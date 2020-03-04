Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Во всех науках есть мейнстрим, "генеральная линия" и бывают "р-р-революционеры", кот. якобы "переворачивают" науку. Такое бывает даже в физике. Хорошо помню, когда ещё был студентом, вышла книга "Термодинамика", автор, кажется Верник, но точно не помню. Он рекламировал себя как революционера в физике, а книгу как переворот в науке. Мы тогда бегали покупали эту книгу, читали. Ну и? Где тот Верник со своей "Термодинамикой", а физика как была, так и осталась. Таких "р-р-революционеров" хватает во всех науках. Нет, по-моему, только в математике. От них даже польза бывает. Но редко. А уж в истории таким раздолье. Тем более всегда найдётся политич. поддержка.
Вы на 100% не правы! Как раз понимание одной отрасли науки лежит на реальном воплощении с перекрёстком в реализации знаний в жизнь. Именно по этой причине КХ - не трогает Исторические "факты", а приводит "ПРИМЕРЫ" - для Вашего понимания.
В переводе это означает: Учитесь батенька, учитесь, ... и чем больше Вы познаете, тем глупее будете выглядеть в обществе.(идиотов по Далю)
Цитата из "Комс. правды" бог знает какого года. Переводить не буду - сам не знаю, что означает. Примерно так же, как и Ваши посты. Приходите, когда научитесь членораздельно излагать свои мысли. Если есть, что. излагать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Цитата из "Комс. правды" бог знает какого года. Переводить не буду - сам не знаю, что означает. Примерно так же, как и Ваши посты. Приходите, когда научитесь членораздельно излагать свои мысли. Если есть, что. излагать.
Если Вы ещё при совке не удосужились обременять себя знаниями Политэкономии, когда доступ к ним был бесплатным,... и общедоступным и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. - зачем тогда здесь занимаетесь онанизмом? - Или маразм делает своё дело?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Европейский совет продлил замораживание активов 10 украинских чиновников времен беглого президента Виктора Януковича, сняв санкции с двух человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕС.
Замораживание активов Виктора Януковича и приближенных к нему VIP-чиновников, признанных ответственным за присвоение государственных средств Украины и злоупотребление властью, продолжено до 6 марта 2021 года.
Имена тех, с кого санкции были сняты, не разглашаются, однако по информации корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, речь идет о бывшем премьер-министре Николае Азарове и экс-министре энергетики Эдуарде Ставицком.
Кто из Украины - тот чётко понимает, знает результаты деятельности этих представителей "семей". А ведь как раз претензий к "Премьеру Азарову" не было? Ставицкий - это результат сегодняшнего усугубления состояния дел с угольной промышленностью.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Цитата из "Комс. правды" бог знает какого года. Переводить не буду - сам не знаю, что означает. Примерно так же, как и Ваши посты. Приходите, когда научитесь членораздельно излагать свои мысли. Если есть, что. излагать.
Если Вы ещё при совке не удосужились обременять себя знаниями Политэкономии, когда доступ к ним был бесплатным,... и общедоступным и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. - зачем тогда здесь занимаетесь онанизмом? - Или маразм делает своё дело?
Как выяснилось, советская ПОЛИТЭКОНОМИЯ - ЗРЯ ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ. Мы все изучали рыночные отношения 20-го века по трем толстым томам бородатого чудака, написанным в 19-ом веке столь витиевато, что они требовали пояснений специально обученных дОцентов (хотя уже была написана прекрасная пргстая и ясная книжка Economics), а политэкономия социализма вообще представляла собой (в теории и практике) нечто АБСУРДИСТСКОЕ, крутившееся только под нажимом партийных органов, которую (теорию) ежедневно опровергала ПРАКТИКА ЖИЗНИ
ЛАД написав:Цитата из "Комс. правды" бог знает какого года. Переводить не буду - сам не знаю, что означает. Примерно так же, как и Ваши посты. Приходите, когда научитесь членораздельно излагать свои мысли. Если есть, что. излагать.
Если Вы ещё при совке не удосужились обременять себя знаниями Политэкономии, когда доступ к ним был бесплатным,... и общедоступным и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. - зачем тогда здесь занимаетесь онанизмом? - Или маразм делает своё дело?
Как выяснилось, советская ПОЛИТЭКОНОМИЯ - ЗРЯ ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ. Мы все изучали рыночные отношения 20-го века по трем толстым томам бородатого чудака, написанным в 19-ом веке столь витиевато, что они требовали пояснений специально обученных дОцентов (хотя уже была написана прекрасная пргстая и ясная книжка Economics), а политэкономия социализма вообще представляла собой (в теории и практике) нечто АБСУРДИСТСКОЕ, крутившееся только под нажимом партийных органов, которую (теорию) ежедневно опровергала ПРАКТИКА ЖИЗНИ
Барана невозможно чему то научить. Научиться возможно только самому! А задача педагога дать эту возможность познания. Именно по этой причине неучи и в фаворе, а вокруг, всему полная ж..па.
Расшифрую почему в фаворе: с "научными степенями" бездумно вторят Геббельсу, который платит за это реальные деньги. Как раз это и сегодняшний бич Украины - "Соросята" и "Наёмные".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
То же самое, но Образно: Навіть ведмедя можна навчити їздити на велосипеді по арені цирка, але це не є ознакою того, що він користується велосипедом, як транспортним засобом, щоб мати змогу десь доставаться.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Это знали и жили в этом ВСЕ - здесь "Америку он не открыл", но:
СЕКРЕТАРЬ СНБО: РОССИЯ ПЛАНИРОВАЛА ЗАХВАТ КРЫМА И ДОНБАССА С 2001 ГОДА http://novosti.dn.ua/news/299679-sekret ... -2001-goda Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Россия начала планировать аннексию Крыма и конфликт на Донбассе еще около 20 лет назад.
«Такая ситуация началась еще с 2001 года, когда к власти в России пришел Путин. У них был план, они четко понимали, чем это закончится. И в 2007 году я говорил, что они захотят забрать наш Крым, занять территории Донецкой и Луганской областей, потому что для человека с аналитическим складом ума это уже тогда лежало на поверхности», — сказал он в интервью «Украинскому радио».
По словам Данилова, Россия внедряла своих агентов. «Они занимались этими территориями и проникали в органы власти. Было очень много внутренних агентов», — подчеркнул он.
Секретарь СНБО добавил, что «сейчас мы проснулись, объединились, поняли, что для нас Украина и как она нам дорога».
Именно с этой целью "Слуги" торопятся всё обналичить и вывести? - А как быть с населением?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
shapo написав:Про пр. Шухевич а в Киеве слышать не приходилось? Этот герой Украины не был замкомандира батальона Нахтигаль в Львове в июле 1941г? Этот батальон там, конечно, только отдыхал и не участвовал в погромах. Это все фейки
Козак-характерник написав:Врачи и стрелки «Пока в мои руки не попали соответствующие документы, я считал, что УПА сотрудничала с фашистами» – говорит израильский историк Аарон Вайс, семья которого и он сам были спасены украинцами.
Козак-характерник написав: «Немало бежавших из гетто в западных регионах Украины в 1942 – 43 годах так или иначе встречались с украинскими повстанцами. Это непростая картина, большей частью позитивно окрашенная, – констатирует доктор наук, профессор Феликс Левитас. – Я лично работал с документами, видел, что немало евреев сами добывали оружие и присоединялись к украинским повстанцам. Однако, повстанческие отряды были разными, полевые командиры были разными». Феликс Левитас обладает одной из наибольших в Украине библиотек по истории фашизма и гитлеризма, которую собирает в течение 20 лет. Докторскую диссертацию защитил в 1997 году на тему «Евреи Украины в годы Второй мировой войны».
Козак-характерник написав:В архивах профессора Сорбонны (Париж) Владимира Косика есть документы о том, как евреи оказывались в лесах. УПА организовывало массу акций для бегства евреев-врачей из нацистских гетто. Часть повстанцев находилась в тяжелом состоянии, оружия и продовольствия не хватало, и, по материалам Косика, немало повстанческих отрядов организовывало из беглецов лагеря для гражданских лиц. Эти лагеря помогали повстанцам, а повстанцы охраняли лагеря. Из лагерей отбирали в отряд врачей и молодых людей, готовых воевать.
Врачей брали т.к. своих не было и ранения нужно было лечить. Вот только что с ними стало потом молчат
Козак-характерник написав:Жена Романа Шухевича Наталья в сентябре 1942 — феврале 1943 года прятала у себя соседскую девочку-еврейку Ирину Райхенберг.. Роман Шухевич помог с изготовлением для девочки новых документов на имя украинки Ирины Рыжко, по которым она значилась дочерью погибшего офицера Красной Армии, и что после того, как Наталья Шухевич была арестована гестапо, Роману Шухевичу удалось переправить девочку в сиротский приют при женском греко-католическом монастыре василианок в Пилипове, близ местечка Кулыкив — в 30 км от Львова. Информация стала известна только в 2008 году после обнародования материалов архива СБУ.
Это вранье придумал Ющенко в 2008г. Есть фото только молодой Ирины Райхенберг. Никаких данных о том где она жила в Киеве и где якобы умерла в 2007г , ни ее фото в пожилом возрасте нет хотя сын Шухевича якобы встречался с ее сыном в Киеве. И в заключении по поводу этой лубочной картинки. Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман решил вернуть орден «За заслуги III степени». Он не согласен, что президент Виктор Ющенко наградил Степана Бандеру званием Героем Украины. https://dumskaya.net/news/Glavnyj_ravvi ... -z-005380/
budivelnik написав:Не уважно читаєте.або підло маніпулюєте 1 Євреїв у світі було 16 млн стало 14 млн (за останні 72 років1948-2020)
Только идиот или сволочь будет считать евреев от 1948г , а не 1945г когда было убито 6 млн. Больше 16 млн. было до Холокоста,т.е. до 1939г, а не в 1948г.
budivelnik написав:Українців у світі було25 млн стало 44 млн(за останні 72 років1948-2020) Українців у світі було (5 млн за межами +20 млн УРСР(28 млн всього *70% українці)=25 млн -стало (5 млн за межами бувшого СРСР+7 млн(за межами України але в межах бувшого СРСР)+38 млн*0,7+4млн*0,5(Крим+ОРДЛО)+5млн*,7(заробітки в Європі)=44 млн
Это что за подсчеты с умножением на 0.5 и 0.7? Ну ладно, в европу часть семьи отъехала, а в ОРДЛо и Крыму почему половина? Куда вторая делась?
budivelnik написав:Ви як унтерофіцерська вдова,яка сама себе шмагає.... Якщо за 30 років Незалежності в Україні не зафіксовано жодного вбивства єврея.причиною якого була національність - то про який антисемітизм в Україні йдеться? Наприклад українців в Україні за те що вони Українці - вбивали.... Але навіть цей факт не змушує вас не підтримувати православний русофашизм...
В ОРДЛо убивали не за то что украинец, а за то что за Киев. И убивали часто тоже украинцы. Захарченко кто был? PS Если вдруг еврея в Украине убьют за то что еврей убийца очень скоро познакомится с подразделением Сайерет Маткаль