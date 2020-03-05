Kudrjavuy написав:

Волгарь написав: С нетерпением ждали русско-турецкой войны и обсуждали подробности?

Ну-ну

Deutschlandfunk (Германия): Россия пока еще обладает большим влиянием

Турецкая сторона сохраняет контроль над частью региона, российская военная полиция создает буферную зону. Такой сценарий основывается на соглашении, достигнутом полтора года назад в Сочи, и он в российских интересах. Москва получает желаемое. Теперь на компромиссы должны идти Анкара и Дамаск.

https://inosmi.ru/politic/20200306/247002493.html С нетерпением ждали русско-турецкой войны и обсуждали подробности?Ну-ну

Батенька, Вам уже только я десятки раз объяснял.1. Что у Вас и ваших детей всё "хорошо" - это не имеет ни какого отношения к Вашей гениальности и предприимчивости или прогрессу в РФ - просто это кому-то нужно, "Вас откормить словно свинку".2. Критическое наличие радикально настроенных прошарков общества(которые в большинстве своём хорошо ...ут баранов, и торгуют, но чаще просто грабят) в зоне контролируемой РФ, и неспособной человеческий ресурс, экономический потенциал поставить на "Развитие страны"(довольно обширный термин - совки и Рфовцы воспринимают его буквально наоборот - причина там человек не является Человеком, а является "винтиком")3. Ваше процветание возможно, пока РФ "зарабатывает войной" - увы, но это выгодно многим в Мире. Но хочу лично Вам напомнить. что РФ - мусульманская краина.4. Работа на истощение в 80х, Афганистан, Чернобыль, Руст, неурожай(вернее тоталитарный метод ведения хозяйствования), системная коррупция("застой"), по сути рабовладельческий строй, падение цен на нефть(а ведь даже хлеб ввозили из Канады и США)... - привели к развалу СССР. Много стран бывшего СССР уже никогда не смогут восстановить свои ресурсные базы, при чём конкретно ЭТО повлекло значительные нарушения и ... изменения климата исчезновение "Синего Моря" - это один из тысяч примеров.5. Ставка на торговлю оружием, его контроль по всему миру случай больше, чем заманчивый - сбитие украинского боинга в Иране. Или "кривизна земли", что не позволила сбить самолёт над Сирией, ибо КП и средства тотального слежения - в РФ.6. Сегодня "Восточный Геббельс", для затравки ситуации вновь напомнил "мальчиками в трусиках", хотя на сегодня ни у кого не вызывает сомнения в отвращении к РТВ.7. Раз я вспомнил 80е, то теперь спрогнозируйте пожалуйста по аналогу 90х к кому будут претензии "интернационалистов", что исполняли "свой долг", а Вы с семьёй, в это самое время "нагуливали жирок".8. Я не затрагиваю взрослые "темы" - до 94го, я потерял как в РФ, так и в Украине, Казахстане, Узбекистане, родных, близких людей, что со словом "свобода" - поняли в прямом смысле слова Экономический рост вверенных им предприятий, Верховенства Права и торжество Закона, экономическое и политическое развитие края их проживания. Только по той причине, что с ними было "некому бороться и контролировать было невозможно" -................................................................................Попытка Вами кичиться Величием "российского оружия", перед украинцами - простите, это выглядит не просто мазохизмом, но и откровенной глупостью - глупостью самоубийцы.- У нас, уже, другой менталитет.