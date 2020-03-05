RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5728572957305731
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:40

  ЛАД написав:Не знаю как Чехия,

У меня была возможность сравнивать в 1983. У нас было лучше.
fokus
 
Повідомлень: 486
З нами з: 19.03.16
Подякував: 68 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:45

Очередной позор ксенофобов

"Пропагандирует русский мир". Как националисты затравили 12-летнего певца-сироту за "Смуглянку"

В Украине который день не утихает скандал из-за украинского сироты из Волыни - Максима Ткачука, который исполнил известную советскую военную песню "Смуглянка" на престижном конкурсе в Лондоне, завоевав награды сразу в трех номинациях.

Армия хейтеров обрушилась на подростка в соцсетях, назвав "пропагандистом русского мира", а учителей и родителей обозвали "сволочами" и "предателями". Националисты продолжают травить голосистого юношу за выбор песни, а Максим Ткачук в интервью недоумевает такой реакции недругов.

Политическая истерика доходит до абсурдного, критиканов не останавливает даже то, что ребенок является фактически сиротой - при живых родителей его воспитывают бабушка с дедушкой.

https://strana.ua/news/253436-maksim-tk ... setej.html
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5104
З нами з: 02.05.18
Подякував: 929 раз.
Подякували: 2078 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:45

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1012
З нами з: 08.09.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:00

  justit написав:.......
  ЛАД написав:Ну и мы тоже в Союзе имели более высокий уровень жизни, чем почти весь Союз.


Вот этого не знаю - не было возможности сравнивать.

Можете не сомневаться.
Возможно, немного лучше было разве что у прибалтов.
Москву и Питер, конечно, не сравниваем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15600
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4318 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:09

Хто і для кого хоче постачати воду в окупований Крим

https://www.youtube.com/watch?v=_Y7kin4 ... -RqLI2QNEQ
19yuriy91
 
Повідомлень: 2373
З нами з: 15.09.12
Подякував: 232 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:14

  zРадио написав:"Пропагандирует русский мир". Как националисты затравили 12-летнего певца-сироту за "Смуглянку"
......

У нас нет ксенофобии и ограничений русского языка. :)
А парнишка молодец!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15600
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4318 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:20

  ЛАД написав:
  zРадио написав:"Пропагандирует русский мир". Как националисты затравили 12-летнего певца-сироту за "Смуглянку"
......

У нас нет ксенофобии и ограничений русского языка. :)
А парнишка молодец!

Да уж! Послал свободовских рагулей.
Максим Ткачук оказался не робкого десятка. После того, как "Свободовцы" обрушились на него с гневными комментариями он с улыбкой на лице так ответил обидчикам: "У каждого есть свое мнение. Пусть говорят. Я бы спросил, зачем, что им не нравится? То, что я спел песню на 75-летие Победы, еще не означает, что они мне должны писать всякие гадости. Мне нравится Украина, мне нравятся люди, но есть и такие, которые считают себя такими уж патриотами, что аж не знаю", - прокомментировал ситуацию сам Максим.

Зображення
Аlександр
 
Повідомлень: 3434
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5728572957305731
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17901)
06.03.2020 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.