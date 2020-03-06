Я съезжаю???
А кто его запостил?
С националистами он давно тусуется, и не он один.
И его израильское гражданство им совсем не мешает
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:29
Я съезжаю???
А кто его запостил?
С националистами он давно тусуется, и не он один.
И его израильское гражданство им совсем не мешает
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:32
Та не чіпайте бідного й зашуганого нацмена...він зараз через мосад і цахал-шукає впливи на модераторів цього форуму з допомогою срайсермайсера...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:36
Re: Політичні дискусії
Шоо?
Та як ти смієш заявляти що націоналісти єврея рекламують???
Вони ж їх їдять ...
але...з таких як ти корисного взяти нічого,тим більше що справжні нацики жруть тільки повноцінних , а огризків в 1/4 чи 1/8 - бридяться...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:40
Конечно съезжаете, потому что не по сути видео высказываетесь, а обращаете внимание на национальность и гражданство автора. Не могу понять, зачем?
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:49
Затем что здесь параллельно обсасывалась репатриация С.Грановского
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:06
1 А який звязок вкид від зрадіо про те що грановський втік у ізраїль - до національності Берези?
2 А який звязок з темою форуму - має взагалі вкид про те що хтось втік в ізраїль?
3 А в чому заключалось обсмоктування? в брехні зрадіо в якій він приписував мені хвилювання за євреїв?
Як тільки відповісьте самі собі на ці запитання - так відразу і навчитесь уникати передбанної ситуації.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 06 бер, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:07
А до этого принимал участие в "Битвe талантів 2018". Там его выступление с песней (какой - узнает тот, кто перейдет по ссылке) тоже можно назвать "концертом победобесия"?
Выступление Максима Ткачука -
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:43
Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:19
1) Вброс про Грановского сделал песикот.
zРадио и я только прокомментировали его
2) Грановський работал на Порошенко, Берёза давно сотрудничает с националистами, и не он один.
С другой стороны полно и евреев, и русских в Украине и ОРДЛО поддерживающих другие политсилы.
Поэтому и казак, и ты рассказывая про их зраду, мягко говоря, не правы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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