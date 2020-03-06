Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:"Пропагандирует русский мир". Как националисты затравили 12-летнего певца-сироту за "Смуглянку" ......
У нас нет ксенофобии и ограничений русского языка. А парнишка молодец!
вашу русофілію та в корисних цілях 1 Реєструєтесь на сайтах Криму і Росії 2 Там пишете:"Шановні брати росіяни Мене гноблять як останнє чмо на українських форумах за мою любов до російської мови(хоча я нею і користуюсь і по пиці жодного разу за це не отримав),тому в мене прохання Чи не могли б Ви мені допомогти відкривши закриті в Криму українські школи і відкрити для 7 млн українців в Росії хоча б 10 шкіл... І тоді б моя любов до російської - отримала б величезну підтримку? адже я зміг би хоч чимось аргументувати... А так мене чмирить кожен двірник простим запитанням а - куди поділись українські школи в Криму?адже там є учні які до окупації ще 5 років тому вчились на українській б - чому в Тюмені.Зеленому Клину,Ставропіллі та Кубані - ніколи не було шкіл з українською мовою викладання. "
pesikot написав:Можно ставить какие угодно статУиНо россиянам Эрдоган знатно отсыпал в Сирии
А вы то откуда знаете, знатно или нет? Только–только из Сирии вернулись? Или, как обычно, лежачи на диване на плюсах наслушались? По факту Асад прирос территорией, а турки наоборот. Плюс посрались с Европой и увязли в Ливии. Да и вообще, с каких это пор турки – друзья украинцев? После стольких лет войн, рабства, унижения и потерь? Только самый последний «патриот» может радоваться за турков.
pesikot написав:Можно ставить какие угодно статУиНо россиянам Эрдоган знатно отсыпал в Сирии
А вы то откуда знаете, знатно или нет? Только–только из Сирии вернулись? Или, как обычно, лежачи на диване на плюсах наслушались? По факту Асад прирос территорией, а турки наоборот. Плюс посрались с Европой и увязли в Ливии.
Дай Бог нам так просратись 1 Збити два літаки 2 Знищити парочку С-200 і Панцир 3 Знищити сотню танків 4 Відправити на той світ 2500 їхтамнєтів 5 Втратити частинку ростовської області(бо Єрдоган не втратив жодного метра Турції ,він втратив пару метрів Сірії)
8. Самое кровавое восстание народа Самым кровавым восстанием народа считается восстание под руководством Ань Лушаня. В результате этой революции погибло 36 миллионов китайцев. В то время это число людей составляло шестую часть всего населения Земли. Историки говорят, что все дороги страны были завалены человеческими трупами, а реки и озера еще долго были красными от крови.
9. Восстание тайпинов
Восстание тайпинов под руководством Хун Сюцюаня случилось в 1850 году на юге Китая. Эта революция унесла жизни 30 миллионов человек, которые боролись за создание государства. В нем все жители должны были быть равными. Кстати, в качестве государственной религии в новом государстве должно было быть христианство. Восстание было подавлено, а Хун Сюцюань покончил жизнь самоубийством, приняв яд.
pesikot написав:zРадио Очередной позор киевского ольгино
Украинских песен на этом конкурсе юный исполнитель не пел. Конкурс был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне. На сцене мальчик исполняет песню в костюме, стилизованном под военную форму фронтовиков.
В Лондоне ? 75-летие победы ? Среди участников одни русские фамилии.
"Сегодня мы получили судебное решение, по которому ГБР обязуется рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня приглашен. Решение об анализе уплаты налогов, представленном марионеткой Коломойского "мама любит скорость" Дубинским. Второе решение суда обязывает ГБР возбудить уголовное дело против него за заведомо ложное сообщение о преступлении", - заявил Порошенко.
"Пока прокуроры Холодницкого (главы САП Назара Холодницкого, - Ред) старательно сшивали дела по Грановскому, а Рябошапка (экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, - Ред.) просиживал штаны и терял его из виду, мне удалось кое что достать".
"Напомню, Александр Грановский первый из соратников Порошенко покинувший Украину в конце августа 2019-го года. 18 августа Александр получил визу репатрианта через консульство Израиля в Одессе, а 29 числа того же месяца он въехал в Израиль и получил статус гражданина Израиля. И конечно же увез с собой много денег украинских налогоплательщиков. Удачной охоты, господа прокуроры. Теперь вам будет с чем обращаться в Интерпол. Ловите".
Аlександр написав:Грановский сбежал из Украины по визе репатрианта и получил статус гражданина Израиля.
Ой-ей-ей - тяжелая новость для порохоботов, особенно budivelnik - он тут недавно демонизировал Израиль и евреев за укрывательство наших беглых чиновников. А тут спрятали друга и подельника Порошенко - когнитивный диссонанс и разрыв мозга