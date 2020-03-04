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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5720572157225723>
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:49

  Schmit написав:Вместо того, чтобы обсуждать насущную политику, несколько подозрительных персонажей на ветке систематически сводят все дискуссии к евреям и WWII.

Вы забываете, что КОРНИ НАСУЩНОЙ ПОЛИТИКИ как раз и были заложены в период 2-ой мировой. Военные преступления/массовый коллаборационизм/служба в войсках СС или РККА/всенародная поддержка УПА в Галичине и полное неприятие ее на Донбассе/репрессии НКГБ конца 40-х - все это как раз и разделило украинское общество еще 75 лет назад. В 50-х-80-х годах эту тему сознательно глушили, но в итоге все равно прорвало. Отсюда и полемика - потомкам палачей и их жертв очень трудно существовать в одном социуме, как не крути.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:50

  Schmit написав:Вместо того, чтобы обсуждать насущную политику, несколько подозрительных персонажей на ветке систематически сводят все дискуссии к евреям и WWII.

Будивельник и К-х?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:54

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Вы забываете, что КОРНИ НАСУЩНОЙ ПОЛИТИКИ как раз и были заложены в период 2-ой мировой. Военные преступления/массовый коллаборационизм/служба в войсках СС или РККА/всенародная поддержка УПА в Галичине и полное неприятие ее на Донбассе/репрессии НКГБ конца 40-х - все это как раз и разделило украинское общество еще 75 лет назад. В 50-х-80-х годах эту тему сознательно глушили, но в итоге все равно прорвало. Отсюда и полемика - потомкам палачей и их жертв очень трудно существовать в одном социуме, как не крути.

Це вже більшості пох.., тому і 73% за клоуна-єврея, навіть ЗУ за нього була.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:55

  Волгарь написав:.....всенародная поддержка УПА в Галичине и полное неприятие ее на Донбассе
.....

Насчёт "всенародной" Вы несколько преувеличили. Знал людей с Зап. Украины (старших по возрасту), немного рассказывали. Поддержка была, но далеко не всенародная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:02

  lapay написав:Це вже більшості пох.., тому і 73% за клоуна-єврея, навіть ЗУ за нього була.

Это результат 30-летней власти воров в вышиванках с патриотическими лозунгами.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:06

  lapay написав:
  Волгарь написав:Вы забываете, что КОРНИ НАСУЩНОЙ ПОЛИТИКИ как раз и были заложены в период 2-ой мировой. Военные преступления/массовый коллаборационизм/служба в войсках СС или РККА/всенародная поддержка УПА в Галичине и полное неприятие ее на Донбассе/репрессии НКГБ конца 40-х - все это как раз и разделило украинское общество еще 75 лет назад. В 50-х-80-х годах эту тему сознательно глушили, но в итоге все равно прорвало. Отсюда и полемика - потомкам палачей и их жертв очень трудно существовать в одном социуме, как не крути.

Це вже більшості пох.., тому і 73% за клоуна-єврея, навіть ЗУ за нього була.

А я не писал, что разделило пополам.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:07

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Это результат 30-летней власти воров в вышиванках с патриотическими лозунгами.
Полная безнадега

Це результат розкрутки Голобородька, на каналі Коломойського. Причому розкрутка через тваринні інстинкти плебса - посадити, відбрати, розстріляти, як в серіалі, чи в житті, сторічної давнини.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:08

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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:09

  lapay написав:
  shapo написав:Это результат 30-летней власти воров в вышиванках с патриотическими лозунгами.
Полная безнадега

Це результат розкрутки Голобородька, на каналі Коломойського. Причому розкрутка через тваринні інстинкти плебса - посадити, відбрати, розстріляти, як в серіалі, чи в житті, сторічної давнини.

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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:09

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:А я не писал, что разделило пополам.

За ватанів 20%, і Зеленський позиціонував себе не як ідейний ватан, і в житті теж - максимум латентний...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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