Тільки пархата жидяра.назве опонента ідіотом.за те що сотанній як точку відліку взяв не той рік.який жидярі подобається
А ще хвалиться що розумнийshapo написав:Это что за подсчеты с умножением на 0.5 и 0.7?budivelnik написав:Українців у світі було25 млн стало 44 млн(за останні 72 років1948-2020)
Українців у світі було (5 млн за межами +20 млн УРСР(28 млн всього *70% українці)=25 млн -стало (5 млн за межами бувшого СРСР+7 млн(за межами України але в межах бувшого СРСР)+38 млн*0,7+4млн*0,5(Крим+ОРДЛО)+5млн*,7(заробітки в Європі)=44 млн
Ну ладно, в европу часть семьи отъехала, а в ОРДЛо и Крыму почему половина? Куда вторая делась?
0,5 і 0,7 - це коефіцієнти.які вказують скільки українців у відсотках проживало на території яку я враховую..
За часів СРСР на території УРСР ,від загальної кількості українці як національність займали 70%
В Криму - 50%
В ОРДЛО за рахунок того ,що в основному звідти виїхали етнічні Українці - відсоток став 50%
1 Українців в Україні за те що вони українці - вбивали не тільки в 2014-2020 роках.shapo написав:В ОРДЛо убивали не за то что украинец, а за то что за Киев.budivelnik написав:Ви як унтерофіцерська вдова,яка сама себе шмагає....
Якщо за 30 років Незалежності в Україні не зафіксовано жодного вбивства єврея.причиною якого була національність - то про який антисемітизм в Україні йдеться?
Наприклад українців в Україні за те що вони Українці - вбивали....
Але навіть цей факт не змушує вас не підтримувати православний русофашизм...
И убивали часто тоже украинцы. Захарченко кто был?
PS Если вдруг еврея в Украине убьют за то что еврей убийца очень скоро познакомится с подразделением Сайерет Маткаль
Наприклад Івасюк чи Стус....
2 А що таке за Київ?...
Ти як полукровка,живучи в Києві - за Київ чи за москву(алмаату)?
3 Не лякай і ляканий не будеш...хоча ти настільки тупий що навіть не розумієш
а - ти не привів факту смерті єврея в Україніза те що він єврей , таким чином лякати якимось срайсермайсером -це марна справа
б - мені цікаво
жидиків в Ізраїлі.араби ,як паршивих свиней ріжуть постійно і сотнями в рік...
твій срайсермайсер з усіма арабами вже розіьрався?
А то щось євреї мруть,араби свою популяцію збільшують - а шапо срайсером в Україні пробує лякати
Може нехай срайсер більш нагальними справами в ізраїлі займеться - дивишся що років 100 євреї як нація проживуть і не будуть асимільовані арабами.