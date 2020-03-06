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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5731573257335734
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:29

  Schmit написав:
  shapo написав:Для "патриотов".
У Березы-Бляхера израильское гражданство лет с 17.
И очень хороший иврит

И конечно же его обижают кляти националисты. Опять вы на тему евреев съезжаете.


Я съезжаю???
А кто его запостил?
С националистами он давно тусуется, и не он один.
И его израильское гражданство им совсем не мешает
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:32

  Schmit написав:
  shapo написав:Для "патриотов".
У Березы-Бляхера израильское гражданство лет с 17.
И очень хороший иврит
И конечно же его обижают кляти националисты. Опять вы на тему евреев съезжаете.
Та не чіпайте бідного й зашуганого нацмена...він зараз через мосад і цахал-шукає впливи на модераторів цього форуму з допомогою срайсермайсера...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:36

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:И его израильское гражданство им совсем не мешает
Шоо? :shock:
Та як ти смієш заявляти що націоналісти єврея рекламують???
Вони ж їх їдять ...
але...з таких як ти корисного взяти нічого,тим більше що справжні нацики жруть тільки повноцінних , а огризків в 1/4 чи 1/8 - бридяться...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:40

  shapo написав:
  Schmit написав:
  shapo написав:Для "патриотов".
У Березы-Бляхера израильское гражданство лет с 17.
И очень хороший иврит

И конечно же его обижают кляти националисты. Опять вы на тему евреев съезжаете.


Я съезжаю???
А кто его запостил?
С националистами он давно тусуется, и не он один.
И его израильское гражданство им совсем не мешает

Конечно съезжаете, потому что не по сути видео высказываетесь, а обращаете внимание на национальность и гражданство автора. Не могу понять, зачем?
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:49

  Schmit написав:
  shapo написав:Я съезжаю???
А кто его запостил?
С националистами он давно тусуется, и не он один.
И его израильское гражданство им совсем не мешает

Конечно съезжаете, потому что не по сути видео высказываетесь, а обращаете внимание на национальность и гражданство автора. Не могу понять, зачем?


Затем что здесь параллельно обсасывалась репатриация С.Грановского
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:06

  shapo написав:Затем что здесь параллельно обсасывалась репатриация С.Грановского
1 А який звязок вкид від зрадіо про те що грановський втік у ізраїль - до національності Берези?
2 А який звязок з темою форуму - має взагалі вкид про те що хтось втік в ізраїль?
3 А в чому заключалось обсмоктування? в брехні зрадіо в якій він приписував мені хвилювання за євреїв?

Як тільки відповісьте самі собі на ці запитання - так відразу і навчитесь уникати передбанної ситуації.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 06 бер, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:07

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  zРадио написав:"Пропагандирует русский мир". Как националисты затравили 12-летнего певца-сироту за "Смуглянку"
......

У нас нет ксенофобии и ограничений русского языка. :)
А парнишка молодец!

Конечно, молодец. Принял участие в очередном концерте победобесия
И ты молодец :)

А до этого принимал участие в "Битвe талантів 2018". Там его выступление с песней (какой - узнает тот, кто перейдет по ссылке) тоже можно назвать "концертом победобесия"?

Выступление Максима Ткачука - https://www.youtube.com/watch?v=Xo58X4b9l9A
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:43

  Аlександр написав:9) Порошенко побывал на очередном допросе в ГБР
"Сегодня мы получили судебное решение, по которому ГБР обязуется рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня приглашен. Решение об анализе уплаты налогов, представленном марионеткой Коломойского "мама любит скорость" Дубинским. Второе решение суда обязывает ГБР возбудить уголовное дело против него за заведомо ложное сообщение о преступлении", - заявил Порошенко.

  pesikot написав:Отбрехался

ГБР обвинило адвокатов Порошенко в манипуляции информацией

Зображення
https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:19

  budivelnik написав:
  shapo написав:Затем что здесь параллельно обсасывалась репатриация С.Грановского
1 А який звязок вкид від зрадіо про те що грановський втік у ізраїль - до національності Берези?
2 А який звязок з темою форуму - має взагалі вкид про те що хтось втік в ізраїль?
3 А в чому заключалось обсмоктування? в брехні зрадіо в якій він приписував мені хвилювання за євреїв?

Як тільки відповісьте самі собі на ці запитання - так відразу і навчитесь уникати передбанної ситуації.

1) Вброс про Грановского сделал песикот.
zРадио и я только прокомментировали его
2) Грановський работал на Порошенко, Берёза давно сотрудничает с националистами, и не он один.
С другой стороны полно и евреев, и русских в Украине и ОРДЛО поддерживающих другие политсилы.
Поэтому и казак, и ты рассказывая про их зраду, мягко говоря, не правы
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