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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5724572557265727
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 23:43

Козак-характерник

Жду реакцию на вчерашний вброс! Не отвертишься :!:
Політичні дискусії
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 00:57

Співаймо разом! Співаймо всі!

  zРадио написав:Козак-характерник

Жду реакцию на вчерашний вброс! Не отвертишься :!:
Політичні дискусії


Associated Press та американські видання виправили власні повідомлення, додавши уточнення від київської влади.

Доповнення. Вранці 15 листопада Долинський видалив всі попередні дописи про Павленка. У новому пості він вибачився "за те, що поспішив і, не розібравшись, поширив неправильну інформацію".
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 01:12

Поздравляю! Вы здобулы!

https://news.liga.net/politics/news/nov ... annyy-krym
Премьер-министр Шмыгаль заявил, что необходимо возобновить поставку воды в оккупированный Крым
Новый премьер-министр Денис Шмыгаль хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым. Об этом он сказал в программе Право на владу.


Вот и эту волю хозяина Зе начнет выполнять.

Вы там его зачем выбирали? А? Развитие страны? Управление через Фейсбук? Новые (ха-ха) люди во владе? Посадки страшных коррупционеров?

Ну подождите еще 100 дней (зачеркнуто) месяцев. :mrgreen:

Он вам еще и не то накерует.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 01:18

  Козак-характерник написав:
  zРадио написав:Козак-характерник

Жду реакцию на вчерашний вброс! Не отвертишься :!:
Політичні дискусії


Associated Press та американські видання виправили власні повідомлення, додавши уточнення від київської влади.

Доповнення. Вранці 15 листопада Долинський видалив всі попередні дописи про Павленка. У новому пості він вибачився "за те, що поспішив і, не розібравшись, поширив неправильну інформацію".


Ты даже не прочитал. Позор! Когда у человека есть позиция - это достойно уважения. Но когда помешательство... Впрочем, в твоем случае может быть и третье - наемное пропагандонство
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 01:20

  Sommer написав:https://news.liga.net/politics/news/novyy-premer-shmygal-hochet-vozobnovit-postavku-vody-v-okkupirovannyy-krym
Премьер-министр Шмыгаль заявил, что необходимо возобновить поставку воды в оккупированный Крым
Новый премьер-министр Денис Шмыгаль хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым. Об этом он сказал в программе Право на владу.


Вот и эту волю хозяина Зе начнет выполнять.

Вы там его зачем выбирали? А? Развитие страны? Управление через Фейсбук? Новые (ха-ха) люди во владе? Посадки страшных коррупционеров?

Ну подождите еще 100 дней (зачеркнуто) месяцев. :mrgreen:

Он вам еще и не то накерует.


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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 01:27

  lapay написав:
  ЛАД написав:За ОПЗЖ и Оппоблок вместе - 16,08%, за "Свободу" - 2,15%. Не знаю, кого ещё можно отнести к правым?

Голосують за прохідні. Була б Свобода прохідна, як в 2012, то і мала б 10,2%, як тоді, а так голоси перетікають до інших партій.

Откуда было заранее известно, что они не проходные? По соцопросам? На малых значениях велика погрешность. Да и вообще ... Кроме того, не очень представляю себе, кому могли отдать голоса сторонники "Свободы".

Тут точніше буде визначити критерії правих, наприклад: відношення до УПА, чи ще якісь, і по ним визначати відсотки.
https://zik.ua/news/2017/10/16/ukraints ... ya_1187037
Напередодні 75-річчя створення УПА група «Рейтинг» оприлюднила масштабне дослідження, у тому числі щодо ставлення до «бандерівців».

Соціологи запитали українців, чи вважають вони вояків ОУН-УПА борцями за незалежність України.

49% респондентів відповіли ствердно, а 29% – негативно. Ще 23% не визначились з відповіддю.

Подібне опитування соціологи «Рейтингу» проводять з 2010 року. Тоді противників визнання УПА було 61%, а прихильників – 20%.

Спасибо за ссылку. Грустноватая картина, хотя и не очень. На вопрос "чи вважають вони вояків ОУН-УПА борцями за незалежність України" я бы тоже ответил "да".
В Вашей ссылке отправляют дальше - https://www.bbc.com/ukrainian/features-41597497.
Там:
"Сам факт, що УПА боролись за незалежність України - це правда. Те, що вони співпрацювали з Гітлером - це теж правда. Але в УПА розглядали його як шанс отримати незалежність", - вважає пан Погребинський.

Правда, последняя фраза вызывает сомнения. Не уверен, что это единственная причина.
Михайло Погребинський називає показовим, що навіть серед виборців досить проросійського "Опозиційного блоку" 18% теж підтримують визнання УПА борцями за незалежність України.

А вообще это, конечно, результат нового мифотворчества по образцу Вятровича.
"Звичайно, радикальну зміну ставлення спричинила війна. Інакше процес йшов би довго і поступово", - заявила ВВС Україна соціолог Ірина Бекешкіна.

Проте одною з важливих стратегічних причин зміни ставлення вона назвала викладання історії в школах незалежної України.

"Молодші покоління у школах незалежної України вивчають інший погляд на історію, ніж їхні батьки, не кажучи вже про дідів", - вказує пані Бекешкіна.

Думаю, война только ускорила процесс, а главное "викладання історії в школах" и вообще пропаганда, особенно ТВ. Это подготовило почву.
При этом
історик застерігає, що в Україні починають ідеалізувати історію УПА, яка насправді є дуже складною. І сам Бандера, який перетворився на символ, також є постаттю дуже неоднозначною.

Это пропаганда и школа обходят стороной.

И ещё:
• 56% позитивно ставляться до ідеї примирення воїнів Радянської армії та ОУН-УПА (у 2012 році таких було 44%). При цьому на Заході таких удвічі більше ніж на Сході (75% проти 34%). Тезу про примирення дещо більше підтримують особи з вищою освітою, мешканці сіл та україномовні. Також їх майже вдвічі більше серед тих, хто підтримує визнання ОУН-УПА борцями за Незалежність, аніж серед тих, хто не підтримує визнання національно-визвольного руху.

• Тезу про те, що під час Другої світової війни воїни Радянської армії захищали свою Батьківщину підтримує абсолютна більшість респондентів (90%)

http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ko_dnyu_zaschitnika_ukrainy.html
У нас на форуме почему-то не так.
Или это кажется из-за пурги, кот. несёт К-х?

Жаль, что опросы достаточно давние, ещё 2017 года.
Не видели более свежих?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 06 бер, 2020 01:42, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 01:35

  Sommer написав:https://news.liga.net/politics/news/novyy-premer-shmygal-hochet-vozobnovit-postavku-vody-v-okkupirovannyy-krym
Премьер-министр Шмыгаль заявил, что необходимо возобновить поставку воды в оккупированный Крым
Новый премьер-министр Денис Шмыгаль хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым. Об этом он сказал в программе Право на владу.


Вот и эту волю хозяина Зе начнет выполнять.

Вы там его зачем выбирали? А? Развитие страны? Управление через Фейсбук? Новые (ха-ха) люди во владе? Посадки страшных коррупционеров?

Ну подождите еще 100 дней (зачеркнуто) месяцев. :mrgreen:

Он вам еще и не то накерует.

https://tv.ua/tv/teleshou/1191114-pravo ... t-05032020
Вы правы - официально заявлено, в прямом эфире, что "реализация Украины", продажа интересов Украины, как Государства будут только... форсироваться.
- По сути озвучено Зе и Ко было на порядок больше, при чём даже не понимая, что ОНИ ДЕЛАЮТ, и это не только фон ЮВТ.
.....................................................................................
- Дикость, просто НЕТ Слов.
- Интересно, сколько "слов" осталось в наличии 73% -?(на русском или польском? Мат только иноземный.)
Жаль, что они это не видят, и в большей степени не понимают.

Ну что ж Вы вправе ставить себе ДЕВИЗ:
Призрак Савченко бродит над Украиной!

И чем раньше он одержит свободу, тем больший шанс Украина и её население будет иметь перспектив в самосохранении.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 06 бер, 2020 02:06, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 01:39

  zРадио написав:
  Козак-характерник написав:
  zРадио написав:Козак-характерник

Жду реакцию на вчерашний вброс! Не отвертишься :!:
Політичні дискусії


Associated Press та американські видання виправили власні повідомлення, додавши уточнення від київської влади.

Доповнення. Вранці 15 листопада Долинський видалив всі попередні дописи про Павленка. У новому пості він вибачився "за те, що поспішив і, не розібравшись, поширив неправильну інформацію".


Ты даже не прочитал. Позор! Когда у человека есть позиция - это достойно уважения. Но когда помешательство... Впрочем, в твоем случае может быть и третье - наемное пропагандонство

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 01:46

  Козак-характерник написав:

У Зе и Ко понятие "Люди" и "Население" - не пересекаются! :oops:
- Это Аксиома! :evil:
Передайте своим близким, родным, и всему окружению. :!:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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