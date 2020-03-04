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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5720572157225723 Додано: Чет 05 бер, 2020 16:12 shapo написав: budivelnik написав: Не уважно читаєте.або підло маніпулюєте

1 Євреїв у світі було 16 млн стало 14 млн (за останні 72 років1948-2020) Не уважно читаєте.або підло маніпулюєте1 Євреїв у світі було 16 млн стало 14 млн (за останні 72 років1948-2020) Только идиот или сволочь будет считать евреев от 1948г , а не 1945г когда было убито 6 млн.

Больше 16 млн. было до Холокоста,т.е. до 1939г, а не в 1948г. Только идиот или сволочь будет считать евреев от 1948г , а не 1945г когда было убито 6 млн.Больше 16 млн. было до Холокоста,т.е. до 1939г, а не в 1948г. Тільки пархата жидяра.назве опонента ідіотом.за те що сотанній як точку відліку взяв не той рік.який жидярі подобається

shapo написав: budivelnik написав: Українців у світі було25 млн стало 44 млн(за останні 72 років1948-2020)

Українців у світі було (5 млн за межами +20 млн УРСР(28 млн всього *70% українці)=25 млн -стало (5 млн за межами бувшого СРСР+7 млн(за межами України але в межах бувшого СРСР)+38 млн*0,7+4млн*0,5(Крим+ОРДЛО)+5млн*,7(заробітки в Європі)=44 млн Українців у світі було25 млн стало 44 млн(за останні 72 років1948-2020)Українців у світі було (5 млн за межами +20 млн УРСР(28 млн всього *70% українці)=25 млн -стало (5 млн за межами бувшого СРСР+7 млн(за межами України але в межах бувшого СРСР)+38 млн*0,7+4млн*0,5(Крим+ОРДЛО)+5млн*,7(заробітки в Європі)=44 млн Это что за подсчеты с умножением на 0.5 и 0.7?

Ну ладно, в европу часть семьи отъехала, а в ОРДЛо и Крыму почему половина? Куда вторая делась? Это что за подсчеты с умножением на 0.5 и 0.7?Ну ладно, в европу часть семьи отъехала, а в ОРДЛо и Крыму почему половина? Куда вторая делась? А ще хвалиться що розумний

0,5 і 0,7 - це коефіцієнти.які вказують скільки українців у відсотках проживало на території яку я враховую..

За часів СРСР на території УРСР ,від загальної кількості українці як національність займали 70%

В Криму - 50%

В ОРДЛО за рахунок того ,що в основному звідти виїхали етнічні Українці - відсоток став 50%

shapo написав: budivelnik написав: Ви як унтерофіцерська вдова,яка сама себе шмагає....

Якщо за 30 років Незалежності в Україні не зафіксовано жодного вбивства єврея.причиною якого була національність - то про який антисемітизм в Україні йдеться?

Наприклад українців в Україні за те що вони Українці - вбивали....

Але навіть цей факт не змушує вас не підтримувати православний русофашизм... Ви як унтерофіцерська вдова,яка сама себе шмагає....Якщо за 30 років Незалежності в Україні не зафіксовано жодного вбивства єврея.причиною якого була національність - то про який антисемітизм в Україні йдеться?Наприклад українців в Україні за те що вони Українці - вбивали....Але навіть цей факт не змушує вас не підтримувати православний русофашизм... В ОРДЛо убивали не за то что украинец, а за то что за Киев.

И убивали часто тоже украинцы. Захарченко кто был?

PS Если вдруг еврея в Украине убьют за то что еврей убийца очень скоро познакомится с подразделением Сайерет Маткаль В ОРДЛо убивали не за то что украинец, а за то что за Киев.И убивали часто тоже украинцы. Захарченко кто был?PS Если вдруг еврея в Украине убьют за то что еврей убийца очень скоро познакомится с подразделением Сайерет Маткаль 1 Українців в Україні за те що вони українці - вбивали не тільки в 2014-2020 роках.

Наприклад Івасюк чи Стус....

2 А що таке за Київ?...

Ти як полукровка,живучи в Києві - за Київ чи за москву(алмаату)?

3 Не лякай і ляканий не будеш...хоча ти настільки тупий що навіть не розумієш

а - ти не привів факту смерті єврея в Україніза те що він єврей , таким чином лякати якимось срайсермайсером -це марна справа

б - мені цікаво

жидиків в Ізраїлі.араби ,як паршивих свиней ріжуть постійно і сотнями в рік...

твій срайсермайсер з усіма арабами вже розіьрався?

А то щось євреї мруть,араби свою популяцію збільшують - а шапо срайсером в Україні пробує лякати

Може нехай срайсер більш нагальними справами в ізраїлі займеться - дивишся що років 100 євреї як нація проживуть і не будуть асимільовані арабами. Тільки пархата жидяра.назве опонента ідіотом.за те що сотанній як точку відліку взяв не той рік.який жидярі подобаєтьсяА ще хвалиться що розумний0,5 і 0,7 - це коефіцієнти.які вказують скільки українців у відсотках проживало на території яку я враховую..За часів СРСР на території УРСР ,від загальної кількості українці як національність займали 70%В Криму - 50%В ОРДЛО за рахунок того ,що в основному звідти виїхали етнічні Українці - відсоток став 50%1 Українців в Україні за те що вони українці - вбивали не тільки в 2014-2020 роках.Наприклад Івасюк чи Стус....2 А що таке за Київ?...Ти як полукровка,живучи в Києві - за Київ чи за москву(алмаату)?3 Не лякай і ляканий не будеш...хоча ти настільки тупий що навіть не розумієша - ти не привів факту смерті єврея в Україніза те що він єврей , таким чином лякати якимось срайсермайсером -це марна справаб - мені цікавожидиків в Ізраїлі.араби ,як паршивих свиней ріжуть постійно і сотнями в рік...твій срайсермайсер з усіма арабами вже розіьрався?А то щось євреї мруть,араби свою популяцію збільшують - а шапо срайсером в Україні пробує лякатиМоже нехай срайсер більш нагальними справами в ізраїлі займеться - дивишся що років 100 євреї як нація проживуть і не будуть асимільовані арабами. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22253 З нами з: 15.01.09 Подякував: 161 раз. Подякували: 2267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 бер, 2020 16:16 Re: Політичні дискусії shapo написав: Большая часть населения и я этот сериал не смотрела.

Причина в полном банкротстве папередников по всем проблемам Большая часть населения и я этот сериал не смотрела.Причина в полном банкротстве папередников по всем проблемам

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B0%D0%BB )

Політична комедія «Слуга народу» стала найбільш рейтинговим серіалом українського телебачення за підсумками 2015 року[17].



Серіал був лідером телеперегляду на каналі «1+1» за усіма аудиторіями, в тому числі за комерційною аудиторією 18-54. В Україні його подивилися більше 20 млн глядачів. А на офіційному Youtube-каналі «Кварталу 95» — 98 млн чоловік[17].



Причина в тому, що зелені більшовики роблять те саме, що і їх попередники, тільки в більш м'якому варіанті, і фундамент той самий - війна і зубожіння. Рецепт - багатих ("хабарників") розкурулити і посадити, і відразу буде щастя. Політична комедія «Слуга народу» стала найбільш рейтинговим серіалом українського телебачення за підсумками 2015 року[17].Серіал був лідером телеперегляду на каналі «1+1» за усіма аудиторіями, в тому числі за комерційною аудиторією 18-54. В Україні його подивилися більше 20 млн глядачів. А на офіційному Youtube-каналі «Кварталу 95» — 98 млн чоловік[17].Причина в тому, що зелені більшовики роблять те саме, що і їх попередники, тільки в більш м'якому варіанті, і фундамент той самий - війна і зубожіння. Рецепт - багатих ("хабарників") розкурулити і посадити, і відразу буде щастя. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10140 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1114 раз. Подякували: 1232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 бер, 2020 16:20 Ірина_ написав:

Всі, хто бажає обговорювати часи СССР, прошу сюди -



З пов. Шановні форумчани!Всі, хто бажає обговорювати часи СССР, прошу сюди - Страсті по Сахаліну З пов. Тут треба взяти ініціативу на себе і з останніх 5-10 сторінок все що не стосується сьогоднення перекинути в резерваційну сторінку, а після цього , пару днів

а - банити нещадно

б - все одно повідомлення перекидати(або знищувати)це вже на розгляд адміністрації Тут треба взяти ініціативу на себе і з останніх 5-10 сторінок все що не стосується сьогоднення перекинути в резерваційну сторінку, а після цього , пару дніва - банити нещадноб - все одно повідомлення перекидати(або знищувати)це вже на розгляд адміністрації http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22253 З нами з: 15.01.09 Подякував: 161 раз. Подякували: 2267 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5720572157225723 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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