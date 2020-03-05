Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Поймите, что бы не происходило - ОНИ не работать пришли! Они как и папередники пришли ПРОДАВАТЬ. - Только папередники продавали себе. - Другого они не представляют. Другого Они не умеют. Другого они не знают. В их понимании "работают" только китайцы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:С нетерпением ждали русско-турецкой войны и обсуждали подробности? Ну-ну Deutschlandfunk (Германия): Россия пока еще обладает большим влиянием
Турецкая сторона сохраняет контроль над частью региона, российская военная полиция создает буферную зону. Такой сценарий основывается на соглашении, достигнутом полтора года назад в Сочи, и он в российских интересах. Москва получает желаемое. Теперь на компромиссы должны идти Анкара и Дамаск.
1. Что у Вас и ваших детей всё "хорошо" - это не имеет ни какого отношения к Вашей гениальности и предприимчивости или прогрессу в РФ - просто это кому-то нужно, "Вас откормить словно свинку".
2. Критическое наличие радикально настроенных прошарков общества(которые в большинстве своём хорошо ...ут баранов, и торгуют, но чаще просто грабят) в зоне контролируемой РФ, и неспособной человеческий ресурс, экономический потенциал поставить на "Развитие страны"(довольно обширный термин - совки и Рфовцы воспринимают его буквально наоборот - причина там человек не является Человеком, а является "винтиком")
3. Ваше процветание возможно, пока РФ "зарабатывает войной" - увы, но это выгодно многим в Мире. Но хочу лично Вам напомнить. что РФ - мусульманская краина. 4. Работа на истощение в 80х, Афганистан, Чернобыль, Руст, неурожай(вернее тоталитарный метод ведения хозяйствования), системная коррупция("застой"), по сути рабовладельческий строй, падение цен на нефть(а ведь даже хлеб ввозили из Канады и США)... - привели к развалу СССР. Много стран бывшего СССР уже никогда не смогут восстановить свои ресурсные базы, при чём конкретно ЭТО повлекло значительные нарушения и ... изменения климата исчезновение "Синего Моря" - это один из тысяч примеров.
5. Ставка на торговлю оружием, его контроль по всему миру случай больше, чем заманчивый - сбитие украинского боинга в Иране. Или "кривизна земли", что не позволила сбить самолёт над Сирией, ибо КП и средства тотального слежения - в РФ.
6. Сегодня "Восточный Геббельс", для затравки ситуации вновь напомнил "мальчиками в трусиках", хотя на сегодня ни у кого не вызывает сомнения в отвращении к РТВ.
7. Раз я вспомнил 80е, то теперь спрогнозируйте пожалуйста по аналогу 90х к кому будут претензии "интернационалистов", что исполняли "свой долг", а Вы с семьёй, в это самое время "нагуливали жирок".
8. Я не затрагиваю взрослые "темы" - до 94го, я потерял как в РФ, так и в Украине, Казахстане, Узбекистане, родных, близких людей, что со словом "свобода" - поняли в прямом смысле слова Экономический рост вверенных им предприятий, Верховенства Права и торжество Закона, экономическое и политическое развитие края их проживания. Только по той причине, что с ними было "некому бороться и контролировать было невозможно" - они тянули в развитие государство, а не его(и ему) подконтрольных членов. ................................................................................
Попытка Вами кичиться Величием "российского оружия", перед украинцами - простите, это выглядит не просто мазохизмом, но и откровенной глупостью - глупостью самоубийцы. - У нас, уже, другой менталитет.
Простите, НО ЭТО (ваш опус) - не связанный логически набор слов, не имеющий никакого отношения к реальности. Хотя, живя в искривленном мире, чего только не придумаешь... Просто еще раз замечу, что ПЕРИОД ИСТЕРИИ (а иначе как назвать эти почти 6000 страниц словоблудия в теме), начавшийся в 91-ом и никак не кончающийся на Украине до сих пор, в России, слава Богу, закончился лет 15 назад, и то, что сказал премьер/президент/член парламента или блогер в нашей стране ДАВНЫМ-ДАВНО НИКОГО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ (как и в абсолютном большинстве НОРМАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ)
Донецкую «Артемсоль» отдали в приватизацию 06.03.2020 Донецкую «Артемсоль» отдали в приватизацию Монополии на производство соли больше не будет.
С целью создания новых рабочих мест и отмены монополии на производство соли в Украине ГП "Артемсоль" приватизируют.
Теперь ур**(по другому не скажешь) опускают Украину до уровня времён "Чумаков" - возить из Америки будем, на американском топливе, американских машинах, никто в шахах работать не будет - Заживём!
Или полный ППЦ Украине? От Зе бобиков, что открывают для себя мир за сценой? ...вари не задумываясь продают ВСЁ - зачем оно? Ведь на пианино можно настучать больше! - Только стучать в поле, и без штанов придётся!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 06 бер, 2020 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
На Донбасі за борги повністю знеструмлять майже всі державні шахти, — Волинець 06.03.2020, 09:50 https://vchasnoua.com/donbass/64335-na- ... y-volynets У ці вихідні на Донеччині та Луганщині будуть повністю знеструмлені ряд шахт. На Донбасі повністю знеструмлять 6 шахт через борги з електроенергії, — Волинець / фото: radiationsafety.ca На Донбасі повністю знеструмлять 6 шахт через борги з електроенергії, — Волинець / фото: radiationsafety.ca 8−10 березня будуть повністю знеструмлені шахти ДП «Торецьквугілля», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Селидіввугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДГІ «Первомайськвугілля», ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська». Про це повідомив нардеп та голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.
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За його словами це станеться, через те, що постачальник «останньої надії» «Укрінтеренерго» не уклав договори про постачання електричної енергії за вільними цінами з вугледобувними підприємствами державної форми власності та у зв’язку з постійним невиконанням шахтами держзобов’язань з розрахунків за спожиту електроенергію.
«ДП „Регіональні електричні мережі“ має наміри повністю припинити розподіл електричної енергії зазначеним державним шахтам», — зазначив Михайло Волинець.
Він підкреслює, що самі шахти не мають коштів розплатитися з боргами, бо перед ними за відвантажене вугілля заборгували інші державні підприємства «Держвуглепостач» та славнозвісне «Центренерго».
«Замкнуте коло боргів та зобов’язань серед суб’єктів, підпорядкованих Міністерству енергетики. Станом на сьогодні галузь обезголовлена. Існує гостра потреба в профі, який врегулює питання відключення шахт та виведе галузь із кризи», — каже нардеп.
Враг после захвата не тронул, ибо понимал, что это энергетика, тепло, промышленность,... - жизнь. Но от этих....... Так по чём электричество для населения от Зе бобиков - по 30 евроцентов? Это у кого по 100? Пакращання все заживём богато!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
«СТРАННО ЧТО ПРОВОДА ЕЩЕ НА МЕСТЕ, КОНЕЧНО ПИПЕЦ НА ЭТО ВСЕ СМОТРЕТЬ В 21 ВЕКЕ, ПРИВЕТ С ЕС»
«ДА, ЖУТЬ КОНЕЧНО, КАК ПОДУМАЕШЬ ЧТО ЛЮДИ СТРОИЛИ, ПЛАНИРОВАЛИ, А ТУТ ВОЙНА, ДУМАЛИ БУДУТ ЖИТЬ В ЭТИХ ДОМАХ ВСЮ ЖИЗНЬ. ЖАЛКО КОНЕЧНО ВСЕХ»
«КАК ОБИДНО, КРАСИВЕЙШИЙ ГОРОД, ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕГИОН, ОБМАНУЛИСЬ, ГОРДИТЕСЬ „РУЗЬКИМ“ МИРОМ»
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.