Додано: П'ят 06 бер, 2020 01:27

lapay написав: ЛАД написав: За ОПЗЖ и Оппоблок вместе - 16,08%, за "Свободу" - 2,15%. Не знаю, кого ещё можно отнести к правым? За ОПЗЖ и Оппоблок вместе - 16,08%, за "Свободу" - 2,15%. Не знаю, кого ещё можно отнести к правым?

Голосують за прохідні. Була б Свобода прохідна, як в 2012, то і мала б 10,2%, як тоді, а так голоси перетікають до інших партій. Голосують за прохідні. Була б Свобода прохідна, як в 2012, то і мала б 10,2%, як тоді, а так голоси перетікають до інших партій.



https://zik.ua/news/2017/10/16/ukraints ... ya_1187037

Напередодні 75-річчя створення УПА група «Рейтинг» оприлюднила масштабне дослідження, у тому числі щодо ставлення до «бандерівців».



Соціологи запитали українців, чи вважають вони вояків ОУН-УПА борцями за незалежність України.



49% респондентів відповіли ствердно, а 29% – негативно. Ще 23% не визначились з відповіддю.



Подібне опитування соціологи «Рейтингу» проводять з 2010 року. Тоді противників визнання УПА було 61%, а прихильників – 20%. Тут точніше буде визначити критерії правих, наприклад: відношення до УПА, чи ще якісь, і по ним визначати відсотки.Напередодні 75-річчя створення УПА група «Рейтинг» оприлюднила масштабне дослідження, у тому числі щодо ставлення до «бандерівців».Соціологи запитали українців, чи вважають вони вояків ОУН-УПА борцями за незалежність України.49% респондентів відповіли ствердно, а 29% – негативно. Ще 23% не визначились з відповіддю.Подібне опитування соціологи «Рейтингу» проводять з 2010 року. Тоді противників визнання УПА було 61%, а прихильників – 20%.

"Сам факт, що УПА боролись за незалежність України - це правда. Те, що вони співпрацювали з Гітлером - це теж правда. Але в УПА розглядали його як шанс отримати незалежність", - вважає пан Погребинський.

Михайло Погребинський називає показовим, що навіть серед виборців досить проросійського "Опозиційного блоку" 18% теж підтримують визнання УПА борцями за незалежність України.

"Звичайно, радикальну зміну ставлення спричинила війна. Інакше процес йшов би довго і поступово", - заявила ВВС Україна соціолог Ірина Бекешкіна.



Проте одною з важливих стратегічних причин зміни ставлення вона назвала викладання історії в школах незалежної України.



"Молодші покоління у школах незалежної України вивчають інший погляд на історію, ніж їхні батьки, не кажучи вже про дідів", - вказує пані Бекешкіна.

історик застерігає, що в Україні починають ідеалізувати історію УПА, яка насправді є дуже складною. І сам Бандера, який перетворився на символ, також є постаттю дуже неоднозначною.

• 56% позитивно ставляться до ідеї примирення воїнів Радянської армії та ОУН-УПА (у 2012 році таких було 44%). При цьому на Заході таких удвічі більше ніж на Сході (75% проти 34%). Тезу про примирення дещо більше підтримують особи з вищою освітою, мешканці сіл та україномовні. Також їх майже вдвічі більше серед тих, хто підтримує визнання ОУН-УПА борцями за Незалежність, аніж серед тих, хто не підтримує визнання національно-визвольного руху.



• Тезу про те, що під час Другої світової війни воїни Радянської армії захищали свою Батьківщину підтримує абсолютна більшість респондентів (90%)

Откуда было заранее известно, что они не проходные? По соцопросам? На малых значениях велика погрешность. Да и вообще ... Кроме того, не очень представляю себе, кому могли отдать голоса сторонники "Свободы".Спасибо за ссылку. Грустноватая картина, хотя и не очень. На вопрос "чи вважають вони вояків ОУН-УПА борцями за незалежність України" я бы тоже ответил "да".В Вашей ссылке отправляют дальше -Там:Правда, последняя фраза вызывает сомнения. Не уверен, что это единственная причина.А вообще это, конечно, результат нового мифотворчества по образцу Вятровича.Думаю, война только ускорила процесс, а главное "викладання історії в школах" и вообще пропаганда, особенно ТВ. Это подготовило почву.При этомЭто пропаганда и школа обходят стороной.И ещё:У нас на форуме почему-то не так.Или это кажется из-за пурги, кот. несёт К-х?Жаль, что опросы достаточно давние, ещё 2017 года.Не видели более свежих?