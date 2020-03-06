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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5730573157325733>
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:48

Аlександр
Можно ставить какие угодно статУи
Но россиянам Эрдоган знатно отсыпал в Сирии
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:53

  pesikot написав:Аlександр
Можно ставить какие угодно статУи
Но россиянам Эрдоган знатно отсыпал в Сирии

Что скорее поехал в Кремль хвастаться 8)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:59

  ЛАД написав:
  zРадио написав:"Пропагандирует русский мир". Как националисты затравили 12-летнего певца-сироту за "Смуглянку"
......
У нас нет ксенофобии и ограничений русского языка. :)
А парнишка молодец!
вашу русофілію та в корисних цілях
1 Реєструєтесь на сайтах Криму і Росії
2 Там пишете:"Шановні брати росіяни
Мене гноблять як останнє чмо на українських форумах за мою любов до російської мови(хоча я нею і користуюсь і по пиці жодного разу за це не отримав),тому в мене прохання
Чи не могли б Ви мені допомогти відкривши закриті в Криму українські школи і відкрити для 7 млн українців в Росії хоча б 10 шкіл...
І тоді б моя любов до російської - отримала б величезну підтримку? адже я зміг би хоч чимось аргументувати...
А так мене чмирить кожен двірник простим запитанням
а - куди поділись українські школи в Криму?адже там є учні які до окупації ще 5 років тому вчились на українській
б - чому в Тюмені.Зеленому Клину,Ставропіллі та Кубані - ніколи не було шкіл з українською мовою викладання. "
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:10

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Можно ставить какие угодно статУиНо россиянам Эрдоган знатно отсыпал в Сирии

А вы то откуда знаете, знатно или нет? Только–только из Сирии вернулись? Или, как обычно, лежачи на диване на плюсах наслушались?
По факту Асад прирос территорией, а турки наоборот. Плюс посрались с Европой и увязли в Ливии.
Да и вообще, с каких это пор турки – друзья украинцев? После стольких лет войн, рабства, унижения и потерь? Только самый последний «патриот» может радоваться за турков.
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fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:19

  budivelnik написав:вашу русофілію та в корисних цілях
1 Реєструєтесь на сайтах Криму і Росії
2 Там пишете:"Шановні брати росіяни

Там відповідь буде передбачуваною. :)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 06 бер, 2020 18:21, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:20

  fokus написав:
  pesikot написав:Можно ставить какие угодно статУиНо россиянам Эрдоган знатно отсыпал в Сирии
А вы то откуда знаете, знатно или нет? Только–только из Сирии вернулись? Или, как обычно, лежачи на диване на плюсах наслушались?
По факту Асад прирос территорией, а турки наоборот. Плюс посрались с Европой и увязли в Ливии.
Дай Бог нам так просратись
1 Збити два літаки
2 Знищити парочку С-200 і Панцир
3 Знищити сотню танків
4 Відправити на той світ 2500 їхтамнєтів
5 Втратити частинку ростовської області(бо Єрдоган не втратив жодного метра Турції ,він втратив пару метрів Сірії)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:37

Это интересно.
8. Самое кровавое восстание народа
Самым кровавым восстанием народа считается восстание под руководством Ань Лушаня. В результате этой революции погибло 36 миллионов китайцев. В то время это число людей составляло шестую часть всего населения Земли. Историки говорят, что все дороги страны были завалены человеческими трупами, а реки и озера еще долго были красными от крови.

9. Восстание тайпинов


Восстание тайпинов под руководством Хун Сюцюаня случилось в 1850 году на юге Китая. Эта революция унесла жизни 30 миллионов человек, которые боролись за создание государства. В нем все жители должны были быть равными. Кстати, в качестве государственной религии в новом государстве должно было быть христианство. Восстание было подавлено, а Хун Сюцюань покончил жизнь самоубийством, приняв яд.

https://moslife.net/topnovosti/245-10-samykh-interesnykh-faktov-o-revolyutsiyakh-vsekh-vremen?yt_cid=16bb062b-16ca-4399-b09f-4710bc8584b2&yt_u_g=t&start=7
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:45

  pesikot написав:zРадио
Очередной позор киевского ольгино
Украинских песен на этом конкурсе юный исполнитель не пел. Конкурс был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне. На сцене мальчик исполняет песню в костюме, стилизованном под военную форму фронтовиков.

В Лондоне ? 75-летие победы ?
Среди участников одни русские фамилии.


Очередная лужа:
http://www.starsofthealbion.org.uk/#hashcatalog

Какие русские дети :lol:
Elizabeth De Branson
Reign Macalinao
Jin Aaliyah Pizarra
Jeffrey F. Almendras
Hannah Faye Miguel
Sergios Ntavogian
Sofia Ioannidou
Graziella Borg

Ну и пара фотографий "русских в Лондоне" - не то, что Миша Порошенко :mrgreen:

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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:11


  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-03-06

8) Сторонники Порошенко пришли под ГБР с плакатами о Венедиктовой-дьяволице.
Cегодня Порошенко пришло поддержать мало людей - обычно их гораздо больше. "Сейчас все просто ждут. Не звучат речевки. Играет музыка, кто-то даже танцует"

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  pesikot написав:Вбросил

9) Порошенко побывал на очередном допросе в ГБР
"Сегодня мы получили судебное решение, по которому ГБР обязуется рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня приглашен. Решение об анализе уплаты налогов, представленном марионеткой Коломойского "мама любит скорость" Дубинским. Второе решение суда обязывает ГБР возбудить уголовное дело против него за заведомо ложное сообщение о преступлении", - заявил Порошенко.

  pesikot написав:Отбрехался

10) Порошенко назвал увольнение Рябошапки пророссийским реваншем.
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  pesikot написав:Опять вбросил

11) Грановский сбежал из Украины по визе репатрианта и получил статус гражданина Израиля. Джокер опубликовал фото документов
"Пока прокуроры Холодницкого (главы САП Назара Холодницкого, - Ред) старательно сшивали дела по Грановскому, а Рябошапка (экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, - Ред.) просиживал штаны и терял его из виду, мне удалось кое что достать".

"Напомню, Александр Грановский первый из соратников Порошенко покинувший Украину в конце августа 2019-го года.
18 августа Александр получил визу репатрианта через консульство Израиля в Одессе, а 29 числа того же месяца он въехал в Израиль и получил статус гражданина Израиля. И конечно же увез с собой много денег украинских налогоплательщиков. Удачной охоты, господа прокуроры. Теперь вам будет с чем обращаться в Интерпол. Ловите".

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  pesikot написав:РукаЛицо ...
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:48

  Аlександр написав:Грановский сбежал из Украины по визе репатрианта и получил статус гражданина Израиля.


Ой-ей-ей - тяжелая новость для порохоботов, особенно budivelnik - он тут недавно демонизировал Израиль и евреев за укрывательство наших беглых чиновников. А тут спрятали друга и подельника Порошенко - когнитивный диссонанс и разрыв мозга :mrgreen:
zРадио
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