Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5732573357345735 Додано: Суб 07 бер, 2020 01:23 Голос крові Kudrjavuy написав: Что "лучшее" - это своё украинское Что "лучшее" - это своё украинское



Я не вибрав Тебе, рідна мати,

Я не вибрав Тебе, роде мій,

І вовік не дано вибирати

Кров свою та оселю-край свій.



Та, якби я таке і мав право,

То би вибрав Тебе, моя Русь,

Я не знаю найвищої слави,

Крім тії, що дитям Твоїм звусь!



Моя, праведна Русь-Україно!

Лиш з Тобою я плачу й сміюсь,

Тут родився, зростав, тут загину,

Лиш для Тебе живу і борюсь!



Лиш Твої волошковії очі,

Золоту сонцесяйну косу

Я кохаю та п’ю донесхочу

І у пісні-пташині несу.



Із краплин материнських молочних,

Із масних свіжозораних смуг

Здійнялось моє серце співоче

Та бунтарський нескорений дух.



Мені сняться степи Оріяни,

І трипільські лелеки-хати,

У душі моїй скіфські кургани

Та князівські черлені щити.



І литавровим громом пульсує

В жилах Дикого поля запал,

Закипає, клекоче, нуртує

Гайдамацької вольниці шал.



Моя сутність в повстанському схроні,

У диму лісових таборищ,

У п’янкому гірському полоні

Та у іскрах домашніх вогнищ.



Де б мене не гонило-носило,

І куди би не звав бій-набат,

Світ, Вкраїно, без тебе немилий:

Я лечу у красу твоїх шат.



Скільки б я не блукав виднокраєм,

Скільки б я не пробув в чужині,

Та не стати мені самураєм ,

І гусаром не стати мені.



Ні спартанським гоплітом сталевим,

Ні тевтонським ландскнехтом не буть,

Не зріднюсь ні з орлом я, ні з левом –

Лиш Тризуб Золотий – моя суть.



Голос Крові лунає у грудях,

Благовістом священним дзвенить,

Я ніколи й ніде не забуду,

Хто я є ні на день, ні на мить.



Я – дещиця Великого Роду,

Правди Вишньої вічний солдат,

Непоборного пагін народу,

Вірний страж звичаєвих засад.



Я – нащадок гетьманів низових,

Я – інок у аскезі в миру,

Я – козак і по духу, й по крові,

Козаком проживу і помру. Я не вибрав Тебе, рідна мати,Я не вибрав Тебе, роде мій,І вовік не дано вибиратиКров свою та оселю-край свій.Та, якби я таке і мав право,То би вибрав Тебе, моя Русь,Я не знаю найвищої слави,Крім тії, що дитям Твоїм звусь!Моя, праведна Русь-Україно!Лиш з Тобою я плачу й сміюсь,Тут родився, зростав, тут загину,Лиш для Тебе живу і борюсь!Лиш Твої волошковії очі,Золоту сонцесяйну косуЯ кохаю та п’ю донесхочуІ у пісні-пташині несу.Із краплин материнських молочних,Із масних свіжозораних смугЗдійнялось моє серце співочеТа бунтарський нескорений дух.Мені сняться степи Оріяни,І трипільські лелеки-хати,І литавровим громом пульсуєДе б мене не гонило-носило,І куди би не звав бій-набат,Світ, Вкраїно, без тебе немилий:Я лечу у красу твоїх шат.Скільки б я не блукав виднокраєм,Скільки б я не пробув в чужині,Не зріднюсь ні з орлом я, ні з левом –Голос Крові лунає у грудях,Благовістом священним дзвенить, Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27960 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5732573357345735 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм