RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5726572757285729
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:59

  Starikan написав:Установление диктатуры, как правило, сопровождается гражданской войной.


В Чили вроде этот пункт обошли.
На Кубе тоже (?)
Исключения подтверждающие правило
justit
 
Повідомлень: 4954
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1484 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:04

  Schmit написав:
  шурец написав:Шмыга вуже опроверг свои же слова Он уже опроверг. Сказал, что только после деокупации Крыма.
https://m.gordonua.com/news/crimea/shmy ... 89913.html

Второй без суфлера и слова сказать не может
https://www.youtube.com/watch?v=x5SynCA ... JbUoIzWPkI
Два зебила это сила :mrgreen:

Как жалок шут на троне короля !
Как глуп народ который то позволил !

Интересно, а когда Вам вытавлял :
https://fraza.ua/column/281743-vopros-a ... ast-narodu

https://fraza.ua/analytics/281722-ekono ... ibanennogo

Поймите, что бы не происходило - ОНИ не работать пришли!
Они как и папередники пришли ПРОДАВАТЬ.
- Только папередники продавали себе.
- Другого они не представляют.
Другого Они не умеют.
Другого они не знают.
В их понимании "работают" только китайцы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8189
З нами з: 20.09.12
Подякував: 674 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:00

  justit написав:
  Starikan написав: Установление диктатуры, как правило, сопровождается гражданской войной.
В Чили вроде этот пункт обошли.
На Кубе тоже (?)
Исключения подтверждающие правило

Там просто уничтожали или изгоняли противников нового режима.

Да и вообще вряд ли стоит вспоминать те времена, когда Штаты фактически правили американскими континентами, командовали Организацией американских государств. А сейчас позорно обос...лись с Венесуэлой.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 06 бер, 2020 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
2
 
Повідомлень: 16787
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1717 раз.
Подякували: 2603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:15

  Kudrjavuy написав:
  Волгарь написав:С нетерпением ждали русско-турецкой войны и обсуждали подробности?
Ну-ну
Deutschlandfunk (Германия): Россия пока еще обладает большим влиянием
Турецкая сторона сохраняет контроль над частью региона, российская военная полиция создает буферную зону. Такой сценарий основывается на соглашении, достигнутом полтора года назад в Сочи, и он в российских интересах. Москва получает желаемое. Теперь на компромиссы должны идти Анкара и Дамаск.

https://inosmi.ru/politic/20200306/247002493.html

Батенька, Вам уже только я десятки раз объяснял.

1. Что у Вас и ваших детей всё "хорошо" - это не имеет ни какого отношения к Вашей гениальности и предприимчивости или прогрессу в РФ - просто это кому-то нужно, "Вас откормить словно свинку".

2. Критическое наличие радикально настроенных прошарков общества(которые в большинстве своём хорошо ...ут баранов, и торгуют, но чаще просто грабят) в зоне контролируемой РФ, и неспособной человеческий ресурс, экономический потенциал поставить на "Развитие страны"(довольно обширный термин - совки и Рфовцы воспринимают его буквально наоборот - причина там человек не является Человеком, а является "винтиком")

3. Ваше процветание возможно, пока РФ "зарабатывает войной" - увы, но это выгодно многим в Мире. Но хочу лично Вам напомнить. что РФ - мусульманская краина.
4. Работа на истощение в 80х, Афганистан, Чернобыль, Руст, неурожай(вернее тоталитарный метод ведения хозяйствования), системная коррупция("застой"), по сути рабовладельческий строй, падение цен на нефть(а ведь даже хлеб ввозили из Канады и США)... - привели к развалу СССР. Много стран бывшего СССР уже никогда не смогут восстановить свои ресурсные базы, при чём конкретно ЭТО повлекло значительные нарушения и ... изменения климата исчезновение "Синего Моря" - это один из тысяч примеров.

5. Ставка на торговлю оружием, его контроль по всему миру случай больше, чем заманчивый - сбитие украинского боинга в Иране. Или "кривизна земли", что не позволила сбить самолёт над Сирией, ибо КП и средства тотального слежения - в РФ.

6. Сегодня "Восточный Геббельс", для затравки ситуации вновь напомнил "мальчиками в трусиках", хотя на сегодня ни у кого не вызывает сомнения в отвращении к РТВ.

7. Раз я вспомнил 80е, то теперь спрогнозируйте пожалуйста по аналогу 90х к кому будут претензии "интернационалистов", что исполняли "свой долг", а Вы с семьёй, в это самое время "нагуливали жирок".

8. Я не затрагиваю взрослые "темы" - до 94го, я потерял как в РФ, так и в Украине, Казахстане, Узбекистане, родных, близких людей, что со словом "свобода" - поняли в прямом смысле слова Экономический рост вверенных им предприятий, Верховенства Права и торжество Закона, экономическое и политическое развитие края их проживания. Только по той причине, что с ними было "некому бороться и контролировать было невозможно" - они тянули в развитие государство, а не его(и ему) подконтрольных членов.
................................................................................

Попытка Вами кичиться Величием "российского оружия", перед украинцами - простите, это выглядит не просто мазохизмом, но и откровенной глупостью - глупостью самоубийцы.
- У нас, уже, другой менталитет.

Простите, НО ЭТО (ваш опус) - не связанный логически набор слов, не имеющий никакого отношения к реальности. Хотя, живя в искривленном мире, чего только не придумаешь...
Просто еще раз замечу, что ПЕРИОД ИСТЕРИИ (а иначе как назвать эти почти 6000 страниц словоблудия в теме), начавшийся в 91-ом и никак не кончающийся на Украине до сих пор, в России, слава Богу, закончился лет 15 назад, и то, что сказал премьер/президент/член парламента или блогер в нашей стране ДАВНЫМ-ДАВНО НИКОГО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ (как и в абсолютном большинстве НОРМАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ)
Волгарь
 
Повідомлень: 7625
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:16

Интересно, Зе бобики когда нибудь знали, что соляные шахты были в Солотвино(две или три шахты), соль добывалась в Крыму,....
http://verhovenstvo.com/view/17473
Донецкую «Артемсоль» отдали в приватизацию
06.03.2020
Донецкую «Артемсоль» отдали в приватизацию
Монополии на производство соли больше не будет.

С целью создания новых рабочих мест и отмены монополии на производство соли в Украине ГП "Артемсоль" приватизируют.

Теперь ур**(по другому не скажешь) опускают Украину до уровня времён "Чумаков" - возить из Америки будем, на американском топливе, американских машинах, никто в шахах работать не будет - Заживём!

Или полный ППЦ Украине?
От Зе бобиков, что открывают для себя мир за сценой?
...вари не задумываясь продают ВСЁ - зачем оно? Ведь на пианино можно настучать больше!
- Только стучать в поле, и без штанов придётся!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 06 бер, 2020 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8189
З нами з: 20.09.12
Подякував: 674 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:20

Re: Політичні дискусії

От Зе бобиков:
На Донбасі за борги повністю знеструмлять майже всі державні шахти, — Волинець
06.03.2020, 09:50
https://vchasnoua.com/donbass/64335-na- ... y-volynets
У ці вихідні на Донеччині та Луганщині будуть повністю знеструмлені ряд шахт.
На Донбасі повністю знеструмлять 6 шахт через борги з електроенергії, — Волинець / фото: radiationsafety.ca
На Донбасі повністю знеструмлять 6 шахт через борги з електроенергії, — Волинець / фото: radiationsafety.ca
8−10 березня будуть повністю знеструмлені шахти ДП «Торецьквугілля», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Селидіввугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДГІ «Первомайськвугілля», ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська». Про це повідомив нардеп та голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

ЧИТАЙТЕ: «Це смерть нашого міста», — на Донеччині сьогодні можуть затопити шахту, гірники перекрили трасу

За його словами це станеться, через те, що постачальник «останньої надії» «Укрінтеренерго» не уклав договори про постачання електричної енергії за вільними цінами з вугледобувними підприємствами державної форми власності та у зв’язку з постійним невиконанням шахтами держзобов’язань з розрахунків за спожиту електроенергію.

«ДП „Регіональні електричні мережі“ має наміри повністю припинити розподіл електричної енергії зазначеним державним шахтам», — зазначив Михайло Волинець.

Він підкреслює, що самі шахти не мають коштів розплатитися з боргами, бо перед ними за відвантажене вугілля заборгували інші державні підприємства «Держвуглепостач» та славнозвісне «Центренерго».

«Замкнуте коло боргів та зобов’язань серед суб’єктів, підпорядкованих Міністерству енергетики. Станом на сьогодні галузь обезголовлена. Існує гостра потреба в профі, який врегулює питання відключення шахт та виведе галузь із кризи», — каже нардеп.

Враг после захвата не тронул, ибо понимал, что это энергетика, тепло, промышленность,... - жизнь.
Но от этих.......
Так по чём электричество для населения от Зе бобиков - по 30 евроцентов? Это у кого по 100?
Пакращання все заживём богато!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8189
З нами з: 20.09.12
Подякував: 674 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:23

Зе бобики и их решалы из такого ......
- Украина в оккупации! Торговать не тем должны!
https://dnews.dn.ua/news/743075
http://lugradar.net/2020/03/206208
«ОБИДНО. БУДУЩЕГО НЕТ В ДОНЕЦКЕ. ЛЮДИ ВЫЕХАЛИ ВЫЕЗЖАЮТ И БУДУТ ВЫЕЗЖАТЬ. ВСЕ ХУЖЕ И ХУЖЕ … ЖИВУТ БОЛЕЕ МЕНЕЕ ТОЛЬКО БЮДЖЕТНИКИ».

«СТРАННО ЧТО ПРОВОДА ЕЩЕ НА МЕСТЕ, КОНЕЧНО ПИПЕЦ НА ЭТО ВСЕ СМОТРЕТЬ В 21 ВЕКЕ, ПРИВЕТ С ЕС»

«ДА, ЖУТЬ КОНЕЧНО, КАК ПОДУМАЕШЬ ЧТО ЛЮДИ СТРОИЛИ, ПЛАНИРОВАЛИ, А ТУТ ВОЙНА, ДУМАЛИ БУДУТ ЖИТЬ В ЭТИХ ДОМАХ ВСЮ ЖИЗНЬ. ЖАЛКО КОНЕЧНО ВСЕХ»

«КАК ОБИДНО, КРАСИВЕЙШИЙ ГОРОД, ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕГИОН, ОБМАНУЛИСЬ, ГОРДИТЕСЬ „РУЗЬКИМ“ МИРОМ»
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8189
З нами з: 20.09.12
Подякував: 674 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:28

очень и интересно, и познавательно
Агент СБУ Олег Сугерей: як СБУ знищила терориста Михайла Толстих на прізвисько Гіві.
https://www.youtube.com/watch?v=O23wN5d ... e=emb_logo
19yuriy91
 
Повідомлень: 2372
З нами з: 15.09.12
Подякував: 232 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5726572757285729
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.