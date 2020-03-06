Интересные мысли
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:53
Интересные мысли
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:56
1) В израильской визе Саши Грановского нет главного - в другом углу штамп "Алия" с датой предельного срока въезда в Израиль
2) Я с этим кадром работал 12 лет назад в одной конторе и у него тогда, по-моему, уже был американский паспорт
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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