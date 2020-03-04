|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:49
Schmit написав:
Вместо того, чтобы обсуждать насущную политику, несколько подозрительных персонажей на ветке систематически сводят все дискуссии к евреям и WWII.
Вы забываете, что КОРНИ НАСУЩНОЙ ПОЛИТИКИ как раз и были заложены в период 2-ой мировой. Военные преступления/массовый коллаборационизм/служба в войсках СС или РККА/всенародная поддержка УПА в Галичине и полное неприятие ее на Донбассе/репрессии НКГБ конца 40-х - все это как раз и разделило украинское общество еще 75 лет назад. В 50-х-80-х годах эту тему сознательно глушили, но в итоге все равно прорвало. Отсюда и полемика - потомкам палачей и их жертв очень трудно существовать в одном социуме, как не крути.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7629
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 771 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:50
Schmit написав:
Вместо того, чтобы обсуждать насущную политику, несколько подозрительных персонажей на ветке систематически сводят все дискуссии к евреям и WWII.
Будивельник и К-х?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 15589
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4317 раз.
- Подякували: 4018 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:54
Волгарь написав:
Вы забываете, что КОРНИ НАСУЩНОЙ ПОЛИТИКИ как раз и были заложены в период 2-ой мировой. Военные преступления/массовый коллаборационизм/служба в войсках СС или РККА/всенародная поддержка УПА в Галичине и полное неприятие ее на Донбассе/репрессии НКГБ конца 40-х - все это как раз и разделило украинское общество еще 75 лет назад. В 50-х-80-х годах эту тему сознательно глушили, но в итоге все равно прорвало. Отсюда и полемика - потомкам палачей и их жертв очень трудно существовать в одном социуме, как не крути.
Це вже більшості пох.., тому і 73% за клоуна-єврея, навіть ЗУ за нього була.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 10140
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1114 раз.
- Подякували: 1232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:55
Волгарь написав:
.....всенародная поддержка УПА в Галичине и полное неприятие ее на Донбассе
.....
Насчёт "всенародной" Вы несколько преувеличили. Знал людей с Зап. Украины (старших по возрасту), немного рассказывали. Поддержка была, но далеко не всенародная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 15589
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4317 раз.
- Подякували: 4018 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 05 бер, 2020 16:02
lapay написав:
Це вже більшості пох.., тому і 73% за клоуна-єврея, навіть ЗУ за нього була.
Это результат 30-летней власти воров в вышиванках с патриотическими лозунгами.
Полная безнадега
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3025
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 576 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 бер, 2020 16:06
lapay написав: Волгарь написав:
Вы забываете, что КОРНИ НАСУЩНОЙ ПОЛИТИКИ как раз и были заложены в период 2-ой мировой. Военные преступления/массовый коллаборационизм/служба в войсках СС или РККА/всенародная поддержка УПА в Галичине и полное неприятие ее на Донбассе/репрессии НКГБ конца 40-х - все это как раз и разделило украинское общество еще 75 лет назад. В 50-х-80-х годах эту тему сознательно глушили, но в итоге все равно прорвало. Отсюда и полемика - потомкам палачей и их жертв очень трудно существовать в одном социуме, как не крути.
Це вже більшості пох.., тому і 73% за клоуна-єврея, навіть ЗУ за нього була.
А я не писал, что разделило пополам.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7629
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 771 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 бер, 2020 16:07
shapo написав:
Это результат 30-летней власти воров в вышиванках с патриотическими лозунгами.
Полная безнадега
Це результат розкрутки Голобородька, на каналі Коломойського. Причому розкрутка через тваринні інстинкти плебса - посадити, відбрати, розстріляти, як в серіалі, чи в житті, сторічної давнини.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 10140
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1114 раз.
- Подякували: 1232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 бер, 2020 16:08
Шановні форумчани!
Всі, хто бажає обговорювати часи СССР, прошу сюди - Страсті по Сахаліну
З пов.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1593
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 933 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 05 бер, 2020 16:09
lapay написав: shapo написав:
Это результат 30-летней власти воров в вышиванках с патриотическими лозунгами.
Полная безнадега
Це результат розкрутки Голобородька, на каналі Коломойського. Причому розкрутка через тваринні інстинкти плебса - посадити, відбрати, розстріляти, як в серіалі, чи в житті, сторічної давнини.
Большая часть населения и я этот сериал не смотрела.
Причина в полном банкротстве папередников по всем проблемам
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3025
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 576 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 бер, 2020 16:09
Волгарь написав:
А я не писал, что разделило пополам.
За ватанів 20%, і Зеленський позиціонував себе не як ідейний ватан, і в житті теж - максимум латентний...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 10140
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1114 раз.
- Подякували: 1232 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|