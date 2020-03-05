У меня была возможность сравнивать в 1983. У нас было лучше.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:40
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:45
Очередной позор ксенофобов
"Пропагандирует русский мир". Как националисты затравили 12-летнего певца-сироту за "Смуглянку"
В Украине который день не утихает скандал из-за украинского сироты из Волыни - Максима Ткачука, который исполнил известную советскую военную песню "Смуглянка" на престижном конкурсе в Лондоне, завоевав награды сразу в трех номинациях.
Армия хейтеров обрушилась на подростка в соцсетях, назвав "пропагандистом русского мира", а учителей и родителей обозвали "сволочами" и "предателями". Националисты продолжают травить голосистого юношу за выбор песни, а Максим Ткачук в интервью недоумевает такой реакции недругов.
Политическая истерика доходит до абсурдного, критиканов не останавливает даже то, что ребенок является фактически сиротой - при живых родителей его воспитывают бабушка с дедушкой.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:00
Можете не сомневаться.
Возможно, немного лучше было разве что у прибалтов.
Москву и Питер, конечно, не сравниваем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:09
Хто і для кого хоче постачати воду в окупований Крим
Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:14
У нас нет ксенофобии и ограничений русского языка.
А парнишка молодец!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:20
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