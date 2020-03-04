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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5720572157225723
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:12

  shapo написав:
  budivelnik написав:Не уважно читаєте.або підло маніпулюєте
1 Євреїв у світі було 16 млн стало 14 млн (за останні 72 років1948-2020)
Только идиот или сволочь будет считать евреев от 1948г , а не 1945г когда было убито 6 млн.
Больше 16 млн. было до Холокоста,т.е. до 1939г, а не в 1948г.
Тільки пархата жидяра.назве опонента ідіотом.за те що сотанній як точку відліку взяв не той рік.який жидярі подобається
  shapo написав:
  budivelnik написав:Українців у світі було25 млн стало 44 млн(за останні 72 років1948-2020)
Українців у світі було (5 млн за межами +20 млн УРСР(28 млн всього *70% українці)=25 млн -стало (5 млн за межами бувшого СРСР+7 млн(за межами України але в межах бувшого СРСР)+38 млн*0,7+4млн*0,5(Крим+ОРДЛО)+5млн*,7(заробітки в Європі)=44 млн
Это что за подсчеты с умножением на 0.5 и 0.7?
Ну ладно, в европу часть семьи отъехала, а в ОРДЛо и Крыму почему половина? Куда вторая делась?
А ще хвалиться що розумний
0,5 і 0,7 - це коефіцієнти.які вказують скільки українців у відсотках проживало на території яку я враховую..
За часів СРСР на території УРСР ,від загальної кількості українці як національність займали 70%
В Криму - 50%
В ОРДЛО за рахунок того ,що в основному звідти виїхали етнічні Українці - відсоток став 50%
  shapo написав:
  budivelnik написав:Ви як унтерофіцерська вдова,яка сама себе шмагає....
Якщо за 30 років Незалежності в Україні не зафіксовано жодного вбивства єврея.причиною якого була національність - то про який антисемітизм в Україні йдеться?
Наприклад українців в Україні за те що вони Українці - вбивали....
Але навіть цей факт не змушує вас не підтримувати православний русофашизм...
В ОРДЛо убивали не за то что украинец, а за то что за Киев.
И убивали часто тоже украинцы. Захарченко кто был?
PS Если вдруг еврея в Украине убьют за то что еврей убийца очень скоро познакомится с подразделением Сайерет Маткаль
1 Українців в Україні за те що вони українці - вбивали не тільки в 2014-2020 роках.
Наприклад Івасюк чи Стус....
2 А що таке за Київ?...
Ти як полукровка,живучи в Києві - за Київ чи за москву(алмаату)?
3 Не лякай і ляканий не будеш...хоча ти настільки тупий що навіть не розумієш
а - ти не привів факту смерті єврея в Україніза те що він єврей , таким чином лякати якимось срайсермайсером -це марна справа
б - мені цікаво
жидиків в Ізраїлі.араби ,як паршивих свиней ріжуть постійно і сотнями в рік...
твій срайсермайсер з усіма арабами вже розіьрався?
А то щось євреї мруть,араби свою популяцію збільшують - а шапо срайсером в Україні пробує лякати
Може нехай срайсер більш нагальними справами в ізраїлі займеться - дивишся що років 100 євреї як нація проживуть і не будуть асимільовані арабами.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:16

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Большая часть населения и я этот сериал не смотрела.
Причина в полном банкротстве папередников по всем проблемам

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B0%D0%BB)
Політична комедія «Слуга народу» стала найбільш рейтинговим серіалом українського телебачення за підсумками 2015 року[17].

Серіал був лідером телеперегляду на каналі «1+1» за усіма аудиторіями, в тому числі за комерційною аудиторією 18-54. В Україні його подивилися більше 20 млн глядачів. А на офіційному Youtube-каналі «Кварталу 95» — 98 млн чоловік[17].

Причина в тому, що зелені більшовики роблять те саме, що і їх попередники, тільки в більш м'якому варіанті, і фундамент той самий - війна і зубожіння. Рецепт - багатих ("хабарників") розкурулити і посадити, і відразу буде щастя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:20

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!
Всі, хто бажає обговорювати часи СССР, прошу сюди - Страсті по Сахаліну

З пов.
Тут треба взяти ініціативу на себе і з останніх 5-10 сторінок все що не стосується сьогоднення перекинути в резерваційну сторінку, а після цього , пару днів
а - банити нещадно
б - все одно повідомлення перекидати(або знищувати)це вже на розгляд адміністрації
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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