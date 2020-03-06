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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5730573157325733
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:53

https://www.youtube.com/watch?v=pYr3LE5-DKQ
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:56

  zРадио написав:
  Аlександр написав:Грановский сбежал из Украины по визе репатрианта и получил статус гражданина Израиля.


Ой-ей-ей - тяжелая новость для порохоботов, особенно budivelnik - он тут недавно демонизировал Израиль и евреев за укрывательство наших беглых чиновников. А тут спрятали друга и подельника Порошенко - когнитивный диссонанс и разрыв мозга :mrgreen:


1) В израильской визе Саши Грановского нет главного - в другом углу штамп "Алия" с датой предельного срока въезда в Израиль
2) Я с этим кадром работал 12 лет назад в одной конторе и у него тогда, по-моему, уже был американский паспорт
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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  #<1 ... 5730573157325733
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