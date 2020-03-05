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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5725572657275728 Додано: Чет 05 бер, 2020 20:31 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Если под ватанами Вы подразумеваете голосовавших за ОПЗЖ и Оппоблок, то их значительно больше, чем правых. Если под ватанами Вы подразумеваете голосовавших за ОПЗЖ и Оппоблок, то их значительно больше, чем правых.

Більше, але не набагато. Наступні вибори, коли зелені розпадуться, покажуть об'єктивну картину. Більше, але не набагато. Наступні вибори, коли зелені розпадуться, покажуть об'єктивну картину. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10147 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1114 раз. Подякували: 1232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 бер, 2020 21:04 Schmit написав: Вместо того, чтобы обсуждать насущную политику, несколько подозрительных персонажей на ветке систематически сводят все дискуссии к евреям и WWII. Вместо того, чтобы обсуждать насущную политику, несколько подозрительных персонажей на ветке систематически сводят все дискуссии к евреям и WWII.

У меня почти все персонажи забанены.

Я несколько раз благав (с) прекратить, предлагал другие темы.

Но жвачка "антисемитизм, нацизм, ОУН-УПА, Жуков" продолжается.

При этом всем очевидно, что переубедить друг друга не могут. Но продолжают. У меня почти все персонажи забанены.Я несколько раз благав (с) прекратить, предлагал другие темы.Но жвачка "антисемитизм, нацизм, ОУН-УПА, Жуков" продолжается.При этом всем очевидно, что переубедить друг друга не могут. Но продолжают. Чому бідний? - Тому що дурний Starikan 2 Повідомлень: 16781 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1716 раз. Подякували: 2603 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 бер, 2020 21:19 shapo написав: А чтобы внедрять страховую медицину где более половины населения никогда не оплатит страховку из-за нищеты и это нужно будет делать за него государству никто не собирается т.к. карманы государства дырявые.

И основной вопрос по этим "реформам" один "Где деньги,Зин?" А чтобы внедрять страховую медицину где более половины населения никогда не оплатит страховку из-за нищеты и это нужно будет делать за него государству никто не собирается т.к. карманы государства дырявые.И основной вопрос по этим "реформам" один "Где деньги,Зин?"

Т.Е. Вы не знакомы с тем фактором, что существовала и сейчас существует "страховая медицина в Украине"?

Как раз за неё реально платят, при чём официально и не малые гроши.

Только пользуются ею как раз чужие, кто не подпадает под эту масть.

- А четвёртый отдел??? Дикость, но сегодня он действительно в Израиле и на Кубе.

Посещение одного исключает посещение другого, если у тебя нет паспорта и счёта гражданина Швейцарии.



Отсюда и причины, что лечиться "задёшево" ездят в Беларусь, РФ, Индию,...

Кто посостоятельней в Австрию, Германию, Израиль, ...

Есть по факту и "своё" узкопрофильное, но вот вопрос - они в "загоне".

Всего лишь по причинам, которые здесь звучат, как "а гроші вже вкрали" - начинается конфликт интересов. Т.Е. Вы не знакомы с тем фактором, что существовала и сейчас существует "страховая медицина в Украине"?Как раз за неё реально платят, при чём официально и не малые гроши.Только пользуются ею как раз чужие, кто не подпадает под эту масть.- А четвёртый отдел??? Дикость, но сегодня он действительно в Израиле и на Кубе.Посещение одного исключает посещение другого, если у тебя нет паспорта и счёта гражданина Швейцарии.Отсюда и причины, что лечиться "задёшево" ездят в Беларусь, РФ, Индию,...Кто посостоятельней в Австрию, Германию, Израиль, ...Есть по факту и "своё" узкопрофильное, но вот вопрос - они в "загоне".Всего лишь по причинам, которые здесь звучат, как "а гроші вже вкрали" - начинается конфликт интересов. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8178 З нами з: 20.09.12 Подякував: 671 раз. Подякували: 862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 бер, 2020 21:29



четвер, 5 березень 2020, 15:55

https://patrioty.org.ua/politic/zadacha ... 18307.html





Новый Кабмин будет "для людей", пообещал в день своего избрания премьер-министр Денис Шмыгаль. "Но пока его правительство - до конца не сформированное - логичнее назвать правительством проблем", - пише у своєму блозі Денис Лавникевич, передають Патріоти України, і продовжує:



"Отставленному вчера правительству Алексея Гончарука еще в сентябре прошлого года досталась в наследство достаточно неплохая экономическая ситуация. Казалось бы, правильная монетарная политика, перспективы нового соглашения с МВФ, сбалансированный (несмотря на военные расходы и колоссальные выплаты по долгам) бюджет. Однако за те полгода, которые экономикой пыталась управлять новая команда, было потеряно слишком многое. "Тормознула" промышленность - как заявил вчера, выступая в Верховной Раде, президент Владимир Зеленский (это продолжается уже четыре месяца), работа с бюджетом страны ведется неэффективно. В вину предыдущему Кабмину президент также поставил отсутствие индексации и роста пенсий; провал разъяснительной работы в связи с изменением стоимости подачи тепла в дома; плохие темпы реформ в сфере здравоохранения.



С одной стороны, понятно: Алексею Гончаруку с его командой приходится отдуваться за сильное падение рейтинга Зеленского (почти на 30% за полгода). С другой стороны, верно и то, что правительству пришлось действовать в условиях, скажем так, не самых разумных действий парламента в экономической сфере. Чего стоят одни только попытки резко поднять ренту на добычу полезных ископаемых или скандально знаменитый закон №1210.



Вероятно, именно поэтому Гончарук в ответ на президентскую критику заявил, что он и его министры работали честно - "не крали и боролись с коррупцией", так что за полгода украинцы "уже успели ощутить" это. Сложно сказать, что имел в виду Гончарук, но обычно борьба с коррупцией и теневыми схемами приводит к росту доходов бюджета, а не к увеличению бюджетной дыры.



По данным Центра Разумкова, уровень доверия к Кабмину с сентября сократился вдвое - с 57 до 28%. Тогда как недоверие выросло почти в три раза, достигнув 64,5%. Лично премьер-министру Гончаруку, исходя из этого же исследования, доверяли лишь 25% опрошенных.



Но теперь негативное отношение общества к Кабмину "по наследству" достанется правительству Дениса Шмыгаля. Плюс ему придется разбираться с целым букетом проблем. Например, с той же дырой в бюджете. Новый премьер уже заявил, что госбюджет-2020 придется пересмотреть, и понятно, почему.



Говоря просто, исполнение доходной части бюджета провалено. По итогам двух месяцев этого года в госбюджет при плане в 139,8 млрд грн поступило 112,6 млрд грн - общий недобор составил 27,2 млрд грн. Отклонение от плановых показателей достигло почти 20%.



При этом нужно выплачивать международные долги, а наши облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) уже не пользуются таким большим спросом, как в конце прошлого года. Но главное - нужно финансировать социальную политику, особенно учитывая понижающийся рейтинг президента.



А с этим проблема. Индексация пенсий для 10 млн пенсионеров должна была начаться 1 марта, но ее отложили на сентябрь. В бюджете просто нет 22 млрд грн на это.



А значит, новому правительству понадобится каким-то образом найти деньги. Самый простой и очевидный способ - "напечатать", воспользовавшись неоправданно завышенным, по мнению многих наблюдателей, курсом нацвалюты. Тут можно одним выстрелом убить двух зайцев: получить деньги на социалку и помочь экспортерам, для которых крепкая гривня - большая проблема. Но на печатание гривни не согласится НБУ, а главное - МВФ. Только-только обуздали инфляцию...



Как вариант, новому правительству придется, например, пытаться повысить налоги, хотя сопротивление бизнеса будет очень сильным.



Пополнить бюджет мог бы помочь реальный сектор. Но украинская промышленность быстро сбавляет обороты. В январе 2020 г. к январю 2019 г. печальные цифры зафиксированы почти по всем важнейшим направлениям: на 11,8% сократилось производство в энергетике, на 19,2% упала угледобыча, на 3% - добыча нефти и газа, на 1,5% - металлических руд. На 10,3% уменьшилась продукция металлургии и на 10,5% - машиностроения; в частности, производство автомобилей и других транспортных средств упало на 15,5%. Фармацевтика показала падение на 14,7%, производство резиновых и пластмассовых изделий, прочей неметаллической минеральной продукции - на 7,6%, деревообработка, производство бумаги и полиграфия - на 2,3%.



Падение промпроизводства началось еще летом, сразу после инаугурации Владимира Зеленского. В июне оно сократилось на 2,3%, в июле - на 0,2%, в августе - на 1,7%, в сентябре - на 1,1%, в октябре - на 5%, в ноябре - на 7,5%, в декабре - на 7,7%. И если в январе-мае был рост на 0,9%, то в целом по итогам года получилось падение на 1,8%. Факт тем более прискорбный, что в предыдущие три года промышленность росла: в 2016-м - на 2,8%, в 2017-м - на 0,4%, в 2018-м - на 1,6%.



Следствие промышленного спада - еще большее ухудшение характерного для Украины отрицательного сальдо внешней торговли товарами. По итогам 2019-го оно и так составило $10,72 млрд, а по итогам 2020-го наверняка побьет новый рекорд.



Внутренняя торговля, конечно, растет, но сама по себе она не может долго вытягивать рост ВВП. Именно промышленность вместе с сельским хозяйством (агропроизводством) обеспечивает экспорт, валютную выручку и по большому счету лежит в основе экономики страны.



Теперь же на фоне проблем на мировых рынках из-за вспышки коронавируса (уже не только в Китае) для подъема украинской промышленности придется принимать не ординарные, а чрезвычайные меры.



Идем дальше: Денису Шмыгалю придется заниматься открытием рынка земли. То есть самой сложной реформой, которая к тому же никак не хочет вписываться в мировоззрение украинцев. Напомним: если бы референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил неделю назад, 15% жителей Украины проголосовали бы за рынок земли, 62% - против, еще 18% не принимали бы участия в голосовании (данные опроса КМИС). С ноября 2019 г. по февраль 2020 г. доля сторонников продажи земли снижалась: с 22% в ноябре до упомянутых 15% в феврале.



То есть реформа совершенно непопулярна в народе, но с повестки дня ее никто не снимает. Народные депутаты за закон проголосуют, и встраивать его в украинскую реальность придется уже новому составу Кабмина.



Это основные проблемы, к которым можно было бы еще добавить проблемы с приватизацией, с хаотическими решениями судов (они наступают на горло таким инициативам, как, например, сдача в концессию убыточных гособъектов), с отменой результатов конкурсов на соглашения о разделе продукции (пример - история с месторождением "Дельфин" на шельфе Черного моря), с незащищенностью инвесторов.



Отдельная группа проблем - энергетическая безопасность. Частным инвесторам на фоне падения цен на газ стало невыгодно участвовать в разработке новых газовых скважин, а государственная "Укргаздобыча" явно не справляется с поставленными задачами. Если свернут деятельность частные компании - уже через несколько лет будет провал в добыче газа.



Значит, правительству нужно придумать, как выстроить отношения с газодобывающей отраслью, чтобы частники были заинтересованы добывать газ здесь и сейчас, а не ждать высоких цен на него. Надо обеспечить даже не столько благоприятные, сколько неизменные правила игры на энергетическом рынке.



Наконец, сам процесс обновления Кабмина свидетельствует о том, что в стране тяжелая ситуация и прогнозы неутешительны - нет очереди в министры экономики, сельского хозяйства и энергетики.



Новому правительству придется принимать жесткие и непопулярные меры. Что его новые старые члены купили 4 марта - билеты на "Титаник" или на космический корабль, мы узнаем на протяжении ближайшего полугода. Скорее всего, правильный прогноз дадут пессимисты".



Джерело: Деловая столица "Задача не для профана, или Как Шмыгаль поднимет пенсии и продаст землю", - експертчетвер, 5 березень 2020, 15:55Новый Кабмин будет "для людей", пообещал в день своего избрания премьер-министр Денис Шмыгаль. "Но пока его правительство - до конца не сформированное - логичнее назвать правительством проблем", - пише у своєму блозі Денис Лавникевич, передають Патріоти України, і продовжує:"Отставленному вчера правительству Алексея Гончарука еще в сентябре прошлого года досталась в наследство достаточно неплохая экономическая ситуация. Казалось бы, правильная монетарная политика, перспективы нового соглашения с МВФ, сбалансированный (несмотря на военные расходы и колоссальные выплаты по долгам) бюджет. Однако за те полгода, которые экономикой пыталась управлять новая команда, было потеряно слишком многое. "Тормознула" промышленность - как заявил вчера, выступая в Верховной Раде, президент Владимир Зеленский (это продолжается уже четыре месяца), работа с бюджетом страны ведется неэффективно. В вину предыдущему Кабмину президент также поставил отсутствие индексации и роста пенсий; провал разъяснительной работы в связи с изменением стоимости подачи тепла в дома; плохие темпы реформ в сфере здравоохранения.С одной стороны, понятно: Алексею Гончаруку с его командой приходится отдуваться за сильное падение рейтинга Зеленского (почти на 30% за полгода). С другой стороны, верно и то, что правительству пришлось действовать в условиях, скажем так, не самых разумных действий парламента в экономической сфере. Чего стоят одни только попытки резко поднять ренту на добычу полезных ископаемых или скандально знаменитый закон №1210.Вероятно, именно поэтому Гончарук в ответ на президентскую критику заявил, что он и его министры работали честно - "не крали и боролись с коррупцией", так что за полгода украинцы "уже успели ощутить" это. Сложно сказать, что имел в виду Гончарук, но обычно борьба с коррупцией и теневыми схемами приводит к росту доходов бюджета, а не к увеличению бюджетной дыры.По данным Центра Разумкова, уровень доверия к Кабмину с сентября сократился вдвое - с 57 до 28%. Тогда как недоверие выросло почти в три раза, достигнув 64,5%. Лично премьер-министру Гончаруку, исходя из этого же исследования, доверяли лишь 25% опрошенных.Но теперь негативное отношение общества к Кабмину "по наследству" достанется правительству Дениса Шмыгаля. Плюс ему придется разбираться с целым букетом проблем. Например, с той же дырой в бюджете. Новый премьер уже заявил, что госбюджет-2020 придется пересмотреть, и понятно, почему.Говоря просто, исполнение доходной части бюджета провалено. По итогам двух месяцев этого года в госбюджет при плане в 139,8 млрд грн поступило 112,6 млрд грн - общий недобор составил 27,2 млрд грн. Отклонение от плановых показателей достигло почти 20%.При этом нужно выплачивать международные долги, а наши облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) уже не пользуются таким большим спросом, как в конце прошлого года. Но главное - нужно финансировать социальную политику, особенно учитывая понижающийся рейтинг президента.А с этим проблема. Индексация пенсий для 10 млн пенсионеров должна была начаться 1 марта, но ее отложили на сентябрь. В бюджете просто нет 22 млрд грн на это.А значит, новому правительству понадобится каким-то образом найти деньги. Самый простой и очевидный способ - "напечатать", воспользовавшись неоправданно завышенным, по мнению многих наблюдателей, курсом нацвалюты. Тут можно одним выстрелом убить двух зайцев: получить деньги на социалку и помочь экспортерам, для которых крепкая гривня - большая проблема. Но на печатание гривни не согласится НБУ, а главное - МВФ. Только-только обуздали инфляцию...Как вариант, новому правительству придется, например, пытаться повысить налоги, хотя сопротивление бизнеса будет очень сильным.Пополнить бюджет мог бы помочь реальный сектор. Но украинская промышленность быстро сбавляет обороты. В январе 2020 г. к январю 2019 г. печальные цифры зафиксированы почти по всем важнейшим направлениям: на 11,8% сократилось производство в энергетике, на 19,2% упала угледобыча, на 3% - добыча нефти и газа, на 1,5% - металлических руд. На 10,3% уменьшилась продукция металлургии и на 10,5% - машиностроения; в частности, производство автомобилей и других транспортных средств упало на 15,5%. Фармацевтика показала падение на 14,7%, производство резиновых и пластмассовых изделий, прочей неметаллической минеральной продукции - на 7,6%, деревообработка, производство бумаги и полиграфия - на 2,3%.Падение промпроизводства началось еще летом, сразу после инаугурации Владимира Зеленского. В июне оно сократилось на 2,3%, в июле - на 0,2%, в августе - на 1,7%, в сентябре - на 1,1%, в октябре - на 5%, в ноябре - на 7,5%, в декабре - на 7,7%. И если в январе-мае был рост на 0,9%, то в целом по итогам года получилось падение на 1,8%. Факт тем более прискорбный, что в предыдущие три года промышленность росла: в 2016-м - на 2,8%, в 2017-м - на 0,4%, в 2018-м - на 1,6%.Следствие промышленного спада - еще большее ухудшение характерного для Украины отрицательного сальдо внешней торговли товарами. По итогам 2019-го оно и так составило $10,72 млрд, а по итогам 2020-го наверняка побьет новый рекорд.Внутренняя торговля, конечно, растет, но сама по себе она не может долго вытягивать рост ВВП. Именно промышленность вместе с сельским хозяйством (агропроизводством) обеспечивает экспорт, валютную выручку и по большому счету лежит в основе экономики страны.Теперь же на фоне проблем на мировых рынках из-за вспышки коронавируса (уже не только в Китае) для подъема украинской промышленности придется принимать не ординарные, а чрезвычайные меры.Идем дальше: Денису Шмыгалю придется заниматься открытием рынка земли. То есть самой сложной реформой, которая к тому же никак не хочет вписываться в мировоззрение украинцев. Напомним: если бы референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил неделю назад, 15% жителей Украины проголосовали бы за рынок земли, 62% - против, еще 18% не принимали бы участия в голосовании (данные опроса КМИС). С ноября 2019 г. по февраль 2020 г. доля сторонников продажи земли снижалась: с 22% в ноябре до упомянутых 15% в феврале.То есть реформа совершенно непопулярна в народе, но с повестки дня ее никто не снимает. Народные депутаты за закон проголосуют, и встраивать его в украинскую реальность придется уже новому составу Кабмина.Это основные проблемы, к которым можно было бы еще добавить проблемы с приватизацией, с хаотическими решениями судов (они наступают на горло таким инициативам, как, например, сдача в концессию убыточных гособъектов), с отменой результатов конкурсов на соглашения о разделе продукции (пример - история с месторождением "Дельфин" на шельфе Черного моря), с незащищенностью инвесторов.Отдельная группа проблем - энергетическая безопасность. Частным инвесторам на фоне падения цен на газ стало невыгодно участвовать в разработке новых газовых скважин, а государственная "Укргаздобыча" явно не справляется с поставленными задачами. Если свернут деятельность частные компании - уже через несколько лет будет провал в добыче газа.Значит, правительству нужно придумать, как выстроить отношения с газодобывающей отраслью, чтобы частники были заинтересованы добывать газ здесь и сейчас, а не ждать высоких цен на него. Надо обеспечить даже не столько благоприятные, сколько неизменные правила игры на энергетическом рынке.Наконец, сам процесс обновления Кабмина свидетельствует о том, что в стране тяжелая ситуация и прогнозы неутешительны - нет очереди в министры экономики, сельского хозяйства и энергетики.Новому правительству придется принимать жесткие и непопулярные меры. Что его новые старые члены купили 4 марта - билеты на "Титаник" или на космический корабль, мы узнаем на протяжении ближайшего полугода. Скорее всего, правильный прогноз дадут пессимисты".Джерело: Деловая столица Интересный прогноз по "новым", достаточно недалёкий, по причине Столичности(я бы так назвал), а ведь сегодня, что-то "громко и шумно" на фронте. : Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8178 З нами з: 20.09.12 Подякував: 671 раз. Подякували: 862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 бер, 2020 21:38 lapay написав: ЛАД написав: Если под ватанами Вы подразумеваете голосовавших за ОПЗЖ и Оппоблок, то их значительно больше, чем правых. Если под ватанами Вы подразумеваете голосовавших за ОПЗЖ и Оппоблок, то их значительно больше, чем правых.

Більше, але не набагато. Наступні вибори, коли зелені розпадуться, покажуть об'єктивну картину. Більше, але не набагато. Наступні вибори, коли зелені розпадуться, покажуть об'єктивну картину.

За ОПЗЖ и Оппоблок вместе - 16,08%, за "Свободу" - 2,15%. Не знаю, кого ещё можно отнести к правым? За ОПЗЖ и Оппоблок вместе - 16,08%, за "Свободу" - 2,15%. Не знаю, кого ещё можно отнести к правым? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15596 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4317 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 бер, 2020 21:40 Kudrjavuy написав: Т.Е. Вы не знакомы с тем фактором, что существовала и сейчас существует "страховая медицина в Украине"?

Как раз за неё реально платят, при чём официально и не малые гроши.

Только пользуются ею как раз чужие, кто не подпадает под эту масть.

- А четвёртый отдел??? Дикость, но сегодня он действительно в Израиле и на Кубе.

Посещение одного исключает посещение другого, если у тебя нет паспорта и счёта гражданина Швейцарии.



Отсюда и причины, что лечиться "задёшево" ездят в Беларусь, РФ, Индию,...

Кто посостоятельней в Австрию, Германию, Израиль, ...

Есть по факту и "своё" узкопрофильное, но вот вопрос - они в "загоне".

Всего лишь по причинам, которые здесь звучат, как "а гроші вже вкрали" - начинается конфликт интересов. Т.Е. Вы не знакомы с тем фактором, что существовала и сейчас существует "страховая медицина в Украине"?Как раз за неё реально платят, при чём официально и не малые гроши.Только пользуются ею как раз чужие, кто не подпадает под эту масть.- А четвёртый отдел??? Дикость, но сегодня он действительно в Израиле и на Кубе.Посещение одного исключает посещение другого, если у тебя нет паспорта и счёта гражданина Швейцарии.Отсюда и причины, что лечиться "задёшево" ездят в Беларусь, РФ, Индию,...Кто посостоятельней в Австрию, Германию, Израиль, ...Есть по факту и "своё" узкопрофильное, но вот вопрос - они в "загоне".Всего лишь по причинам, которые здесь звучат, как "а гроші вже вкрали" - начинается конфликт интересов.

1) Страховая медицина есть в некоторых крупных компаниях, как отечественных, так и с иностранным капиталом. Но она погоды не делает из-за того что охватывает малую часть населения

2) Что такое четвёртый отдел не знаю равно как и каким образом он объединил Кубу и Израиль у которых нет никаких точек соприкосновения. Когда-то при СССР существовало 4-е управление Минздрава занимавшееся оздоровлением советской номенклатуры, но, думаю, это уже прошлое.

3)Про паспорта Швейцарии, Белорусь и Индию вообще ничего не понял 1) Страховая медицина есть в некоторых крупных компаниях, как отечественных, так и с иностранным капиталом. Но она погоды не делает из-за того что охватывает малую часть населения2) Что такое четвёртый отдел не знаю равно как и каким образом он объединил Кубу и Израиль у которых нет никаких точек соприкосновения. Когда-то при СССР существовало 4-е управление Минздрава занимавшееся оздоровлением советской номенклатуры, но, думаю, это уже прошлое.3)Про паспорта Швейцарии, Белорусь и Индию вообще ничего не понял Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3033 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 бер, 2020 21:46 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: За ОПЗЖ и Оппоблок вместе - 16,08%, за "Свободу" - 2,15%. Не знаю, кого ещё можно отнести к правым? За ОПЗЖ и Оппоблок вместе - 16,08%, за "Свободу" - 2,15%. Не знаю, кого ещё можно отнести к правым?

Голосують за прохідні. Була б Свобода прохідна, як в 2012, то і мала б 10,2%, як тоді, а так голоси перетікають до інших партій. Тут точніше буде визначити критерії правих, наприклад: відношення до УПА, чи ще якісь, і по ним визначати відсотки.

https://zik.ua/news/2017/10/16/ukraints ... ya_1187037

Напередодні 75-річчя створення УПА група «Рейтинг» оприлюднила масштабне дослідження, у тому числі щодо ставлення до «бандерівців».



Соціологи запитали українців, чи вважають вони вояків ОУН-УПА борцями за незалежність України.



49% респондентів відповіли ствердно, а 29% – негативно. Ще 23% не визначились з відповіддю.



Подібне опитування соціологи «Рейтингу» проводять з 2010 року. Тоді противників визнання УПА було 61%, а прихильників – 20%. Голосують за прохідні. Була б Свобода прохідна, як в 2012, то і мала б 10,2%, як тоді, а так голоси перетікають до інших партій. Тут точніше буде визначити критерії правих, наприклад: відношення до УПА, чи ще якісь, і по ним визначати відсотки.Напередодні 75-річчя створення УПА група «Рейтинг» оприлюднила масштабне дослідження, у тому числі щодо ставлення до «бандерівців».Соціологи запитали українців, чи вважають вони вояків ОУН-УПА борцями за незалежність України.49% респондентів відповіли ствердно, а 29% – негативно. Ще 23% не визначились з відповіддю.Подібне опитування соціологи «Рейтингу» проводять з 2010 року. Тоді противників визнання УПА було 61%, а прихильників – 20%. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10147 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1114 раз. Подякували: 1232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 бер, 2020 22:15

https://glavcom.ua/country/politics/zel ... 63870.html

Зокрема, президент наголосив на незмінності обраного курсу на реалізацію урядом та Верховною Радою політики, спрямованої на забезпечення добробуту, безпеки, захисту прав і свобод українців, а також на створення сильної правової держави, яка служить громадянину.



Він підкреслив, що перезавантаження Кабінету Міністрів має на меті поліпшення результативності роботи виконавчої влади та не вплине на проголошені пріоритети у внутрішній та зовнішній політиці. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/zel ... 63870.html Зокрема, президент наголосив на незмінності обраного курсу на реалізацію урядом та Верховною Радою політики, спрямованої на забезпечення добробуту, безпеки, захисту прав і свобод українців, а також на створення сильної правової держави, яка служить громадянину.Він підкреслив, що перезавантаження Кабінету Міністрів має на меті поліпшення результативності роботи виконавчої влади та не вплине на проголошені пріоритети у внутрішній та зовнішній політиці. Повний текст читайте тут:

Кто понял могу выразиться проще: Бюджет принятый видели?

- Остальное прилагается.

- Про ликвидацию ПФ Украины идёт речь в открытую.

Интересно, где были те, "кто сейчас страдает" - когда этот вопрос "решался" под ПФ города Донецка в 2011 году. Как говориться "Покинь надежды всяк здесь проживавший" (это для 73%) и их ожиданиях "пакращання"Кто понял могу выразиться проще: Бюджет принятый видели?- Остальное прилагается.- Про ликвидацию ПФ Украины идёт речь в открытую. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8178 З нами з: 20.09.12 Подякував: 671 раз. Подякували: 862 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5725572657275728 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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