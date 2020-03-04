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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5716571757185719 Додано: Сер 04 бер, 2020 22:25 Re: Політичні дискусії shapo написав: Что там про пейсы?

Извиниться не хочешь? Что там про пейсы?Извиниться не хочешь?

Ну, якщо єврея ображають єврейські пейси, яких в Ізраїлі мульйони...Вибачай - будеш просто євреєм, без пейсів. Ну, якщо єврея ображають єврейські пейси, яких в Ізраїлі мульйони...Вибачай - будеш просто євреєм, без пейсів. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10135 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1113 раз. Подякували: 1232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 22:44 lapay написав: shapo написав: Что там про пейсы?

Извиниться не хочешь? Что там про пейсы?Извиниться не хочешь?

Ну, якщо єврея ображають єврейські пейси, яких в Ізраїлі мульйони...Вибачай - будеш просто євреєм, без пейсів. Ну, якщо єврея ображають єврейські пейси, яких в Ізраїлі мульйони...Вибачай - будеш просто євреєм, без пейсів.

Тогда ты сегодня честно заслужил чтобы я называл вышиватником с хохлом в шароварах Тогда ты сегодня честно заслужил чтобы я называл вышиватником с хохлом в шароварах Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3022 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 23:20 Разоблачая большевистскую ложь shapo написав: Козак-характерник написав: Впізнаю набір стандартних кліше ворожої пропаганди. Ми ж балакали про переназвання вулиць, а Ви мені інформацію про святкування навели. По вулиці, Ваш підхоплений фейк, я викрив. А по цим персонам, перевірте власноруч достовірність звинувачень з альтернативних джерел. Ви вкидуєте неперевірені фейки, а потім примушуєте мене ті фейки викривати, то перевірте всю інформацію власноруч, а потім запропонуйте хоч одну персону, де Ви на 100% впевнені, що ті звинувачення доведені беззаперечно. Чесно скажу, що деякі прізвища бачу вперше. Впізнаю набір стандартних кліше ворожої пропаганди.Ми ж балакали про переназвання вулиць, а Ви мені інформацію про святкування навели. По вулиці, Ваш підхоплений фейк, я викрив. А по цим персонам, перевірте власноруч достовірність звинувачень з альтернативних джерел. Ви вкидуєте неперевірені фейки, а потім примушуєте мене ті фейки викривати, то перевірте всю інформацію власноруч, а потім запропонуйте хоч одну персону, де Ви на 100% впевнені, що ті звинувачення доведені беззаперечно. Чесно скажу, що деякі прізвища бачу вперше.

Про пр. Шухевич а в Киеве слышать не приходилось?

Этот герой Украины не был замкомандира батальона Нахтигаль в Львове в июле 1941г?

Этот батальон там, конечно, только отдыхал и не участвовал в погромах. Это все фейки Про пр. Шухевич а в Киеве слышать не приходилось?Этот герой Украины не был замкомандира батальона Нахтигаль в Львове в июле 1941г?Этот батальон там, конечно, только отдыхал и не участвовал в погромах. Это все фейки

Щоб не лізти в хащі і не потонути в дрібницях, просто ознайомтеся...І живіть спокійно!



Всю жизнь нас учили, что пресловутые бандеровцы и вообще украинские националисты были равны нацистам в геноциде евреев. Как и все, что насаждалось большевиками, и это оказалось ложью. И националисты оказались разные, и красные партизаны были в огромном числе антисемитами и убийцами евреев. Белое и черное перестало быть таковым. Стало сложнее. Всегда легче мазать одной краской всех: красные -спасители евреев, жевто-блакитны (черно-красные) - убийцы.



На самом деле и там и там были и те и другие. О красных я уже рассказывал - под постом поставлю еще ссылки. Теперь давайте поговорим об украинских националистах. В первую очередь я пишу для евреев. Украинцы уже много знают об этом, а вот в моем поколении и старше евреи все еще часто подвержены предрассудкам. И попытки их опровергнуть вызывают часто враждебную реакцию и обвинения в попытках оправдать убийц. На самом деле это попытка разобраться кто убийцы, а кто нет.





«Общей платформой сионистов и украинских буржуазных националистов стала ненависть к Советской власти» – писала «Радяньскa Україна» в августе 1971 года. Статья называлась «Заговор обреченных». Страницы тогдашних «украинских» периодических изданий пестрят заголовками и рубриками типа «Факты против сионистов», «Зловещие блики сине-белой звезды», «Провокационная суета сионистов».

В 70-е годы отношения СССР и Тель-Авива были кризисными. Очевидно, пропагандисты устроили промывание мозгов «советским гражданам» не только с помощью «Всемирной конференции в защиту советских евреев», которая состоялась в Брюсселе 23 февраля 1971 года. В конце 1960-х – начале 1970-х в советских концлагерях оказалось много молодых диссидентов из Украины, среди которых было немало евреев. Они, воспитанные на советских учебниках и семейных преданиях о войне, всеми возможными способами передавали на Запад информацию об осужденных на 25-летние сроки – воинах Украинской армии, с которыми в «большой зоне», возможно, и не познакомились бы. Михаил Хейфец в своей книге «Украинские силуэты» называет их «святыми стариками». Случалось, что диссидент-шестидесятник попадал в одну тюрьму с евреем, осужденным на 20 лет за «украинский буржуазный национализм». И только сейчас мы можем узнать о трагедии и борьбе, которые стояли за этим удивительным приговором.



Врачи и стрелки



«Пока в мои руки не попали соответствующие документы, я считал, что УПА сотрудничала с фашистами» – говорит израильский историк Аарон Вайс, семья которого и он сам были спасены украинцами. «Немало бежавших из гетто в западных регионах Украины в 1942 – 43 годах так или иначе встречались с украинскими повстанцами. Это непростая картина, большей частью позитивно окрашенная, – констатирует доктор наук, профессор Феликс Левитас. – Я лично работал с документами, видел, что немало евреев сами добывали оружие и присоединялись к украинским повстанцам. Однако, повстанческие отряды были разными, полевые командиры были разными». Феликс Левитас обладает одной из наибольших в Украине библиотек по истории фашизма и гитлеризма, которую собирает в течение 20 лет. Докторскую диссертацию защитил в 1997 году на тему «Евреи Украины в годы Второй мировой войны».



В архивах профессора Сорбонны (Париж) Владимира Косика есть документы о том, как евреи оказывались в лесах. УПА организовывало массу акций для бегства евреев-врачей из нацистских гетто. Часть повстанцев находилась в тяжелом состоянии, оружия и продовольствия не хватало, и, по материалам Косика, немало повстанческих отрядов организовывало из беглецов лагеря для гражданских лиц. Эти лагеря помогали повстанцам, а повстанцы охраняли лагеря. Из лагерей отбирали в отряд врачей и молодых людей, готовых воевать. «Евреи храбро воевали в рядах УПА, мы не знаем случаев их недостойного поведения», – пишет известный историк Ярослав Дашкевич. «Все они честно выполняли свой долг, оказывали помощь не только бойцам, но и всему населению, не оставляя боевых порядков в тяжелых ситуациях, даже тогда, когда имели случай перейти к красным. Многие из них погибли воинской смертью на защите идеалов, за которые боролся украинский народ», – такaя оценка участия евреев в украинском войске одного из руководителей повстанцев Миколы Лебедя приведена в многотомной истории УПА.



«Немецкая пропаганда точно уловила момент украинско-еврейского согласия и пыталась помешать ему, – рассказывает Феликс Левитас. – В архивах есть две немецкие листовки. Первая: „Слушай, украинский народ! Москва дает секретные приказы ОУН. Из секретных указаний, что попали к нам в руки, видно, что кремлевские жиды находятся в тесной связи с ОУН, которая якобы воюет против большевизма. В руководстве ОУН сидят агенты, которые выполняют приказы кровожадного Сталина и его жидовских опричников“. Вторая: „Чего хочет так называемая УПА? Селяне, помните, что УПА грабит украинский народ, мордует его и бесчестит. А кто является руководителем этой армии? Это львовские жиды и их кремлевские помощники“».



«Не убивай!»



«Нацистская пропаганда имела некоторое влияние на определенную часть общества, – считает Феликс Левитас. – Общей точки зрения на „еврейский вопрос“ у украинских политиков не было. С самого начала против нацистских методов и провокаций в западных регионах Украины выступили деятели ОУН – писатель и публицист Юрий Липа, редактор и экономист Лев Лукашевич, известный поэт Евгений Маланюк. Согласно документам, некоторая часть представителей ОУН колебалась, часть считала, что надо следовать немецким руслом». Между тем, ответом фашистов на Акт восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года стали массовые репрессии, концлагеря и конкретно Аушвиц. Деятели ОУН, очутившиеся в Аушвице, одними из первых сообщили правду о массовых казнях еврейского населения, в частности об уничтожении в газовых камерах.



Новые исследования проливают свет на то, почему было расформировано войско Бульбы-Боровца. Представители СС призвали Полесскую Сич принять участие в карательных акциях против еврейского населения. Большинство казаков отказалось. Тогда и возник конфликт с эсесовцами. Кандидат исторических наук Жанна Ковба много лет исследует украинско-еврейские отношения в Галиции. Она приводит свидетельство Ивана Харива с Самборщины, который возил еду в лесное укрытие для четверых еврейских девушек и парня в августе-октябре 1941 года. Селяне тайно собирали для них продукты. Позднее, по рассказу отца, Иван узнал, что выдал укрытие евреев полицай из соседнего села, которого в 1943 году уничтожили бойцы УПА.



Позицию местного населения можно увидеть из тогдашних нацистских газет. «Самборская газета» на Львовщине от 1 марта 1944 года сообщает: «Казнь за укрывание жидов и содействие им, казнены – Крыжковська Мария, Дмитривська София, Сухоруч Степан, Корчмар Мария, Масляр Ганна, Назар Мария, Куляк Микола, Ковальчук Михайло, Сущ Настя, украинцы». «Эти газеты – огромный пласт для исследователей, которые увидят, что нацистскому геноциду противостояло местное население», – говорит Феликс Левитас.



Согласие между народами собственной любовью прививал митрополит Андрей Шептицкий, который еще в 1913 году выступил против процесса по «делу Бейлиса», сфабрикованному в Киеве черносотенными организациями. В 1939 году он в интервью сионистской организации Галиции сказал, что всегда был сторонником возрождения еврейского народа и восстановления еврейского государства. Под влиянием владыки Украинской Греко-католической церкви во многих церквах и монастырях галичане спасали сотни евреев. Под личной опекой Шептицкого выжили 15 раввинов (Давид Кагане, которого спас митрополит, в 1970-е годы был главным раввином Тель-Авива). В ноябре 1942 года Шептицкий выступил с письмом «Не убивай!», где обращался к украинцам с призывом не поддерживать нацистские провокации.



Преступники и миротворцы истории



Антиеврейскую агитацию в Украине проводили и нацисты, и большевики. «С нацистами пришел мощный пропагандистский аппарат, который мастерски играл на непростых украинско-еврейских отношениях, которые складывались на протяжении истории, – рассказывает доктор исторических наук Феликс Левитас. – Заняв Львов, нацисты устроили невиданную провокацию. Они открыли двери львовской тюрьмы, где накануне энкаведисты учинили массовые расстрелы, и заявили, что „это дело рук евреев“. Дескать, все евреи – работники НКВД, которые беспощадно уничтожали украинский народ. По документам нацистов, кроме полицейских, местное население в своем большинстве на провокацию не отреагировало». Невзирая на то, что энкаведисты присыпали лица расстрелянных хлором и полили кислотой, среди мертвых во дворе львовской тюрьмы были опознаны несколько раввинов, деятелей еврейских партий и общественных организаций.



Ярослава Музыченко



В ходе борьбы с большевиками бандеровцы отказались от наиболее радикальных идей тоталитарного национализма и сменили лозунг ”Украина для украинцев” на другой – ”Свобода народам – свобода человеку!”.



В феврале-марте 1943 года националисты на территории православной Волыни создали УПА. Повстанческая армия приняла в свои ряды несколько тысяч украинцев и представителей других национальностей – татар, грузин, азербайджанцев, армян, узбеков, русских. К концу 1943 года в ней состояло около 15 тысяч повстанцев, опирающихся на разветвленную структуру бандеровского подполья и широкую народную поддержку.



На этом вооруженном этапе украинского освободительного движения документально фиксируется участие в нем евреев.



Вот как описывает участие евреев в украинском Сопротивлении и.о. руководителя ОУН(б) в 1941-1943 годах Николай Лебедь: ”Большинство врачей УПА были евреи, которых УПА спасала от уничтожения гитлеровцами. Врачей-евреев считали равноправными гражданами Украины и командирами украинской армии. Здесь необходимо подчеркнуть, что все они честно исполняли свой тяжкий долг, помогали не только бойцам, но и всему населению, объезжали территории, организовывали полевые больницы и больницы в населенных пунктах. Не покидали боевых рядов в тяжелых ситуациях, даже тогда, когда имели возможность перейти к красным. Многие из них погибли воинской смертью в борьбе за те идеалы, за которые боролся весь украинский народ”



В радиограмме в Центр 30 октября 1943 года руководители одного из коммунистических партизанских отрядов Бегма и Тимофеев сообщали: ”Националисты в Домбровице мобилизовали всех портных для изготовления теплой одежды на зиму. По последнему распоряжению штаба националисты сейчас принимают к себе всех, кроме поляков. В данное время [среди] националистов много евреев, особенно врачей”.



Отмечали участие евреев в УПА и советские репрессивно-карательные органы. Специальная докладная записка начальника управления контрразведки ”Смерш” 1-го Украинского фронта генерал-майора Осетрова секретарю ЦК КП(б)У Никите Хрущеву повествует о задержании 1 февраля 1944 г. ”активного члена ОУН, еврея” Лейбы Иосифовича Домбровского (псевдоним ”Валерий”). Из текста следует что он, уроженец села Ольшаница Ракитнянского района Киевской области, 1910 года рождения, с 1929 по 1941 года состоял в ВКП(б). Окончил юрфак Киевского университета. В начале советско-германской войны был призван в Красную армию и, участвуя в боях, в 1941 году был ранен и попал в немецкий плен. Изменив фамилию, имя, отчество и национальность на украинца Леонида Панфиловича Дубровского, ему удалось вырваться из нацистской неволи. Поселившись в городе Ровно, он в конце 1941 года установил связь с Организацией украинских националистов и с началом вооруженной борьбы в 1943 году стал сотрудником политического отдела Украинской повстанческой армии. Здесь нужно подчеркнуть, что речь идет о наивысшей политической структуре УПА.



Работая в политотделе, Лейба Домбровский написал ряд ”контрреволюционных националистических листовок, брошюр и воззваний”, в которых он ”клеветал на Советский Союз”, заявлял, ”что Москва угнетает народы не русской национальности”, призывал угнетенные народы ”к вооруженной борьбе с советским государством”. Среди подготовленных им материалов – воззвания к узбекскому, таджикскому, армянскому и другим народам. В августе 1943 года обвиняемый написал брошюру ”Как московский царизм покорял народы”.



Интересно, что, согласно этому документу, не националисты втянули его в ОУН, а он сам ”установил связь” с бандеровцами (из-под палки вряд ли будешь писать пламенные воззвания и брошюры). Кстати, о подобных инициативах других евреев свидетельствует отрывок из отчёта одного из руководителей тыла военного округа УПА ”Зарево”, описывающий ситуацию около города Костополь в Ровенской области УССР в августе 1943 года: ”Национальных меньшинств в этих трёх районах нет, за исключением нескольких евреев, которые в последнее время добровольно пришли к нам работать…”.



Одним из лучших врачей в отряде УПА имени Ивана Богуна, который базировался в южной части Волынской области, был амбулаторный врач Шая Давидович Варма (”Скрипач”). Исходя из протокола допроса после ареста в августе 1944 года органами НКВД, он родился в Варшаве в 1909 году. Учился один год во Франции, в 1937 году окончил Варшавский медицинский институт, супругу звали Бронислава. До 1939 года работал в еврейском госпитале в Варшаве. Потом, во время германско-польской войны, спасаясь от гитлеровцев, выехал в городок Владимир-Волынский на Западной Украине, где работал врачом-эпидемиологом, а позже стал врачом сельской амбулатории, коим и работал в годы немецкой оккупации. Был мобилизован в УПА в мае 1943 года, находился там до августа 1944 года, за это время вылечив, согласно его собственным показаниям на допросе, 200 украинских повстанцев.



До нас дошли воспоминания о Шае Варме бывшей разведчицы УПА Галины Островецкой (”Коханской”): ”Варма был хорошим врачом, который в бункерных условиях делал сложные операции, он чудесно играл на скрипке, с которой никогда не расставался. Ему и псевдоним дали ”Скрипач”. Когда выпадала свободная минута, повстанцы собирались на лесной поляне, приглашали Варму, который играл для них. Его все любили и берегли”. По свидетельству Галины Островецкой, за деятельность в УПА Шая Варма был приговорен к двадцати годам концлагерей.



По воспоминаниям сотенного УПА В. Ниновского (”Грабенко”), действовавшего в северной, лесной части Ровенской области, врачом в его батальоне был еврей из города Ровно под псевдонимом ”Чёрный”. По словам автора, когда было много раненых, доктор ”Чёрный”, кроме УПА, постоянно бывал на санитарных пунктах, чтобы оказывать помощь крестьянам, поскольку других врачей в том регионе не было.



Источник: «Корни»,



Жена Романа Шухевича Наталья в сентябре 1942 — феврале 1943 года прятала у себя соседскую девочку-еврейку Ирину Райхенберг.. Роман Шухевич помог с изготовлением для девочки новых документов на имя украинки Ирины Рыжко, по которым она значилась дочерью погибшего офицера Красной Армии, и что после того, как Наталья Шухевич была арестована гестапо, Роману Шухевичу удалось переправить девочку в сиротский приют при женском греко-католическом монастыре василианок в Пилипове, близ местечка Кулыкив — в 30 км от Львова. Информация стала известна только в 2008 году после обнародования материалов архива СБУ.



"Движение украинских националистов не было антисемитским. Бандеровские лидеры спасали евреев в годы Холокоста и сражались вместе с ними в рядах Украинской Повстанческой армии (УПА)», – заявил историк В.Вьятрович, на основании рассекреченных архивов КГБ.



Выводы:



- Антисемитизм в Украине был, но его организаторами и вдохновителями были сперва Царская Россия, а потом Нацистская Германия



- До 1941 года ОУН никак не выделяла евреев в своей борьбе



- В 1941 году евреев выделили. Были призывы бороться с ними как с пособниками большевизма, с указанием нецелесообразности погромов, как оружия Москвы для перенаправления гнева народных масс с себя.



- Сам Степан Бандера находился под немецким арестом с 1941 по 1944 год и не был причастен к созданию УПА, а являлся его символом



- После освобождения на первом же акте принятом ОУН в 1944 году было принято решение полностью отказаться от любого вида борьбы против евреев. Евреи были поставлены на один уровень с остальными национальностями, которым гарантировалась свобода культуры и вероисповедания.



- Все документы, свидетельствующие о том, что к геноциду евреев были причастны члены ОУН УПА были отвергнуты Нюрнбергским Трибуналом, а позднее и Конгрессом США на заседании по нацистским преступникам.





В заключение повторю сказанное в начале - были среди украинских повстанцев преступники, убийцы, антисемиты - как и среди красных партизан. Наша задача же - знать всю правду, не выбирая ее кусочки . Щоб не лізти в хащі і не потонути в дрібницях, просто ознайомтеся...І живіть спокійно!Всю жизнь нас учили, что пресловутые бандеровцы и вообще украинские националисты были равны нацистам в геноциде евреев. Как и все, что насаждалось большевиками, и это оказалось ложью. И националисты оказались разные, и красные партизаны были в огромном числе антисемитами и убийцами евреев. Белое и черное перестало быть таковым. Стало сложнее. Всегда легче мазать одной краской всех: красные -спасители евреев, жевто-блакитны (черно-красные) - убийцы.На самом деле и там и там были и те и другие. О красных я уже рассказывал - под постом поставлю еще ссылки. Теперь давайте поговорим об украинских националистах. В первую очередь я пишу для евреев. Украинцы уже много знают об этом, а вот в моем поколении и старше евреи все еще часто подвержены предрассудкам. И попытки их опровергнуть вызывают часто враждебную реакцию и обвинения в попытках оправдать убийц. На самом деле это попытка разобраться кто убийцы, а кто нет.«Общей платформой сионистов и украинских буржуазных националистов стала ненависть к Советской власти» – писала «Радяньскa Україна» в августе 1971 года. Статья называлась «Заговор обреченных». Страницы тогдашних «украинских» периодических изданий пестрят заголовками и рубриками типа «Факты против сионистов», «Зловещие блики сине-белой звезды», «Провокационная суета сионистов».В 70-е годы отношения СССР и Тель-Авива были кризисными. Очевидно, пропагандисты устроили промывание мозгов «советским гражданам» не только с помощью «Всемирной конференции в защиту советских евреев», которая состоялась в Брюсселе 23 февраля 1971 года. В конце 1960-х – начале 1970-х в советских концлагерях оказалось много молодых диссидентов из Украины, среди которых было немало евреев. Они, воспитанные на советских учебниках и семейных преданиях о войне, всеми возможными способами передавали на Запад информацию об осужденных на 25-летние сроки – воинах Украинской армии, с которыми в «большой зоне», возможно, и не познакомились бы. Михаил Хейфец в своей книге «Украинские силуэты» называет их «святыми стариками». Случалось, что диссидент-шестидесятник попадал в одну тюрьму с евреем, осужденным на 20 лет за «украинский буржуазный национализм». И только сейчас мы можем узнать о трагедии и борьбе, которые стояли за этим удивительным приговором.Врачи и стрелки«Пока в мои руки не попали соответствующие документы, я считал, что УПА сотрудничала с фашистами» – говорит израильский историк Аарон Вайс, семья которого и он сам были спасены украинцами. «Немало бежавших из гетто в западных регионах Украины в 1942 – 43 годах так или иначе встречались с украинскими повстанцами. Это непростая картина, большей частью позитивно окрашенная, – констатирует доктор наук, профессор Феликс Левитас. – Я лично работал с документами, видел, что немало евреев сами добывали оружие и присоединялись к украинским повстанцам. Однако, повстанческие отряды были разными, полевые командиры были разными». Феликс Левитас обладает одной из наибольших в Украине библиотек по истории фашизма и гитлеризма, которую собирает в течение 20 лет. Докторскую диссертацию защитил в 1997 году на тему «Евреи Украины в годы Второй мировой войны».В архивах профессора Сорбонны (Париж) Владимира Косика есть документы о том, как евреи оказывались в лесах. УПА организовывало массу акций для бегства евреев-врачей из нацистских гетто. Часть повстанцев находилась в тяжелом состоянии, оружия и продовольствия не хватало, и, по материалам Косика, немало повстанческих отрядов организовывало из беглецов лагеря для гражданских лиц. Эти лагеря помогали повстанцам, а повстанцы охраняли лагеря. Из лагерей отбирали в отряд врачей и молодых людей, готовых воевать. «Евреи храбро воевали в рядах УПА, мы не знаем случаев их недостойного поведения», – пишет известный историк Ярослав Дашкевич. «Все они честно выполняли свой долг, оказывали помощь не только бойцам, но и всему населению, не оставляя боевых порядков в тяжелых ситуациях, даже тогда, когда имели случай перейти к красным. Многие из них погибли воинской смертью на защите идеалов, за которые боролся украинский народ», – такaя оценка участия евреев в украинском войске одного из руководителей повстанцев Миколы Лебедя приведена в многотомной истории УПА.«Немецкая пропаганда точно уловила момент украинско-еврейского согласия и пыталась помешать ему, – рассказывает Феликс Левитас. – В архивах есть две немецкие листовки. Первая: „Слушай, украинский народ! Москва дает секретные приказы ОУН. Из секретных указаний, что попали к нам в руки, видно, что кремлевские жиды находятся в тесной связи с ОУН, которая якобы воюет против большевизма. В руководстве ОУН сидят агенты, которые выполняют приказы кровожадного Сталина и его жидовских опричников“. Вторая: „Чего хочет так называемая УПА? Селяне, помните, что УПА грабит украинский народ, мордует его и бесчестит. А кто является руководителем этой армии? Это львовские жиды и их кремлевские помощники“».«Не убивай!»«Нацистская пропаганда имела некоторое влияние на определенную часть общества, – считает Феликс Левитас. – Общей точки зрения на „еврейский вопрос“ у украинских политиков не было. С самого начала против нацистских методов и провокаций в западных регионах Украины выступили деятели ОУН – писатель и публицист Юрий Липа, редактор и экономист Лев Лукашевич, известный поэт Евгений Маланюк. Согласно документам, некоторая часть представителей ОУН колебалась, часть считала, что надо следовать немецким руслом». Между тем, ответом фашистов на Акт восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года стали массовые репрессии, концлагеря и конкретно Аушвиц. Деятели ОУН, очутившиеся в Аушвице, одними из первых сообщили правду о массовых казнях еврейского населения, в частности об уничтожении в газовых камерах.Новые исследования проливают свет на то, почему было расформировано войско Бульбы-Боровца. Представители СС призвали Полесскую Сич принять участие в карательных акциях против еврейского населения. Большинство казаков отказалось. Тогда и возник конфликт с эсесовцами. Кандидат исторических наук Жанна Ковба много лет исследует украинско-еврейские отношения в Галиции. Она приводит свидетельство Ивана Харива с Самборщины, который возил еду в лесное укрытие для четверых еврейских девушек и парня в августе-октябре 1941 года. Селяне тайно собирали для них продукты. Позднее, по рассказу отца, Иван узнал, что выдал укрытие евреев полицай из соседнего села, которого в 1943 году уничтожили бойцы УПА.Позицию местного населения можно увидеть из тогдашних нацистских газет. «Самборская газета» на Львовщине от 1 марта 1944 года сообщает: «Казнь за укрывание жидов и содействие им, казнены – Крыжковська Мария, Дмитривська София, Сухоруч Степан, Корчмар Мария, Масляр Ганна, Назар Мария, Куляк Микола, Ковальчук Михайло, Сущ Настя, украинцы». «Эти газеты – огромный пласт для исследователей, которые увидят, что нацистскому геноциду противостояло местное население», – говорит Феликс Левитас.Согласие между народами собственной любовью прививал митрополит Андрей Шептицкий, который еще в 1913 году выступил против процесса по «делу Бейлиса», сфабрикованному в Киеве черносотенными организациями. В 1939 году он в интервью сионистской организации Галиции сказал, что всегда был сторонником возрождения еврейского народа и восстановления еврейского государства. Под влиянием владыки Украинской Греко-католической церкви во многих церквах и монастырях галичане спасали сотни евреев. Под личной опекой Шептицкого выжили 15 раввинов (Давид Кагане, которого спас митрополит, в 1970-е годы был главным раввином Тель-Авива). В ноябре 1942 года Шептицкий выступил с письмом «Не убивай!», где обращался к украинцам с призывом не поддерживать нацистские провокации.Преступники и миротворцы историиАнтиеврейскую агитацию в Украине проводили и нацисты, и большевики. «С нацистами пришел мощный пропагандистский аппарат, который мастерски играл на непростых украинско-еврейских отношениях, которые складывались на протяжении истории, – рассказывает доктор исторических наук Феликс Левитас. – Заняв Львов, нацисты устроили невиданную провокацию. Они открыли двери львовской тюрьмы, где накануне энкаведисты учинили массовые расстрелы, и заявили, что „это дело рук евреев“. Дескать, все евреи – работники НКВД, которые беспощадно уничтожали украинский народ. По документам нацистов, кроме полицейских, местное население в своем большинстве на провокацию не отреагировало». Невзирая на то, что энкаведисты присыпали лица расстрелянных хлором и полили кислотой, среди мертвых во дворе львовской тюрьмы были опознаны несколько раввинов, деятелей еврейских партий и общественных организаций.Ярослава МузыченкоВ ходе борьбы с большевиками бандеровцы отказались от наиболее радикальных идей тоталитарного национализма и сменили лозунг ”Украина для украинцев” на другой – ”Свобода народам – свобода человеку!”.В феврале-марте 1943 года националисты на территории православной Волыни создали УПА. Повстанческая армия приняла в свои ряды несколько тысяч украинцев и представителей других национальностей – татар, грузин, азербайджанцев, армян, узбеков, русских. К концу 1943 года в ней состояло около 15 тысяч повстанцев, опирающихся на разветвленную структуру бандеровского подполья и широкую народную поддержку.На этом вооруженном этапе украинского освободительного движения документально фиксируется участие в нем евреев.Вот как описывает участие евреев в украинском Сопротивлении и.о. руководителя ОУН(б) в 1941-1943 годах Николай Лебедь: ”Большинство врачей УПА были евреи, которых УПА спасала от уничтожения гитлеровцами. Врачей-евреев считали равноправными гражданами Украины и командирами украинской армии. Здесь необходимо подчеркнуть, что все они честно исполняли свой тяжкий долг, помогали не только бойцам, но и всему населению, объезжали территории, организовывали полевые больницы и больницы в населенных пунктах. Не покидали боевых рядов в тяжелых ситуациях, даже тогда, когда имели возможность перейти к красным. Многие из них погибли воинской смертью в борьбе за те идеалы, за которые боролся весь украинский народ”В радиограмме в Центр 30 октября 1943 года руководители одного из коммунистических партизанских отрядов Бегма и Тимофеев сообщали: ”Националисты в Домбровице мобилизовали всех портных для изготовления теплой одежды на зиму. По последнему распоряжению штаба националисты сейчас принимают к себе всех, кроме поляков. В данное время [среди] националистов много евреев, особенно врачей”.Отмечали участие евреев в УПА и советские репрессивно-карательные органы. Специальная докладная записка начальника управления контрразведки ”Смерш” 1-го Украинского фронта генерал-майора Осетрова секретарю ЦК КП(б)У Никите Хрущеву повествует о задержании 1 февраля 1944 г. ”активного члена ОУН, еврея” Лейбы Иосифовича Домбровского (псевдоним ”Валерий”). Из текста следует что он, уроженец села Ольшаница Ракитнянского района Киевской области, 1910 года рождения, с 1929 по 1941 года состоял в ВКП(б). Окончил юрфак Киевского университета. В начале советско-германской войны был призван в Красную армию и, участвуя в боях, в 1941 году был ранен и попал в немецкий плен. Изменив фамилию, имя, отчество и национальность на украинца Леонида Панфиловича Дубровского, ему удалось вырваться из нацистской неволи. Поселившись в городе Ровно, он в конце 1941 года установил связь с Организацией украинских националистов и с началом вооруженной борьбы в 1943 году стал сотрудником политического отдела Украинской повстанческой армии. Здесь нужно подчеркнуть, что речь идет о наивысшей политической структуре УПА.Работая в политотделе, Лейба Домбровский написал ряд ”контрреволюционных националистических листовок, брошюр и воззваний”, в которых он ”клеветал на Советский Союз”, заявлял, ”что Москва угнетает народы не русской национальности”, призывал угнетенные народы ”к вооруженной борьбе с советским государством”. Среди подготовленных им материалов – воззвания к узбекскому, таджикскому, армянскому и другим народам. В августе 1943 года обвиняемый написал брошюру ”Как московский царизм покорял народы”.Интересно, что, согласно этому документу, не националисты втянули его в ОУН, а он сам ”установил связь” с бандеровцами (из-под палки вряд ли будешь писать пламенные воззвания и брошюры). Кстати, о подобных инициативах других евреев свидетельствует отрывок из отчёта одного из руководителей тыла военного округа УПА ”Зарево”, описывающий ситуацию около города Костополь в Ровенской области УССР в августе 1943 года: ”Национальных меньшинств в этих трёх районах нет, за исключением нескольких евреев, которые в последнее время добровольно пришли к нам работать…”.Одним из лучших врачей в отряде УПА имени Ивана Богуна, который базировался в южной части Волынской области, был амбулаторный врач Шая Давидович Варма (”Скрипач”). Исходя из протокола допроса после ареста в августе 1944 года органами НКВД, он родился в Варшаве в 1909 году. Учился один год во Франции, в 1937 году окончил Варшавский медицинский институт, супругу звали Бронислава. До 1939 года работал в еврейском госпитале в Варшаве. Потом, во время германско-польской войны, спасаясь от гитлеровцев, выехал в городок Владимир-Волынский на Западной Украине, где работал врачом-эпидемиологом, а позже стал врачом сельской амбулатории, коим и работал в годы немецкой оккупации. Был мобилизован в УПА в мае 1943 года, находился там до августа 1944 года, за это время вылечив, согласно его собственным показаниям на допросе, 200 украинских повстанцев.До нас дошли воспоминания о Шае Варме бывшей разведчицы УПА Галины Островецкой (”Коханской”): ”Варма был хорошим врачом, который в бункерных условиях делал сложные операции, он чудесно играл на скрипке, с которой никогда не расставался. Ему и псевдоним дали ”Скрипач”. Когда выпадала свободная минута, повстанцы собирались на лесной поляне, приглашали Варму, который играл для них. Его все любили и берегли”. По свидетельству Галины Островецкой, за деятельность в УПА Шая Варма был приговорен к двадцати годам концлагерей.По воспоминаниям сотенного УПА В. Ниновского (”Грабенко”), действовавшего в северной, лесной части Ровенской области, врачом в его батальоне был еврей из города Ровно под псевдонимом ”Чёрный”. По словам автора, когда было много раненых, доктор ”Чёрный”, кроме УПА, постоянно бывал на санитарных пунктах, чтобы оказывать помощь крестьянам, поскольку других врачей в том регионе не было.Источник: «Корни»,Жена Романа Шухевича Наталья в сентябре 1942 — феврале 1943 года прятала у себя соседскую девочку-еврейку Ирину Райхенберг.. Роман Шухевич помог с изготовлением для девочки новых документов на имя украинки Ирины Рыжко, по которым она значилась дочерью погибшего офицера Красной Армии, и что после того, как Наталья Шухевич была арестована гестапо, Роману Шухевичу удалось переправить девочку в сиротский приют при женском греко-католическом монастыре василианок в Пилипове, близ местечка Кулыкив — в 30 км от Львова. Информация стала известна только в 2008 году после обнародования материалов архива СБУ."Движение украинских националистов не было антисемитским. Бандеровские лидеры спасали евреев в годы Холокоста и сражались вместе с ними в рядах Украинской Повстанческой армии (УПА)», – заявил историк В.Вьятрович, на основании рассекреченных архивов КГБ.Выводы:- Антисемитизм в Украине был, но его организаторами и вдохновителями были сперва Царская Россия, а потом Нацистская Германия- До 1941 года ОУН никак не выделяла евреев в своей борьбе- В 1941 году евреев выделили. Были призывы бороться с ними как с пособниками большевизма, с указанием нецелесообразности погромов, как оружия Москвы для перенаправления гнева народных масс с себя.- Сам Степан Бандера находился под немецким арестом с 1941 по 1944 год и не был причастен к созданию УПА, а являлся его символом- После освобождения на первом же акте принятом ОУН в 1944 году было принято решение полностью отказаться от любого вида борьбы против евреев. Евреи были поставлены на один уровень с остальными национальностями, которым гарантировалась свобода культуры и вероисповедания.- Все документы, свидетельствующие о том, что к геноциду евреев были причастны члены ОУН УПА были отвергнуты Нюрнбергским Трибуналом, а позднее и Конгрессом США на заседании по нацистским преступникам.В заключение повторю сказанное в начале - были среди украинских повстанцев преступники, убийцы, антисемиты - как и среди красных партизан. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

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