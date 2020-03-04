Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 57195720572157225723> Додано: Чет 05 бер, 2020 12:48 Kudrjavuy написав: ЛАД написав: Во всех науках есть мейнстрим, "генеральная линия" и бывают "р-р-революционеры", кот. якобы "переворачивают" науку.

Такое бывает даже в физике. Хорошо помню, когда ещё был студентом, вышла книга "Термодинамика", автор, кажется Верник, но точно не помню. Он рекламировал себя как революционера в физике, а книгу как переворот в науке. Мы тогда бегали покупали эту книгу, читали.

Ну и?

Где тот Верник со своей "Термодинамикой", а физика как была, так и осталась.

Таких "р-р-революционеров" хватает во всех науках. Нет, по-моему, только в математике. От них даже польза бывает. Но редко.

А уж в истории таким раздолье. Тем более всегда найдётся политич. поддержка. Во всех науках есть мейнстрим, "генеральная линия" и бывают "р-р-революционеры", кот. якобы "переворачивают" науку.Такое бывает даже в физике. Хорошо помню, когда ещё был студентом, вышла книга "Термодинамика", автор, кажется Верник, но точно не помню. Он рекламировал себя как революционера в физике, а книгу как переворот в науке. Мы тогда бегали покупали эту книгу, читали.Ну и?Где тот Верник со своей "Термодинамикой", а физика как была, так и осталась.Таких "р-р-революционеров" хватает во всех науках. Нет, по-моему, только в математике. От них даже польза бывает. Но редко.А уж в истории таким раздолье. Тем более всегда найдётся политич. поддержка.

Вы на 100% не правы!

Как раз понимание одной отрасли науки лежит на реальном воплощении с перекрёстком в реализации знаний в жизнь.

Именно по этой причине КХ - не трогает Исторические "факты", а приводит "ПРИМЕРЫ" - для Вашего понимания.



В переводе это означает: Учитесь батенька, учитесь, ... и чем больше Вы познаете, тем глупее будете выглядеть в обществе.(идиотов по Далю) Вы на 100% не правы!Как раз понимание одной отрасли науки лежит на реальном воплощении с перекрёстком в реализации знаний в жизнь.В переводе это означает: Учитесь батенька, учитесь, ... и чем больше Вы познаете, тем глупее будете выглядеть в обществе.(идиотов по Далю)

Пессимистически настроенные индивидуумы субъективно мистифицируют абстракцию

Цитата из "Комс. правды" бог знает какого года.

Переводить не буду - сам не знаю, что означает. Примерно так же, как и Ваши посты.

Приходите, когда научитесь членораздельно излагать свои мысли. Если есть, что. излагать. Цитата из "Комс. правды" бог знает какого года.Переводить не буду - сам не знаю, что означает. Примерно так же, как и Ваши посты.Приходите, когда научитесь членораздельно излагать свои мысли. Если есть, что. излагать. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15589 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4317 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 бер, 2020 13:10 ЛАД написав: Цитата из "Комс. правды" бог знает какого года.

Переводить не буду - сам не знаю, что означает. Примерно так же, как и Ваши посты.

Приходите, когда научитесь членораздельно излагать свои мысли. Если есть, что. излагать. Примерно так же, как и Ваши посты.Приходите, когда научитесь членораздельно излагать свои мысли. Если есть, что. излагать.

Если Вы ещё при совке не удосужились обременять себя знаниями Политэкономии, когда доступ к ним был бесплатным,... и общедоступным и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.

- зачем тогда здесь занимаетесь онанизмом?

- Или маразм делает своё дело? Если Вы ещё при совке не удосужились обременять себя знаниями Политэкономии, когда доступ к ним был бесплатным,... и общедоступным и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.- зачем тогда здесь занимаетесь онанизмом?- Или маразм делает своё дело? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8164 З нами з: 20.09.12 Подякував: 671 раз. Подякували: 862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 бер, 2020 13:21

Азарова и Ставицкого



05.03.2020 12:59. https://www.ostro.org/general/world/news/586112/



Европейский совет продлил замораживание активов 10 украинских чиновников времен беглого президента Виктора Януковича, сняв санкции с двух человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕС.



Замораживание активов Виктора Януковича и приближенных к нему VIP-чиновников, признанных ответственным за присвоение государственных средств Украины и злоупотребление властью, продолжено до 6 марта 2021 года.



Имена тех, с кого санкции были сняты, не разглашаются, однако по информации корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, речь идет о бывшем премьер-министре Николае Азарове и экс-министре энергетики Эдуарде Ставицком. ЕС продлил санкции против Януковича и девятерых его приближенных и снял их с05.03.2020 12:59.Европейский совет продлил замораживание активов 10 украинских чиновников времен беглого президента Виктора Януковича, сняв санкции с двух человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕС.Замораживание активов Виктора Януковича и приближенных к нему VIP-чиновников, признанных ответственным за присвоение государственных средств Украины и злоупотребление властью, продолжено до 6 марта 2021 года.Имена тех, с кого санкции были сняты, не разглашаются, однако по информации корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, речь идет о бывшем премьер-министре Николае Азарове и экс-министре энергетики Эдуарде Ставицком.



Кто из Украины - тот чётко понимает, знает результаты деятельности этих представителей "семей".

А ведь как раз претензий к "Премьеру Азарову" не было?

Ставицкий - это результат сегодняшнего усугубления состояния дел с угольной промышленностью. Наши "перспективы" всё больше и больше приобретают чётко выраженный характер:Кто из Украины - тот чётко понимает, знает результаты деятельности этих представителей "семей".А ведь как раз претензий к "Премьеру Азарову" не было?Ставицкий - это результат сегодняшнего усугубления состояния дел с угольной промышленностью. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8164 З нами з: 20.09.12 Подякував: 671 раз. Подякували: 862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 бер, 2020 13:27 Kudrjavuy написав: ЛАД написав: Цитата из "Комс. правды" бог знает какого года.

Переводить не буду - сам не знаю, что означает. Примерно так же, как и Ваши посты.

Приходите, когда научитесь членораздельно излагать свои мысли. Если есть, что. излагать. Примерно так же, как и Ваши посты.Приходите, когда научитесь членораздельно излагать свои мысли. Если есть, что. излагать.

Если Вы ещё при совке не удосужились обременять себя знаниями Политэкономии , когда доступ к ним был бесплатным,... и общедоступным и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.

- зачем тогда здесь занимаетесь онанизмом?

- Или маразм делает своё дело? Если Вы ещё при совке не удосужились обременять себя, когда доступ к ним был бесплатным,... и общедоступным и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.- зачем тогда здесь занимаетесь онанизмом?- Или маразм делает своё дело?

Как выяснилось, советская ПОЛИТЭКОНОМИЯ - ЗРЯ ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ. Мы все изучали рыночные отношения 20-го века по трем толстым томам бородатого чудака, написанным в 19-ом веке столь витиевато, что они требовали пояснений специально обученных дОцентов (хотя уже была написана прекрасная пргстая и ясная книжка Economics), а политэкономия социализма вообще представляла собой (в теории и практике) нечто АБСУРДИСТСКОЕ, крутившееся только под нажимом партийных органов, которую (теорию) ежедневно опровергала ПРАКТИКА ЖИЗНИ Как выяснилось, советская ПОЛИТЭКОНОМИЯ - ЗРЯ ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ. Мы все изучали рыночные отношения 20-го века по трем толстым томам бородатого чудака, написанным в 19-ом веке столь витиевато, что они требовали пояснений специально обученных дОцентов (хотя уже была написана прекрасная пргстая и ясная книжка Economics), а политэкономия социализма вообще представляла собой (в теории и практике) нечто АБСУРДИСТСКОЕ, крутившееся только под нажимом партийных органов, которую (теорию) ежедневно опровергала ПРАКТИКА ЖИЗНИ Волгарь Повідомлень: 7629 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 771 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 бер, 2020 13:37 Волгарь написав: Kudrjavuy написав: ЛАД написав: Цитата из "Комс. правды" бог знает какого года.

Переводить не буду - сам не знаю, что означает. Примерно так же, как и Ваши посты.

Приходите, когда научитесь членораздельно излагать свои мысли. Если есть, что. излагать. Примерно так же, как и Ваши посты.Приходите, когда научитесь членораздельно излагать свои мысли. Если есть, что. излагать.

Если Вы ещё при совке не удосужились обременять себя знаниями Политэкономии , когда доступ к ним был бесплатным,... и общедоступным и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.

- зачем тогда здесь занимаетесь онанизмом?

- Или маразм делает своё дело? Если Вы ещё при совке не удосужились обременять себя, когда доступ к ним был бесплатным,... и общедоступным и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.- зачем тогда здесь занимаетесь онанизмом?- Или маразм делает своё дело?

Как выяснилось, советская ПОЛИТЭКОНОМИЯ - ЗРЯ ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ. Мы все изучали рыночные отношения 20-го века по трем толстым томам бородатого чудака, написанным в 19-ом веке столь витиевато, что они требовали пояснений специально обученных дОцентов (хотя уже была написана прекрасная пргстая и ясная книжка Economics), а политэкономия социализма вообще представляла собой (в теории и практике) нечто АБСУРДИСТСКОЕ, крутившееся только под нажимом партийных органов, которую (теорию) ежедневно опровергала ПРАКТИКА ЖИЗНИ Как выяснилось, советская ПОЛИТЭКОНОМИЯ - ЗРЯ ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ.рыночные отношения 20-го века по трем толстым томам бородатого чудака, написанным в 19-ом веке столь витиевато, что они требовали пояснений специально обученных дОцентов (хотя уже была написана прекрасная пргстая и ясная книжка Economics), а политэкономия социализма вообще представляла собой (в теории и практике) нечто АБСУРДИСТСКОЕ, крутившееся только под нажимом партийных органов, которую (теорию) ежедневно опровергала ПРАКТИКА ЖИЗНИ

Барана невозможно чему то научить.

Научиться возможно только самому!

А задача педагога дать эту возможность познания.

Именно по этой причине неучи и в фаворе, а вокруг, всему полная ж..па.



Расшифрую почему в фаворе: с "научными степенями" бездумно вторят Геббельсу, который платит за это реальные деньги. Как раз это и сегодняшний бич Украины - "Соросята" и "Наёмные".



О РФ и прочих я уже молчу, ведь на всеобщее понимание выставлены были на форуме https://www.youtube.com/watch?v=5rf2Pia ... o&index=48

Посто я не понимаю с уровнем кого общаюсь?

Скорее всего с Вражескими наймытами?. Или.. по Далю? Барана невозможно чему то научить.Научиться возможно только самому!А задача педагога дать эту возможность познания.Именно по этой причине неучи и в фаворе, а вокруг, всему полная ж..па.О РФ и прочих я уже молчу, ведь на всеобщее понимание выставлены были на форумеПосто я не понимаю с уровнем кого общаюсь?Скорее всего с Вражескими наймытами?. Или.. по Далю? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8164 З нами з: 20.09.12 Подякував: 671 раз. Подякували: 862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 бер, 2020 14:14

Навіть ведмедя можна навчити їздити на велосипеді по арені цирка, але це не є ознакою того, що він користується велосипедом, як транспортним засобом, щоб мати змогу десь доставаться.





З повагою усім "Ведмедям" від Kudrjavuy memberlist.php?mode=viewprofile&u=54989 То же самое, но Образно:З повагою усім "Ведмедям" від Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8164 З нами з: 20.09.12 Подякував: 671 раз. Подякували: 862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 бер, 2020 14:29





http://novosti.dn.ua/news/299679-sekret ... -2001-goda

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Россия начала планировать аннексию Крыма и конфликт на Донбассе еще около 20 лет назад.



«Такая ситуация началась еще с 2001 года, когда к власти в России пришел Путин. У них был план, они четко понимали, чем это закончится. И в 2007 году я говорил, что они захотят забрать наш Крым, занять территории Донецкой и Луганской областей, потому что для человека с аналитическим складом ума это уже тогда лежало на поверхности», — сказал он в интервью «Украинскому радио».



По словам Данилова, Россия внедряла своих агентов. «Они занимались этими территориями и проникали в органы власти. Было очень много внутренних агентов», — подчеркнул он.



Секретарь СНБО добавил, что «сейчас мы проснулись, объединились, поняли, что для нас Украина и как она нам дорога». СЕКРЕТАРЬ СНБО: РОССИЯ ПЛАНИРОВАЛА ЗАХВАТ КРЫМА И ДОНБАССА С 2001 ГОДАСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Россия начала планировать аннексию Крыма и конфликт на Донбассе еще около 20 лет назад.«Такая ситуация началась еще с 2001 года, когда к власти в России пришел Путин. У них был план, они четко понимали, чем это закончится. И в 2007 году я говорил, что они захотят забрать наш Крым, занять территории Донецкой и Луганской областей, потому что для человека с аналитическим складом ума это уже тогда лежало на поверхности», — сказал он в интервью «Украинскому радио».По словам Данилова, Россия внедряла своих агентов. «Они занимались этими территориями и проникали в органы власти. Было очень много внутренних агентов», — подчеркнул он.

Именно с этой целью "Слуги" торопятся всё обналичить и вывести?

- А как быть с населением? Это знали и жили в этом ВСЕ - здесь "Америку он не открыл", но:- А как быть с населением? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8164 З нами з: 20.09.12 Подякував: 671 раз. Подякували: 862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 бер, 2020 15:24 shapo написав: Про пр. Шухевич а в Киеве слышать не приходилось?

Этот герой Украины не был замкомандира батальона Нахтигаль в Львове в июле 1941г?

Этот батальон там, конечно, только отдыхал и не участвовал в погромах. Это все фейки Про пр. Шухевич а в Киеве слышать не приходилось?Этот герой Украины не был замкомандира батальона Нахтигаль в Львове в июле 1941г?Этот батальон там, конечно, только отдыхал и не участвовал в погромах. Это все фейки



Козак-характерник написав: Врачи и стрелки

«Пока в мои руки не попали соответствующие документы, я считал, что УПА сотрудничала с фашистами» – говорит израильский историк Аарон Вайс, семья которого и он сам были спасены украинцами. Врачи и стрелки«Пока в мои руки не попали соответствующие документы, я считал, что УПА сотрудничала с фашистами» – говорит израильский историк Аарон Вайс, семья которого и он сам были спасены украинцами.

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo

78 из 18000 спаслись в Бориславе.



Козак-характерник написав: «Немало бежавших из гетто в западных регионах Украины в 1942 – 43 годах так или иначе встречались с украинскими повстанцами. Это непростая картина, большей частью позитивно окрашенная, – констатирует доктор наук, профессор Феликс Левитас. – Я лично работал с документами, видел, что немало евреев сами добывали оружие и присоединялись к украинским повстанцам. Однако, повстанческие отряды были разными, полевые командиры были разными». Феликс Левитас обладает одной из наибольших в Украине библиотек по истории фашизма и гитлеризма, которую собирает в течение 20 лет. Докторскую диссертацию защитил в 1997 году на тему «Евреи Украины в годы Второй мировой войны». «Немало бежавших из гетто в западных регионах Украины в 1942 – 43 годах так или иначе встречались с украинскими повстанцами. Это непростая картина, большей частью позитивно окрашенная, – констатирует доктор наук, профессор Феликс Левитас. – Я лично работал с документами, видел, что немало евреев сами добывали оружие и присоединялись к украинским повстанцам. Однако, повстанческие отряды были разными, полевые командиры были разными». Феликс Левитас обладает одной из наибольших в Украине библиотек по истории фашизма и гитлеризма, которую собирает в течение 20 лет. Докторскую диссертацию защитил в 1997 году на тему «Евреи Украины в годы Второй мировой войны».



Учитывая, что к 1943г всех найденных евреев немцы с подручными уже убили кто же влился в ряды УПА?

Профессор молчит.

http://ippo.kubg.edu.ua/department/kafe ... 0%B0%D1%84







Козак-характерник написав: В архивах профессора Сорбонны (Париж) Владимира Косика есть документы о том, как евреи оказывались в лесах. УПА организовывало массу акций для бегства евреев-врачей из нацистских гетто. Часть повстанцев находилась в тяжелом состоянии, оружия и продовольствия не хватало, и, по материалам Косика, немало повстанческих отрядов организовывало из беглецов лагеря для гражданских лиц. Эти лагеря помогали повстанцам, а повстанцы охраняли лагеря. Из лагерей отбирали в отряд врачей и молодых людей, готовых воевать. В архивах профессора Сорбонны (Париж) Владимира Косика есть документы о том, как евреи оказывались в лесах. УПА организовывало массу акций для бегства евреев-врачей из нацистских гетто. Часть повстанцев находилась в тяжелом состоянии, оружия и продовольствия не хватало, и, по материалам Косика, немало повстанческих отрядов организовывало из беглецов лагеря для гражданских лиц. Эти лагеря помогали повстанцам, а повстанцы охраняли лагеря. Из лагерей отбирали в отряд врачей и молодых людей, готовых воевать.



Врачей брали т.к. своих не было и ранения нужно было лечить.

Вот только что с ними стало потом молчат



Козак-характерник написав: Жена Романа Шухевича Наталья в сентябре 1942 — феврале 1943 года прятала у себя соседскую девочку-еврейку Ирину Райхенберг.. Роман Шухевич помог с изготовлением для девочки новых документов на имя украинки Ирины Рыжко, по которым она значилась дочерью погибшего офицера Красной Армии, и что после того, как Наталья Шухевич была арестована гестапо, Роману Шухевичу удалось переправить девочку в сиротский приют при женском греко-католическом монастыре василианок в Пилипове, близ местечка Кулыкив — в 30 км от Львова. Информация стала известна только в 2008 году после обнародования материалов архива СБУ. Жена Романа Шухевича Наталья в сентябре 1942 — феврале 1943 года прятала у себя соседскую девочку-еврейку Ирину Райхенберг.. Роман Шухевич помог с изготовлением для девочки новых документов на имя украинки Ирины Рыжко, по которым она значилась дочерью погибшего офицера Красной Армии, и что после того, как Наталья Шухевич была арестована гестапо, Роману Шухевичу удалось переправить девочку в сиротский приют при женском греко-католическом монастыре василианок в Пилипове, близ местечка Кулыкив — в 30 км от Львова. Информация стала известна только в 2008 году после обнародования материалов архива СБУ.



Это вранье придумал Ющенко в 2008г.

Есть фото только молодой Ирины Райхенберг.

Никаких данных о том где она жила в Киеве и где якобы умерла в 2007г , ни ее фото в пожилом возрасте нет хотя сын Шухевича якобы встречался с ее сыном в Киеве.

И в заключении по поводу этой лубочной картинки.

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман решил вернуть орден «За заслуги III степени». Он не согласен, что президент Виктор Ющенко наградил Степана Бандеру званием Героем Украины.

https://dumskaya.net/news/Glavnyj_ravvi ... -z-005380/ 78 из 18000 спаслись в Бориславе.Учитывая, что к 1943г всех найденных евреев немцы с подручными уже убили кто же влился в ряды УПА?Профессор молчит.Врачей брали т.к. своих не было и ранения нужно было лечить.Вот только что с ними стало потом молчатЭто вранье придумал Ющенко в 2008г.Есть фото только молодой Ирины Райхенберг.Никаких данных о том где она жила в Киеве и где якобы умерла в 2007г , ни ее фото в пожилом возрасте нет хотя сын Шухевича якобы встречался с ее сыном в Киеве.И в заключении по поводу этой лубочной картинки.Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман решил вернуть орден «За заслуги III степени». Он не согласен, что президент Виктор Ющенко наградил Степана Бандеру званием Героем Украины. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3025 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 бер, 2020 15:36 budivelnik написав: Не уважно читаєте.або підло маніпулюєте

1 Євреїв у світі було 16 млн стало 14 млн (за останні 72 років1948-2020) Не уважно читаєте.або підло маніпулюєте1 Євреїв у світі було 16 млн стало 14 млн (за останні 72 років1948-2020)



Только идиот или сволочь будет считать евреев от 1948г , а не 1945г когда было убито 6 млн.

Больше 16 млн. было до Холокоста,т.е. до 1939г, а не в 1948г.



budivelnik написав: Українців у світі було25 млн стало 44 млн(за останні 72 років1948-2020)

Українців у світі було (5 млн за межами +20 млн УРСР(28 млн всього *70% українці)=25 млн -стало (5 млн за межами бувшого СРСР+7 млн(за межами України але в межах бувшого СРСР)+38 млн*0,7+4млн*0,5(Крим+ОРДЛО)+5млн*,7(заробітки в Європі)=44 млн Українців у світі було25 млн стало 44 млн(за останні 72 років1948-2020)Українців у світі було (5 млн за межами +20 млн УРСР(28 млн всього *70% українці)=25 млн -стало (5 млн за межами бувшого СРСР+7 млн(за межами України але в межах бувшого СРСР)+38 млн*0,7+4млн*0,5(Крим+ОРДЛО)+5млн*,7(заробітки в Європі)=44 млн

Это что за подсчеты с умножением на 0.5 и 0.7?

Ну ладно, в европу часть семьи отъехала, а в ОРДЛо и Крыму почему половина? Куда вторая делась?



budivelnik написав: Ви як унтерофіцерська вдова,яка сама себе шмагає....

Якщо за 30 років Незалежності в Україні не зафіксовано жодного вбивства єврея.причиною якого була національність - то про який антисемітизм в Україні йдеться?

Наприклад українців в Україні за те що вони Українці - вбивали....

Але навіть цей факт не змушує вас не підтримувати православний русофашизм... Ви як унтерофіцерська вдова,яка сама себе шмагає....Якщо за 30 років Незалежності в Україні не зафіксовано жодного вбивства єврея.причиною якого була національність - то про який антисемітизм в Україні йдеться?Наприклад українців в Україні за те що вони Українці - вбивали....Але навіть цей факт не змушує вас не підтримувати православний русофашизм...



В ОРДЛо убивали не за то что украинец, а за то что за Киев.

И убивали часто тоже украинцы. Захарченко кто был?

PS Если вдруг еврея в Украине убьют за то что еврей убийца очень скоро познакомится с подразделением Сайерет Маткаль Только идиот или сволочь будет считать евреев от 1948г , а не 1945г когда было убито 6 млн.Больше 16 млн. было до Холокоста,т.е. до 1939г, а не в 1948г.Это что за подсчеты с умножением на 0.5 и 0.7?Ну ладно, в европу часть семьи отъехала, а в ОРДЛо и Крыму почему половина? Куда вторая делась?В ОРДЛо убивали не за то что украинец, а за то что за Киев.И убивали часто тоже украинцы. Захарченко кто был?PS Если вдруг еврея в Украине убьют за то что еврей убийца очень скоро познакомится с подразделением Сайерет Маткаль Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3025 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 бер, 2020 15:39 Вместо того, чтобы обсуждать насущную политику, несколько подозрительных персонажей на ветке систематически сводят все дискуссии к евреям и WWII. Schmit

Повідомлень: 1008 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 57195720572157225723> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм