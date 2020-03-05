Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Премьер-министр Шмыгаль заявил, что необходимо возобновить поставку воды в оккупированный Крым Новый премьер-министр Денис Шмыгаль хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым. Об этом он сказал в программе Право на владу.
Вот и эту волю хозяина Зе начнет выполнять.
Вы там его зачем выбирали? А? Развитие страны? Управление через Фейсбук? Новые (ха-ха) люди во владе? Посадки страшных коррупционеров?
Ну подождите еще 100 дней (зачеркнуто) месяцев.
Он вам еще и не то накерует.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer написав:https://news.liga.net/politics/news/novyy-premer-shmygal-hochet-vozobnovit-postavku-vody-v-okkupirovannyy-krym
Премьер-министр Шмыгаль заявил, что необходимо возобновить поставку воды в оккупированный Крым Новый премьер-министр Денис Шмыгаль хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым. Об этом он сказал в программе Право на владу.
Вот и эту волю хозяина Зе начнет выполнять.
Вы там его зачем выбирали? А? Развитие страны? Управление через Фейсбук? Новые (ха-ха) люди во владе? Посадки страшных коррупционеров?
Ну подождите еще 100 дней (зачеркнуто) месяцев.
Он вам еще и не то накерует.
В блокировке не можешь и несколько часов вытерпеть?
ЛАД написав:За ОПЗЖ и Оппоблок вместе - 16,08%, за "Свободу" - 2,15%. Не знаю, кого ещё можно отнести к правым?
Голосують за прохідні. Була б Свобода прохідна, як в 2012, то і мала б 10,2%, як тоді, а так голоси перетікають до інших партій.
Откуда было заранее известно, что они не проходные? По соцопросам? На малых значениях велика погрешность. Да и вообще ... Кроме того, не очень представляю себе, кому могли отдать голоса сторонники "Свободы".
Тут точніше буде визначити критерії правих, наприклад: відношення до УПА, чи ще якісь, і по ним визначати відсотки. https://zik.ua/news/2017/10/16/ukraints ... ya_1187037 Напередодні 75-річчя створення УПА група «Рейтинг» оприлюднила масштабне дослідження, у тому числі щодо ставлення до «бандерівців».
Соціологи запитали українців, чи вважають вони вояків ОУН-УПА борцями за незалежність України.
49% респондентів відповіли ствердно, а 29% – негативно. Ще 23% не визначились з відповіддю.
Подібне опитування соціологи «Рейтингу» проводять з 2010 року. Тоді противників визнання УПА було 61%, а прихильників – 20%.
Спасибо за ссылку. Грустноватая картина, хотя и не очень. На вопрос "чи вважають вони вояків ОУН-УПА борцями за незалежність України" я бы тоже ответил "да". В Вашей ссылке отправляют дальше - https://www.bbc.com/ukrainian/features-41597497. Там:
"Сам факт, що УПА боролись за незалежність України - це правда. Те, що вони співпрацювали з Гітлером - це теж правда. Але в УПА розглядали його як шанс отримати незалежність", - вважає пан Погребинський.
Правда, последняя фраза вызывает сомнения. Не уверен, что это единственная причина.
Михайло Погребинський називає показовим, що навіть серед виборців досить проросійського "Опозиційного блоку" 18% теж підтримують визнання УПА борцями за незалежність України.
А вообще это, конечно, результат нового мифотворчества по образцу Вятровича.
"Звичайно, радикальну зміну ставлення спричинила війна. Інакше процес йшов би довго і поступово", - заявила ВВС Україна соціолог Ірина Бекешкіна.
Проте одною з важливих стратегічних причин зміни ставлення вона назвала викладання історії в школах незалежної України.
"Молодші покоління у школах незалежної України вивчають інший погляд на історію, ніж їхні батьки, не кажучи вже про дідів", - вказує пані Бекешкіна.
Думаю, война только ускорила процесс, а главное "викладання історії в школах" и вообще пропаганда, особенно ТВ. Это подготовило почву. При этом
історик застерігає, що в Україні починають ідеалізувати історію УПА, яка насправді є дуже складною. І сам Бандера, який перетворився на символ, також є постаттю дуже неоднозначною.
Это пропаганда и школа обходят стороной.
И ещё:
• 56% позитивно ставляться до ідеї примирення воїнів Радянської армії та ОУН-УПА (у 2012 році таких було 44%). При цьому на Заході таких удвічі більше ніж на Сході (75% проти 34%). Тезу про примирення дещо більше підтримують особи з вищою освітою, мешканці сіл та україномовні. Також їх майже вдвічі більше серед тих, хто підтримує визнання ОУН-УПА борцями за Незалежність, аніж серед тих, хто не підтримує визнання національно-визвольного руху.
• Тезу про те, що під час Другої світової війни воїни Радянської армії захищали свою Батьківщину підтримує абсолютна більшість респондентів (90%)
Sommer написав:https://news.liga.net/politics/news/novyy-premer-shmygal-hochet-vozobnovit-postavku-vody-v-okkupirovannyy-krym
Премьер-министр Шмыгаль заявил, что необходимо возобновить поставку воды в оккупированный Крым Новый премьер-министр Денис Шмыгаль хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым. Об этом он сказал в программе Право на владу.
Вот и эту волю хозяина Зе начнет выполнять.
Вы там его зачем выбирали? А? Развитие страны? Управление через Фейсбук? Новые (ха-ха) люди во владе? Посадки страшных коррупционеров?
Ну подождите еще 100 дней (зачеркнуто) месяцев.
Он вам еще и не то накерует.
https://tv.ua/tv/teleshou/1191114-pravo ... t-05032020 Вы правы - официально заявлено, в прямом эфире, что "реализация Украины", продажа интересов Украины, как Государства будут только... форсироваться. - По сути озвучено Зе и Ко было на порядок больше, при чём даже не понимая, что ОНИ ДЕЛАЮТ, и это не только фон ЮВТ. ..................................................................................... - Дикость, просто НЕТ Слов. - Интересно, сколько "слов" осталось в наличии 73% -?(на русском или польском? Мат только иноземный.) Жаль, что они это не видят, и в большей степени не понимают.
Ну что ж Вы вправе ставить себе ДЕВИЗ: Призрак Савченко бродит над Украиной!
И чем раньше он одержит свободу, тем больший шанс Украина и её население будет иметь перспектив в самосохранении.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 06 бер, 2020 02:06, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
У Зе и Ко понятие "Люди" и "Население" - не пересекаются! - Это Аксиома! Передайте своим близким, родным, и всему окружению.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.