"Задача не для профана, или Как Шмыгаль поднимет пенсии и продаст землю", - експертчетвер, 5 березень 2020, 15:55Новый Кабмин будет "для людей", пообещал в день своего избрания премьер-министр Денис Шмыгаль. "Но пока его правительство - до конца не сформированное - логичнее назвать правительством проблем", - пише у своєму блозі Денис Лавникевич, передають Патріоти України, і продовжує:"Отставленному вчера правительству Алексея Гончарука еще в сентябре прошлого года досталась в наследство достаточно неплохая экономическая ситуация. Казалось бы, правильная монетарная политика, перспективы нового соглашения с МВФ, сбалансированный (несмотря на военные расходы и колоссальные выплаты по долгам) бюджет. Однако за те полгода, которые экономикой пыталась управлять новая команда, было потеряно слишком многое. "Тормознула" промышленность - как заявил вчера, выступая в Верховной Раде, президент Владимир Зеленский (это продолжается уже четыре месяца), работа с бюджетом страны ведется неэффективно. В вину предыдущему Кабмину президент также поставил отсутствие индексации и роста пенсий; провал разъяснительной работы в связи с изменением стоимости подачи тепла в дома; плохие темпы реформ в сфере здравоохранения.С одной стороны, понятно: Алексею Гончаруку с его командой приходится отдуваться за сильное падение рейтинга Зеленского (почти на 30% за полгода). С другой стороны, верно и то, что правительству пришлось действовать в условиях, скажем так, не самых разумных действий парламента в экономической сфере. Чего стоят одни только попытки резко поднять ренту на добычу полезных ископаемых или скандально знаменитый закон №1210.Вероятно, именно поэтому Гончарук в ответ на президентскую критику заявил, что он и его министры работали честно - "не крали и боролись с коррупцией", так что за полгода украинцы "уже успели ощутить" это. Сложно сказать, что имел в виду Гончарук, но обычно борьба с коррупцией и теневыми схемами приводит к росту доходов бюджета, а не к увеличению бюджетной дыры.По данным Центра Разумкова, уровень доверия к Кабмину с сентября сократился вдвое - с 57 до 28%. Тогда как недоверие выросло почти в три раза, достигнув 64,5%. Лично премьер-министру Гончаруку, исходя из этого же исследования, доверяли лишь 25% опрошенных.Но теперь негативное отношение общества к Кабмину "по наследству" достанется правительству Дениса Шмыгаля. Плюс ему придется разбираться с целым букетом проблем. Например, с той же дырой в бюджете. Новый премьер уже заявил, что госбюджет-2020 придется пересмотреть, и понятно, почему.Говоря просто, исполнение доходной части бюджета провалено. По итогам двух месяцев этого года в госбюджет при плане в 139,8 млрд грн поступило 112,6 млрд грн - общий недобор составил 27,2 млрд грн. Отклонение от плановых показателей достигло почти 20%.При этом нужно выплачивать международные долги, а наши облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) уже не пользуются таким большим спросом, как в конце прошлого года. Но главное - нужно финансировать социальную политику, особенно учитывая понижающийся рейтинг президента.А с этим проблема. Индексация пенсий для 10 млн пенсионеров должна была начаться 1 марта, но ее отложили на сентябрь. В бюджете просто нет 22 млрд грн на это.А значит, новому правительству понадобится каким-то образом найти деньги. Самый простой и очевидный способ - "напечатать", воспользовавшись неоправданно завышенным, по мнению многих наблюдателей, курсом нацвалюты. Тут можно одним выстрелом убить двух зайцев: получить деньги на социалку и помочь экспортерам, для которых крепкая гривня - большая проблема. Но на печатание гривни не согласится НБУ, а главное - МВФ. Только-только обуздали инфляцию...Как вариант, новому правительству придется, например, пытаться повысить налоги, хотя сопротивление бизнеса будет очень сильным.Пополнить бюджет мог бы помочь реальный сектор. Но украинская промышленность быстро сбавляет обороты. В январе 2020 г. к январю 2019 г. печальные цифры зафиксированы почти по всем важнейшим направлениям: на 11,8% сократилось производство в энергетике, на 19,2% упала угледобыча, на 3% - добыча нефти и газа, на 1,5% - металлических руд. На 10,3% уменьшилась продукция металлургии и на 10,5% - машиностроения; в частности, производство автомобилей и других транспортных средств упало на 15,5%. Фармацевтика показала падение на 14,7%, производство резиновых и пластмассовых изделий, прочей неметаллической минеральной продукции - на 7,6%, деревообработка, производство бумаги и полиграфия - на 2,3%.Падение промпроизводства началось еще летом, сразу после инаугурации Владимира Зеленского. В июне оно сократилось на 2,3%, в июле - на 0,2%, в августе - на 1,7%, в сентябре - на 1,1%, в октябре - на 5%, в ноябре - на 7,5%, в декабре - на 7,7%. И если в январе-мае был рост на 0,9%, то в целом по итогам года получилось падение на 1,8%. Факт тем более прискорбный, что в предыдущие три года промышленность росла: в 2016-м - на 2,8%, в 2017-м - на 0,4%, в 2018-м - на 1,6%.Следствие промышленного спада - еще большее ухудшение характерного для Украины отрицательного сальдо внешней торговли товарами. По итогам 2019-го оно и так составило $10,72 млрд, а по итогам 2020-го наверняка побьет новый рекорд.Внутренняя торговля, конечно, растет, но сама по себе она не может долго вытягивать рост ВВП. Именно промышленность вместе с сельским хозяйством (агропроизводством) обеспечивает экспорт, валютную выручку и по большому счету лежит в основе экономики страны.Теперь же на фоне проблем на мировых рынках из-за вспышки коронавируса (уже не только в Китае) для подъема украинской промышленности придется принимать не ординарные, а чрезвычайные меры.Идем дальше: Денису Шмыгалю придется заниматься открытием рынка земли. То есть самой сложной реформой, которая к тому же никак не хочет вписываться в мировоззрение украинцев. Напомним: если бы референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил неделю назад, 15% жителей Украины проголосовали бы за рынок земли, 62% - против, еще 18% не принимали бы участия в голосовании (данные опроса КМИС). С ноября 2019 г. по февраль 2020 г. доля сторонников продажи земли снижалась: с 22% в ноябре до упомянутых 15% в феврале.То есть реформа совершенно непопулярна в народе, но с повестки дня ее никто не снимает. Народные депутаты за закон проголосуют, и встраивать его в украинскую реальность придется уже новому составу Кабмина.Это основные проблемы, к которым можно было бы еще добавить проблемы с приватизацией, с хаотическими решениями судов (они наступают на горло таким инициативам, как, например, сдача в концессию убыточных гособъектов), с отменой результатов конкурсов на соглашения о разделе продукции (пример - история с месторождением "Дельфин" на шельфе Черного моря), с незащищенностью инвесторов.Отдельная группа проблем - энергетическая безопасность. Частным инвесторам на фоне падения цен на газ стало невыгодно участвовать в разработке новых газовых скважин, а государственная "Укргаздобыча" явно не справляется с поставленными задачами. Если свернут деятельность частные компании - уже через несколько лет будет провал в добыче газа.Значит, правительству нужно придумать, как выстроить отношения с газодобывающей отраслью, чтобы частники были заинтересованы добывать газ здесь и сейчас, а не ждать высоких цен на него. Надо обеспечить даже не столько благоприятные, сколько неизменные правила игры на энергетическом рынке.Наконец, сам процесс обновления Кабмина свидетельствует о том, что в стране тяжелая ситуация и прогнозы неутешительны - нет очереди в министры экономики, сельского хозяйства и энергетики.Новому правительству придется принимать жесткие и непопулярные меры. Что его новые старые члены купили 4 марта - билеты на "Титаник" или на космический корабль, мы узнаем на протяжении ближайшего полугода. Скорее всего, правильный прогноз дадут пессимисты".Джерело: Деловая столица