . Тому такий і актуальний Шевченко, тому він і сучасний, бо його слово, яке мовлене 150 років тому, до сьогоднішнього дня змушує нас думати про свою місію як громадянина України і про те, в якому стані перебуває сьогодні Україна і з чиєї вини.



Микола Жулинський. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 04 бер, 2020 15:23, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27936 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 15:20 lapay написав: ЛАД написав: Но опять же не ответ о Франции, где была весьма сильная армия, не ослабленная репрессиями, и не была "глиняним колосом без голови".

А "розміри, населення, ресурси" ... Всё это важно при продолжительной войне по типу 1-ой мировой. При блицкриге всё это сработать просто не успеет. А Гитлер считал, что взяв Москву, войну закончит. Но опять же не ответ о Франции, где была весьма сильная армия, не ослабленная репрессиями, и не была "глиняним колосом без голови".А "розміри, населення, ресурси" ... Всё это важно при продолжительной войне по типу 1-ой мировой. При блицкриге всё это сработать просто не успеет. А Гитлер считал, что взяв Москву, войну закончит.

Так німецький генералітет, після захоплення Франції, був проти війни з СРСР, штабні навчання показали, що Німеччина не виграє цю війну, але Гітлер наполіг. Саме через репресії і невдалу фінську компанію. Зрештою, все закінчилось програшем Гітлера. Так німецький генералітет, після захоплення Франції, був проти війни з СРСР, штабні навчання показали, що Німеччина не виграє цю війну, але Гітлер наполіг. Саме через репресії і невдалу фінську компанію. Зрештою, все закінчилось програшем Гітлера.

Ответа о Франции так и не вижу.

А СССР таки мог проиграть. Если бы не союз и поддержка Англии-США кто знает, как бы закончилось. Да и победа под Москвой в 1941 ... Недаром это называли чудом. Ответатак и не вижу.А СССР таки мог проиграть. Если бы не союз и поддержка Англии-США кто знает, как бы закончилось. Да и победа под Москвой в 1941 ... Недаром это называли чудом. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15579 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4317 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5708570957105711 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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